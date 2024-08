Am făcut sex în trei cu iubitul meu și amanta lui

Am avut parte de partide de sex în trei destul de bune, însă unele pot spune că au fost o greșeală a tinereții zvăpăiate. Mereu m-am gândit că sexul în trei e ca o partidă normală de sex. Unele sunt super bune, altele super jenante și restul e undeva între. Când eram mai tânără, experimentam orice în materie de dating și dragoste.

Primul meu prieten, de la 18 ani, pe care-l iubeam cu adevărat, era băgat în comunitatea de experți în replici de agățat. La un moment dat, el s-a dus la o convenție pe tema asta, care se ținea în paralel cu o conferință porno. El mi-a spus pe messengerul AOL, pe care-l foloseam la momentul respectiv, că a făcut o orgie cu trei vedete porno pe care le cunoscuse la convenție. M-a surprins în totalitate și mi-a frânt inima în același timp.

Din senin, m-am trezit în lumea experților în agățat, a pornografiei și a poliamoriei. Am vrut să aflu mai multe despre ceva care a fost destul de dureros pentru mine, așa că m-am aventurat în aceste lumi. Ciudat e că eu voiam să mă alătur și să devin un membru mai activ al bisericii mele, dar în schimb, am mers în direcția opusă. M-am dus să lucrez și să trăiesc într-o comunitate de agățat, unde m-au învățat practica lor.

Cât am locuit în comunitatea nomadă de agățat, am început să explorez, deseori cu relații lesbiene și bisexuale. Îmi spuneam că am parte de aventuri fantastice, dar de fapt eu eram complet nelalocul meu și asta mă panica. Mereu am fost atrasă de o anumită intensitate în experiențe, dar asta poate deraia destul de repede și ajungi să cauți alte limite de încălcat.

Cum am ajuns la un threesome cu amanta

Acum mulți ani, am aflat că prietenul meu de la momentul respectiv mă înșela în cel mai nasol mod posibil: s-a dus la o întâlnire cu o fată fără să știu. El nu s-a culcat cu ea, dar se simțea foarte atras. Așa că am contactat-o pe tipă și am invitat-o la o petrecere în afara orașului, unde știam că se putea întâmpla ceva. Acum îmi dau seama că încercam din greu să capăt controlul asupra situației.

Ea era studentă la Oxford și foarte frumoasă, cu cinci sau șase ani mai tânără decât mine. Ne aflam într-o casă mare și veche, unde am fost întâmpinați cu șampanie și scoici. Eu eram îmbrăcată cu rochia mea Dior, care m-a costat mai mult decât orice lucru cumpărat vreodată de mine, iar ea era îmbrăcată într-o rochie sumară și destul de ieftină, asortată cu o pereche de pantofi cu toc, dar arăta superb. Ea era super sexi și avea un material genetic de invidiat. Depășea orice standard de frumusețe.

A existat un moment la petrecere, când amândouă ne aranjam în oglinda hotelului și mi-a picat fisa: ambele făceam asta pentru același tip. Apoi, ea s-a uitat la mine și mi-a spus: „E OK acum dacă-l sărut pe iubitul tău?” Mi s-a întors stomacul, nu puteam să mă uit la ea, dar trebuia. A fost ca și cum am avut o experiență extrasenzorială. Și cred că nici partenerul meu nu prea s-a bucurat de situație. Părea foarte inconfortabil.

În fiecare moment, la fel ca prima oară când am văzut-o sărutându-l sau când am văzut-o goală, nu eram sigură dacă urma să merg mai departe. Dar, pentru că am acceptat, era ca și cum ar fi trebuit să continue, ca un val de acceptare.

După petrecere, am ajuns înapoi în camera de hotel. Simțeam că, inevitabil, ar trebui să avem un fel de experiență sexuală. Prietenul meu era agitat, nu putea să mențină o erecție și făcea ture de cameră. Așa că eu am legat-o și am făcut sex cu ea, în timp ce iubitul meu se uita.

Am încercat să stric intenționat atmosfera sexului

Cred că ăsta este cel mai nașpa lucru pe care l-am făcut vreodată. Dar, după ce am făcut sex cu ea, m-am uitat la el și, pentru că-l cunoșteam, știam că se gândește, probabil, că nu poate să facă sex. „Vrei să faci sex cu ea? Am de gând să rămân aici și să mă uit.” Stăteam acolo și încercam să stric intenționat experiența, dar în același timp făceam ceva atât de greșit și mă răneam pe mine însămi.

Oricum, nu prea a reușit să facă sex cu ea și pe măsură ce adormeam, mi-am dat seama că nu aveam suficient spațiu pentru toți în pat, așa că a trebuit să stau pe pervazul ferestrei, urmărindu-i cum dorm îmbrățișați. Îmi amintesc că ea avea părul împletit, ascultam cum croncăneau ciorile de afară și mă simțeam complet aiurea.

A doua zi dimineața am plecat spre Londra, un drum de opt ore cu mașina. Ea stătea în spate și atmosfera era penibilă. Ne-am oprit să mâncăm, iar ei s-au furișat împreună, lucru care practic a rezumat absurditatea scenariului. Am încercat să fiu impasibilă și cool, dar era ca și cum ei aveau o intimitate emoțională și eu rămăsesem pe afară. Pe viitor, dacă partenerul meu mă va înșela, voi merge pe varianta tradițională de a-i arunca lucrurile și a mă despărți de el.

După sexul în trei, am încercat să reconfirm relația cu prietenul meu, mutându-ne împreună. Am locuit împreună timp de un an și în toată perioada asta, ea a devenit o figură de tortură pentru mine. El era semi-obsedat de ea. Am aflat apoi că s-au mai întâlnit cel puțin o dată, după partida în trei. Relația s-a încheiat destul de rapid după asta: eu am aflat că eram însărcinată și el m-a părăsit. M-am hotărât să păstrez copilul, dar am ajuns să pierd sarcina.

Pierderea sarcinii practic m-a trezit. M-am gândit: „Cu ce dracu mi-am ocupat eu atât de mult timp?” Nu am un partener, nu am pe cineva care să mă iubească și să mă sprijine. Am menținut relația asta în viață, ca un lucru pe jumătate mort și uite cu ce m-am ales.” Momentul în care am renunțat la el nu a fost atunci când s-a mutat și m-a părăsit, însărcinată. A fost cu un an înainte, în jurul partidei în trei, când lucrurile au început să devină toxice. Însă, în loc să renunț, am început să mă joc. sexul în trei și sarcina, pentru mine, au fost ca o resetare hardcore a sinelui meu.

M-am băgat în lumea partidelor sexuale în trei, pentru că un tip a avut o experiență cu vedetele care joacă în filme porno. Apoi am intrat în această aventură pentru a învăța despre sex, despre seducție și despre dragoste, și pe parcurs mi-am pierdut perspectiva asupra excesului. Excesul îți permite să evadezi de auto-reflecție. Fata cool era doar o mască, o imagine.

Acum, am ieșit pe partea cealaltă. Sexul în trei a început și a încheiat o perioadă a vieții mele în care simțeam că trec prin niște experiențe și explorez ceva ce nu voi regreta. Însă acum mă simt ca persoana care eram înainte de toate astea.