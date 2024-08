Uite de ce House of the Dragon e altceva decât Game of Thrones, în ciuda dragonilor

Poate că numele Steve Toussaint nu-ți spune mare lucru, deși are la activ zeci de roluri în filme și seriale, dar și în spectacole de teatru. Dar dacă-ți zic de lordul Corlys Velaryon din House of the Dragon știi despre cine vorbesc, nu-i așa?

Dacă ți-era dor de universul Game of Thrones, prequelul ăsta îți oferă șansa să-ți alini nostalgia și te-aruncă în lumea strămoșilor lui Daenerys Targaryen. După difuzarea primului episod a devenit cel mai vizionat titlu HBO și promite în continuare să te țină aproape de ecran cu rețeta obișnuită de violență, sex și dragoni. Da, House of the Dragon are toate astea din plin.

Probabil că dacă ești fan George RR Martin și ai citit „Fire & Blood”, romanul pe care e bazat noul serial, ai deja niște așteptări, dar producătorii House of the Dragon n-au vrut o ecranizare fidelă. De asta, personajul Corlys Velaryon, care-n carte e un tip alb între două vârste, e interpretat de un actor de culoare.

Încă dinainte de lansare, Toussaint a fost ținta unor atacuri rasiste pe net – cum să-l interpreteze el pe „Șarpele Mării”, explorator al mărilor și cel mai bogat om din Westeros? Adică genul de penibili care se plâng că, vezi Doamne, Mica Sirenă e jucată de o tipă de culoare în noua adaptare după clasicul Disney. Dar ce, nu respectă „adevărul istoric”?

Dar Steve Toussaint nu se împiedică de astfel de mizerii și-și vede de treabă în timp ce livrează unul dintre cele mai carismatice personaje din House of the Dragon. Până luni, 3 octombrie, când se lansează al șaptelea episod din primul sezon al serialului, aruncă un ochi pe un interviu cu Touissant despre personajul lui.

Steve Toussaint în rolul lordului Corlys Velaryon în House of the Dragon

Care-i faza cu „Șarpele Mării”, cel mai bogat om din Westeros

VICE: Cum ai aflat mai multe despre personajul pe care-l interpretezi?

Steve Toussaint: Pur și simplu din scenarii și de la coordonatorii serialului, Ryan (Condal) și Miguel (Sapochnik). Ryan e practic o enciclopedie. Dar la prima întâlnire pe care am avut-o cu cei doi înainte să primesc rolul, eu și Miguel am vorbit doar despre tați – cum erau tații noștri și ce ambiții am avea pentru copiii noștri. Asta a fost o cale bună de acces la Corlys, care în mare parte a sezonului, încearcă să găsească moduri prin care să asigure moștenirea familiei.

E căsătorit cu prințesa Rhaenys, cunoscută ca „regina care nu a fost vreodată” și nu a putut ierta de fapt regatul pentru că l-a ales conducător pe Viserys în locul soției lui. El era de părere că ea era mult mai calificată să conducă. În ochii lui, Viserys e un bărbat de treabă… dar bărbații de treabă nu prea reușesc să fie conducători buni.

E un bărbat moral?

Știi ce, asta e o întrebare la care mi-e greu să răspund, pentru că am fost el. Cred că cel mai bun răspuns pe care pot să-l dau ar fi că e un tip machiavelic. Aș spune că e totuși un bărbat bun: orice face, el face pentru binele regatului. Dacă pentru binele regatului trebuie să elimine o persoană și să o înlocuiască cu alta, atunci sigur va face asta.

Cum e din punct de vedere fizic?

Unul dintre lucrurile pe care le-am discutat e politica – se pricepe destul de bine la asta, dar mai mult îi plac bătăliile. Pentru că, în bătălie sau când explorează mările, lucrurile au o claritate mai mare – faci asta sau mori. Nu prea există nuanțe, n-ai de ce să încerci să te gândești la punctul de vedere al celeilalte persoane. Dacă ești în mijlocul unei bătălii și te atacă cineva, ori îl elimini tu, ori te elimină el. Și asta-i tot: simplu. Dar politica? Găsește că e cam plictisitoare. E mai degrabă un tip de acțiune.

A trebuit să te antrenezi ca să joci un războinic?

Da! Arma lui e un obiect lung de doi metri, cu un dublu tăiș la un capăt și o bilă masivă la celălalt. Poți să sfâșii și să strivești capete cu ea. Am petrecut săptămâni întregi cu cascadorii pentru a învăța mișcările personajelor și toate celelalte lucruri.

În ce stare ai spune că e mariajul dintre Corlys și Rhaenys?

Cred că e grozav. În lumea asta multe relații sunt mai degrabă acte politice, dar aceste două personaje chiar se iubesc. Lucrurile sunt dificile între ei, mai ales pentru el, atunci când nu o ascultă cum trebuie pe ea. Sunt foarte puține persoane de la care acceptă sfaturi, iar ea e una dintre ele. Însă când vine vorba s-o pună pe tron, în ciuda faptului că ea îi spune iar și iar „sunt împăcată cu situația, am depășit momentul” el nu poate să facă același lucru. Tot spune că asta e ce-și dorește el pentru ea.

Întrebarea importantă pentru el e dacă chiar își dorește asta pentru ea sau e interesat mai degrabă de propriul succes. E o întrebare pe care nu și-a pus-o vreodată. Și să sperăm că, pe parcursul sezonului, va descoperi răspunsul la această întrebare. Dincolo de problema asta, e o relație minunată.

De unde vine averea lui imensă?

Când era tânăr, a avut o serie de călătorii faimoase pe mare. Prima lui călătorie a fost la 16 ani, apoi la 20 și-a construit prima corabie, „Șarpele Mării”. A avut nouă călătorii, a ajuns peste tot și a adus înapoi nenumărate artefacte. De acolo vine averea lui – din comerțul cu condimente și cu artefacte. Asta l-a făcut cine e.

În serial, când vedem Sala celor Nouă, adică locul din casa lui din Driftmark în care primește oaspeți, este impresionant pentru că acolo sunt expuse artefactele din toate locurile în care a fost. Viserys spune la un moment dat că de fiecare dată când vine în vizită, este mereu uimit. Exact așa trebuie să fie. Trebuie să te facă să simți și să gândești: „Dumnezeule, acest bărbat este incredibil de puternic – uită-te la tot ce a făcut până acum”.

Secvențele de luptă din House of the Dragon nu au dezamăgit

Și a reușit prin propriile puteri…

Exact. Am avut o scenă împreună cu Matt (Smith, interpretul lui Daemon Targaryen), în care vorbim despre trecutul nostru. Și asta spune personajul meu: „Am făcut asta singur. Eu am construit asta”.

Cum te-ai pregătit pentru rol? Ai citit romanul lui George RR Martin?

M-am pregătit citind scenariul. Pentru că, la un moment dat, când filmam, domnul Martin ne-a trimis copii cu autograf ale cărții, un lucru foarte drăguț din partea lui. Am început să citesc cartea, dar anumite lucruri care apar în carte nu apar în versiunea noastră și invers. Deci scenariul e cartea sfântă.

Realizatorii serialului au fost minunați și disponibili în orice moment– de exemplu, un lucru important de știu despre Corlys este că e la limită când vine vorba de respectul pentru rege. Și au existat ocazii în care îi spuneam lui Ryan: „Aș putea să-i spun regelui ceva de genul ăsta? Dar asta?” și el zicea: „Nu, pentru că dacă ai face asta, ți-ai pierde capul”.

Care-i legătura dintre House of the Dragon și ce-am văzut deja în Game of Thrones?

Am fost mare fan Game of Thrones, dar n-are rost să facem asta din nou. Ce aduce nou serialul nostru e că are mult mai multă politică, mai multe intrigi. Desigur, există dragoni – o mulțime de dragoni –, dar relațiile dintre oameni sunt în centrul serialului. Sper că, dacă asta e esența serialului, o să fie lucrul care ne definește.