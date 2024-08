Serialul Obi-Wan Kenobi e la fel de trist ca fosta ta relație toxică

Bineînțeles, Darth Vader ajunge să se lupte iar cu Obi-Wan Kenobi. Într-un peisaj cosmic plin de stalagmite falice, cei doi se luptă, sabia laser roșie cu cea albastră, binele cu răul, prietenia cu ura. Cad bolovani pe ei, laserul sfârtecă pielea, iar prietenia dintre cei doi bărbați e îngropată de vinovăția pe care o simt unul față de celălalt.

Serialul nu doar că arată relația toxică dintre Obi-Wan și Anakin Skywalker, dar are chiar aceeași structură, aceeași atmosferă și discontinuitate calitativă ca și relația lor defectă. Și, mai ales, dovedește cât de nesănătoasă a devenit relația noastră cu franciza Star Wars, pentru că ne facem lucrurile astea nasoale nouă înșine în mod natural.

Calitatea relației noastre cu Star Wars e în declin de câțiva ani. Dar am fost atât de îndrăgostiți de serie în timpul ăsta, încât nu am vrut s-o recunoaștem. Dragostea noastră a fost dintotdeauna construită pe o minciună. Am făcut cunoștință cu seria când eram mici și vulnerabili, ușor de impresionat. Eram copii și am fost imediat molipsiți de pasiunea părinților noștri pentru serie.

Noul serial Star Wars Obi-Wan Kenobi spune, printre altele, povestea dintre doi bărbați: eroul și adversarul lui, Anakin Skywalker, care a devenit Darth Vader. Inițial, era ucenicul lui Obi-Wan și cel mai bun prieten al lui. Serialul îți arată cum s-au distanțat cei doi – prin intermediul evenimentelor din trilogia A Phantom Menace, Attack of the Clones și Revenge of the Sith. Acum, ultima separare e iminentă și îi va schimba pe amândoi pentru totdeauna.

Dar ar fi trebuit să se separe demult. Pentru că nu pot renunța unul la altul, nu-și pot împlini potențialul. Unul ar putea face atât de mult bine, iar celălalt atât de mult rău.

Trădarea lui Anakin Skywalker, plecarea lui din proiectul cu Obi-Wan, i-a terminat pe amândoi. Vader a devenit tot mai supărat, obsedat de ideea de răzbunare pe fostul mentor, iar Obi-Wan, pe de altă parte, a tot sperat că se va împăca iar cu el. Super toxic. Punct. Între timp, am fi putut vedea filme și seriale mai bune, am fi putut să intrăm în lumi noi și să dezvoltăm noi pasiuni – dacă nu ne-am fi agățat cu dinții de Star Wars.

De fapt, serialul a fost ocazia perfectă pentru Disney să racoleze pe toată lumea, de la fanii originali, care au crescut cu episoadele IV până la VI, până la fanii noi, care au crescut cu episoadele I până la III. Doar fanii episoadelor VII-IX au rămas pe dinafară. Oricui îi plac ultimele trei filme s-a înecat demult în marea de gunoaie Star Wars.

Și totuși, Obi-Wan Kenobi ar fi putut fi episodul care reaprinde flacăra, readuce dragostea, repară relația noastră cu Star Wars. Ne-ar fi putut scoate din otrava în care aproape ne-am înecat. Dar nu, Obi-Wan Kenobi îi lasă pe toți distanți și nefericiți.

Obi-Wan era personajul cu care toți puteam fi de acord. El și actorul Ewan McGregor au fost unele dintre puținele bucurii ale trilogiei. Povestea lui ar fi putut servi ca legătură între cele două serii ale filmului, cea veche și cea nouă, ar fi putut relativiza greșelile din celelalte episoade și ar fi putut da sens seriei. Ajută-mă, Obi-Wan Kenobi, ești singura mea speranță.

Dar serialul e o dezamăgire. Ba chiar face Star Wars Episode IV: A New Hope să pară mai ieftin, pentru că seria lasă multe întrebări fără răspuns. Spoilere: Vader știe despre Obi-Wan, dar hotărăște să nu-l mai urmărească? Obi-Wan îl poate învinge pe Vader, dar se hotărăște să n-o facă și îl lasă pe nenorocit să masacreze întreaga galaxie?

În ciuda momentelor mișto, Obi-Wan Kenobi rămâne un gunoi plin de kitschoșenii și prostii, greșeli și neglijențe. Cursa prin pădure? Actrița-copil? Dialogurile alea groaznice?

Star Wars ar putea să se încheie cu Obi-Wan Kenobi și toți am avea de câștigat din asta. Pentru că serialul te păcălește. Se pare că Disney are impresia că dragostea noastră pentru el e indestructibilă.

Dacă analizăm cei cincizeci de ani de Star Wars, observăm o structură tipică unei relații defecte. Totul era bine la început, nu? Filmele erau grozave, spuneau povești mișto și ne făceau fericiți. Dar azi, dacă ne uităm în urmă și suntem sinceri cu noi, oare chiar era totul așa de grozav?

Nu a fost și primul episod Star Wars, Episode IV, extrem de simplu? Da, a avut efecte speciale mișto, Luke Skywalker ne-a cucerit inimile și Darth Vader era super dubios, dar nu cumva Luke era cam plictisitor ca erou principal? Iar Darth Vader nu cumva era lipsit de complexitate, cu ura ca singura motivație?

Apoi episoadele alea care constituie baza pentru seria Obi-Wan Kenobi de azi au fost copilărești, plictisitoare din punct de vedere politic, kitsch și ieftine. Ba chiar au fost considerate un eșec. După care au venit episoadele VII-IX și brusc cele trei filme dinainte n-au mai părut atât de nasoale.

Dar am păstrat legătura cu Star Wars doar pentru că am investit atâta timp în toate filmele și serialele cu care a aruncat Disney în noi. Ne e aproape imposibil să renunțăm, chiar dacă nu mai corespund standardelor noastre. Tânjim demult la ceva diferit sau măcar la magia începutului.

The Force Awakens era încă promițător, The Last Jedi a fost o chestiune de gusturi și The Rise of Skywalker a fost o porcărie. Dar au fost și bucăți bune, de exemplu The Mandalorian. Sau Rogue One. Din păcate, dezamăgirile se înmulțesc: Solo, The Book of Boba Fett și acum Obi-Wan Kenobi. Oare cât o să mai putem suporta Star Wars, prima noastră mare iubire la care nu putem renunța pentru că face parte din identitatea noastră. Am trecut prin atâtea împreună.

Cumva, chiar Obi-Wan Kenobi urmează ciclul unei relații. La început relaxat, colorat și vesel, dar și presărat cu neînțelegeri, după care devine tot mai sinistru și brutal. Practic, per total, e o pierdere de timp.

În al șaselea și ultimul episod al seriei, unele lucruri sugerează că scenariștii au vrut să-și rezolve propriile relații futute. Darth Vader trebuie să decidă dacă ar trebui să continue să-l urmărească pe Obi-Wan sau să-i distrugă pe rebeli – adică dacă ar trebui să rămână ranchiunos sau să ajungă la rădăcina problemei, adică să lucreze la el însuși. Ego versus dezvoltare personală.

Tema Obi-Wan e că Vader trebuie să învețe să-și depășească acest complex de inferioritate ca să iasă din relația asta toxică cu Anakin Skywalker.

Obi-Wan Kenobi mi-a arătat că creatorii Star Wars nu mai au idei, nu mai au curaj să spună povești frumoase și nu ne mai oferă ce merităm. Și după atâția ani în care am băgat bani în mașinăria care ține în viață Star Wars, merităm să fim tratați cu respect și iubire. E timpul să ne trezim.

Articolul a apărut inițial în VICE DACH.