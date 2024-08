Am făcut un ritual sexual magic și chiar mi-a schimbat viața

Nu închide pagina pentru ce urmează să spun: se pare că poți face vrăji prin masturbare – cel puțin conform celor care cred că poți face vrăji prin masturbare.

Se numește magie sexuală și utilizează energia sexuală feminină suprimată pentru a manifesta o intenție. E un fel de vrăjitorie modernă, care nu implică pălării ascuțite și mături.

Videos by VICE

Departe de a mă considera o vrăjitoare, aș zice că sunt atee. Totuși, după ritualul sexual magic la care am participat la începutul lunii martie – înainte de carantină – dorința pe care mi-am pus-o s-a îndeplinit. Intenția mea era să am mai mult timp pentru mine și să mă simt mai puțin vinovată că stau numai în casă și uite că fix asta am făcut în ultima lună. Evident că s-a declanșat o pandemie globală din cauza căreia stăm cu toții în casă. Dar nu contează. Ascultă-mă.

„Poți considera intenția ta ca pe o vrajă. Yoni-ul (organul sexual feminin) tău e ceaunul în care se prepară”, a zis Amy White, fondatoarea Templului Feminității. În noaptea aceea, urma să ajute opt femei, printre care și eu, să-și combine puterile „yonice” ca să aducă o schimbare cosmică. Eram toate într-un studio de yoga din estul Londrei, decorat cu mobilă scandinavă, care mirosea a săpun pe bază de plante. Genul de săpun pe care te-ai aștepta să-l găsești într-un loc care găzduiește ritualuri sexuale magice.

Dar cum a ajuns o atee într-un cerc al labei spirituale?

Am un job, o casă, familie și prieteni care mă iubesc. Aș minți dacă aș spune că viața mea are nevoie de mari îmbunătățiri. Dar asta nu-mi face existența în Londra mai ușoară. De multe ori sunt copleșită de tristețe și singurătate și mă străduiesc să-mi mențin sănătatea mintală. Nu-mi fac timp pentru mine suficient de des, nu știu când să spun nu și îmi ascund nesiguranțele. Pe scurt, m-ar ajuta o vrajă făcută de ceaunul meu interior.

La fel ca mulți alți mileniali, sunt tot mai atrasă de iluminarea spirituală. Mi-am descărcat aplicații de astrologie și mă preocupă criza identitară declanșată de faptul că am soarele în Leu și luna în Pești. Am început să port un pandativ cu o piatră ieftină acvamarin. Spun namaste și îmi ating al treilea ochi la sfârșitul cursului de yoga. Sunt de groază, csf. Întrebarea e: oare poate o vulvă să miște universul și să-mi împlinească dorințele?

Aveam o singură modalitate să aflu.

În fața camerei ritualice scăldată în lumină roșie, pe un coridor îngust, am văzut câteva femei aplecate deasupra unui pumn de praf. „O voi face încă o dată, cu mai multă intenție”, a zis una dintre ele și a tras pe nas niște praf. Mai târziu am aflat că praful nu era decât rapé, o chestie șamanică folosită pentru curățarea minții.

În camera de ritual, un cerc de salteluțe și păturici înconjurau altarul decorat cu trandafiri roz, lumânări, cristale și statuete de zeități indiene. Ritualurile sexuale magice sunt un hibrid între hinduism, șamanism sud-american și Wicca. Și arată foarte drăguț.

Ne-am așezat pe saltele în cerc și ne-am pus la îndemână sticlele de apă și lubrifiantul (după cum primisem instrucțiuni prin e-mail). Apoi am pus pe altar mici obiecte ca să le ducem acasă încărcate cu energia serii. Pe lângă un dildo de sticlă, am adăugat și un colier cu zodia Leului pe care l-am luat din același loc de unde am luat piatra acvamarin.

În scurt timp, ne-am lămurit că masturbarea și vrăjile vor fi doar o mică parte a serii. Mai întâi ne-am oferit intențiile, de la rezolvarea unor traume la cumpărarea unei case.

Mie mi-a fost așa greu să mă gândesc la ce îmi doresc că m-a luat anxietatea. A trebuit să-mi pun intenția să scap de anxietate și să-mi fac timp pentru mine. Și să scăpăm de coronavirus, pentru că de ce nu.

Celelalte vrăjitoare n-au râs de fantezia mea, ci au dat din cap cu seriozitate. Una dintre ele a zis: „Da, e posibil”.

Am început o rundă de Kundalini și exerciții de curățare prin respirație. Amy ne-a zis să folosim respirația ca să eliminăm orice tensiune din zona uterului și a vaginului. Ni s-a spus să ne imaginăm o pipă care transportă energie de la vagin spre cap și să respirăm pe această linie. Oxigenul m-a trezit și am simțit sângele cum îmi pulsează în cap și în zona pelvină.

Curate, ne-am întins pe saltele și am intrat într-o perioadă de atingere tantrică, în care ne mângâiam încet ca apa și ne zgâriam cu atingeri mai fierbinți, ca focul. Ni s-a spus să ne atingem așa cum ne-ar plăcea să ne atingă iubitul ideal. Ne-am cuprins yoni-ul cu mâna și ne-am plasat intenția în ochiul minții. Nu știam când ar trebui să încep să mă masturbez, așa că am aruncat un ochi la vecina mea. Gemetele colective au crescut tot mai mult în intensitate și au umplut camera. Am încheiat sesiunea cu o poziție de meditație cu ochii închiși.

În săptămâna care a urmat după ritual, mi-am afirmat intenția și abilitatea de a o manifesta. Vraja de a stopa coronavirusul a dat fail maxim. Dar celelalte intenții s-au manifestat în moduri neașteptate.

Inițial, anxietatea mi s-a înrăutățit odată cu răspândirea pandemiei. Dar la o săptămână după ritual, am contactat serviciile de suport pentru sănătatea mintală ca să le cer ajutor și consiliere. Nu știu dacă a avut legătură cu puterile yonice, dar a fost un rezultat pozitiv pe care mi l-am dorit. M-au contactat câteva zile mai târziu, în aceeași zi în care VICE ne-a trimis să lucrăm de acasă. Inițial și asta m-a speriat. Dar acum, după patru săptămâni de distanțare socială, am observat că am făcut progrese cu sănătatea mintală.

Acum că toți suntem obligați să ne distanțăm social, fac toate lucrurile pe care mi le-am dorit în timpul ritualului. Am grijă de corpul meu, stau în casă fără vinovăție, mă plimb singură o dată pe zi. Sun câte un prieten să-l întreb ce mai face. Mă uit la filme împreună cu prietenii pe FaceTime. Și nu mai răspund imediat la un e-mail, pentru că nu poate nimeni să vină la biroul meu să mă bată la cap.

Adesea se spune că e nasol să te numești o persoană generoasă, din cauză că așa-zisa lipsă de modestie neagă calitatea de a fi generos. Dar nu mi se pare corect. E important să realizezi cum răspunzi la nevoile altora și să îți dai seama că trebuie să fii mai bun și cu tine.

Ateea din mine știe că aprinderea unei lumânări, niște exerciții de respirație și masturbarea într-un studio de yoga probabil nu oprește lumea în loc. Dar ceaunul meu de vrăji proaspăt trezit știe că pot folosi această situație de căcat ca să mă concentrez pe lucrurile pe care de obicei le abandonez, cum ar fi să mă joc Sims cinci ore la rând pentru că asta am chef să fac.

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.