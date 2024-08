Șase locuri de vacanță unde scapi de România cu 300 de euro

Dacă ești ca mine și când ești deprimat și semi-alcoolizat îți cumperi bilete ieftine de avion în locuri unde, cu cinci minute, înainte habar nu aveai că vrei să ajungi, atunci n-ar trebui să irosești primăvara. Din capul locului îți zic: dacă nu insiști să fii plecat de 1 Mai – când totul e scump și aglomerat – ăsta este cel mai mișto anotimp pentru călătorii.



De ce spun asta? În majoritatea țărilor sudice, deja poți merge liniștit la plajă fără să te perpelești ca un pui la rotisor și fără să calci peste sirene care-și pun iubiții să le facă poze de Instagram în timp ce se tăvălesc prin nisip ca peștii-n mălai. E liniște, briza e plăcută, iar apa are exact temperatura aia în care poți face o baie rapidă. Nu aglomerație, nu copii în colaci. Doar tu și marea.

Dacă nu vrei la plajă, poți merge în deșert. În câteva țări din Orientul Mjlociu, care investesc mult în turism de doi-trei ani încoace, cu bilete de avion ieftine și cazări de bun simț, te așteaptă niște cămile pe care te poți plimba fără să leșini de căldură la cincizeci de grade.

Vrei trekking și camping? Aproape oriunde mergi, vremea e perfectă pentru asta. Vrei ski? Pârtiile din Austria și Italia sunt practicabile până în aprilie.

Și, cel mai important, primăvara totul e ieftin. Biletele de avion, cazările, mâncarea. Între isteria din vacanța de Crăciun și isteria de vară există această pernuță minunată de confort pentru oamenii care vor să călătorească pentru că le place, nu pentru că vor să bifeze în calendar o dată când e obligatoriu din punct de vedere social să facă ceva interesant.

Și nu, nu te mai uita la știri, unde vezi povești cum numai ăia care au zece mii de euro în buzunar pot să ajungă într-o țară exotică. E bullshit. Uite aici câteva locuri unde te poți duce liniștit în martie-aprilie cu trei sute de euro. În unele din aceste destinații poți bea liniștit cocktail cu umbreluță pe plajă, dacă ești atent la cât cheltui și dacă nu stai mai mult de trei-patru zile (și nu sunt astea de aici).

Iordania, pentru deșert, Petra și farmecul Orientului Mijlociu

Petra, Iordania. Fotografie via Pixabay

Da, Iordania. Da, e safe. Nu, nu sunt teroriști acolo. Anul trecut, Ryan Air a băgat zboruri directe pe ruta București – Amman, care sunt până într-o sută de euro (dacă te uiți cu atenție pe date le poți găsi chiar la 30-40 de euro. Cazările sunt decente, la 20 de euro pe noapte poți să stai chiar extrem de confortabil, dar te poți zgârci și până la 10 euro pe noapte, dacă nu-ți displace cazarea în hostel.

Singura chestie în care merită să investești ceva mai mult este Jordan Pass, un soi de pachet turistic care costă în jur de 100 de dolari, și include costul vizei de Iordania, intrarea la Petra și încă 40 de intrări pe la alte diverse atracții turistice, care altfel, puse cap la cap, te-ar costa mult mai mult. Singura condiție e că trebuie să stai minim trei nopți în țară, altfel nu poți beneficia de superofertă.

Mai pune niște bani de cheltuială și bingo. Wadi Rum, cămile și locul unde s-a filmat Indiana Jones and the Last Crusade, la preț de trei zile în Vamă. Și ficatul tău o să fie mai fericit: în Iordania alcoolul e scump și nu tocmai prietenos privit de populația preponderent musulmană.

Creta și Cipru, pentru soare și plajă

În Cipru poți să faci plajă și în aprilie. Fotografie de autoarea articolului

Știu, Creta și Cipru sunt genul ăla de locuri cu poze paradisiace lipite de geamurile agențiilor de turism: „Sejur de șapte zile la doar 1599 euro de persoană!” Hai să ieșim puțin din filmul ăsta prost și care încă există doar pentru că sunt destui oameni în lume care încă nu-și pot cumpăra singuri bilete de avion de pe site-urile companiilor și preferă să lase treaba asta în seama agențiilor de turism.



În primul rând nu zice nimeni că nu poți să stai în Creta sau în Cipru trei zile, în loc de șapte. Sau zece. E permis și e legal să stai cât vrei tu :) În 2019 nu te mai ține nimeni să nu urci în avion spre mare vineri dimineața și să te întorci luni, roșu și vesel, ca dintr-un city-break oarecare.

Mulțumită companiilor aeriene low-cost, zborurile spre Creta sunt, mai ales primăvara și toamna, în jur de 50-60 de euro. Îți spun eu, mi-am cumpărat deja bilet pentru luna mai, la 300 de lei dus-întors. Mi-am rezervat și cazarea pentru trei nopți, încă 300 de lei.

Mergem patru persoane și am găsit – fără prea mari bătăi de cap, atâtea apartamente mișto pe Booking, că abia ne-am hotărât ce să alegem. Acolo estimez că-mi vor trebui cam cincizeci de euro pe zi de cheltuială, cu micul dejun pregătit cu provizii de la supermarket și una sau două mese la tavernă pe zi. Ne încadrăm în buget? Eu zic că da.

Dacă vrei să faci o aroganță, închiriază mașină. O să te coste echivalentul a 300 de lei pe zi, ceea ce, într-un grup de patru oameni, e o sumă mai mult decât decentă. Doar să ai pe card destui bani pentru garanția de șapte-opt sute de euro pe care o percep companiile de rental. O să îi primești înapoi, dar doare puțin când ți se blochează banii.

Și pregătește-te să stai trei zile la soare, să sorbi din mojito și să-ți imaginezi că ești Radu Mazăre în Madagascar.

Sudul Italiei, pentru mâncare și prețuri cu care nu te întâlnești vara

Palermo, Sicilia. Fotografie de autoarea articolului.

Sardinia, Sicilia, Calabria, Napoli, you name it. În toate locurile astea zbori primăvara cu 40-50 de euro dus-întors și cazări decente, spre foarte mișto, găsești liniștit la 20-30 de euro pe noapte, mai ales în formula de trei-patru oameni și un apartament. Iar locurile sunt absolut minunate, și nu mă refer doar la peisaje: mâncarea din sudul Italiei e incomparabilă cu orice poți să mănânci în Roma sau în nordul Italiei.



Nu, n-o să fie vreme de plajă, dar plimbările pe sub palmieri la 15-18 de grade în luna martie, în timp ce vecinul tău din București încă își dezgroapă mașina de sub nămeți, sunt de-a dreptul delicioase. Iar când o să vezi cât de voluptos se tăvălește caracatița în uleiul de măsline și cum cade prosecco-ul în pahare pe fundalul mării perfect albastre și al soarelui de primăvară, n-o să regreți niciun bănuț cheltuit pe excursia asta, pe care altfel, dacă ai face-o vara, te-ar costa o mână și-un picior și te-ar umple de nervi.

Israel, pentru Marea Roșie și viață de noapte

Autoarea, în Israel, într-un moment de admirație.

Indiferent că zbori spre Tel Aviv sau spre sud, la Eilat, care se află exact la granița cu Iordania și Egipt, zborurile spre Israel sunt destul de ieftine. Caută cu atenție și vei găsi la 60-70 de euro (acum doi ani, atunci când au inaugurat ruta asta, am prins un zbor care m-a costat echivalentul a 120 de lei dus – întors, mai ieftin decât trenul până la Constanța).



De Tel Aviv bănuiesc că știi deja câte ceva și ai auzit cât de plin de viață și de agitat e. Probabil că ai auzit și că e destul de scump – dar poți găsi cazare la 20 de euro pe noapte în hosteluri sau într-un apartament împărțit cu prietenii tăi.

Iar dacă te întrebi de ce te-ai duce în Eilat, îți spun eu: ca să faci baie în Marea Roșie și ca să te plimbi prin deșert. Stațiunea în sine, acest Las Vegas al Israelului, cum le place localnicilor să spună, e un kitsch ultra-scump cu păcănele, cârciumi în care găsești numai pizza, burgeri, paste și muzică proastă. Dar dacă stai în orașul vechi, unde locuiesc oamenii normali, închiriezi o mașină la un preț extrem de mic (50-60 de euro pentru trei zile) și pleci cât vezi cu ochii, o să înțelegi niște lucruri în plus despre Israel și o să stai singur, cu gândurile tale, cocoțat pe pietrele din deșert. În liniște.

Varșovia, pentru istorie și cluburi underground

Varșovia, Muzeul Neon. Fotografie de autoarea articolului.

Dacă vrei totuși să rămâi în partea asta a Europei, poți găsi bilete relativ ieftine spre Polonia (cam 50-70 de euro). Sigur, Varșovia nu e nici exotică, nici caldă, ba dimpotrivă, probabil că o să fie cel puțin la fel de frig ca în București. Dacă nu o să ai soare, asta nu înseamnă cu nu te vei simți bine în pub-urile pline de viață din oraș, că n-o să te poți plimba pe străduțele istorice din centru sau că n-o să te bucuri de cârnații polonezi epici. Și de berea locală. Ca să nu mai spun că orașul e plin de cluburi cool și de bombe underground la fel de edgy ca în Berlin.



Billund, Danemarca, pentru aventură

O soluție bună când rămâi fără idei este să vezi prin ce orașe mai zboară low-costurile și să îți iei pur și simplu un bilet extrem de ieftin. Te asigur că nicio călătorie nu e timp irosit și că peste tot vei găsi ceva mișto de făcut sau de învățat.

Deci habar n-am de ce te-ai duce în Billund. Dar zborurile încep de la 140 de lei dus-întors, așa că ce contează?

De unde să-ți cumperi biletul de avion (ca să ieși cel mai ieftin)

Vei găsi, pe site-urile de travel, tot felul de oferte din categoria: „cazare+zbor la numai X euro!”

Și e ok, go for it, la urma urmei, îți iei singur și zborul și cazarea, nu e același lucru ca și cum ai da ca fraierul bani la o agenție de turism ca să te plimbe trei zile cu autobuzul în Roma, un oraș în care cred că se descurcă deja lejer jumătate din vecinii bunicii tale de la țară.

Dar fii atent: ia-ți întotdeauna biletele de avion doar de pe site-urile companiilor aeriene.

În situația în care ai o problemă și ai nevoie de un refund, toți intermediarii precum GoToGate, Kiwi, Avion.ro și așa mai departe îți vor percepe o taxă administrativă care de multe ori e egală cu valoarea biletului de avion (dacă zbori cu un low-cost).

Am avut experiența asta în cazul unui double-booking accidental recent: am cumpărat biletele prin GoToGate și am primit o eroare la procesarea plății, așa am decis să încerc din nou direct de pe site-ul companiei aeriene. Zece minute mai tarziu, am constatat că se făcuse și prima tranzacție. În loc de patru, cumpărasem opt bilete spre Creta.

Cei de la GoToGate m-au informat că pot să îmi recuperez banii de la ei, dar va trebui să plătesc o taxă administrativă de 61 de euro pe fiecare bilet. Care costa 67 de euro.

Compania aeriană, de pe site-ul căreia cumpărasem al doilea set de bilete, mi-a făcut full refund. Fără comentarii și prea multe bătăi de cap, ori taxe administrative de neam prost.

Știu, e greu de crezut că poți să-ți primești banii înapoi pe bilete de la o companie aeriană. Dar se poate.

Editor: Gabriel Bejan