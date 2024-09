Cum e să faci prima dată sex după ce ai trecut printr-o schimbare de sex

Există multe praguri prin care tranziționezi de la adolescență la maturitate, dar puține au același impact ca sexul. Momentul în care îți pierzi virginitatea e important, deoarece afirmă felul în care te simți în relație cu alții, dar, și mai crucial, cum te simți în raport cu tine însuți. Iar pentru oamenii care sunt într-o tranziție de schimbare de sex, prima experiență sexuală după operație poate fi considerată tot un prag de conștientizare a sinelui, cu ramificații ce-ți pot schimba viața.



Trei persoane ne-au descris primele experiențe intime după reafirmarea chirurgicală a sexului. Interviurile au fost editate pentru claritate și concizie, iar avertisment, una dintre povești conține referințe la agresiuni sexuale.



Anne-Marie*, 56 de ani

M-am afirmat ca transgender acum cinci ani. La scurt timp după, am divorțat de soția mea. Ea s-a simțit trădată și nu am avut cum să mă justific, deoarece eu am ascuns o parte din mine, atât față de ea, cât și față de mine.



Acum doi ani am trecut printr-o operație de schimbare de sex. După ce am făcut public asta, lucrurile au început să se alinieze și să se clarifice. Am știut că doar prin operație aș putea trăi în pielea mea, și simțeam oricum că irosisem prea mult timp din viața mea ca altcineva. În recuperarea dureroasă de după operație, mi-am găsit alinarea. Minciuna imensă care m-a împovărat toată viața dispăruse. Nu am făcut sex un an întreg după operație, de frica necunoscutului, dar și din cauza un sentiment de vinovăție, o iubeam pe soția mea, iar să fac sex cu altcineva se simțea ca o trădare.



Prima experiență sexuală după operație a fost o aventură de-o noapte. Nu am mai făcut așa ceva până atunci! Eu beam un martini la bar, de una singură, și am intrat în vorbă cu barmanul. El era fermecător, atrăgător și mult mai tânăr decât mine. Am fost la el acasă și am făcut o grămadă de sex. Nu țin minte să fi făcut atât de mult sex în viața mea de cuplu. Nu era ca și cum nu-mi plăcea, doar că mereu am simțit că ceva nu este în regulă în interiorul meu, în străfundul corpului meu și a felului în care funcționa.



Mereu m-am simțit stânjenită în timpul sexului, dar, în acea noapte, a fost complet diferit. M-am simțit încrezătoare și puternică, de parcă știam că sunt unde trebuie. Am ieșit din cochilia mea și am cerut lucruri pe care nu mi le-am dorit înainte. Mi-a plăcut mai mult rolul din experiența sexuală, deoarece eu eram femeia. Adevărul în sine m-a excitat mai mult decât credeam că e posibil și a fost un sentiment foarte eliberator. Din acea seară, viața mea a devenit mult mai satisfăcătoare. Prin faptul că am înțeles dorințele mele sexuale, m-am înțeles mai bine pe mine însămi, ca femeie.



Nu cred că aș fi ajuns în punctul ăsta dacă nu aș fi avut sprijinul comunității LGBTQ din societatea actuală și din media. Vizibilitatea e importantă și schimbarea trebuie să pornească la nivel individual, pentru a se putea perpetua în lume.



Isabel*, 32 de ani

Am știut de la o vârstă fragedă că îmi doresc o operație de schimbare de sex și eram entuziasmată să ies apoi la întâlniri. Nu prea mi-a plăcut sexul înainte, deoarece nu-mi plăcea să fiu tratată ca băiat, lucru inevitabil când ești gol și ai un penis. Eram un băiat frumușel și popular cu fetele și deseori ajungeam în situații sexuale care duceau la sentimente de vinovăție. Am știut că, fără un penis, vinovăția asta nu ar exista.



Prima mea întâlnire după operație a fost cu o tipă superbă. Ziceai că e din visele mele: blondă, cu părul scurt, ochi albaștrii și contur de ochi ca Amy Whinehouse. Am fost într-un bar cochet și am băut prea mult vin. I-am povestit despre viața mea sexuală rușinoasă ca adolescent și despre operația mea și ea mi-a spus despre provocările sexualității și cum e să fii catalogat. A fost ca un schimb sincer între doi oameni care începeau să se împace cu identitățile personale. Așa că am invitat-o la mine, fără anumite așteptări.



După ce am mai turnat niște vin, ea a început să mă sărute din senin. Ea era destul de brutală, rupea hainele de pe mine, mă împingea în suprafețe inconfortabile și îmi freca prea tare clitorisul. Am fost atât de șocată de comportamentul ei, încât nu am reacționat câteva minute, până când am întrebat-o ce naiba făcea. Ea și-a cerut scuze și mi-a spus că nu știa exact ce mi-ar plăcea și m-a încurajat să continuăm să explorăm împreună. A luat-o mai încetișor, iar eu îmi doream mult o experiență sexuală, încât am ignorat semnalele din partea corpului meu.



Am mai băut vin și ne-am mângâiat ușor și lent o vreme, treabă care mi-a plăcut. E foarte plăcut să fii atins de cineva în locurile pe care ți le-ai imaginat atât de mult timp. Apoi ea mi-a făcut oral, dar nu cu blândețe și grijă, ci brutal și excesiv, de parcă încerca să mă excite ca să termin o dată. Ea a scos un strap-on din geantă și, înainte să-mi dau seama ce se întâmpla, mă futea tare și fără milă. M-am simțit complet pustiită. Nu am opus rezistență, deoarece, în momentul ăla, m-am gândit că e vina mea, că am făcut o greșeală în privința identității mele. Stăteam acolo întinsă și mă întrebam dacă sunt cu adevărat o femeie, dacă am trecut prin toată suferința aia degeaba. Chiar așa se simt femeile?



Nu am știut dacă era greșit doar pentru că nu-mi plăcea sau din cauza corpului meu, pe care îl simțeam diferit. Aveam impresia că nu pot să mai am încredere în instinctele mele. Am început să plâng, iar când m-a văzut s-a oprit, a scos strap-on-ul din mine și a spus: „Am crezut că asta vrei”. Apoi s-a îmbrăcat și a plecat, fără un rămas bun sau o îmbrățișare. E o experiență pe care nu o s-o uit vreodată. Luni întregi după nu am mai putut să fac sex cu altcineva.



Acum am un partener și avem o viață sexuală sănătoasă. Sunt fericită și mă simt bine în pielea mea. Rareori mă mai gândesc la noaptea aia. Acum știu că ce am simțit atunci era valid și deloc neobișnuit pentru cineva care a trecut printr-o schimbare atât de mare, la o vârstă fragedă. Mi se pare foarte important să alegi cu grijă persoanele cărora le permiți să intre în viața ta, iar felul în care oamenii se comportă cu tine nu reflectă întotdeauna felul tău de a fi.



Kaitlyn, 25 de ani

Am cunoscut-o pe Grace prin Tinder și am ieșit la câteva întâlniri timp de o lună, înainte să facem sex. Prima noastră experiență sexuală a fost și prima din viața mea. Nici nu mai fusesem sărutată. La momentul respectiv, Grace se identifica ca bărbat. Eu eram confuză în privința sexului meu, iar hormoni am început să iau cu doi ani înainte de operație, pe la 20 de ani.



După ce am trecut pe hormoni, am devenit mai interesată de relații. Am început să mă uit în oglindă și să-mi recunosc reflexia, să-mi placă ce vedeam și mi-am dorit ca tranziția să-și urmeze cursul natural. Nu am fost niciodată atrasă de cineva înainte și nici nu am fost curioasă cu ce ar putea să mă atragă. Nu am avut interes față de sex, deoarece nu puteam să-mi bat capul, din moment ce nu știam cine eram cu adevărat. Am fost sceptică în privința operației, dar după ce-am trecut peste, totul s-a schimbat.

Eram entuziasmată să încerc, deoarece auzisem atâtea lucruri cum că ar fi grozav. Îmi place să mă arunc în necunoscut, deoarece nu-ți mai permite să supra-analizezi lucrurile și să-ți faci griji sau să devii paranoic. Așa că eu și Grace pur și simplu am mers înainte.



*Aceste persoane au preferat să folosească pseudonime.



