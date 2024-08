De ce majoritatea bărbaților hetero se tem să experimenteze pe plan sexual

FAMA, 19

La rubrica „Tu cât sex faci?” întrebăm generația Z dacă e adevărat că nu prea mai face sex, așa cum se zvonește.

Calitatea sexului per total: 9/10

Frecvența sexului: 7/10

Nivelul de intimitate: 9/10

Ce părere ai în general despre persoanele cu care faci sex: 8/10

Cât de mulțumit ești de cantitatea de timp pe care o dedici sexului: 6/10

Videos by VICE

VICE: Salut, Fama! Ești într-o relație?

Fama: Da. De câteva luni, dar ne știam de șase luni înainte să ne cuplăm. Am 19 ani, deci e o relație lungă pentru vârsta mea.

E destul de mult.

A fost o experiență ciudată. Am multe prietene, nu prea am prieteni. Iar băieții din cercul meu nu prea au relații.

Dar cum își ocupă timpul?

Ies în oraș, au one-night-stand-uri. Sau se conectează cu fete pe termen scurt. Eu n-am făcut asta niciodată. Am avut numai relații una după alta.

Deci mereu ai fost într-o relație?

Da. Nu prea mă interesează sexul fără conexiune umană.

Ok. Ce părere ai despre studiul efectuat de British Medical Journal? Sunt rețelele sociale de vină pentru faptul că facem mai puțin sex?

Cred că Tinder ne ajută să facem mai mult sex. Dar știu sigur că eu fac mult mai mult sex decât prietenii mei care sunt single. Și probabil sunt single pentru că tinerii de azi nu prea mai sunt interesați de relații.

Crezi că asta include și sexul fără obligații?

Da.

Cum ai cunoscut-o pe actuala ta parteneră?

Ne-am cunoscut pe Tinder înainte să mă mut în Londra. Eu sunt din Manchester și ea locuiește acolo, deci suntem la distanță. Am ieșit la trei întâlniri consecutive. Avem niște prieteni comuni, dar ne-am cunoscut după ce i-am dat Super Like.

Fama și-a cunoscut partenera actuală pe Tinder.



Uau, i-ai dat Super Like.

Da, știu. Inițial nu ne-am întâlnit, pentru că eu tocmai mă mutasem în Londra, dar am păstrat legătura timp de cinci luni. Lejer, așa, pentru că oricum m-am băgat într-o relație imediat ce am ajuns la facultate în Londra. O decizie proastă, de altfel. Dar când m-am întors în Manchester, am întrebat-o dacă vrea să ne vedem.

Drăguț. Și ați reușit să vă întâlniți în timpul carantinei? V-ați izolat împreună?

Eu locuiesc cu mama, dar în ultima vreme ne-am tot văzut și cu alte persoane. Mi-a plăcut în izolare pentru că am avut timp să mă gândesc la ce vreau înainte să mă dedic relației.

Ce părere ai despre relațiile bazate pe sex fără obligații și prietenie?

Îmi place să cunosc persoane noi, dar nu e sustenabil pe termen lung. Pentru sănătatea mea mintală sunt mai potrivite relațiile stabile. Mă derutează să cunosc persoane noi non-stop.

Crezi că sunt și alți factori pentru care tinerii de azi fac mai puțin sex?

Cred că fetele sunt mult mai atente pe cine aleg decât erau în trecut.

Ce vrei să spui?

În anii ’80, femeia avea un rol domestic și societatea se aștepta de la ea să-și găsească un bărbat. Acum nu mai e nevoie de asta, femeile nu mai simt atât de mult presiunea de a fi într-o relație. Cred că e bine, pentru că aleg să fie într-o relație când chiar simt că merită efortul. Cam așa funcționez și eu. Știi că jumătate dintre căsătorii se încheie cu divorț, nu?

Adică preferi să nu ai o relație doar de dragul de a avea o relație?

Da. Mă consider un tip mai mult feminin. Nu că aș avea ceva cu tipii masculini. Am mulți prieteni masculini și nu pot să nu observ că ei nu-și explorează prea mult emoțiile.

Ai crescut înconjurat de stereotipuri masculine?

Un pic. Dar am crescut doar cu mama totuși. Și am observat că băieții care au fost crescuți de o mamă singură sunt de obicei mai sensibili și se poartă mai frumos în relații. Eu sunt recunoscător că o am pe mama, chiar cred că m-a făcut mai sensibil chestia asta. Ceea ce poate să fie bine și rău. E nasol să fii extrem de sensibil, pentru că suferi mult. Dar în timp înveți să te protejezi și să-ți îngroși obrazul. Din cauza asta și a feminității mele, toată lumea crede că sunt gay sau bi.

Deci oamenii tind să facă presupuneri despre orientarea ta sexuală?

Da, mulți prieteni au crezut că sunt bi când ne-am cunoscut. Mereu mi-au zis că sunt feminin. Am avut o experiență cu un tip la un moment dat, ca să văd cum e. Era dansator. Dar am realizat că nu e pentru mine. În orice caz, nu mă tem să vorbesc despre experiența respectivă, deși majoritatea tipilor hetero s-ar ascunde, probabil.

De ce?

Pentru că nu se simt confortabil cu ei înșiși, iar asta se vede. Din cauza asta m-au făcut uneori să am dubii despre mine. Eu mă uit la tipi și sunt mulți care mi se par frumoși, dar doar îi admir, nu simt să fac mai mult cu ei. Îmi place ASAP Rocky, de exemplu. E un bărbat frumos.

Este. Crezi că bărbații hetero se tem, în general, să recunoască asta?

Cred că majoritatea bărbaților hetero sunt homofobi. Zic că nu au o problemă cu asta, dar de fapt îi tolerează pe gay fără să îi înțeleagă sau să îi susțină. Nu sunt homofobi direct, ci în moduri subtile. Li se pare dezgustător.

Ai zis că ai avut o fază în care ai făcut mai mult sex fără obligații. Cum a fost?

Anul trecut, da. Am avut o perioadă proastă după ce m-am despărțit de o iubită cu care fusesem un an și jumătate. Atunci am ieșit cu multe fete. La un moment dat, făcusem sex cu o fată și m-am dus să fac duș și am avut o cădere nervoasă. Mi-am dat seama că nu o plăceam, era doar atrăgătoare și atât. Atunci am realizat că nu mai trebuie să fac asta. Dar nu m-am oprit chiar atunci, am mai ținut-o așa o vreme.

Când te-ai oprit de tot?

Mi-am dat seama chiar în timp ce făceam sex cu cineva că nu eram fericit. Am întrerupt actul, mi se părea nedrept față de ea. E o interacțiune intimă și ambii parteneri trebuie să fie pe aceeași lungime de undă.

Mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine, Fama!

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.