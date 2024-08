Am făcut tot ce-am putut ca sexul în duș să fie plăcut și să nu-mi rup gâtul

Iubitei mele îi place sexul la duș. A făcut aluzie la asta la a doua noastră întâlnire și în prima lună a relației am făcut sex pe acoperiș, în pădure, într-un bar, oriunde numai la duș nu. Până la urmă, a fost nevoită să pună întrebarea direct:

„Nu-ți place sexul la duș, nu-i așa?”

„Nu e că nu-mi place”, i-am răspuns defensiv. „Doar că, de câte ori am încercat, n-a fost niciodată cum îmi imaginam.”

În filme, sexul la duș pare sexy, satisfăcător, cu mult abur. Dar, din experiența mea, e inconfortabil, dubios și anticlimactic, atât la propriu, cât și la figurat, și toate astea îți afectează erecția. Din fericire, fostele mele iubite îmi împărtășeau părerea.

Dar prietena mea actuală a pus o față distrusă când i-am sugerat că sexul la duș nu e genul meu, așa că am hotărât să fac tot posibilul să trec peste obstacole și să mă bucur de el.

Când am stat să mă gândesc la asta, am realizat că o mare parte din reticența mea vizavi de sexul la duș se datora faptului că baia din garsoniera mea e foarte mică și nu mi se pare deloc sexi. Ce să fie sexi la niște pereți cu faianță, loțiuni, poțiuni, medicamente și o perdea de duș de la IKEA aproape mucegăită?

După ce am acceptat această realitate, am început să-mi reimaginez baia ca pe un loc sexi. Am aruncat toate lucrurile de care nu aveam nevoie, mi-am făcut ordine în dulăpioare, am lăsat zona din jurul chiuvetei liberă. Am cumpărat o perdea de duș nouă și câteva lumânări.

Cum de obicei facem sex cu muzică pe fundal, am cumpărat și o boxă mică cu bluetooth care se lipește de perete cu ventuză. Și astfel, mi-am transformat baia dintr-un loc în care mă căcam și îmi storceam coșurile într-un cuibușor sexi. Apoi m-am concentrat pe obstacolele ergonomice care îmi ucid erecția.

Unul dintre lucrurile care făcea sexul la duș inconfortabil în trecut, cu fostele mele partenere, era lipsa lubrifierii. „Apa spală lubrifianții naturali și face sexul la duș de-a dreptul dureros”, mi-a explicat terapeuta sexuală Amy Levine, din New York. Ajută să folosești orice tip de lubrifiant, dar cel mai bun e Trojan, care e gândit special pentru a fi folosit în apă și e compatibil cu latexul sau orice alte materiale din care se fac prezervativele. Dar ai grijă să-l pui doar în locurile unde ai nevoie de el. Dacă îți cade pe jos sau în alte părți, e alunecos ca naiba.

Când i-am cerut părerea sexologului Kenneth Play, acesta ne-a invitat pe mine și pe iubita mea la el în baie, ca să vedem cum a amenajat-o el pentru sex.

De cum am intrat în baia lui Play, am realizat că și el întâmpinase aceleași impedimente ca mine în privința sexului la duș. Pe lângă luminițe și tuburi de lubrifiant, mai plasase în cabină un scaun de bar. Mi-a explicat că partenerul pasiv se poate așeza pe el ca să fie penetrat confortabil, cu fața la celălalt partener care stă în picioare.

Majoritatea oamenilor nu pot face sex în picioare mult timp, mai ales dacă există între parteneri o diferență mare de greutate, așa că scaunul e foarte util.

Deasupra scaunului instalase o bară de care te puteai ține ca să nu aluneci. Iar spre deosebire de capul meu de duș de acasă, capul de duș al lui Play era detașabil și putea fi folosit foarte ușor ca vibrator pentru creșterea plăcerii. „Dacă vrei să folosești vibratorul la duș și te temi să nu se ude, pune-i un prezervativ pe cap și unul peste partea de jos și gata, e waterproof”, mi-a zis Play.

Prietena mea abia aștepta să ajungem acasă și să punem în practică tot ce învățasem. Dar era deja târziu să ne apucăm să căutăm un scaun de bar, așa că asta am lăsat-o pe altă dată.

Cu toate sfaturile primite și schimbările efectuate în baie, tot mi s-a părut dificil sexul la duș. Ne-am chinuit în tot felul de poziții în spațiul ăla mic și singurul lucru care ne-a ajutat un pic a fost un suport pentru picior care se prinde de perete cu o ventuză. Era făcut să-ți sprijini picioarele când te razi, dar producătorii îl laudă ca având „unghiul perfect pentru sex în duș”. Însă eu am deja un echipament care are toate unghiurile perfecte pentru sex: patul. În fine, de dragul iubitei mele, am persistat.

Am aranjat-o pe iubita mea cu piciorul pe suport și cu mâinile pe perete, dar cum diferența de înălțime dintre noi e foarte mare, îmi tremurau genunchii ca dracu’. Totul părea să decurgă ok totuși, până când o mică schimbare a centrului de gravitație aproape a provocat un dezastru.

Nu ne-am lăsat și am descoperit că puteam folosi și chiuveta. Apoi, ea are acasă și o cadă. S-a așezat pe marginea ei și eu am operat din genunchi, sub care am pus un prosop moale pentru că am totuși o vârstă. Ce pot să zic, n-a fost chiar sexul la duș pe care și-l dorea ea, dar s-a declarat mulțumită. Și eu sunt la fel de mulțumit că nu m-am ales cu capul spart în urma acestui sacrificiu.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.