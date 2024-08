Cum am ajuns într-o saună gay din Hamburg în singura zi hetero

De câțiva ani m-am lăsat de diverse vicii, așa că îmi rămân ceva bani de plecat prin vacanțe. Nu îmi trebuie musai locații exotice, trasee alternative, țări mai puțin umblate. Cel puțin nu înainte să văd și eu, ca tot omul, Roma, Paris, Istanbul etc. Bifez țări, orașe, centre istorice, muzee, parcuri, tururi cu bus sau barcă, obiective turistice. În răgazuri mă mai scap la un joint sau o întâlnire prin Grindr. Fac mii de poze cu telefonul. Zbor cu low cost, cu escale lungi dacă e nevoie. Stau la prieteni și rude, în airbnburi, în dormitoare comune de hostel, la cort, oriunde e nevoie.

Nu spun nu la avion privat și apartament prezidențial, dacă se oferă ocazia, dar n-am nicio greață să fiu backpacker la 43 de ani și 130 de kilograme. Fiecare călătorie, cu toate rateurile, gafele, escapadele deplasate, zgârceniile și snobismele ei, reușește încă să fie memorabilă. Ca să zic așa, am fost tânăr și neliniștit, am rămas neliniștit.

Videos by VICE

În urmă cu un deceniu am descoperit Berlinul. Povestea care urmează se petrece la aproape șapte ani distanță. Am început vacanța respectivă în Bremen și am continuat-o în Hamburg, unde am nimerit într-o saună gay în cea mai proastă zi din săptămână pentru mine.

La Hamburg au fost trei zile extatice, petrecute mai mult pe străzi

Ceva frumos despre consumerism: sex și fast-food

Hamburg a fost o încântare și mi-a deschis cu adevărat apetitul pentru călătorit. Am ajuns acolo prin BlaBlaCar cu un cuplu de tineri localnici a căror conversație în engleză s-a redus la câteva schimburi politicoase de informații, după care au trăncănit tot drumul în germană cu un alt pasager neamț.

Cu Hendrik, un tip mărunt, cu figură colțuroasă și buze subțiri, dar cu niște ochi albaștri senini și păr blond și creț care îi dau un aer angelic, pe măsura firii lui blajine și altruiste – de altfel maică-sa era pastor luteran –, mă știu din România, dintr-o vreme când era student la psihologie și făcea practică la centrul de reabilitare unde mergeam eu. Cum se afla întâmplător și el în nordul Germaniei, pe la rude, ne-am dat întâlnire direct la hostel. La Hamburg m-a dus de la început în Sankt Pauli, cartierul marinăresc cu șaormării, bordeluri și sex-shopuri, dar îmi cam trecuse cheful de depravare ieftină și mă montasem pe abstinență.

Așa că cele mai intense orgasme le-am avut pe străduțele și canalele dintre clădirile masive roșu-arămii din centru, pe terasa celebrei filarmonici din Hamburg, în forma unei corăbii stilizate, cu pânze de sticlă deasupra unui corp creat dintr-un depozit vechi de cărămidă ruginie, de unde se vede uriașul port pe râul Elba și unde, deși era soare și patru, cinci grade, vântul înțepa cu ace de gheață, și în vârful turnului unei catedrale distruse în mare parte de bombe în al Doilea Război Mondial, unde se ajungea de asemenea într-un lift de sticlă, și de unde am putut vedea Hamburgul de sus la apus.

Primăria veche din Hamburg

După ce Hendrik a plecat și am rămas din nou singur, am călătorit o zi întreagă cu autobuzul și am mers o grămadă pe jos către ceea ce pe Google Maps era marcat ca fiind centrul Hamburgului, separat de orașul vechi. S-a dovedit însă a fi doar un centru geometric, un punct pe hartă în mijlocul unor parcuri sălbatice dintr-o zonă nedezvoltată, ca de periferie, unde nemții aveau alei întregi flancate de mici căsuțe de vară, printre copaci și grădini pline de statui kitschoase de plastic. Dar n-a mai contat, până și excursia aia mi-a plăcut.

Au fost trei zile extatice, petrecute mai mult pe străzi. Serile mă-ntoarceam într-un hostel uriaș, pe opt etaje, curat ca-n palmă, într-un dormitor comun de-a dreptul spațios, cu două paturi suprapuse și două simple, lipite. În ultimele două nopți am dormit practic în același pat cu un tânăr danez bălai, sportiv și delicat în același timp, chinuindu-mă și în somn să-mi țin labele acasă. Pentru că uneori m-am trezit cu câteva degete lipite de umărul lui, mi-am făcut, totuși, drum către o saună gay din apropiere.

Palatul Roz ar putea fi foarte bine și-un loc din universul Disney

Ca un făcut, nici această ultimă aventură în Germania nu s-a terminat mai bine, pentru că nu m-am informat cum trebuie și am nimerit la sauna gay în seara săptămânală hetero, când zecile de bărbați de pe cele două etaje erau în general exclusiv hetero sau cel mult bi. Pe lângă ei erau și câteva femei, nu cele mai atrăgătoare din oraș, poate chiar plătite de stabiliment să fie acolo, în jurul cărora roiau mai toți bărbații. La etaj mai era cum era, pentru că lumea era ocupată în general cu sauna cu aburi sau cu cea uscată și cruisingul pe culoarele labirintice. Dar la subsol, unde niște ecrane masive transmiteau cu sonorul dat la maximum un film porno cu un gangbang în care o mulțime de bărbați de culoare o făceau poștă pe o tipă bombă sexy, am dat peste o scenă reală brutală care m-a zguduit până în străfunduri.

Vreo zece – doisprezece bărbați stăteau roată în jurul unei femei trecută binișor și destul de plină, care gemea și țipa ca din gură de șarpe. Gemetele ei se suprapuneau peste cele ale actriței din film, care reverberau de la distanță, în timp ce unul sau altul trecea pe rând și o lingea, o penetra, o trăgea de țâțe și de șunci și tot ce le mai trecea prin cap. În timp ce-i priveam pe tinerii măslinii minunat proporționați care se uitau cu poftă la femeia care gemea, în timp ce în mod evident se fereau de orice avansuri sau posibilă proximitate cu mine, m-a cuprins gelozia, un sentiment de excludere violentă și respingere totală. Toate astea m-au copleșit și m-au răscolit profund, trezind în mine o traumă de care pesemne uitasem de mult sau pe care nici nu știam că o aveam.

Am plecat în cele din urmă de acolo, doar să nu mai aud vaietele interminabile ale femeii, dezgustat profund de sexul heterosexual, ca de hăndrălăii S&M din Laboratorul din Berlin în urmă cu șapte ani. M-am așezat pentru un moment într-o altă încăpere cu banchete în trepte, ca într-un amfiteatru, unde puteai să stai să te uiți la filmele porno care curgeau unul după altul. Cât încercam să mă reculeg în timp ce priveam la o scenă de sex oarecare, ochii mi s-au împăienjenit și am simțit cum fața mi se schimonosește și inima mi se strânge de durere, în timp ce pe obraji mi s-au prelins lacrimi grele, sărate. Am stat și mi-am plâns acolo de milă, cutremurat de scena de mai devreme, până când am băgat de seamă camera de luat vederi, apoi mi-am șters lacrimile și am urcat la etaj.

Într-o saună întunecată și saturată de abur, un neamț înalt și zdravăn de vreo treizeci de ani, fără să pară deosebit de interesat, m-a lăsat să i-o sug vreo două minute, și parcă mi-am revenit, după care am mai zăbovit pe la un bazin, chiar am schimbat câteva vorbe cu un nene amabil, care făcea glume cu mine, și în cele din urmă am plecat de acolo spunându-i tipului de la intrare, când m-a întrebat dacă sunt în regulă, că totul e okay, sunt doar puțin șocat, nefiind obișnuit, ca tip gay, cu ce am văzut în seara aia acolo.

Filarmonica din Hamburg

O vedere cu o parte din port

În dimineața următoare, foarte devreme, am plecat spre aeroport, nu înainte de a-l trezi pe amicul vecinului meu de pat, un alt tânăr danez blonziu, chiar mai frumos și mai delicat decât prietenul lui, ca să-i spun că am eliberat patul simplu, fără etaj, de lângă cel al tovarășului lui, și că se poate muta el acolo. Mi-a mulțumit cu un zâmbet îmbujorat, de parcă ar fi înțeles exact ce voiam cu adevărat să-i transmit.

*Numele unora dintre persoanele implicate au fost schimbate din rațiuni evidente.