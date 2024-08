Am vorbit cu românul care l-a întrebat pe Martin Schulz dacă-l mai susține pe Dragnea

Internetul se agită, pe bună dreptate, cu un video de nici două minute în care un român mutat în Germania îl întreabă pe Martin Schulz, aflat în vizită electorală în Wiesbaden, vestul Germaniei, ce părere are despre Dragnea și protestele anti-OUG 13, din iarnă-primăvară.



Poate ai uitat, dar Martin Schulz, liderul social-democraților germani (SPD), posibil viitor cancelar al Germaniei (contracandidatul Angelei Merkel la alegeri) și fost președinte al Parlamentului European, a apărut în 2016 într-un filmuleț în care spunea ce mult îl susține el pe Dragnea.

Românul nostru îl întreabă pe Martin Schulz ce părere are de modificările legislative care au scos oamenii în stradă, de corupție și de Liviu Dragnea personal. De Dragnea nu s-a luat direct domnul Schulz, dar a zis sus și tare că și el ar fi ieșit în stradă în locul nostru, că legile sunt greșite și că e nașpa cu corupția. Ba chiar spune și că i-a comunicat direct lui Dragnea lucrurile astea (dar n-au părut să-l impresioneze pe liderul PSD, aș adăuga eu).

„Aceste legi sunt absolut greșite. Și dacă aș fi fost la voi, și eu aș fi fost la demonstrații. Corupția trebuie eliminată de la rădăcini și dacă în partidul meu există corupți, eu personal voi rezolva problema.”

Am fost curioasă să aflu cine este și ce-l mână în luptă pe Christian Irimia Balazs, 30 de ani, tipul care a vorbit cu Schulz, ca să vezi și tu de ce exact gesturile astea civice, politice aparent mici contează. Și am aflat că e un tip super implicat, cu multe povești interesante de spus care, de exemplu, a venit pe jos din Germania până în România.



VICE: M-am bucurat să văd discuția ta cu Martin Schulz. Oare se va bucura și Dragnea? Cum ai ajuns să vorbești cu el?

Christian Irimia Balazs: Ăsta a fost unul dintre scopuri, să ajungă și la domnul Dragnea. Când au fost demonstrațiile în iarnă-primăvară, m-am întrebat tot felul de lucruri, am citit, m-am revoltat. Am văzut că Martin Schulz are un video în care îl susține pe Liviu Dragnea, adică exact pe omul care a făcut aceste propuneri de lege. Am zis că nu se poate, chiar dacă este în același partid european, nu este corect. Am încercat să dau de el, i-am scris un e-mail, am făcut asta public, au publicat și ziarele despre, dar nu am primit un răspuns.

Am zis că acum sunt alegeri în Germania și trebuie să răspundă, s-ar putea să fie cancelar. Am avut noroc că a venit în orașul meu, în Wiesbaden, așa că m-am dus acolo, l-am întrebat și mi-a răspuns ce vezi în video. Nu mi-a plăcut că nu s-a poziționat față de Dragnea personal, dar între rânduri poți vedea că răspunsul e foarte clar, că nu a fost corect ce a făcut. Cred că cei din România pot face pasul final ca Liviu Dragnea să nu mai ocupe poziția asta și sper că videoul meu să contribuie la energia lor.

„Ai văzut, Schulz zice că îi dă afară pe cei care sunt corupți și dă exemplul lui Adrian Severin. Oare asta înseamnă în că îl dă și pe Dragnea afară, simbolic vorbind?”

De cât timp ești plecat și ce te leagă de România?

Familia mea a emigrat în 91. Suntem patru frați, pe care mama ne-a crescut singură în Bavaria. Până la 4 ani am locuit în România, iar până la 8 ani veneam regulat. Apoi nu am mai fost foarte legat de țară. La 22 ani, am decis să locuiesc un an în România, ca să înțeleg de unde sunt, de ce sunt așa cum sunt, să prind și limba mai bine. A fost un an social, am ajutat la Crucea Roșie din Botoșani și la Estuar, fundația care se ocupă cu bolile mentale. De atunci am știut că vreau să fac ceva legat de România, să mă implic, fiindcă aici sunt rădăcinile mele. Și totodată să fac ceva pentru românii care sunt în Germania, 300 000 au venit doar în ultimii doi ani.

Ai mai revenit în România după acel an petrecut aici?

În 2015 am decis să-mi opresc studiile de arhitectură și să fac o călătorie în România. Am mers 1 700-1 800 de kilometri pe jos până acolo și am vorbit și cu domnul Klaus Iohannis. Alegerile au fost un impuls să fac călătoria asta. Au fost și motive spirituale, de identitate, eu sunt pe de-o parte moldovean, dar și maghiar, și saș. A fost interesant, când mă întorceam în Germania, m-am întâlnit cu refugiații din Siria, deși eu mergeam fix în direcția opusă. Nu am planificat asta, dar așa am ajuns și la Keleti, în Ungaria. A fost o experiență inedită.

Și acum ce faci acolo?

Predau germana, deschid o asociație a românilor din regiune, vrem să creăm un fel de rețele pentru românii stabiliți aici. Prin asta, sperăm să schimbăm ceva și în țară. Noi putem să luăm legătura cu persoanele importante de aici, care ar putea avea influență asupra a ceea ce se întâmplă în România, dar și la nivel european, în general, cu migrația. Situația pentru români nu e cea mai bună în Europa.

De ce spui asta?

Când am început cursul, am primit mult feedback despre probleme, discriminare, angajări, tot felul de lucruri ale comunității. Cursul ăsta momentan e gratuit, facem voluntariat, dar în viitor va fi finanțat din fonduri europene dedicate persoanelor cu cele mai mari probleme în Europa, la care am aplicat. În Germania, dar și în Europa în general, noi, românii, suntem considerați de ultima clasă, din păcate. Acum știu cultura germană bine și pe cea română, și cred că pot face ceva, e responsabilitatea mea. Aș vrea să construiesc, cumva, o încredere mai mare în români. Din păcate, cea mai proastă părere despre români au o chiar românii. Aș vrea să nu mai gândim așa, ci să facem lucruri.

„Facem un congres al românilor din Germania, dar, pe drumul ăsta, sunt convins că reușim să schimbăm și niște lucruri în țară.”

România pe locul 2 în lume după Siria la emigrație. Și lumea nu pare să mai plece doar pe considerente economice, ci și politice, civice, legate de principii.

De multe ori o să auzi întrebarea: de ce pleci, dacă ai o viață decentă aici, undeva unde poate fi mai rău? Iar răspunsul este în multe cazuri: eu mă sacrific, dar copiii mei vor avea o viață mai bună. Dar da, situația politică e un factor important. Dacă nu ai o conducerea bună, vrei să pleci. Nici nu știu cât de serioși sunt politicienii când spun că vor să aducă românii înapoi în țară. Zic așa la televizor, dar fac foarte multe lucruri să scoată oamenii din țară. Al doilea investitor în România este diaspora, cu șase miliarde de euro.

Dacă vorbim de principii și direcții, ce părere ai de referendumul cu redefinirea familiei în Constituție?

Eu sunt crescut într-o societate modernă, care acceptă iubirea între persoane de același sex și nu discriminează. Abia anul ăsta am reușit să avem acest lucru și în Constituția Germaniei, să introducem căsătoriile între persoane de același sex. Eu cred că e un pas înainte. Pentru o societate modernă, trebuie să vedem acest lucru ca pe ceva normal.

Te gândești să te întorci?

Cu siguranță. Vreau să termin niște lucruri aici, dar în 10-15-20 de ani mă voi întoarce în Transilvania.