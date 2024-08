Să fac sex cu cel mai bun prieten a fost cea mai proastă decizie

În copilărie m-am uitat la seriale precum Friends sau Fresh Meat în care arătau un grup de prieteni care ieșeau între ei la date sau se culcau unii cu alții. Așa că mereu m-am gândit că poate într-o zi voi ajunge să fiu într-o relație cu cineva cu care sunt prietenă apropiată.

Prima oară când m-am culcat cu cel mai bun prieten al meu, eram deja prieteni de aproape trei ani, practic anii de liceu. El era cu una dintre prietenele mele pe atunci, dar s-au despărțit.

Prima oară când am făcut sex a fost după o noapte în oraș. Amândoi eram beți, el stătea la mine fiindcă locuia departe și apoi pur și simplu s-a întâmplat. Am mai glumit înainte despre cum ar fi să ne combinăm, dar unul dintre noi mereu trăgea frâna. Dar atunci nu ne-am oprit și am făcut-o. La început, amândoi am crezut că a fost grozav: doar puțină distracție de care ne bucuram amândoi.

Acum, că mă uit înapoi, a fost cea mai stupidă decizie pe care am luat-o vreodată. Fiindcă după ce am început să ne culcăm împreună, amândoi am plecat la facultate și am luat decizia să devenim colegi de apartament. A sfârșit prin a ne distruge prietenia. Acum nici nu mai vorbim. Dar când ai 19 ani, ți se pare o mișcare inteligentă să locuiești cu cel mai bun prieten cu care faci și sex. N-aș recomanda asta nimănui.

Amândoi am fost de acord că dacă vreunul dintre noi se îndrăgostește, ne oprim din a mai face sex. Lucrurile au devenit mai intense emoțional pentru mine și n-am vorbit niciodată sincer cu el despre asta. El a cunoscut pe altcineva și s-a combinat cu acea tipă, iar prietenia noastră s-a cam dus naibii după aceea. Dar fiindcă semnasem un contract de închiriere pe un an de zile, nu aveam ce face. Cred că dacă am fi fost mai copți ca vârstă lucrurile ar fi putut sta altfel, dar nimeni la 19 ani nu se pricepe să vorbească despre emoții într-un mod matur.

Situația s-a înrăutățit progresiv. Tot anul am fost deprimată, n-am mai vorbit unul cu celălalt și într-un final m-am mutat. A fost o situație groaznică, dar am învățat multe din ea, chiar dacă m-a și rănit.

După acea experiență, am devenit fermă în a nu mă culca cu prietenii. Sau dacă oamenii chiar voiau să o facă, spuneam: „Asta a fost experiența mea, dacă ai chef de asta, fă-o mai bine ca mine. Nu face ce am făcut eu și nu te îndrăgosti accidental ca apoi să stai să vezi cum e fericit/ă cu altcineva, asta în timp ce și locuiți împreună.”

Următoarea dată când m-am culcat cu un prieten eram la un festival de muzică cu un alt prieten bun. Înainte să mergem la festival mi-a trecut prin minte că s-ar putea întâmpla ceva, dar eram convinsă că nu e interesat de mine. Împărțeam un cort și a fost un moment în care stăteam unul lângă altul și apoi ne-am sărutat. M-am gândit: Uau, asta chiar se întâmplă. Nu e un vis.

Clar m-am temut să înaintez, fiindcă eram prieteni de mult și nu voiam să-l pierd. Chiar am avut o discuție la festival despre cum ar fi dacă ne-am combina. I-am spus că mi-ar schimba cursul vieții dacă n-am mai putea fi prieteni și am fost amândoi de acord că n-o facem pe jumătate – ori ne băgam cu totul or deloc. I-am explicat apoi situația nasoală în care am fost înainte și că nu vreau să se repete și că-mi doresc să fim clari cu lucrurile de data asta. Practic, am spus: „dacă facem asta, o facem”.

Până atunci, eram deja atât de implicați emoțional unul în viața celuilalt și atrași sexual că a fost foarte ușor să ajungem într-o relație fiindcă deja țineam mult la el. Părea genul cu care aș putea fi într-o relație și asta m-a făcut să mă simt confortabil. Așa că, după ce ne-am combinat, restul a fost istorie – am ajuns destul de rapid într-o relație și încă suntem împreună.

Dacă te gândești să faci sex cu un prieten bun, sfatul meu ar fi: Asigură-te că nu locuiți împreună. De asemenea, asigură-te că prietenia voastră este deschisă și comunicați. Nu face sex cu cineva cu care simți că nu poți discuta sincer, fiindcă sexul va deveni apoi un lucru nevorbit între voi doi, iar asta nu se termină niciodată bine.