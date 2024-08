Care-i faza cu toate serialele de pseudoștiință de pe Netflix?

În noul serial documentar Down to Earth, actorul Zac Efron și gurul lui favorit, un pasionat de suplimente alimentare pe nume Darin Olien, călătoresc împreună și mănâncă de toate, se dau cu skate-ul prin aeroport și discută despre elementele vieții moderne. Emisiunea, care s-a lansat luna trecută, are două obiective: examinează atât schimbările climatice, cât și wellness-ul, ca și cum biodiversitatea și jet lag-ul ar fi conectate logic prin niște sentimente de iubire față de mediu. E o legătură care inițial pare caraghioasă, dar mai târziu se dovedește a fi frustrantă și iresponsabilă.

În Down to Earth, lipsa de atenție la detalii atinge nivele incredibile: Într-un episod despre apă, Efron ne informează că trupul uman e compus din apă în proporție de 50-65 de procente. Opt minute mai târziu, expertul în apă Martin Riese spune că trupul uman conține apă în proporție de peste șaptezeci la sută. Discrepanța e complet ignorată. Într-un infografic despre H2O, atomii de oxigen au mărimi diferite.

La o degustare de apă, Riese, care a înființat și o academie de apă pentru cei care aspiră să devină cunoscători ai apei, le oferă lui Efron și invitatei lui, Anna Kendrick, trei ape minerale diferite. În timp ce aceștia fac degustarea, Reise îi avertizează vehement să nu se atingă niciodată de apa purificată sau apa de la robinet fiartă, pentru că acestea au fost demineralizate și, astfel, „apa pură va găsi minerale în corpul tău pe care le va extrage” și „tu efectiv pierzi minerale atunci când bei apă”.

De aceea, Riese recomandă apa minerală, care, susține el, e plină de nutrienți precum magneziu și calciu. „Nu e pentru hidratare, e medicament”, zice el. Toată teoria asta e complet falsă.

Dar ideea mea nu e să demolez serialul. Îngrijorarea mea e legată de faptul că serialul are niște lacune informaționale îngrozitoare și o relație defectuoasă cu realitatea. Iar când vorbești despre sănătate, e foarte importantă acuratețea.

„Serialul e presărat cu elemente de pseudoștiință”, a zis Jonathan Jarry, un om de știință care combate pseudoștiința în cadrul Biroului McGill pentru Știință și Societate. „Aceasta atinge punctul culminant în episodul cu apa. Am dat peste emisiunea Down to Earth când eram în vacanță și efectiv mi-a stricat toată ziua.”

În cel mai simplist mod, se poate spune că Down to Earth e versiunea masculină la The Goop Lab, care s-a lansat în ianuarie și a fost batjocorit de toată lumea. The Goop Lab și Down to Earth sunt contribuțiile Netflix la o serie de documentare problematice despre sănătate și wellness pe care platforma le promovează de ceva vreme.

E ciudat să vezi documentarele astea pe aceeași platformă cu alte documentare serioase despre sănătate. Prin tolerarea pseudoștiinței, Netflix își dezinformează abonații.

Anul trecut, Netflix a găzduit The Game Changers, un documentar despre atleți vegani. Deși faptul că documentarul încurajează o dietă mai sustenabilă și ecologică, bazată pe plante, Jarry și alți critici spun că are și multe afirmații nedovedite despre veganism, cum ar fi că laptele de vacă crește cantitatea de estrogen la bărbații cis, o idee bazată pe niște studii foarte mici.

În 2018, Netflix a introdus What the Health, un film finanțat prin Indiegogo, produs de Joaquin Phoenix, care a fost criticat pentru selectarea subiectivă a dovezilor și trasarea unor legături dezinformate între alimentație și diverse boli. Documentarul e un bastion de jurnalism amatoresc cu filmări care au scopul să șocheze (cum e fragmentul în care doi copilași albi mănâncă chifle de hot dog umplute cu țigări aprinse ca să demonstreze cât de cancerigenă e carnea procesată).

Numeroasele păcate ale filmului What The Health includ interpretarea greșită a unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2015 cu scopul de a exagera legătura dintre cancer și carnea procesată și o comparație constantă, eronată, între ouă și țigări, deși sursa din 2012 citată în documentar a fost revizuită în 2016.

Realizatorii filmului au fost subiectivi și superficiali în procesul de documentare, după cum a scris Julia Belluz în Vox. În spiritul cărților de diete dubioase, documentarul ne promite, în mod eronat, că există un singur mod sănătos de alimentație.

În același mod, serialul Down to Earth a surprins numeroși doctori și oameni de știință. Deși emisiunea insistă vehement că apa ar trebui să fie o sursă de minerale, Ngai Yin Yip, care (alături de toți ceilalți doctori cu care am stat de vorbă) a zis că ne luăm aceste elemente din mâncare. „Cantitatea de magneziu și calciu pe care o luăm din apă e neglijabilă în comparație cu cea extrasă din alimentație”, a zis profesorul de la Universitatea Columbia.

Yin Yip face diferența între apa filtrată și apa distilată, pe care emisiunea o prezintă greșit. Apa distilată e un proces scump care captează H2O-ul pur. Deși emisiunea sugerează asta, filtrele de apă precum cana Brita nu elimină calciul și magneziul, iar marea majoritate a apei îmbuteliate nu e distilată.

Deși sunt slabe șanse să bei apă distilată, emisiunea are dreptate că n-ar trebui să bem apă distilată pe o perioadă lungă de timp, a zis Yin Yip. „Asta poate avea efecte negative asupra sănătății, deși dieta occidentală e atât de bogată în calciu și magneziu încât de obicei reușim să recuperăm din alimentație orice eventuale pierderi.”

Episodul îi mai sperie pe telespectatori și cu privire la apa de la robinet, care are clor, o informație nefondată, conform spuselor lui Joe Schwarcz, director al Biroului McGill pentru Știință și Societate. După cum accentuează Schwarcz, „adăugarea de clor în apă e cel mai important progres în domeniul sănătății din istoria sănătății publice. Singurul lucru care rivalizează cu el e descoperirea penicilinei. E inestimabil câte vieți a salvat clorul din apă”.

Cel mai frustrant la serialul ăsta e că amestecă informațiile reale cu prostiile. Episodul despre apă face un tur al infrastructurii apei din Paris, care furnizează apă curată întregului oraș. Dar episodul conține suficiente elemente dubioase cât să polueze tot sistemul.

„Problema cu emisiunea e că e un amestec de sens și nonsens. E suficient de plauzibil cât să-i convingă și pe oamenii destul de educați”, a zis Schwarcz.

Același lucru se vede și în episodul din Costa Rica, care explorează biodiversitatea și practicile sustenabile de la o fermă de acolo. Botanistul rezident sugerează că Efron trebuie să evite cafeaua ca să combată „oboseala adrenală”. Olien e de acord că glandele adrenale sunt afectate de consumul de cafea. „Te simți ca o lumânare care arde la ambele capete. Ești epuizat, dar nu poți să adormi”, spune botanistul.

Efron pare speriat pentru că a experimentat și el oboseala. Doar că nu e oboseală adrenală, un diagnostic eronat, nesusținut de comunitatea medicală, care îi derutează teribil pe cei care suferă de oboseală cronică. Oboseala adrenală nu e recunoscută de catalogul mondial al afecțiunilor și bolilor. Oboseala adrenală e altceva, la fel și insuficiența adrenală.

Diagnosticul de oboseală adrenală înrăutățește starea pacienților care suferă de oboseală cronică, a zis Marcelo Campos, care a scris despre erorile oboselii adrenale pentru Harvard Health Publishing. „Pacienții intră într-o spirală fără sfârșit. Se stresează alergând după o soluție, când soluția e să nu se mai streseze și să se relaxeze. E absurd.” Din păcate, acesta e un moment central al episodului.

În căutarea stării de bine, Down to Earth ajunge pe teritorii exotice. Emisiunea cade încontinuu în capcana de a crede că știința veche e mai bună decât orice apare nou în domeniu. În plus, prioritizează orice lucru natural ca fiind mai bun. Jarry mi-a amintit că atât azbestul, cât și veninul de scorpion sunt elemente naturale, care ucid. La un moment dat, Efron bea lapte de capră crud, deși laptele nefiert poate conține bacterii periculoase, printre care E.coli, Listeria și Salmonella.

Și serialul Goop Lab a fost criticat din cauza vedetelor albe care fură practici de la alte culturi. Jlia Craven și Shannon Paulus au scris despre episodul pe tema „respirației conștiente”, care „neglijează secole de tradiție și practici indigene și se concentrează pe un bărbat alb care monetizează o versiune distorsionată a acestei practici”.

Unul dintre cele mai dezamăgitoare lucruri la Down to Earth e că e pe jumătate nobil. Serialul dezvăluie practici ecologice responsabile și sustenabile. Episodul despre Puerto Rico arată efectele devastatoare ale uraganului Maria și criza imobiliară de pe insulă.

„E un trend foarte frustrant care combină cauze precum salvarea biodiversității cu gândirea magică. Le situează în același dosar cognitiv și dă impresia că sunt legate între ele”, a zis Tim Caulfield, director de cercetare la Institutul pentru Sănătate al Universității Alberta.

Caulfield a zis că și el a avut o emisiune de sănătate care a rulat pe Netflix. „Am încercat să facem un documentar cu adevărat științific”, a zis el despre A User’s Guide to Cheating Death, care a avut două sezoane. Iar Netflix a anulat emisiunea lui și a introdus Goop Lab. În ianuarie, Goop Lab a fost desființat ca fiind doar o reclamă penibilă la brandul lui Gwyneth Paltrow, dar Down to Earth n-a primit aceeași doză de critici.

La un moment dat, în Down to Earth, Efron citează o sursă neidentificată ca să dea definiția conceptului de miracol: „dacă imposibilul poate deveni posibil, în mod inexplicabil, atunci nu mai contează ce e real și ce nu”. Acceptarea, de către o platformă ca Netflix, a gândirii magice, e foarte tulburătoare. Atunci când vine vorba de sănătatea publică și de alegeri individuale care au impact asupra sănătății cuiva, evident că adevărul contează. Această dezinformare are consecințe, cu atât mai mult în timpul unei pandemii.

Greșelile serialului sunt duplicitare pentru persoanele care caută informații despre corpul lor pe o rețea care nu-și asumă nicio responsabilitate față de ele.

La degustarea de apă la care participă alături de Efron în emisiune, Kendrick se întreabă dacă nu cumva i se joacă o farsă. „Dacă toate astea sunt de fapt aceeași apă, iar acest episod e despre puterea autosugestiei?”, se întreabă ea.

Din păcate, Down to Earth nu e o emisiune atât de deșteaptă; până și emisiunile de farse au probabil o relație mai admirabilă cu adevărul. Măcar acolo știi că te uiți la farse.