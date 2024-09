Poveștile oamenilor care au făcut sex cu colegul lor de apartament

N-a fost niciodată uşor să ai un coleg de apartament. Dar nici n-a fost vreodată mai greu.

Să creşti şi să trăieşti în mileniul ăsta înseamnă să faci faţă unor situaţii neobişnuite. Vorbim despre sărăcirea unei întregi generaţii, o calitate a vieţii notabil mai proastă ca înainte şi de una din cele mai nasoale crize de studenţi datori din istorie. Mulţi oameni între 18 şi 34 de ani se mută înapoi cu părinţii, locuiesc în spaţii comune sau în cutii din apartamente mai mari şi trăiesc unii cu alţii mai mult ca niciodată, până la a ajunge să se cupleze.

În plus, tinerii schimbă modul în care îşi definesc cele mai apropiate relaţii. Ți-am arătat poveşti despre ce se întâmplă când studenţii se cuplează cu colegii de apartament, dar ce se întâmplă când părăseşti bula studenţiei? Pentru generaţia Tinder sau Seeking Arrangement, graniţa dintre prieten şi iubit a fost ştearsă uşor, lăsând loc unei relaţii de tip „coleg cu beneficii”. Poveştile astea sunt despre realitatea bizară, drăguţă şi ocazional revelatoare (dar de cele mai multe ori încurcată) în care colegii împart facturile şi saliva.

Kathleen, 42

În anii `90, colegul meu AJ şi cu mine obişnuiam să ne spargem constant şi să ne prostim. Aşa a început totul.

AJ şi cu mine eram atât de apropiaţi încât aveam acces la conturile bancare ale celuilalt. Apoi m-a înjunghiat pe la spate. A început să se vadă cu o prietenă comună care s-a dovedit a fi psihopată şi ne-a distrus prietenia. A intrat în mailul meu şi mi-a spart cauciucurile de câteva ori.

AJ era iniţial un tip grozav, până când un prieten i-a spus „Eşti întotdeauna băiatul bun. Nu vei pune niciodată mâna pe fată.” Atunci a început să mă folosească. M-a durut. Nu recomand să ţi-o tragi cu colegul de cameră. Lucrurile devin prea complicate. În cazul meu, asta a distrus tot ce aveam. Acum sunt singură şi fericită.

Heath, 25

Eram un puşti de 19 ani şi nu părăsisem niciodată Kentucky înainte să mă mut în Portland. Am încercat să cunosc oameni şi să mă şi distrez un pic. Foloseam aplicaţia Scruff pentru a-mi găsi prieteni.

L-am cunoscut pe Chris. Acum are 51 de ani. Iar eu am 25. Când ne-am tras-o prima dată, eu nu aveam experienţă, aşa că ne-am giugiulit şi am luat-o uşor. În timpul ăsta, era cuplat cu un tip numit Lance şi ne făceam de cap toţi trei. Apoi mi-au spus „casa asta e şi a ta”.

La un moment dat, Lance l-a părăsit şi am ajuns să mă mut cu Chris. Locuiesc în casa lui, într-o cameră separată, de cinci ani. Nu mai facem sex de vreo trei ani. Dar avem multe în comun. Ne place rugby-ul, iar eu şi joc. Suntem fani hochei, echipa noastră preferată e San Jose Sharks.

Eu sunt transgender şi am fost agresat urât de-a lungul timpului. Mi s-a dat foc la păr. Am primit pumni în faţa profesorilor, care n-au mişcat un deget. O tonă de ameninţări cu moartea. Aveam nevoie de un loc sigur, iar Chris mi-a oferit asta. Chris s-a însurat acum mai puţin de trei luni şi căutăm cu toţii o casă cu pivniţă în care pot locui şi eu. Încă mă vrea în viaţa lui. Am crescut doar cu mama, aşa că el e tatăl pe care nu l-am avut niciodată.

Am un job grozav şi îmi iau diploma în analiza de date. Am mai avut întâlniri, dar mi s-au schimbat gusturile. Caut pe cineva de vârsta mea. Pe măsură ce am crescut, lucrurile au ajuns să nu se mai bazeze atât de mult pe sex, cât pe căutarea cuiva alături de care pot trăi o viaţă. Sper că nu sună ca şi cum aş fi un moş, dar caut un camarad acum. Vreau pe cineva alături de care să îmbătrânesc.

Lauren, 27

Tot ce am făcut cât am studiat în Oxford a fost să citesc, să scriu şi să fac sex.

Colegii mei de cameră îşi petreceau zilele la băute şi mâncând peşte şi chipsuri de la magazinul de vizavi. Eram eu, o fată şi patru băieţi într-un apartament de trei etaje. Nu petreceam timpul cu prea mulţi britanici. Erau vremuri negre.

Colegul meu Tommy se culcase deja cu o fată din casă, dar apoi am început să facem sex frecvent. Ne spărgeam grav şi ajungeam să facem cel mai mişto sex. Am ajuns cu Tommy la un meci de polo, în afara Londrei. Eram costumaţi şi a fost super amuzant. Dar apoi ne-am spart şi eu am spus nişte chestii răutăcioase şi nasoale. L-am numit psihopat nebun şi am râs de tatuajele lui. Am fost nesimţită. Am fost condusă afară din incintă.

Era destul de amuzant să faci un doggy style cu alţi cinci colegi în apartament. Totodată, mă simţeam mizerabil pentru că ne ascundeam. L-am văzut o singură dată de atunci. A venit să stăm împreună şi am mai făcut sex o dată, apoi l-am blocat peste tot. Acum am alt coleg şi suntem ca fraţii. Dar nu mă voi mai fute niciodată cu colegul de apartament. Devine prea ciudat, prea repede. Şi toţi ceilalţi colegi ajung să se simtă bizar. Am depăşit momentul.

Scott, 50

Trăiesc în Denver şi lucrez în turism. În principiu, am locuit singur, însă anul trecut am avut vreme de şase luni un coleg pe care îl cunoscusem pe Grindr. Ne-am întâlnit iniţial pentru un futai, iar eu voiam să ne vedem şi el nu era interesat. Avea nevoie de o cameră, totuşi, aşa că i-am închiriat una pentru patru sute de dolari pe lună. Odată ce s-a mutat, am decis să terminăm cu prosteala.

Era din Pakistan şi gătea delicios şi aproape zilnic, ceea ce îmi făcea plăcere. După cină, pregăteam un ceai englezesc şi ne uitam pe Youtube la telenovele pakistaneze. Nu înţelegeam o iotă, dar ştiam exact ce se întâmpla. Apoi îi făceam un masaj şi se ducea la somn. Într-un fel, eram ca un cuplu căsătorit, fără să facem sex. Era o relaţie drăguţă, fără stres şi tensiuni sexuale.

În mare, chiar mi-a plăcut şi mi-e dor de el. Când s-a mutat, am rămas să trăiesc din nou singur. A fost una din experienţele acelea rare şi speciale care apar ocazional în viaţă. Am câştigat un prieten drag. Vom ţine legătura şi vom păstra amintirea timpului petrecut împreună.

E greu să găseşti pe cineva de încredere prin aplicaţii, cineva pe care te poţi baza. Dar uneori poţi cunoaşte pe cineva special. Aşa că nu da cu şutul tuturor.

Amanda, 28

Sunt barman şi locuiesc în Bushwick, Brooklyn. Mă poți numi hipsteriță dacă vrei, dar eu evit termenul. Totuşi, cânt la clape şi bass în două trupe.

Am locuit vreme de un an într-un soi de squat. Era infestat cu şobolani. Multe spaţii de genul ăsta în Bushwick conţin alte spaţii mai mici în care se poate locui. Aşa l-am cunoscut pe Nate. Trăiam mulţi acolo. Nate şi cu mine eram prieteni de ani de zile, dar nu ne-o trăsesem niciodată.

Într-o noapte, când eram foarte foarte beţi, am plecat de la scena principală după un spectacol. Am mers în dormitorul lui, care era mai expus şobolanilor pentru că se afla lângă bucătărie. Făceam sex în timp ce şobolanii ieşeau din toate colţurile, iar el are fobie. S-a pierdut grav. A fugit pe uşă cu pantalonii în vine. Şi nu ne-a mai tras-o niciodată.

