Am crescut într-o familie credincioasă, așa că am aflat foarte târziu că există sex de plăcere

Carolyn, 27

Calitatea sexului per total: 8/10 Frecvența sexului solo: 9/10, cu alții: 2/10 Nivelul de intimitate: 9/10 Ce părere ai în general despre persoanele cu care faci sex: 7/10 Cât de mulțumită ești de timpul pe care îl dedici sexului: 5/10

VICE: Bună, Carolyn! De ce ai dat nota 5 la timpul dedicat sexului? Carolyn: Sunt freelancer și lucrez pe plan internațional, așa că mereu am un program dubios, inclusiv în weekenduri. Am timp foarte limitat ca să cunosc oameni cu care să fac sex, mai ales că sunt demisexuală (simt atracție doar când am o conexiune emoțională cu cineva). Nu-mi place să invit la mine oameni pe care nu-i cunosc prea bine.

**Când ai făcut ultima oară sex cu cineva?

**În ianuarie, ceea ce e mult pentru mine. Deși sunt demisexuală, am un libido foarte ridicat, așa că îmi place să fac sex în mod regulat. Dar au fost vremuri dubioase. În Melbourne, Australia, a fost o carantină grea, așa că nu a fost ușor să-mi creez conexiuni cu oameni. Toată lumea e ocupată și stresată.

**Povestește-mi despre dildo-ul pe care îl ții pe pervaz.

**De obicei stă deasupra toaletei, lângă o plantă și o sticlă goală de vin în care am pus o lumânare. Odată, o prietenă de-ale mele l-a pus în frigider. Se tot mută. În timpul carantinei, mă jucam cu el cu o prietenă. Îl aruncam în perete și încercam să-l facem să se lipească. A fost distractiv.

**Deci îți oferă tot felul de plăceri.

**E de decor. Îmi place să-l țin în preajmă pentru că dă startul la conversații mișto. Dacă intră la mine o persoană nouă și are o problemă cu el, probabil că n-o să ne înțelegem foarte bine. Spațiul meu e pro-sex.

Carolyn la ea acasă.

**Cum ți-ai descrie libidoul?

**Fluctuant. Dacă sunt cu un partener care nu vrea sex tot timpul, mă pot adapta. Anul trecut am avut un partener care avea un libido mai scăzut decât mine – voia sex o dată pe săptămână. Și a fost ok. Libidoul meu e legat de ciclul menstrual, deci am două săptămâni în care e foarte intens și apoi scade iar.

**Cum cunoști oamenii cu care faci sex?

**De multe ori chiar prin job. Și îmi place chestia asta. Înainte de pandemie, foloseam aplicațiile de dating. Am fost single între 2015 și 2017 și m-au ajutat mult. Înainte de pandemie, călătoream mult. Și cunoști mulți oameni când stai prin hosteluri și mergi prin lume cu rucsacul în spate.

**Îți e mai ușor să creezi o legătură emoțională cu oamenii când îi cunoști în viața reală față de atunci când îi cunoști printr-o aplicație de dating?

**Da și nu. Uneori îmi e greu să citesc oamenii și să-mi dau seama ce conexiune au cu mine. Plus că am probleme cu stima de sine și nu mă aștept niciodată să mă placă cineva. Prin aplicațiile de dating, dacă cineva a făcut match cu tine, măcar știi că e atras de tine. Dacă știu sigur că cineva mă place, am mai multă încredere în mine și mă pot concentra pe conexiunea pe care o simt cu persoana respectivă. Am problema asta din cauza unei relații toxice din tinerețe, care mi-a stricat stima de sine și felul în care negociez intimitatea cu oamenii.

**Ai avut mereu o atitudine pozitivă și deschisă față de sex?

**Am crescut într-o familie catolică și am făcut o școală catolică, deci toată lumea din jurul meu avea o atitudine destul de rigidă cu privire la sex. Educația sexuală pe care am primit-o a avut legătură doar cu biologia, nu cu plăcerea sau masturbarea. Singurul sfat pe care l-am primit despre sex a fost să fac sex cu o persoană pe care o iubesc. Și, sincer, nu mi se pare un sfat bun, din multe motive. N-am înțeles la timp ce e masturbarea și n-am reușit să am orgasm prin masturbare decât la 23 de ani. Sunt queer și m-am cam săturat să aud mereu doar despre sex heteronormativ.

**Ai mai avut orgasm cu altcineva înainte să ai orgasm prin masturbare?

**Prima mea relație a durat cinci ani și n-am avut niciodată orgasm în timpul ei, pentru că era super toxică. S-a încheiat când aveam 21 de ani. Tipul respectiv a avut grijă să simt că nu mă pricep la sex și că nimeni n-o să mă vrea vreodată din cauza asta. Apoi a trebuit să mă autoexplorez ca să aflu ce îmi place, atât singură, cât și cu alte persoane.

**Cum ai renunțat la lucrurile greșite pe care le învățaseși în relația aceea?

**A fost epuizant. Am făcut sex pentru validare, doar ca să mă simt atrăgătoare.

Primul pas a fost să realizez că îmi plăcea sexul, dar nu sexul cu o persoană care mă abuza fizic și emoțional. Al doilea pas a fost să învăț ce îmi place și să-mi cresc încrederea în mine. Am învățat să nu mai fac sex doar pentru că mă simt singură, pentru că asta nu va rezolva problema, ci, dimpotrivă, mă voi simți și mai singură.

**A fost un proces dificil?

**Da. Uneori, am avut conexiuni foarte mișto cu oamenii, dar după ce făceam sex cu ei, mă tratau ca pe un obiect sexual. A coincis cu o etapă din viața mea în care am călătorit mult și nu aveam la mine lenjerie sexy și nici timp să mă epilez prea des. Și așa am ajuns să am experiențe mult mai mișto cu oameni mai relaxați. Iar experiențele astea mi-au crescut mult încrederea în mine.

**Cum obții echilibrul între ce-ți place ție și ce ne-a învățat societatea să facem ca să fim plăcute de bărbați?

**Îmi place să mă îmbrac sexy. Cred că, după ce am realizat că nu vreau să fiu tratată ca un obiect sexual, am exagerat mult în direcția opusă. Dar îmi place mult sextingul și anticiparea unui act sexual. Îmi place să fac lucruri pentru că îmi plac mie, și nu pentru că le așteaptă ceilalți de la mine.

Un studiu efectuat de The British Medical Journal a zis că generația noastră face mai puțin sex decât generațiile trecute. **Ce părere ai de chestia asta?

**Cred că relația noastră cu sexul s-a schimbat, în sensul că sexul nu mai e doar o manifestare fizică. Poți face sex și prin telefon sau prin videocall, prin poze, prin filme porno de pe net. Cred că am găsit mai multe feluri prin care ne putem canaliza această energie. Accesul la sex e mai ușor decât pe vremuri, dar asta nu înseamnă că oamenii fac mai mult sex.

**Și eu am crescut într-o familie religioasă, așa că sunt curioasă cum ai reușit să îți schimbi atitudinea față de sex după ce ai copilărit într-o familie și la o școală catolică.

**Nu pot vorbi despre sex cu părinții. Când stăteam cu ei, mințeam mereu când mă întreba mama unde sunt. Odată m-a prins cu minciuna. Aveam 25 de ani. I-am zis: „Ce, vrei să-ți spun că sunt acasă la un tip vegan și facem sex? Nu cred că vrei să auzi asta”. Nici nu le-am zis că sunt queer. Dar îmi fac curaj să le trimit un link la interviul ăsta.

