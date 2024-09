Cum e să faci sex (în sfârșit) cu persoana de care-ți place de când te știi

Tristul adevăr despre viață e că n-ajungi să ți-o tragi cu majoritatea oamenilor de care-ți place. Dacă nu ești sportiv profesionist sau Drake, majoritatea îndrăgostelilor tale vor rămâne neîmplinite.

Însă, din când în când, universul îți face-un serviciu și-ajungi să te combini cu persoana de care ești îndrăgostit în secret de luni, ani, poate de-o viață-ntreagă. Dar ce simți când, în sfârșit, ești cu cineva cu care ai fantezii că faci sex de mai mult timp decât îți amintești? E cea mai mișto senzație din lume, sau dezamăgirea supremă? Am vorbit cu niște oameni norocoși (și nenorocoși) care-au reușit să se culce cu cineva de care le plăcea de mult, cu grade diferite de succes.

HUGO, 27 DE ANI

VICE: Deci ea cine era?

Hugo: Practic, în zona în care-am crescut erau skaterii și rollerii; eu eram skater și ea era rolleriță.

Ca-n Romeo și Julieta?

Păi, eram prieteni, dar îmi plăcuse dintotdeauna de ea; cu toate astea, evident, ea se vedea cu un roller.

Când ți-a surâs, în cele din urmă, norocul?

M-am mutat o vreme de-acolo și când m-am întors m-a sunat ea din senin și mi-a zis, gen: „Am fugit de-acasă, pot să stau la tine în noaptea asta?” Eu eram singur acasă, așa că, evident, am zis doar: „căcat, sigur”. A venit pe la mine și ne-am pus pur și simplu în pat și-am stat de vorbă. În cele din urmă, m-am hotărât s-o sărut – imediat ce-am făcut asta, a intrat în mod total turbo și-am început să ne-o tragem la destul de puțin timp după asta. Era, de fapt, prima dată pentru mine, dar ea nu știa asta.

Cum a fost să fii gol cu un om pe care-l știai de-o veșnicie?

Era întuneric și, ca să fiu sincer, n-am apucat să văd prea multe. Cu toate astea, mereu am crezut că tipa asta are cel mai mișto fund din istorie și în noaptea aia mi-am dat seama că aveam dreptate. Bănuiesc că datul pe role e bun pentru mușchii gluteali.

Cum te-ai simțit după?

Am fost la propriu în al nouălea cer, atât pentru că, în sfârșit, îmi pierdusem virginitatea, dar și pentru că voiam să fac sex cu tipa asta dintotdeauna și acum chiar o făceam. În plus, în naivitatea mea de adolescent, am crezut că asta înseamnă că ei chiar îi place de mine, mi-am dat seama repede că mă-nșel.

Ce s-a-ntâmplat a doua zi dimineața?

Ne-am îmbrăcat și am dat să ieșim și, când coboram scările, tipa se-ntoarce spre mine și zice: „Scuze pentru aseară, evident că n-a însemnat nimic pentru mine și nu-mi place de tine, dar mă simțeam singură, știi? Dar mersi pentru sex.” Au trecut mai mult de zece ani de-atunci, dar sunt destul de sigur că asta a zis, cuvânt cu cuvânt.

Auu, nasol. Cum ai stat cu stima de sine după așa ceva?

Da, păi am fost redus la zero. Apoi mi-am petrecut tot restul zilei cu ea, în timp ce ea se dădea la tovarășul meu. Am încercat să-i zic ce se întâmplase, dar ăsta nici nu m-a crezut.

Bănuiesc că n-a mai fost cazul de runda a doua?

N-am mai vorbit niciodată cu ea din ziua aia. Dar a fost o introducere bună în lumea sexului. Am făcut sex a doua oară în viață la o săptămână după, cu altcineva.

ALICE, 26 DE ANI

VICE: Cum v-ați cunoscut?

Alice: Lucram împreună, oarecum. Eu lucrez în HR, deci, tehnic vorbind, el e angajatul meu, așa că nu prea se face. Dar nu există nicio regulă propriu-zis împotriva chestiei ăsteia.

Lucrezi în HR și te-ai culcat cu un angajat? Scandalos. Cum ați ajuns să v-o trageți?

Când l-am cunoscut prima oară, eram într-o relație pe termen lung care nu mergea bine. Tipul ăsta arăta extrem de bine și era super șarmant. Știa că sunt într-o relație, dar nu prea i-a păsat și se străduia de ceva vreme să mă bage-n patul lui. Când m-am despărțit de prietenul meu, peste câteva luni, mi s-a părut c-o să fie revenirea perfEctă, așa că i-am trimis un SMS în care-i ziceam că aș veni la el după job.

Îndrăzneț.

Da. Când am ajuns acolo, el gătise ceva pentru cină și avea o sticlă de vin roșu bun. Am început să facem chestii, dar am plecat eu după vreo oră de mângâiat intens, pentru că n-am vrut să creadă că-s prea ușuratică.

Și-atunci, când s-a întâmplat pe bune?

Cam o lună mai târziu m-am hotărât să mă bag, pur și simplu. M-am dus la el, de data asta nu era nicio cină, nici vin, nimic. Ne-am dus sus, la el în cameră și el s-a întins pe burtă și m-a rugat să-i fac masaj. Spatele tipului e cam cât mine cu totul, dar am zis să-ncerc. După o oră de preludiu numai pentru el, am început să facem sex și și-a dat drumul în două minute. Aproape că nici nu m-a atins.

Ai rămas la el?

Am fost atât de dezamăgită – mai ales după cât de hot fusese prima noapte. I-am dat un SMS unei prietene care stătea în zonă și am mințit că trebuie să plec, fiindcă am o urgență.

S-a mai întâmplat vreodată după asta?

Mi-a dat un mesaj, gen, după vreo săptămână și mi-a scris, gen: „Cum ai putut să mă lași în toiul nopții, vreau să fiu cu tine.” Deși n-ar fi trebuit, am mai făcut o încercare peste vreo două luni. A fost mai atent cu mine, dar, deja la faza asta nu prea-mi mai plăcea de el. I-am dat papucii și, la scurt timp după, m-am împăcat cu fostul.

CHARLIE, 28 DE ANI

VICE: De cât timp îți plăcea de ea?

Charlie: Am cunoscut-o la facultate. Mi s-a zis că-i place de mine, dar amândoi aveam „relații serioase”, așa că nu prea s-a înfiripat nimic. Dar fusese ceva acolo dintotdeauna și ne mai intersectam din când în când. Peste cinci ani am primit un mesaj total banal de la ea, din senin, când eram la muncă, o chestie a dus la alta și-am ajuns să ieșim să bem ceva în seara aia. Eram atât de-al dracu’ de entuziasmat, aveam senzația că mi-a plăcut în secret de ea, gen, dintotdeauna, iar ea era cam fix ce caut eu la o tipă: frumoasă, cu personalitate, cu gusturi bune la muzică, tot tacâmul.

Ați plecat împreună acasă în seara aia?

Am mai ieșit de vreo câteva ori împreună înainte chiar să ne culcăm împreună. Când s-a-ntâmplat, a fost genial. M-am simțit de parcă luasem aurul la îndrăgosteala de lungă durată, sau un căcat de genu’.

Cum s-a întâmplat, până la urmă?

Am ieșit la un restaurant vietnamez de pe lângă mine, am scos-o-n oraș pe bani puțini și apoi ne-am întors la mine, unde am trecut prin etapa aia dubioasă de „stat pe pat până să se-ntâmple chestii”. Apoi s-au întâmplat chestii.

Sexul a fost dubios sau doar super tare?

N-a fost dubios deloc. M-am simțit ca Joseph Gordon Levitt în secvența aia din 500 Days of Summer.

Au mers lucrurile între voi?

Ne-am văzut câteva luni, apoi, într-o seară, mi-a scris ea pe Facebook chat că nu caută nimic serios. O iubire care durase juma’ de deceniu a fost omorâtă într-o clipă pe FB Messenger.

MONICA, 24 DE ANI

VICE: Povestește-mi despre amorul tău la foc mic.

Monica: Era fostul unei bune prietene. La câțiva ani după ce s-a terminat relația lor, a început să și-o ardă cu grupul meu extins de prieteni, iar eu am fost leșinată după el cam vreun an. În ultimele câteva luni fusese atât de multă tensiune între noi: făcut cu ochiul în secret, ținut de mână și, în general, flirt, dar eu mi-o mai trăsesem și cu prietenul lui cel mai vechi cu vreun an în urmă, deci era complicat.

Cine-a făcut mișcarea, în cele din urmă?

Într-o seară, cam cu o săptămână înainte să plec două luni în THailanda, m-am întâlnit întâmplător cu el într-un club. Am dansat împreună și el mi-a tot făcut complimente, mi-a tot luat de băut, tot tacâmul. Dup-aia, a dispărut cu orele, apoi, la finalul serii, a venit direct la mine și-a început să mă sărute și a fost, la propriu, electrizant. S-a dovedit că motivul pentru care dispăruse era că se chinuise în draci să dea de prietenul lui, ca să obțină binecuvântarea de la el – l-a sunat până și pe frati-su!

Serios băiat. Ați plecat direct la tine, când s-a închis clubul?

Da. Ne-am tras-o încontinuu toată noaptea, până s-a făcut zi și după. Ne-am dus să ne culcăm, gen, o oră, dar eu nu puteam să dorm, fiindcă nu-mi venea să cred că e la mine-n pat. A doua zi a trebuit să-l scot pe ascuns de la mine din casă, cât era tata la duș, așa că i-am dat numărul meu de telefon și-a șters-o.

Cât de diferit e față de când ți-o tragi, pur și simplu, cu cineva nou?

E mult, mult mai intens, pentru că se acumulase atât de multă tensiune, și, în același timp, atât de multă atracție fizică și psihică, încât a fost pur și simplu exploziv.

V-ați mai tras-o dup-aia?

M-a așteptat să mă-ntorc din excursia de două luni și ne-am combinat și-am fost împreună, super îndrăgostiți, doi ani. E, în continuare, singura persoană de care mi-a plăcut pe bune.

BOBBY, 30 DE ANI

VICE: Cum v-ați cunoscut?

Bobby: Ea era o actriță celebră – mă rog, încă e. Ne-am întâlnit prin niște prieteni comuni, mai întâi la o cină, iar apoi, gen, peste vreo șase luni, la un party. Îmi plăcea de ea de când o văzusem într-un film, cu câțiva ani înainte.

Cum ați ajuns să vă combinați?

Eram în oraș, pe party, iar eu mă îmbătasem și i-am zis că am văzut-o într-un film și că mi se pare că arată demențial. Ei i-a plăcut, așa că am ajuns să vorbim mai pe-ndelete și apoi m-a rugat să plec cu ea. Ne-am pupat în taxi tot drumul până la ea și-a fost atât de bine.

Ce s-a întâmplat când ați ajuns la ea?

Am continuat să bem și-am terminat, în doi, o sticlă de șampanie, apoi am început să facem sex.

Sexul cum a fost?

Am început să facem sex pe canapea, dar era mică și din piele, așa că n-a mers foarte bine – eu mă tot lipeam de canapea.

Am încercat să mergem în dormitor, dar eram muci amândoi, iar, pe drum, ea s-a lovit de-o lampă și-a spart-o – apoi s-a întristat brusc și-a devenit super dubioasă, pentru că fusese a bunicii ei care murise.

Eu și cu erecția mea nu mai puteam de lampa aia, dar se vedea că se gândește la asta în timp ce ne-o trăgeam, așa că sexul a fost atât de nasol.

Am încercat câteva chestii diferite, dar nu prea mergea nimic, iar ea s-a ridicat din pat să se ducă să adune bucățile de lampă de pe jos, în mijlocul chestiei. După asta am fumat un cui și-apoi eu am plecat. A fost cea mai nașpa partidă de sex din viața mea, am fost atât de dezamăgit.

Cum te-ai simțit după?

Super nasol, eu aveam, de fapt, prietenă pe vremea aia, așa că m-am simțit mega de căcat.

Ai mai văzut-o vreodată după aia?

Mi-a dat ea un SMS peste câteva zile și-am stabilit să ieșim, dar vibe-ul era atât de dubios. M-am hotărât că n-ar fi o idee bună să mai încercăm o dată. Acum o văd doar pe afișe de film peste tot.

STEPHANIE, 23 DE ANI

VICE: Unde v-ați cunoscut?

Stephanie: Am cunoscut-o la o petrecere de revelion acum mai mulți ani și m-am îndrăgostit pe loc, dar ea avea o prietenă care nu mă suporta și care s-a holbat toată noaptea la mine, din capătul opus al camerei. Magnetismul era o demență, n-o mai văzusem pe fata asta niciodată și, până la faza asta, mă consideram hetero. Nu mă gândisem niciodată, pe bune, să mi-o trag cu o tipă, dar din clipa în care-am văzut-o pe ea, m-am dus la ea în salturi, ca un cățeluș amorezat și m-am prezentat.

Cât timp a durat până să se-ntâmple?

Ca să fiu sinceră, m-am gândit la ea ani de zile. Am adăugat-o pe Facebook și, de fiecare dată când apărea acolo, stăteam, gen, câte 20 de minute să mă uit la profilul ei, ca o dubioasă.

După vreo trei ani, am postat că am nevoie de un șofer pentru o reclamă pe care-o regizam și a răspuns ea. Am explodat complet, când am început să mă agit despre cum să mă îmbrac și mi-am petrecut trei zile flirtând cu ea fără nicio jenă, în loc să muncesc. În ultima noapte de filmare am mega îmbătat-o și ne-am lins.

V-ați și tras-o în aceeași noapte?

Asta ne-a mai luat încă opt luni. S-a întâmplat să fim în New York în același timp și ne-am hotărât să stăm în același apartament. După ce ieșisem într-o noapte, ne-am întors amândouă la apartament super bete.

Ea a intrat la duș, iar eu m-am dezbrăcat, pur și simplu și, hop, după ea. Ne prosteam noi pe-acolo și ne spălam una pe alta pe cap și chestii – era clar, cumva, c-o să se-ntâmple, dar amândouă ne purtam cu grijă, fiindcă cred că ea știa că eu nu mai fusesem niciodată cu o tipă și mi-era frică.

Apoi am început să ne sărutăm și eu o luam deja razna – voiam să mă las în voia unui moment de pasiune, dar eram super calculată, pentru că nu voiam s-o dau în bară.

Toți anii ăia care se acumulaseră și duseseră la momentul ăsta exploziv – iar, dup-aia, eu stau să mă gândesc: „Ăă, ok, lol, cred c-o să pun mâna AICI.” Ne-am petrecut tot restul nopții trăgându-ne-o, sau în cazul meu, încercând să mă prind cum să ne-o tragem. A fost ca și cum mi-aș fi pierdut virginitatea a doua oară

Cum a fost să fii, în sfârșit, cu ea?

A fost ca și cum mi-aș fi descoperit toată identitatea sexuală la 20 de ani. Tot ce știam despre corpul masculin și sex și plăcere devenise, brusc, irelevant, și era totul super ciudat.

Chiar dacă sunt super liberală, anii pe care mi-am petrecut încercând să trec peste ce frică dubioasă sau percepții ciudate aveam despre sexualitatea mea a făcut să fie totul foarte intens, când, în sfârșit, s-au așezat lucrurile cum trebuie.

Ai mai făcut vreodată sex cu ea?

De mai multe ori, ani de zile. Încă suntem super apropiate, dar doar ca prietene.

SYLVIE, 23 DE ANI

VICE: De cine-ți plăcea?

Sylvie: Un prieten de-al meu făcea un curs la o fundație pentru arte și l-am cunoscut pe tipul ăsta prin el. Mi-a plăcut de el din prima, avea părul creț și-un aer misterios. Mi-am încercat toate trucurile obișnuite și-am făcut toate eforturile să ajung la toate petrecerile de la școala de arte la care bănuiam c-o să fie și el, dar n-a mers nimic. Eram mult mai mică decât el, la momentul respectiv.

Aștepta să te faci mai mare?

Habar n-am, mereu a dat vibe-ul ăsta, că nu eram destul de cool sau de „artistă” pentru el. Dar, peste doi ani, un alt prieten de-al meu dădea un party la el acasă și, iată, a venit și el. Eu mă gândeam: „gata, ăsta e momentul meu!”, așa că m-am îmbrăcat complet în negru și-am hotărât să-mi mai încerc norocul ultima oară.

Cum a mers?

Am stat mult de vorbă la petrecere, dar nu-mi aduc aminte detaliile. Mi-a zis că luase niște iarbă ca lumea și m-a invitat să merg la el. Pe dinăuntru practic săream în sus de bucurie, la gândul că, în sfârșit, o să mi-o trag cu persoana de care-mi place – și fumată. Vis.

Cum a fost sexul?

Fumam și-a început să se încingă atmosfera – eram fix în mijlocul futaiului, când, brusc, el a sărit din pat și-a fugit să vomite. A stat vreo oră acolo, în timp ce eu zăceam în pat și mă gândeam: „doamne, acum n-o să vrea să mai terminăm”. Când s-a întors, părea mai mult să-i pară rău decât să-i fie jenă. A leșinat lângă mine, iar eu i-am fumat iarba, până când am leșinat și eu.

A fost bine înainte să borască?

Cred c-a fost bine numai pentru că îmi făcusem eu dinainte atâtea fantezii cu el. Eram așa prinsă în fantezia asta în timp ce ne futeam, că probabil m-am convins că a fost bine, când, de fapt, a fost super, mega de căcat.

Ce s-a întâmplat de dimineață?

Nu mi-a oferit micul-dejun, doar m-a dus până la ușă. Am stat amândoi acolo, într-o tăcere dubioasă, pân-a zis el: „să-ți iau numărul de telefon?” Eu i-am zis că nu-i nevoie. Una peste alta, dezamăgire totală. Nu l-am mai văzut niciodată de-atunci.