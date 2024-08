Jurnal de salariu în București: La 23 de ani câștig mai bine decât ai mei, dar tot sărac mă simt

Rubrica „Cât te costă să fii tânăr în România” va conține mai multe episoade cu tineri din diverse orașe ale țării care-ți arată pe ce se duc banii atunci când se duc. VICE vrea să vadă cum își sparg tinerii salariul, indiferent de jobul pe care-l au, de statutul social sau de orientarea alimentară: chipsuri sau avocado?

În general, viața îți arată că tinerii nu sunt cei mai buni economi. S-au mai schimbat prioritățile, dar și nivelul de trai. Adică, poate ai unul-doi prieteni mai cumpătați, cu cont de economii în bancă, dar cel mai enervanto-simpatic e tot ăla care se plânge IAR pe internet că a rămas fără bani, hrană, apă, țigări, abonament la telefon și mâncare pentru pisică; și mai sunt vreo zece zile până la salariu. Apoi îl întâlnești marți seara în Control, că a făcut rost de „osută dojdă mi” să iasă la două beri și să-și comande o pizza de peste 30 de lei. Sau pe altul care a mâncat doar supă la plic o lună ca să-și ia perechea aia de Yeezy-uri la două mii de lei, dar a rămas fără banii de chirie.

Ăștia suntem.

Cine sunt?

Sunt născut și crescut în București, foamea de bani te face să înnebunești, vorba poetului bigot, Puya. Am copilărit în sectorul 6, părinți divorțați cu venituri din găinării sau joburi plătite prost. De pe la 14 ani am cam stat singur în București, cu vreo 300-400 de lei pe lună, adică banii de țigări, și câte-o cină ocazională la bunici.

N-am făcut niciodată foamea la propriu, dar fiind cel mai rupt în cur dintre colegii și prietenii mei, am rămas până azi cu complexul ăsta care trebuie hrănit cu țoale și vacanțe low-cost. Imediat ce am terminat liceul, am căutat să mă angajez și am nimerit într-o agenție de publicitate unde m-au pus să fac postări de social media pentru diverse branduri.

Fast-forward până în prezent sau cum ar zice ăia mai bătrâni – arc peste timp: lucrez tot în publicitate și în fiecare lună mi-e rușine c-ajung să cheltuiesc atât de mulți bani pe nimic.

Ce job am? Am pe Linkedin „digital strategist”. Gen mă pricep la publicitate pe internet.

Câți ani am? 23

Unde locuiesc? București

Ce salariu am? Peste salariul mediu din București (potrivit INS), da’ n-am voie să zic cât.

Cheltuieli lunare

Întreținere (curent, gaze etc.): 200-300 de lei

Chirie nu dau pentru că sunt bucureștean privilegiat.

Telefon și net acasă: 80 de lei

Doamna care îmi face curățenie: 200 de lei

Cumpărături lunare de la supermarket online: 500-600 de lei. Aici intră chestii basic ca apa, alimente diverse, produse de curățenie, nisip și mâncare pentru pisică etc.

Țigări: 400 de lei, dar variază pentru că tocmai m-am reapucat ca prostu’ după o pauză de vreun an.

Abonamente la HBO GO, Spotify, Google Drive: 55 de lei

Abonament Metrorex și încarcare ocazională cartelă RATB: 90 de lei

Donații prin Patreon/Paypal către diverse publicații/ONG-uri românești: 95 de lei

Economii: Lol. – 2 000 de lei în rate la Card Avantaj – cardul ăla cu care poți să plătești chestii în rate fără dobândă. Am rate pentru telefon și diverse electrocasnice.

Am ținut inițial un jurnal cu prima săptămână de după salariu, dar mi-am dat seama că aia a fost o excepție și că, în viața reală, am niște cheltuieli mai umane. Cu toate astea, obișnuințele mele, ca tânăr de București, le-ar provoca greață altora care se străduiesc să-și pună viața pe picioare, să planteze un pom, să facă o casă, să plece într-o vacanță cu familia și soacra.

Să trăiești în capitală nu-i chiar ieftin, dacă stai să compari cu alte orașe mari din România, dar parcă mi-o ard ceva mai boier decât colegul de generație din video-ul ăsta. Îți las aici un jurnal cu cheltuielile mele dintr-o săptămână aproape neutră.

Luni

09.00. Ma trezesc și n-am țigări că mi-a fost lene să îmi iau aseară așa că plec mai repede la muncă.

10.10. Păcălesc micul dejun cu o cafea moca de la birou și un suc frufru pișcotărit ca să postez despre un eveniment. Am uitat să postez despre eveniment, așa că beau cu rușine.

10.30. Ies să-mi iau țigări. 18,5 lei

12.00. Plec o oră de la birou ca s-o ajut pe bunica-mea să ajungă acasă de la spital. Are probleme cu genunchii :(. Taxi dus-întors. 36 de lei

15.30. Comand de la Condimental un veggie dil. 13 lei

19.30. Ajung acasă și îmi fac niște guacamole cu ouă de la bunică-mea de la țară și brânză brie. În timp ce spăl vasele mă bucur că n-am mâncat în oraș.

Caută pe internet „gourmet 7 stele michelin” dacă nu știi la ce te uiți.

Marți

10.00. Am întârziat la birou. Iau Taxify. 15 lei

10.30. O colegă a adus prăjituri. Boom, iar am păcalit micul dejun.

12.30. Îmi iau o porție de paste de la frufru. 10 lei

16.00. Mai combin un suc moca de la frufru.

18.30. Mă opresc la Mega în drum spre casă. Îmi iau apă, o brânză brie, țigări și o înghețată mică. 33 de lei

19.00. Îmi fac tot avocado toast cu ouă, ca regii înainte de salariu.

21.00. Mă cheamă niște prieteni în Control și mă duc, că-s prost cu FOMO. Taxify 12 lei.

00.30. O seară clasică de marți în Control. Vorbim despre politică, suntem împinși constant de oameni în aglomerație, ne milogim de alții să ne ia de băut că e coadă de 20 de minute la bar și râdem de ratații care fumează trabuc vanitos. Intrarea, doua pahare de Jagermeister și două ape. 35 de lei.

01.20. Plecăm și luam taxi la comun. 5 lei

Marțea în Control.

Miercuri

10.30. Suc moca de la frufru, o cafea moca de la birou. Micul dejun al campionilor.

13.00. Ies la prânz până la frufru Victoriei să-mi iau o salată și ceva suc ciudat de kombucha. Plătesc cu Cardul Avantaj că nu prea mai am bani până la salariu. Săraca fată bogată. 33 de lei

19.00. Mă opresc la Mega în drum spre casă. Iau țigări, apă și niște banane. 26 de lei

20.00. Mor de foame, dar sunt supi că m-am cam îngrășat. Îmi fac doar un smoothie cu lapte de soia, banana și fructe de pădure.



Joi

10.30. Clasica cafea moca de la birou.

14.00. La prânz mă duc iar la frufru și-mi iau o salată și ceva cola organică de-ale lor. Nu-s sponsorizat de ei, pe cuvânt. 30 de lei.

17.30. Deși nu mai am mulți bani până la salariu, bunul simț nu mă oprește să dau o comandă la IKEA și să plătesc cu Cardul Avantaj. Îmi iau un suport de umerașe pentru geci și alte mizilicuri gen prosoape, ustensile de bucătărie, o caracatiță dubioasă în care-ți agăți ciorapii etc. 230 de lei

19.30. Sunt mândru că nu m-am mai oprit la Mega să cheltui bani. Îmi fac o salată de rucola cu avocado și altele.

01.00. Mă culc plângând după ceva dulce.

Vineri

09.30. Mănânc acasă de data asta. Cereale Fitness și lapte de soia. Pun laptele prima dată pentru că sunt antisistem.

14.00. Comandăm mâncare la birou. Supă cremă. 11 lei

15.30. Îmi iau de la chioșc țigări și o cola zero cu Cardul Avantaj. Vai de capul meu. 21 de lei

18.30. Nu ies nicăieri că nu mai am bani. Așa că stau acasă și îmi gătesc niște paste cu smoothie din ce fructe și legume am mai găsit prin bucătărie.

23.00. Îmi cumpăr un ebook de pe Amazon, dă-mă dracu’ de intelectual. 32 de lei

Sâmbătă

11.30. Mă trezesc cu greu și ies să-mi iau țigări și o plasă de avocado. 31 de lei

21.00. Nu am ieșit din casă, am făcut curat și m-am jucat pe PC toată ziua. Viața e frumoasă.

21.30. Îmi cumpăr un element estetic pentru un joc online. Nu am priorități în viață. 11 lei.

Duminică

13.30. M-am trezit mai devreme, dar mi-a fost lene să-mi fac micul dejun. Mă duc până la Mega să-mi iau ce am nevoie pentru o supă cremă de legume și niște paste. Plus țigări. 35 de lei

19.30. Merg cu niște prieteni la unul dintre ei acasă. Bingiuim serialul Big Mouth, ne comandăm burgeri și nu fumăm drogul marijuana. 60 lei cât nu e gramul.

01.30. Iau taxi înapoi acasă. 23 lei

Total: 686 lei, dar fără cheltuielile din prima săptămână de salariu, când mi-am făcut provizii din care aș supraviețui și unei săptămâni seismice în București.