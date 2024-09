Ce semnificație au visele tale care se tot repetă

Fie că-ți cad în mod repetat dinții din gură sau măcelărești oameni, când te trezeșt transpirat și dezorientat dintr-un vis bizar, poți să rămâi cu mirarea că nu-nțelegi ce naiba e-n neregulă cu capul tău. Și nu prea ajută nici când ai același vis de mai multe ori. Pentru că îmi făceam griji dacă coșmarurile mele recurente înseamnă că sunt un om îngrozitor sau pur și simplu nu stau bine cu capul (probabil ambele), am apelat la o analistă profesionistă de vise, Layne Dalfen, ca să aflu.

„Visul e provocat și e despre o problemă foarte exactă, actuală, cu care te confrunți în viață”, a declarat Dalfen pentru VICE. „Visele sunt doar gânduri”. Conform lui Dalfen, decodarea gândurilor dubioase pe care le ai în somn e un proces în doi pași: află la ce problemă actuală din viața ta se referă, apoi caută o soluție. Analista noastră de vise îți recomandă și să observi cu atenție limbajul pe care-l folosești când descrii un vis, precum și simbolurile: oamenii, locurile și chestiile care ar putea să-ți amintească de ceva sau de cineva din viața reală.

Videos by VICE

Dalfen te avertizează că nu i-a cunoscut niciodată pe membrii redacției VICE care și-au împărtășit visele pentru articolul ăsta, așa că nu cunoaște nuanțele vieților noastre – analizele de mai jos sunt idei pe care le putem folosi ca să ne descurcăm problemele încâlcite singuri.

Căderea în gol

Deja de mai bine de zece ani, am un vis dubios, în care pur și simplu îmi dispare pământul de sub picioare. Când se-ntâmplă asta, mă trezesc brusc, speriată. Câteodată se întâmplă de mai multe ori în aceeași noapte și adeseori e imediat după ce-am adormit. Am visul ăsta cel puțin o dată pe lună. (Manisha Krishnan, Redactor senior)

Analiză: Căderea poate fi un simbol care descrie anxietatea, neisguranța sau senzația de neajutorare. Aș întreba-o pe Manisha în ce simte ea că stă să „cadă”? În comportamente auto-distructive? Se îndrăgostește? Alunecă în depresie?

Tresărirea aia bruscă, pe care o ai fix când începi să adormi, e un răspuns fizic că ți se relaxează corpul și n-are nicio semnificație psihologică. Visele în care cazi se întâmplă, de obicei, în prima etapă a somnului. Visele din etapa asta sunt adeseori însoțite de spasme musculare ale brațelor, picioarelor și-al întregului corp. Contracțiile astea bruște mai sunt cunoscute și sub denumirea de spasme mioclonice. Uneori, când avem vise în care cădem, simțim că ni se convulsionează tot corpul. Se spune că această reacție spasmodică face parte dintr-un mecanism de trezire care-i permite celui care doarme să se trezească și să devină rapid alert și reactiv la posibilele amenințări din mediu.

Căderea dinților

De când mă știu visez traume dentare. Fie că mi se slăbesc dinții de la rădăcină, îmi cad, sau am accidente în care îmi pierd un dinte, am avut, cu întreruperi, coșmaruri pe tema asta toată viața. Le aveam mai des în copilărie și-n adolescență, dar de când sunt adult, nu mai am atât de des vise despre dinți. Dincolo de asta, de fiecare dată când le am, sunt printre cele mai dătătoare de anxietate vise pe care le-am avut vreodată și, când mă trezesc a doua zi, mă simt complet de căcat, deși sunt fericită că am, ca prin minune, toți dinții. (Allison Tierney, Redactor)

Citește și Poveștile românilor cu primul film horror care i-a marcat îți arată ce înseamnă frica

Analiză: Din moment ce imaginea asta a fost recurentă în diverse perioade ale vieții tale, de fiecare dată când ai avut visul, a reprezentat altă experiență din viața de trezie, pe care o aveai în respectiva perioadă. Cu toate astea, imaginea aia suscită aceleași sentimente.

Iată niște situații des întâlnite, care pot să inspire vise despre dinți:

Un semn de tranziție, de îmbătrânire, o etapă, o metaforă că ne pierdem dinții când suntem copii

O preocupare față de propria imagine

Avea ceva de spus, iar dinții care cad reprezintă cuvintele care-ți ies din gură? Sau visul te inspiră să vorbești despre ceva ce-ai ascuns până acum?

Inevitabilitatea: la fel cum nu putem controla, sau nu putem alege, când suntem copii și ne cad dinții, așa și imaginea asta poate să-ți amintească faptul că, indiferent care-ar fi situația ta, te face să te simți neputincioasă.

E logic ca Allison să remarce că avea visele astea mai des în copilărie decât ca adult. Ca adulți, avem mult mai mult control asupra dilemelor de viață decât aveam în copilărie. Sentimentele și frustrările trebuie să iasă la iveală. Când nu avem puterea să le scoatem în timpul zilei, vor ieși noaptea, de unde și frecvența mai mare a coșmarurilor la copii.

Un vis că ți-ai uitat patinele

Am visul ăsta de cel puțin zece ani și-l am destul de des. E un vis răspândit în Canada (suficient de comun încât să fi primit și un vers într-o piesă de la Tragically Hip) – am întârziat la meciul de hochei și o să se supere antrenorul. Începe când ajung la patinoar, dar există o serie de obstacole pe care trebuie să le depășesc. Uneori mă trezesc târziu (în vis) și trebuie să mă grăbesc la patinoar, mai e un sfert de oră și începe meciul. Alteori, ai mei nu vor să mă ducă cu mașina (de multe ori, în vis, sunt adolescent, deși am avut visul ăsta mai mult ca adult). Apoi trebuie să-mi pun echipamentul și are loc un accident de-un fel sau altul; fie mi-am uitat patinele sau, cel mai des, îmi pun patinele și mi se rupe un șiret. În cele din urmă ajung la bancă și a început deja meciul (umilință totală), iar apoi antrenorul îmi spune c-o să stau pe tușă, fiindcă am întârziat. În cele din urmă, sunt chemat să ies pe gheață și apoi… mă trezesc, cu nervii la pământ. (Josh Visser, Redactor șef)

Citește și Coșmaruri îngrozitoare din jurul lumii

Analiză: Lui Josh i-aș pune niște întrebări. Cu ce situație de viață te-ai confruntat săptămâna asta, care te-a făcut să simți că ai niște obstacole de depășit? Oare visul e un comentariu la faptul că ai amânat să faci multe lucruri în ultima vreme? E acolo ca să te inspire să te apuci frumos, din timp, ca să pornești spre destinația la care vrei să ajungi? Caută mereu printre situațiile din viața ta. Crezi că e despre jobul tău și ceea ce vrei să obții pe termen lung? Unde vrei să ajungi, sau ce încerci să descoperi?

Uite o altă idee. În ce situație actuală simți că pur și simplu nu poți să obții ceea ce vrei? Mai important, poate că-ți spui că încerci „să intri în joc”. S-ar putea să fie despre o relație.

Cred că există două aspecte importante aici. Unul e că, în povestea ta, ca să fie tacâmul complet, când ajungi, în cele din urmă, acolo, ești pedepsit. Nu e bine. Odată ce-ți dai seama la ce situație de viață se referă visul, caută să afli și care-i mesajul visului. Pentru mine, ar fi să renunț la chestia asta, pentru care consum atât de multă energie ca s-o încep. Merită? M-aș mai întreba și altceva. Oare ar trebui să cer ajutor? Dacă aș fi cerut ajutor în vis, m-ar fi ajutat să ajung acolo unde vreau s-ajung?

În cele din urmă, dacă nu poți să-ți dai seama care-i situația care a provocat visul, întreabă-te ce anume din viața ta actuală te face să te simți umilit. Asta ar putea să te ducă în direcția decodării acestui vis.

Ucis de ocean

Am visul ăsta de zeci de ani: stau singur pe marginea unei stânci sau a unei plaje, la malul oceanului. Cerul are o culoare aprinsă, violet, foarte amenințătoare, și nu văd înaintea ochilor decât apa și linia orizontului. Apoi văd cum crește un tsunami uriaș în depărtare și se îndreaptă spre mine. Sunt țintuit de pământ, incapabil să mă mișc. Valul se sparge peste mine și presupun că mor. (Amil Niazi, Redactor colaborator)

Analiză: Dacă ar fi visul meu, aș căuta o situație în viața mea, pe care o văd cum se-apropie. Poate am mult de muncă și termene de predare. Poate mă mut și mai e mult până la data respectivă, dar știu că o să vină. Orice situație m-ar aștepta, aspectul important al visului e cum descrii că te simți „incapabil să te miști” din calea unei presiuni în creștere. E ca și cum te-ai simți condamnat și seamănă cu un tsunami; nu deții controlul.

Întrebare, Amil: Oare visul descrie o situație asupra căreia chiar nu deții niciun pic de control? Sau e o situație asupra căreia simți că nu deții niciun pic de control? Diferențele sunt destul de mari, iar răspunsul la întrebare o să te inspire să găsești soluția potrivită. Poate că visul îți sugerează să iei măsuri și să te miști rapid spre un punct mai „înalt”. Un alt mesaj ar putea fi să strigi și să-i avertizezi pe alții, să vorbești despre cum te simți. Sau visul ar putea să fie despre acceptare: du-te cu valul, cu ce se-ntâmplă, și înțelegi, acceptă că nu ai nici putere să schimbi situația.

În cele din urmă, în privința presupunerii că mori, pot să-ți spun că și eu simt c-o să mor, când am o tonă de muncă de terminat și deadline-uri pentru ea! Partea asta a visului conține un joc de cuvinte. Jocurile de cuvinte și de limbaj sunt acolo ca să te ajute să-ți decodezi visul și să-i găsești corespondentul în viața de trezie.

Anxietate arhitectonică

Adeseori mă trezesc că visez că mă aflu în case sau în clădiri foarte elaborate și care mă bagă în ceață, dar îmi și par cumva cunoscute. Uneori sunt doar decoruri pentru scenarii foarte banale și devin singura chestie remarcabilă pe care mi-o amintesc din vis. Alteori, pare că am un scop exact, gen să încerc să găsesc baia sau să încerc să găsesc o ieșire. (Chris Bilton, Redactor adjunct)

Citește și Maică-mea îți va bântui visele

Analiză: Observi cum coșmarul cu hocheiul reflectă greutățile pe care le are cel care l-a visat să ajungă, sau să intre într-o situație? Ei bine, în visul ăsta, Chris clar încearcă să găsească o ieșire din situația lui!

Chris descrie „case sau clădiri foarte elaborate și care mă bagă în ceață, dar îmi și par cumva cunoscute”. Îțî e cunoscută senzația că vrei să găsești o ieșire din situații în care te simți pierdut?

O altă cheie a visului ăstuia indică o soluție. E acțiunea persoanei care visează cum „încerca să găsească o baie”. Din moment ce toți mergem la baie ca să ne ușurăm – să scoatem ceva ce-am ținut în noi – căutarea unei băi poate să-ți indice soluția pentru situația ta de viață. Poate calea de a găsi o „ieșire” din situația ta actuală de viață e să vorbești. Spune tot!

Există un anumit coșmar, super dubios, pe care l-am avut. Am ajuns la închisoare, pentru că mi-am ucis bunicii și frații albi, pe care nu-i am. Le-am ajutat pe cele două surori mai mari ale mele, latino-americane – nici pe ele nu le am – să creeze o băutură otrăvitoare pe care, ulterior, le-au dat-o bunicilor mei. Apoi, surorile mele mi-au ucis cu bestialitate fratele și sora.

Polițiștii știam că noi am fost, pentru că au găsit câteva pahare cu vinul meu preferat, pinot noir, la locul crimei. Când au făcut razie la mine acasă (care, în vis, era casa bunicii mele din viața reală), polițiștii au găsit o sticlă deschisă, din același vin. Se pare că polițiștii ăștia erau și cunoscători de vinuri, pentru că au recunoscut vinul după gust. Au gustat fiecare din pinot noir-ul meu, direct din sticlă, și au confirmat că e același pinot noir ca la locul crimei.

Deci polițiștii m-au luat pe mine, cu tot cu surorile mele latino-americane, în cătușe, și ne-au condamnat la cinci ani de închisoare. Eu am plâns la închisoare săptămâni întregi, când mi-am dat seama că n-o să mi se împlinească niciunul dintre visele pe care le aveam în viață, în următorii cinci ani. Dar nu era chiar atât de rău, pentru că aveam la mine MacBook-ul, iPhone-ul și încărcătoarele, în celulă. (Ebony-Renee Baker, Intern, departamentul editorial)

Citește și Cum funcţionează lumea viselor lucide

Analiză: Visul ăsta e un exemplu bun pentru motivele care mă determină să stau de vorbă cu persoana care a visat, ca să analizez mai bine visul. Singura chestie care-mi vine în minte sunt situațiile alea din viața mea, în care mi-am „ucis” șansele de a realiza ceva ce nu aveam oricum, de la bun început. Spun asta, pentru că Ebony povestește că a ucis rude pe care „nu le are” din capul locului. O situație la care mă gândesc, din vremurile de-acum o sută de ani, când ieșeam la întâlniri, e când i-am spus unui tip de care-mi plăcea, cu care speram să mă cuplez, o chestie nepotrivită, și apoi mi-am ucis șansele.

Un alt exemplu de ce-ar putea să provoace un vis de genul ăsta, e dac-aș spune ceva greșit la un interviu pentru un job și mi-aș ucide șansele de a obține ceva ce n-aveam de la bun început.

Partea cea mai interesantă din visul ăsta e cum povestește Ebony că „am plâns la închisoare săptămâni întregi, când mi-am dat seama că n-o să mi se împlinească niciunul dintre visele pe care le aveam în viață, în următorii cinci ani. Dar nu era chiar atât de rău, pentru că aveam la mine MacBook-ul, iPhone-ul și încărcătoarele, în celulă.”

Indiferent de situația pe care o reflectă visul, soluția e fix în fața lui Ebony. Are, în viața ei, o atitudine foarte pozitivă, de tipul „paharul e pe jumătate plin”. Are capacitatea de a ști cum să privească ceea ce are, chiar și când vede ce-a pierdut. Atitudinea asta o s-o ajute în tot restul vieții ei. Și ce simbolizează MacBook-urile, iPhone-urile și încărcătoarele? În viața mea, sunt ceea ce-mi permite să iau legătura cu alții, să comunic. Știu că nu sunt niciodată singură, chiar și când sunt tristă, pentru că știu să iau legătura.

Extraordinară dezvăluire despre cât ești de puternică, Ebony!

Traducere: Ioana Pelehatăi

Urmărește VICE pe Facebook

Mai citește despre vise:

Mi-am făcut o mașină de vise ca să mă tripez pe lumină

Pastilele care te ajută să-ți controlezi visele

Cum visează orbii?