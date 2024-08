Săptămâna mea ca penis de rezervă

E ciudat rău să stai la masă cu un tip care vrea să-ți cumpere sperma.

Îl vom numi Raymond. Arată ca un tocilar și râde zgomotos. Poartă ochelari și un tricou cu o referință culturală pe care n-o înțeleg. Raymond e un cuckold – genul de tip pe care îl excită să vadă femei puternice care fac sex cu alți bărbați. Genul de tip care se excită dacă nu e lăsat să ejaculeze și dacă e umilit și tratat ca un gunoi.

În dreapta mea stă Mistress T.

E o dominatrix profesionistă și una dintre cele mai cunoscute femei din domeniul pornografiei cu femei dominatoare. Twitter-ul ei are peste 70 de mii de followeri. Are fani în Canada, Statele Unite și Europa. În fiecare zi primește zeci de mesaje de la bărbați disperați să fie sclavii ei, s-o cunoască, să plătească sute de dolari ca să ia cina cu ea. Locuiește într-o casă foarte frumoasă (am construit-o din masturbare, chicotește ea) cu o pivniță la subsol. Îmi e prietenă bună. De curând am ajutat-o să-și termine autobiografia.

În seara asta o ajut cu altceva.

Raymond a venit din Statele Unite ca să petreacă câteva ore cu noi. Ne va plăti cina și băuturile. Va veni cu noi la cinema să vedem Henry and June. După asta, vom merge la dominatrix acasă, unde eu o să fac sex cu ea, în timp ce el se va uita dintr-un colț la noi, iar ea îi va spune că nu va fi niciodată suficient de bărbat ca mine. Pentru asta, eu voi primi două sute de dolari – o sută pentru actul sexual și cealaltă pentru materialul biologic pe care o să-l las în urmă (a specificat că vrea să fie proaspăt, dar habar nu am ce vrea să facă cu el și nici nu vreau să știu).

Mistress T va fi plătită mult mai mult. Raymond e unul dintre clienții ei obișnuiți. Au o relație dominatrix-client de ani de zile. În seara asta eu nu voi fi decât un accesoriu; ceea ce Mistress T numește un „substitut de penis”. Un obiect sexual de care se folosește pentru plăcerea altcuiva și ca să-și îngrașe contul bancar. Nu e prima oară săptămâna asta când fac sex pentru public; cu trei zile mai devreme, am fost într-un apartament ca să joc într-un film cu o actriță porno cunoscută (mai multe despre asta mai târziu). Cum nu știu prea multe despre domeniu, am mers la Mistress T să-i cer sfatul – o conversație care ne-a adus în acest restaurant libanez, vizavi de bărbatul care îmi va cumpăra sperma.

„Tipul e, practic, doar un accesoriu”, mi-a explicat ea. „Trebuie să i se scoale când îi spun eu și să termine într-o perioadă de timp rezonabilă.”

„Pfff, nu sunt sigur că pot face asta.”

A dat din umeri. „De obicei le dau tipilor două șanse. Dacă nu sunt în stare, au ieșit din schemă.”

Foarte încurajator.

Stau la masă vizavi de Raymond și mă întreb cum naiba am ajuns în situația asta. Nu m-am considerat niciodată foarte atrăgător. Nu am niciun fel de magnetism animalic. Sunt doar un tip dubios cu un cap foarte mare. Dar voi avea ocazia să pătrund în viața persoanelor care fac sex pentru bani și a celor care le plătesc. Voi fi un penis de rezervă pentru o săptămână.

Sper din tot sufletul să nu dau greș și să am nevoie de o a doua șansă.

***

Prima oară când m-am întâlnit cu Alyssa, avea piciorul în ghips.

„Am exagerat la sală”, mi-a zis.

Era frumoasă, așa cum te aștepți să fie un star porno, și avea un ușor accent est-european. Era îmbrăcată lejer și nu purta machiaj – tocmai terminase de filmat o scenă în dimineața respectivă. Ne-am întâlnit într-o cafenea; ne cunoscusem online, dar dacă urmează să faci sex cu un necunoscut în fața camerei, e de înțeles să vrei să te întâlnești cu el față în față. Spre deosebire de discursul sever al lui Mistress T, Alyssa a reușit să mă liniștească.

„Trebuie să te asiguri că te simți confortabil. Eu fac asta de la 19 ani, așa că n-am probleme să fac absolut orice în fața camerei.”

O cunoscusem pe Alyssa pe Facebook în urmă cu zece zile. Aveam o prietenă în comun, una care îmi povestise despre ocupația ei. Conversația dintre noi a decurs cam așa:

Eu: Cărui fapt datorez plăcerea acestei cereri de prietenie? Ne cunoaștem? Poate de la ziua prietenei noastre comune?

Ea: Pur și simplu mi s-a părut că ești drăguț.

Eu: Și tu!

(15 minute de discuții despre despărțiri și căței)

Ea: Vrei să filmezi ceva cu mine?

Eu: Pe bune?

N-am făcut-o pentru bani; bărbații câștigă mult mai prost decât femeile în pornografie, iar amatorii ca mine lucrează de obicei pro bono (da, ai citit bine). Clipurile de pe onlyfans.com ale unei actrițe porno sunt mai ieftine decât alte producții comerciale, așa că sunt făcute fără echipă de filmare și doar cu actori amatori. Cumva m-a liniștit asta: mai puțini bani înseamnă și mai puțină presiune. În plus, Alyssa m-a asigurat că filmarea va fi POV și că putem folosi spermă falsă în caz că nu reușesc să ejaculez.

Practic, ne cunoșteam de două ore când am ajuns acasă la Alyssa, care locuiește cu mama ei și doi câini. Era goală și se plimba relaxată cu aerul unei tipe obișnuite să stea mult timp dezbrăcată. M-am așezat stresat pe canapea, iar ea a început să se machieze. Am vorbit despre experiența ei în domeniu, despre cum a început, despre colaborările ei cu Tommy Gunn și Evan Stone, despre o filmare pe care tocmai o făcuse pentru blacked.com („Încă mai am nevoie de timp să mă obișnuiesc cu penisurile uriașe. Am crezut că o să mor”, a zis.).



„Locuiești aici cu mama ta?”, am întrebat-o.

„Da, dar nu-ți face griji. Pleacă de acasă când am filmări.”

Ca să trec peste anxietate, am luat benzodiazepină și jumătate de Viagra, care mi-a dat o migrenă teribilă. Am băgat și două aspirine și am încercat să-mi ignor bătăile inimii. Până la urmă, Alyssa a venit, s-a așezat la mine în poală și ne-am obișnuit unul cu altul – ne-am mângâiat, ne-am sărutat. După asta, ne-am retras în dormitor să filmăm (dar nu înainte ca unul dintre câini să mă muște sub cur). Datorită pastilelor mai sus menționate, filmarea a fost mai puțin înfricoșătoare decât îmi imaginam. În primul rând, e plăcut să faci sex cu o actriță porno în fața camerei. În al doilea rând, Alyssa e o persoană incredibil de sufletistă și drăguță și m-a ajutat să mă simt mult mai confortabil decât aș fi zis că e posibil, având în vedere că eram doi necunoscuți care făceau sex pentru prima oară. Din când în când ne opream și ne relaxam. Procesul a durat mai puțin de două ore. N-am reușit să termin, așa cum mă așteptam, dar Alyssa a zis că tocmai d-asta există sperma falsă.

Mai târziu în aceeași seară, m-am întâlnit cu Mistress T ca să-i povestesc.

„I-auzi! Acum că ești lucrător sexual cu experiență, nu vrei să faci niște bani?”

Așa am ajuns la Raymond.

Deocamdată, ne spune povești din viața lui sexuală despre femei dominatoare care îl abuzează și umilesc pentru propria lui plăcere. Am folosit aceeași combinație farmaceutică pe care o luasem cu Alyssa, așa că mă doare capul îngrozitor când ajungem la cinema. Ne așezăm la balcon și începem să ne pipăim la greu, cu Raymond lângă noi. E dubios. Raymond se uită în față, fără să aibă vreo reacție, deși, sincer să fiu, probabil e mai bine să nu aibă reacții.

Două ore mai târziu, când ajungem acasă la Mistress T, mă simt la fel de stresat. Raymond își ridică bluza să ne arate că și-a tatuat cuvântul „Cuckold” pe abdomen. O parte din mine îl admiră pentru dedicație. În limbaj cuck, eu sunt „taurul” – ceea ce mi se pare ridicol, pentru că nu am nici mușchi și nici încredere în mine. Dar dacă sunt taurul, atunci el ce e? Vorbim de complezență cât timp Mistress T se schimbă într-o ținută din dantelă roșie cumpărată de el. Ne întindem amândoi pe pat și ea îi ordonă să stea la colț.

La cererea unei alte dominatrix din San Francisco, Raymond e în perioadă de castitate, deci nu are voie să se atingă. Doar ne va privi din întuneric. Și, deși eu și Mistress T am mai făcut sex în trecut, de data asta e altceva. Facem aceleași mișcări, dar cu volumul ridicat pentru public. Sexul ca un spectacol de teatru durează aproximativ 45 de minute, timp în care fac ce mi se spune, iar Mistress T îi aruncă din când în când o privire lui Raymond și-i zice că el nu va putea niciodată să i-o tragă așa. Apoi mă trimite la etaj, iar ea și Raymond stau să discute. Îi dă sperma mea, pe care am congelat-o cu o seară înainte. Da, pe bune).

O aștept pe Mistress T în dormitorul de la etaj și reflectez la săptămâna mea ca penis de rezervă.

Deși au fost niște momente ciudate, totul a fost destul de normal. Înainte de asta, aveam o imagine foarte specifică despre bărbații implicați în pornografie. „Tauri”.

Rezervă de penis. Organe sexuale care au atașate un tip. Dar experiența îmi dă de gândit: poate că îi vedeam așa pentru că, la fel ca Raymond, îi consider pe bărbații din domeniu niște reprezentanți care fac sex cu o persoană cu care aș vrea eu să mi-o trag, în felul în care aș face-o eu. Când ne uităm la ei, nu ne gândim la stresul lor, la migrena pe care poate le-o dă Viagra sau la sperma falsă folosită pentru că ei nu reușesc să-și dea drumul. Actorul face parte din fantezie, la fel ca actrița. Mistress T și Alyssa sunt persoane foarte diferite în viața reală. Poate că asta e valabil și pentru taurii și rezervele de penis. Poate că sunt și ei, la fel ca mine, niște tipi un pic dubioși și introvertiți care se întreabă cum au ajuns să facă asta.

Un minut mai târziu, Mistress T intră în dormitor și aruncă bancnote de o sută de dolari prin cameră.

„Bine ai venit în lumea întunecată a sexului pe bani. Vrei să știi ce a făcut cu prezervativul?”

Îmi spune înainte să apuc să răspund. Să zicem că înțeleg de ce voia să fie proaspătă.

*Numele autorului a fost schimbat.

Articolul a apărut inițial pe VICE CA.