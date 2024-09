Am întrebat români din Diaspora de ce nu votează la alegerile prezidențiale

9,7 milioane de români trăiesc în străinătate, conform unui raport de anul acesta publicat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Adică ministerul ăla pe care nou desemnatul premier, Ludovic Orban, vrea să-l desființeze pentru că e o „agenție de voiaj și un mod de a aloca bani publici”. Așa că mai bine îl bagă-n Ministerul Afacerilor Externe.

La al doilea tur pentru alegerile prezidențiale din 2014, aproape patru sute de mii de români din diaspora au mers la vot. Anul ăsta s-au înscris doar 41 de mii, deși, spre deosebire de acum cinci ani, sunt de trei ori mai multe secții de votare și poți pune ștampila de vineri până duminică. Dar după ce, în trecut, românii au stat cu orele în fața secțiilor de votare degeaba, mulți nu se mai încumetă acum la acțiune. Am discutat cu câțiva dintre ei, ca să văd dacă și-au pierdut speranța în România.

Ana, 21 de ani, Anglia

Fotografie din arhiva sa personală

VICE: De ce nu mergi la vot?

Ana: Sunt de doi ani în UK, aici este casa mea acum. Am avut atâtea experiențe neplăcute în România încât n-o mai consider țara mea. E doar un loc în care, din păcate, m-am născut, dar cu care n-am o legătură spirituală. Dacă nu mă interesează viitorul țării, nu mi se pare corect să votez.

De ce crezi că ai o legătură spirituală mai strânsă cu UK?

În România, toate problemele se tratează pe modul „las că trece!”. De exemplu, când am fost în depresie, n-am primit niciun fel de suport de la doctori, familie sau prieteni. Îmi ziceau că trece, doar că nu se întâmpla. Am prins un job foarte bun la o bancă din UK, iar oamenii și șefii, când s-au prins că nu mă simt ok, mi-au oferit ședințe de terapie. Apoi am mers la un doctor care mă monitorizează săptămânal. De când am venit aici, mă simt apreciată și liniștită.

Alte diferențe între UK și România?

Aici nu există nepotism, mită sau intenții ascunse, cel puțin nu la nivel local. Totul se bazează pe propriile puteri, lucru care e din ce în ce mai rar în România. Fac parte și din comunitatea LGBTQA+, știi și tu cum suntem tratați în țară.

Ți-au influențat în vreun fel deciziile politice din România plecarea din țară?

Absolut. Dacă votăm aceiași oameni și ne lovim de aceleași probleme, dar totuși continuăm să-i votăm, e clar că ceva e fundamental greșit. În Constanța, la secția unde votam, erau oameni care ascultau discuțiile persoanelor venite la vot. Dacă era altceva decât PSD, făceau cumva să se anuleze votul sau se făceau că nu le merge laptopul. Dacă erau persoane în vârstă la rând, comentau că unele partide sunt mai bune ca altele. Votul trebuie să fie o alegere proprie.

Mai există vreo șansă pentru România?

Îmi place să cred că da. Există oameni buni care pot schimba mersul țării, dar asta doar cu ajutorul omului de rând. Totul pornește de la mobilizarea cetățeanului de zi cu zi, să voteze oamenii într-adevăr capabili.

Ce te-ar face să te întorci în țară?

Nimic. Poate frații mei, dacă ar fi bolnavi, dar chiar și atunci, i-aș aduce aici să fie tratați.

Alin, 21 de ani, Anglia

Fotografie din arhiva sa personală

VICE: Mergi la alegeri duminică?

Alin: Nici nu m-am înscris. Nu văd nici măcar un candidat demn să conducă țara. Unii, precum Cumpănașu, habar n-au ce înseamnă să fii președinte. Până la cazul Caracal, nici naiba nu știa de el. Să profite de asta e lipsă de respect față de candidați. Încrederea trebuie clădită prin fapte.

Te-ai gândit că ai putea alege răul mai mic?

Candidatul care poate oferi puțină încredere în viitor n-are nicio șansă. Votul nu mai este real, iar votanții sunt de fațadă, deoarece voturile sunt schimbate. Știu asta de la cunoștințele care au supravegheat secțiile de votare în trecut.

Ce te-a făcut să pleci din țară?

Când am terminat liceul, mi s-a părut prea greu să merg direct la facultate, așa că am decis să muncesc un an. Salariul era mic tare și m-am înfundat în datorii, așa c-am plecat din țară. Anglia e frumoasă și există multe posibilități, nu se compară cu România.

Te vei întoarce în țară?

Îi voi mai da o șansă. Vreau să mă înscriu la facultate, în București. Odată întors, dacă vor exista persoane care să-mi ofere măcar 50 la sută încredere, voi merge și la vot.

Marius, 42 de ani, Anglia

Fotografie din arhiva sa personală

VICE: De ce nu mergi la vot?

Marius: M-am săturat de promisiuni și apoi justificări pentru promisiunile făcute, dar neîndeplinite.

De ce ai plecat din România?

Am plecat acum un an. Până atunci am sperat că lucrurile se vor schimba în bine. Când în România un post de manager e plătit cu 1 400 de lei, iar aici faci peste patru mii pentru aceeași funcție, consider că țara mea nu mă mai vrea.

Crezi că lucrurile se mai pot schimba în țară?

Nu clasa politică trebuie schimbată, ci sistemul. E ca și cum ai mânca aceeași ciorbă de la trei persoane diferite. E nevoie de un nou ingredient, care să facă diferența. Așa e și-n politică. Noi vom vota mereu cine să se îmbogățească și atât.

O să te întorci în țară?

Da, toată familia mea este acolo, dar îmi doresc să găsesc o modalitate de-a avea cât mai puțină legătură cu ce înseamnă instituțiile din România. Refuz să contribui la averea celor care le reprezintă.

Atunci o să mergi la vot?

Am mers timp de 18 ani. N-am văzut nicio schimbare. Mi-ajunge.

Elena, 29 de ani, Anglia

VICE: Mergi la vot?

Elena: Nu vreau, nu ai cu cine vota. Toți își duc odraslele în Parlament, sunt o apă și-un pământ, sunt corupți. Apropiații îmi spun că e important să-l votez pe Paleologu, să nu ajungă PSD sau PNL în turul doi. Sunt sceptică.

Ce te-a dezamăgit în România?

Cazul Caracal sau Colectiv și nu-s singurele. E josnic și că încă încearcă să ia taxe pe salariile celor care lucrează în afara țării, în condițiile în care noi oricum plătim deja taxe aici. Eu am plecat acum trei ani, din cauza salariilor mici.

Ovidiu, 37 de ani, Danemarca

Fotografie din arhiva sa personală

VICE: De ce nu mergi la vot?

Ovidiu: Eu sunt plecat de zece ani. Aș vrea să aplic pentru cetățenie daneză, dar nu stăpânesc îndeajuns de bine limba. N-ar trebui să aleg pentru cei din România. Dacă aș vota o persoană care nu va reprezenta țara cum trebuie, aș vota soarta unor oameni fără să mă afecteze pe mine în mod direct. Românii ar trebui să voteze ce e mai bine pentru viitorul lor.

Mai are România vreo șansă?

Nu în viitorul apropiat. Oricât de mult și-ar dori oamenii o schimbare, încă mai avem persoane influente care beneficiază de pe urma prostiei românilor. Cel puțin zece ani o să mai dureze până o să se schimbe mentalitatea populației.

Care zici că e cea mai mare problemă în țară acum?

Birocrația. Oricât de mult s-ar lupta cineva să facă ceva bun, mereu o să se lovească de personalul învechit, rămas cu mentalitatea din secolul trecut.

Te vei întoarce în România?

Nu cred. Poate doar la pensie și atunci departe de oraș.

Ștefan, 33 de ani, Belgia

Fotografie din arhiva sa personală

VICE: Cum îi vezi pe candidații de anul acesta la președinție?

Ștefan: Nu am pe cine să votez. Nu este unul mai bun decât altul, ci unul mai rău decât altul. Nu m-ar avantaja, dar nici dezavantaja oricare dintre ei ar câștiga. Oricum majoritatea votanților din diaspora habar n-au ce și pe cine votează.

De cât timp ești plecat din țară?

De cinci ani. Am mai plecat și-nainte, dar atunci a fost momentul în care am crezut că trebuie să-mi mut casa în altă parte. Să renunț la România, cel puțin până la pensie.

Dacă ai compara România cu Belgia în ceea ce privește sistemul politic?

Hoți în politică sunt peste tot, diferența e că în Belgia mai rămân și eu cu niște bani în buzunar.

Ce te-ar face să te întorci în România?

Familia. Dar după ce te obișnuiești în altă parte, e greu să te mai atragă ceva. Ca român în Belgia mă simt ca un moldovean în București. Nu e nicio diferență în afară de distanță.

