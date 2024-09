Am vorbit cu românce care pun fotografii nud cu ele pe Facebook despre cum luptă cu cenzura

Am avut numeroase poze nud raportate și șterse de către Facebook. Țin minte că la ultima dintre ele am scris „you can lick me where the good Lord split me” pentru prietenul meu. S-a trezit atunci simțul solidarității în toate feministele și exhibiționistele din lista mea. Numai ca să aflu ulterior că poza mi-a fost raportată de partenerul meu. Am trecut peste, iar acum poza e înapoi unde-i e locul, la mine la profil.

Ce nu-i amuzant e când se ajunge să-ți fie raportate zilnic pozele, indiferent că ești model profesionist și pozezi nud ca job sau că-ți mai tragi din când în când nudul în poză de dragul artei. Facebook-ul e destul de strict când vine vorba de cenzură. Iți poate închide contul pentru o poză nud cenzurată, dacă cineva ți-a raportat-o ca fiind indecentă. În același timp, dacă tu dai report unui post sau unei poze care te zgârie pe ochi ori iți zguduie principiile morale sau pur și simplu e o insultă la adresa ta, dar nu violează standardele de etică impuse de Facebook, postul cu pricina nu va fi șters. Te vei trezi cu un mesaj politicos din partea Facebook-ului prin care te va îndemna să ștergi persoana respectivă din lista ta sau chiar să-i dai block.



Când vine vorba de comentarii rasiste sau opinii homofobe nu se simte nimeni lezat. Când apare un sân sau, și mai și, un sfârc, toată comunitatea arde. E o linie destul de groasă între pornografie și nud. Nu-mi pot imagina cum pentru unii cele două sunt una și aceeași. Așa că am vorbit cu alte femei care s-au confruntat cu raporturi și cenzură fie din partea platformei de socializare, fie din partea unor indivizi cu prea mult timp la dispoziția lor.



MARINA, 22 ani, PR Executive și model la Rue des Modeles

Fotografie de Bogdan Iacob

VICE: Ți s-a întâmplat să iți fie raportate pozele nud de pe Facebook?

Marina: Uh, da, și pe Facebook și pe Instagram. De anul trecut m-am mutat cu tot portofoliul de nuduri pe Instagram, că speram să fie mai puțin cenzurat. Dar tot mi se mai întâmplă uneori. Pe FB riscam să mi se închidă contul de tot și, la un moment dat, chiar îmi făcusem un cont de siguranță, unde îmi mutasem toți prietenii de încredere.

Instagram mi-a șters o poză chiar acum câteva zile și ironia era că în poza aia chiar eram mai îmbrăcată decât în multe altele, dar na. Am râs și am postat încă una, m-am obișnuit deja.

Ce părere ai de FB și Instagram care iți șterg imediat o poză dacă se văd sfârcuri în ea?

Libera exprimare, în toate domeniile, este cenzurată, nu doar pe rețelele de socializare (vezi cazul DoR și Teatrul Excelsior). Cât despre sfârcurile femeilor din social media, (doar ale femeilor, căci cu sfârcurile bărbaților nu are nimeni nicio problemă), am înțeles că va mai dura până nu vor mai fi cenzurate. Problema nu e doar cu pozele nud, problema cenzurii se aplică și dacă femeile își alăptează copiii în public. Se aplică și campaniilor de awareness legate de pericolul cancerului la sân, precum Check it before it’s removed, și prin asta îți poți da seama că cenzura e folosită total fără cap, excesiv.



Ce reacții ai din partea prietenilor când postezi poze nud cu tine?

Am avut noroc la capitolul ăsta. Prietenii mi i-am ales foarte bine și mă susțin. Plus că mereu încerc să mă înconjor de persoane deschise, care înțeleg că nudurile pe care le fac eu sunt o formă de artă.



S-a întâmplat să ai probleme la job din cauza lor?

Până acum nu. Sunt la început cu viața de adult responsabil și cu job stabil, dar chiar am avut noroc. Am un colectiv foarte mișto și niște șefi foarte înțelegători și open minded. Chiar am fost și eu surprinsă, sinceră să fiu. Am tot fost speriată înainte, că mi se tot spunea că n-am nicio șansă să primesc vreun job serios cu pozele mele nud. Dar sâc, sâc, uite că am reușit! Și de la primul interviu!

Fotografie de Dragoș Cristescu

Multe femei se confruntă cu remarci sexiste la job din cauza pozelor nud. Crezi că e normal să te tragă angajatorul la răspundere pentru pozele de pe profilul personal?

Angajatorii de azi chiar au început să facă verificări pe rețelele sociale ale persoanelor pe care urmează să le angajeze. În principiu, ăsta nu-i un lucru chiar rău, și eu fac astfel de verificări înainte să accept o cerere de prietenie pe FB, așa că pot înțelege. Dar depinde ce fel de așteptări ai când faci verificările astea. Unii vor să se asigure că viitorul lor angajat nu ascultă manele sau că nu are apartenență politică. Există fel de fel de oameni și fiecare om are niște valori diferite după care se ghidează în viață.



Ideea e că nu prea mai ai cum să tragi o persoană la răspundere legat de ce postează în social media, după ce o angajezi. Dacă angajatorilor nu le convine ceva la un candidat la job, nu îl angajează din prima.



Pe plan personal cum funcționează pasiunea cu nudurile?

O bună prietenă de-a mea, care era idolul meu în domeniul nudului artistic, e soție de fotograf. Ea este model și el o pozează, asta mi se părea mie cel mai tare tip de relație ever. Și la mine a contat mult cum mi-am ales iubiții de-a lungul timpului. Am avut și discuții în contradictoriu cu unii, de-aia nu a mers relația. E foarte important ca persoana de lângă tine să te susțină în tot ceea ce faci.

Sunt, din păcate, unii care zic că femeile care fac asta merită să fie jignite și molestate.

E ca preconcepția că femeile trebuie violate, dacă ies cu fuste scurte și fără sutien pe stradă. Și toate ideile astea au o singură cauză, lipsa educației sexuale. De acolo ni se trag toate problemele legate de hărțuirea sexuală și de faptul că femeia este văzută ca un obiect sexual ce trebuie folosit.



Cu o educație sexuală corectă și completă am putea să scăpăm și noi de preconcepțiile astea, peste vreo câteva generații. Pe mine cel mai tare mă deranjează că multe dintre femei consideră hărțuirea sexuală ca pe ceva normal și nu iau nicio măsură, asta este și mai trist

Prin faptul că îmi postez pozele nud, eu vreau să atrag atenția asupra faptului că îmi aparțin în totalitate, este corpul meu și pot face orice vreau cu el. Nimeni altcineva nu are dreptul să decidă asupra corpului meu.



Cea mai penibila reacție pe care a cauzat-o o poză nud de a ta?

Aproximativ toate încercările tipilor de a se băga în seamă cu mine după ce îmi văd pozele sunt penibile. Au unii un talent, ceva nemaivăzut. Am primit și câteva cereri în căsătorie de la arabi.



Dar cea mai mișto reacție?

Cele mai mișto reacții vin de la anumite persoane care mă încurajează să continui cu ce fac. Sunt și femei și bărbați. Unii îmi spun că îi inspir prin ce fac și că pozele mele reprezintă o formă de artă. Iar atunci când munca mea e ridicată la rang de artă sunt cea mai fericită. Exact aceste reacții de apreciere m-au ajutat să-mi construiesc un zid și să nu mă mai las influențată de părerile mai puțin bune. Așa că mulțumesc tuturor celor care înțeleg și apreciază.

Fotografie de Bogdan Iacob

Regreți vreuna din pozele nud postate?

Nu. Nu regret nicio poză postată. Dacă regret vreo poză cu siguranță nu o postez. Am nenumărate poze pe care le țin doar ca amintire a experienței trăite. Am și shooting-uri ratate, dar și din ele am ceva de învățat.



Ce le-ai spune hater-ilor care ți-au raportat poze?

Sincer, nu cred că am ce să le zic. Evit să discut cu oameni care nu înțeleg ce fac eu. Îmi fac sânge rău degeaba și n-am nevoie să mă stresez. Din acest motiv mă și bucur că rețelele sociale nu dezvăluie identitatea celor care îmi raportează pozele. Nu ai ce să vorbești cu niște oameni cu care nu ești pe aceeași lungime de undă. Orice aș face, nu voi reuși să le schimb percepția.



Așa că mai degrabă am un mesaj pentru alte tipe care sunt în aceeași situație și se confruntă cu gurile rele. Important e să faci ce-ți place, chiar dacă sunt mai multe domenii care te atrag. Întotdeauna se găsește o cale de mijloc să le faci pe toate. Ar fi o viață ratată dacă nu o trăim așa cum vrem.



CRISTINA, 24 ani, fotograf

Fotografii din arhiva personală

VICE: Cum e când îți raportează cineva pozele nud pe FB?

Cristina: S-a întâmplat de câteva ori, dar niciodată la cele cu mine pe post de subiect. Am oftat lung. Preț de câteva zile, cât mi-a fost blocat contul, am avut timp să trec prin diferite stadii: nervi, dezamăgire, miserupenie, curiozitate, resemnare, întrebări existențiale de genul „Ce hateri/virgini/părinți/frustrați am eu în lista de prieteni?” sau „Cât de mare e un sfârc mic?”.

Cum privești tu faza asta cu nuditatea pe Facebook?

Facebook și-a depășit cu mult sensul inițial și a devenit mai mult decât o platformă de socializare. Eu îl folosesc pe post de galerie foto, dar cel mai mult drept jurnal, carnețel de idei și sentimente, muzică și fotografii. Rareori îmi verific News Feed-ul, cel mai mult timp îmi petrec pe pagina mea, unde există multe lucruri ascunse de ochii lumii. Iar când am considerat că merită să împărtășesc ceva, mi-am asumat un risc, nu că voi încalcă niște condiții, ci că aș putea leza pe cineva.



Am vrut să minimizez impactul, așa că fotografiile pe care le-am postat în zona nud/seminud sunt cuminți, conțin sâni, maximum fese, iar pe unele le-am cenzurat chiar eu. M-a dezamăgit să le vad raportate, însă așa am realizat că suntem diferiți, până acum nu luam în calcul nivelul de acceptabilitate al fiecăruia, fiindcă nu descoperisem limite de genul. Unii oameni sunt pudici, alții sunt închiși la minte sau pur și simplu vin din alte vremuri sau culturi. Mai mult decât concepția fiecăruia despre sexualitate, nuditate și nivelul de „visual literacy”, trebuie să iei în calcul că vor să fie feriți de postări cu nuditate, obscenitate sau violență. Mai trebuie luat în calcul publicul căruia i te adresezi, tocmai de aceea postărilor mai sensibile le setez vizibilitate redusă, în rândul prietenilor.



Ce e artistic și de bun gust e subiectiv, deci cred că ar trebui să aibă o secțiune de mature content, cum există pe DeviantArt, și să te anunțe că e conținutul sensibil și trebuie să-ți dai acordul ca să îl poți vedea.

Ce reacții ai din partea familiei și a prietenilor când postezi poze nud cu tine?

Am câțiva oameni apropiați, familie și prieteni, care mă știu, acceptă și apreciază așa cum sunt, am alții care mă trag de mâneca și-mi spun că „e prea mult pentru Facebook”, cazuri rare și care mă pun pe gânduri. Câțiva stalkeri vechi cu care mă înțeleg bine, câțiva cu fetish-uri anunțate, burice, degete de la picioare. Dar majoritatea sunt impresii pozitive.

Ce părere ai de femeile care pozează nud pentru diverși fotografi, dar refuză să fie tag-uite sau să le apară numele din cauză că ar putea vedea prietenul sau soțul?

Una e să vrei să fii fotografiată nud de către cineva și să-ti rămână doar ție fotografiile, să nu apară nicăieri. Alta e să accepți din start să fii fotografiată, când știi că parte dintre ele vor apărea în galeria unui site oficial. Altceva e când este o pagină de Facebook, la care are acces destul de ușor multă lume și peste care poți să dai randomly. Și altceva e când accepți sau iți dai tag, ca să-ți apară și ție pe profil. Între ultimele doua nu e un salt mare.

Toate pot porni din aceleași motive: curiozitate, dorința de a te imortaliza la o vârstă sau într-un moment când corpul tău arata într-un anume fel, o experiență de auto-cunoaștere, scăpare de inhibiții sau doar un impuls, tangent cu sexualitatea sau nu.



Dorința și disponibilitatea de a fi fotografiat nud e un lucru foarte frumos; recomand. Postarea materialelor finale în mediul online este, însă, altceva, iar stadiile menționate mai sus sunt direct proporționale cu expunerea pe care ti-o dorești. Am avut doi prieteni care erau deranjați de fotografiile cu mine în care se vedea mai multă piele, deranjați de cine le poate accesa și, mai ales, de ce simt eu nevoia să le expun. E o întrebare incomodă, iar răspunsul e un amestec de lucruri. Rețeta asta, însă, necesită și o doză de narcisism.

Ce părerea ai despre concepția care spune că o femeie cere să fie jignită sau molestată dacă postează astfel de fotografii?

Cred că e felul unora de a demonstra teoria lui Darwin și cum evoluția se desfășoară în etape. Deși trăim în același mediu și avem vârste asemănătoare, unii sunt încă animale.

Lăsând gluma la o parte, oamenii care au impulsuri de genul ăsta cel mai probabil reacționează așa din lipsă de educație sau din cauza violenței ca limbaj aplicat încă din copilărie. Nu poți urî un câine maltratat că te-a mușcat. Dar e bine că pentru oameni avem legi și pentru Facebook „Block.”

Care e cea mai penibilă reacție pe care a cauzat-o o poză nud de a ta?

Era un tip tare ofuscat de un seminud cu mine și o amică. Ne-a întrebat: Dacă relațiile între persoanele de același sex sunt normale, atunci de ce nu vă reproduceți între voi? Just asking. M-a amuzat tare. I-am răspuns: Păi n-avem spermă, d-aia.



Dar cea mai mișto reacție?

„Jos cenzura!”



Un mesaj pentru hateri?

Dacă într-adevăr vă simțiți lezați, jigniți, iremediabil arși pe retină, scârbiți, în stare de șoc, smuciți sau alte cuvinte dure, vă stau la dispoziție pentru discuții sau lămuriri. Otherwise, calm your tits.

LAURA, 29 ani, arhitect și fotograf

Fotografii de Alex Csiki

VICE: Ți s-a întâmplat să iți fie raportate sau șterse pozele de către Facebook?

Laura: Nu mie personal. În general fotografii cu care am apucat să lucrez până acum cenzurau din start imaginile sau le postau pe site-urile lor personale și pe publicații online de profil care nu au reguli de genul. S-a întâmplat o singură data unuia dintre ei. Logic situația a fost cel puțin deranjantă, dar s-a rezolvat la final.

Cum s-a rezolvat?

Eu sincer nu am apucat să reacționez prea mult, cumva am râs, nu credeam că va fi cazul, deși văd situația asta pe paginile multor amici care lucrează în fotografie și nu numai, dar chiar nu mă așteptam. Lui nu i s-a părut la fel de ilar desigur, era vorba de munca lui și nici nu era primă dată când se lovea de situația asta. Era absolut fascinat de care ar putea fi motivația acelei persoane să îi urmărească activitatea pe pagină doar ca să îl poată raporta. Dar da, e ciudat, în primă fază este o combinație de furie cu frustrare și dezamăgire, pentru că iți dai seama câți oameni din jurul tău încă se simt ofensați de nimicuri.

Ce părere ai de cenzura Facebook-ului și Instagram-ului?

În primul rând, este problematic din cauza criteriilor pe baza cărora se cenzurează pe FB. Oricine poate da report la orice fără sa justifice motivația concret. Lași loc de acțiune foarte multor oameni frustrați, lași loc inclusiv de glume proaste, care provoacă bătăi de cap și posibil și repercusiuni profesionale (în cazul închiderii temporare a paginilor artiștilor care se bazează pe promovarea de pe pagina oficială pentru business), fără a avea puse la punct și penalizări pentru cei care folosesc funcția de cenzură în mod abuziv.

E și obsesia asta a Facebook-ului cu sfârcurile.

Din start te lovești de veșnica problemă a standardelor duble din societate și a suprasexualizării corpului feminin. FB-ul este plin, mai ales vara de glandele mamare masculine. Dar știm că, în societatea în care trăim, nu este nimic sexual la sfârcurile unui bărbat, pe când sfârcurile unei femei sunt demonice și te vor înghiții într-o gaură neagră a perpetuei uitări și nepăsări spirituale, care în final te va scuipa în iad. Sau ceva de genul.



În același timp sunt de acord că nu tot ce se postează trebuie să fie vizibil pentru toată lumea. Sunt foarte mulți copii pe Facebook, de toate vârstele, care poate ar trebui să afle unele lucruri nu din poze, ci dintr-o discuție coerentă cu un om matur. Pentru că, dacă dai libertate totală trebuie să fim conștienți că o să apară pagini cu masculi feroce cu dick pics-uri la profil, cover foto, și eventul încă trei albume mai ceva ca râmele pe ploaie si nu numai. În acest sens, sunt de acord cu solutia unor site-uri precum Deviantart. Imaginile care contin nuditate sunt accesibile (în urma unui avertisment) pentru cei care au peste 18 ani.



Ce reacții primești din partea apropiaților la nudurile tale?

Familia nu prea știe, ai mei nu au FB, plus că nu prea postez sau permit fotografilor să posteze imaginile pe pagina mea personală. De obicei, îi rog să posteze cu tag către pagina de artist. Prietenii au reacții împărțite. Cei care vin din lumea artelor vin cu comentarii pertinente pe compoziție, editare, ceilalți fie mai aruncă o glumă două, fie apreciază simplu și direct. Cei care ar veni cu comentarii sexiste fie îmi sunt prieteni prea buni, conștienți că îi cunosc și că îmi dau seama că este doar în glumă dialogul, fie nu mă cunosc deloc, caz în care nu mă interesează și îmi văd de treaba mea eventual în urma unui old school block.

S-a întâmplat să ai probleme la job din cauza lor?

Nu prea, nu stă lumea să caute poze cu mine în sensul ăsta, mai ales că la joburile pe care le am avut până acum nu prea știau că și pozez pentru ele, ci doar că sunt fotograf. Au mai prins câțiva, din greșeală, prin prieteni comuni cu fotografii cu care lucrasem, câte o imagine sau două seminud și, până la urmă, în arhitectură oamenii înțeleg, în mare, principiul de fotografie artistică vs. good old porn pics. Am mai primit felicitări cu zâmbetul parșiv și câte un wink libidinos, dar din fericire s-a întâmplat de două ori maximum.



Crezi că e normal să te tragă angajatorul la răspundere pentru pozele de pe profilul personal?

Cred că e o dezbatere destul de lungă. În principiu nu. Ce faci tu în timpul tău liber este problema ta atât timp cât randamentul la locul de muncă nu are de suferit. Dar, în zilele noastre, totul în toate domeniile a ajuns să fie despre imagine. Sunt mulți angajatori care, în ciuda calității muncii pe care o depui, consideră că dacă poți afecta imaginea firmei prin ceea ce postezi, pot să te mustreze sau să te concedieze.



Repet nu contează că tu în timpul liber stai în cap și fredonezi mantre, te antrenezi de MMA, zbieri pe scenă „Muie BOR” sau pozezi nud în copaci prin păduri, atât timp cât la munca ești decent, respectuos cu colegii tăi și îți termini taskurile.

Cum te-a afectat în relațiile tale pasiunea asta?

Cu prietenul meu au fost probleme mici la început, între timp a înțeles că, dacă putem să ne uităm la imagini cu alte femei nud și să le apreciem pentru calitatea lor artistică și nu pentru valențele sexuale, atunci nu are de ce să aibe probleme dacă unele din imaginile alea sunt cu mine.

Unii încă au impresia că femeile care se expun prin nuduri merită jignite.

Bărbaților care pozează nud nu le reproșează nimeni așa ceva?! În continuare nu reușim să depășim mentalitatea asta prin care blamezi tot victima pentru abuzul la care a fost supusă, cu atât mai puțin de când cu social media. Dacă te expui, ești vinovat pentru reacțiile pe care le primești, deci trebuie să-ți suprimi libertatea de exprimare, pentru că sunt câțiva indivizi care au impresia că imaginile respective li se adresează în mod direct și sunt o invitație din partea ta la abuz. Cum delimitezi „vina” victimei în condițiile în care pentru unii oameni pur și simplu o poză cu tine în parc poate fi o astfel de invitație?



Ce reacții primești de obicei la pozele tale?

Cele mai nasoale sunt când primesc întrebări de genul „nu îți era frig?”, dar cam acolo se opresc. În rest, legat de fotografiile nud cu mine nu am avut nici o reacție prea ieșită din comun, complimentau modul în care arăt în poză și atât. În schimb, am primit imagini cu desene făcute de un artist grafician după câteva fotografii cu mine. Aveam fluturi în stomac de emoție când le-am văzut, cumva a fost o apreciere mult mai sinceră decât complimentele obișnuite.



Regreți vreuna din pozele nud postate?

Nu. Din contră. Regret câteva imagini pe care am fost nevoită la un anumit moment să îl rog pe fotograf să le scoată de pe net. Erau imagini foarte faine realizate de un fotograf excepțional care reușise să mă surprindă mult mai fain decât credeam eu că pot da.

Un mesaj pentru hateri?

Mai degrabă un mesaj pentru cei care dau report doar de plictiseală (oricum nu cred că am vreun cult de hateri personali): cultura, arta și spiritul creativ oricum nu se limitează la Facebook, Instagram, Twitter sau orice alte site-uri de genul. Raportarea paginilor care promovează exprimarea liberă în artă nu va rezulta în protejarea culturii, pudismului sau religiei pe care persoana respectivă simte că am ofensat-o. În zilele noastre sunt atâtea concepții, atâtea idei și modele despre ce este corect, încât singurul adevăr universal este să nu-ți impui viziunile altora, atât timp cât ei nu produc daune altor oameni sau ființe. Așa că stai calm și dă unfollow, unfriend. Nu-ți salvezi principiile conservatoare când dai report proiectelor artistice de pe Facebook indiferent de domeniul din care fac parte.

AISII, 27 ani, model profesionist de la 18 ani

Fotografii de Daniel Ilinca

VICE: Ți s-a întâmplat să îți fie raportate pozele nud de pe Facebook?

Aisii: Da, de foarte multe ori. Am fost foarte frustrată la început, pentru că majoritatea imaginilor pe care le postam erau cenzurate sau implied nude.

Ce părere ai de obsesia FB cu sfârcurile?

E un proces automatizat, deja nu mai stă nimeni să se uite dacă într-adevăr respectiva imagine încalcă termenii și condițiile. Un prieten de pe Facebook mi-a spus că și-a luat report pentru nuditate la o fotografie cu avioane.



Ai avut vreodată parte de reacţii mai ciudate din partea familiei sau prietenilor când ai postat poze nud cu tine?

Eu sunt model profesionist. Majoritatea imaginilor nud cu mine au fost realizate de fotografi profesioniști. Cred că este o diferență între mine și fetele care își posteaza poze nud cu ele, făcute cu telefonul spre exemplu. Nu am stat să plec urechea la comentarii făcute de prieteni sau familie. Până la urmă din pozele astea nud pe care le-am realizat în ultimii ani, mi-am crescut copilul și am plătit facturi.



Cum te-a afectat în relații?

O să râzi, dar primele imagini nud mi le-a făcut chiar soțul meu. Fotografia a fost un hobby la început. În timp, fotografia a devenit profesie pentru amândoi. Eu model, iar soțul meu, Daniel Ilinca – fotograf.

Care e cea mai penibilă reacție pe care a cauzat-o o poză nud cu tine?

Nu mai știu, au fost foarte multe comentarii, mai ales pe Deviantart. Acolo am început să postez prima oară fotografii nud cu mine. Pot doar să îți spun că cele mai ciudate și penibile comentarii le-am primit de la americani.



Dar am primit și foarte multe mesaje de la fotografi străini consacrați, pe care îi apreciez enorm și mi-aș dori să am ocazia să pozez cu ei cândva.

Un mesaj pentru hateri?

Nu crezi că dăm prea multă importanță unor oameni triști? Poate că îi cunosc sau poate că nu. Ideea este că ei nu mă cunosc, dacă au ajuns să raporteze din răutate niște imagini nud cenzurate, care teoretic nu încalcă termenii și condițiile Facebook/Instagram.