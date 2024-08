Am întrebat tați tineri din România cum e sexul după ce s-a născut primul copil

Despre cum se simte pentru mame apariția unui copil în cuplu se cunosc deja multe, dar când vine vorba de tați, e un fel de beznă care se întinde de la viața sexuală până la intimitate și modificare de raport.

Am vorbit cu mai mulți tați tineri din România despre ceea ce se schimbă în viața lor sexuală post-copil și am întrebat și doi psihoterapeuți cu experiență în consilierea de cuplu care-i treaba cu această schismă și mai ales cu originea ei la nivel psihic.

„Cumva luăm momentele majore ale vieții la modul ușor, chiar idealizate, și tocmai de asta ne prind nepregătiți. Nu ne avertizează nimeni despre ce este de așteptat cu adevărat, la modul realist. Și asta accentuează nemulțumirile, conflictele și suferința”, îmi spune Bogdan Cezar Ion, psihoterapeut și lector universitar la Universitatea București, precum și președintele Asociației de Psihoterapii Scurte Colaborative Orientate pe Resurse și Soluții.

„Când vine pe lume un copil, există un înainte și un după. Sexul, erotismul, intimitatea, romantismul în cuplu sunt clar printre primele afectate de apariția unui copil.”

Dacă pentru mame știi că există în primul rând complicații de ordin fizic, depresie postpartum, durerile alăptării și multe altele legate de corpul și mintea unei femei, cu ce elemente sunt egalate aceste simptome în viața tatălui?

„Primii doi ani de viață ai unui copil sunt pentru părinți, și mai ales pentru mamă, o vreme de înaltă suprasolicitare, oboseală, nesomn, presiune, priorități schimbate, vigilență și control în exces, rescrierea așteptărilor de la partener, frustrări acumulate și destule răbufniri. Dacă știm că așa stau lucrurile în mod normal, realizăm ca bărbați că este nevoie de timp, de răbdare și de efort consistent ca să ajungi să te bucuri din nou de intimitate și sex mai aproape de modul în care o făceați înainte să apară copilul. Iar dacă nu realizezi asta și doar aștepți, ceri sau pretinzi să ai, să ți se dea, nu faci decât să prelungești agonia sau chiar să o accentuezi”, continuă Bogdan.

Același lucru se întâmplă și în cuplurile homosexuale, explică Diana Luana Frazzei, psihoterapeut în cadrul ViațacuSens, care lucrează atât cu relații heterosexuale, cât și de același sex.

„Observ aceleași dificultăți indiferent de orientarea sexuală. Provocările duc și la exacerbarea problemelor deja existente. Partea bună a oricărei crize de relație este că poate conduce la o mai bună cunoaștere a partenerilor, cât și la o nouă etapă în viața lor sexuală”, îmi spune Diana.

Dar cum e viața sexuală după nașterea unui copil pentru tați?

Marius, 40 de ani, om de comunicare

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună după nașterea copilului comparativ cu înainte?

Marius: Cred că formula corectă este la câte luni. Mă rog, lucrăm la întoarcerea la ritmul de mai multe ori pe lună. Acum, realist vorbind, chestia asta se poate întâmpla și într-o relație, după o vârstă și de la trei ani de stat împreună în sus. Cred că ține de neurochimie, în primul rând. În al doilea rând, ca părinte de copil mic suferi de oboseală, epuizare cronică. Nu știu câtă energie de rezervă mai ai să pui în sex.

Când a fost prima oară după nașterea copilului? V-ați propus un interval sau a venit intenția de la sine?

De la sine.

Ai perceput schimbări la nivel organic, fizic? Este sexul altfel după sarcină sau este un clișeu?

Mi se pare clișeu, dincolo de niște aspecte care țin de elasticitatea-memoria corpului. Bine, sunt femei care își dau metabolismul peste cap. Nu este cazul.

Dar emoțional, odată fiind modificat raportul dintre voi și devenind părinți, te simți la fel în intimitate cu partenera ta? Noul rol de mamă al partenerei îți modifică percepția de ordin sexual pe care o aveai despre ea?

Categoric intri într-o zonă gri. Nu ține doar de percepția ei ca mamă, ci și de afecțiunea și intimitatea care se scurg către copil dinspre tată. Efectiv, ai o sugativă care îți cere toată atenția și dragostea disponibilă. Ceea ce e minunat. Dar și rolul tău de bărbat devine altul: din seducător te transformi în stâlp de rezistență.

(Cum) se comunică despre asta?

La un vin. Cu umor.

Există respingere între noii părinți la nivel sexual? Dacă da, cine respinge pe cine, cât de des?

Nu mă simt respins, probabil că nu sunt eu foarte proactiv.

Ai simțit tentația de sex cu alte partenere?

Mda.

Sexul se planifică sau e spontan?

Când ai un copil, totul se planifică. Cel puțin tot ce nu-i include prezența. Deci, da, trebuie să te ocupi.

Viața sexuală de acum îți face la fel de multă plăcere ca înainte?

Se duce în altă zonă de intimitate. Mi se pare mai matură, chit că mai pe fugă.

George, 34 de ani, medic

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună după nașterea copilului comparativ cu înainte?

George: Mai rar, de la de trei-patru ori pe săptămână la de trei-patru ori pe lună (acum, după doi ani). După naștere totul e mai complicat. Când ești așa chior de somn și n-ai idee cum te cheamă cu buletinu’-n mână nu prea-ți arde de nimic.

Când a fost prima oară după nașterea copilului?

Intenția n-a fugit niciodată. Dar te lovește un val de nopți nedormite încât reușești să adormi și pe poveștile de la începutul filmelor porno. Parcă după, o lună, două?

Ai perceput schimbări la nivel organic, fizic? Este sexul altfel după sarcină sau este un clișeu?

Eu nu am simțit nicio diferență, sincer. U can spice things up a bit if ur into breast milk. But otherwise…

Dar emoțional, odată fiind modificat raportul dintre voi și devenind părinți, te simți la fel în intimitate cu partenera ta?

Cred că emoțional se modifică tot. Apare un om nou în viața ta de care te îndrăgostești iremediabil. Și odată cu asta, e posibil să-ți cam fugă pământul de sub picioare.

Vorbiți despre asta?

E greu și pentru că tu nu ai idee ce vrei și ce ți se întâmplă. Și până te dezmeticești e posibil să-i faci și celuilalt creierul șnițel.

Există respingere între noii părinți la nivel sexual? Dacă da, cine respinge pe cine, cât de des?

Ooo. Certuri, scandal, depresii, respingeri. Tot tacâmul! Nu știu care e scorul, but we’re still in the game.

Ai simțit tentația de sex cu alte partenere?

Does it ever stop? For anyone? For real?

Sexul se planifică sau e spontan?

Se planifică. Mult. Și de cele mai multe ori adormim noi înaintea copilului. Cele mai distractive momente sunt alea cu „hei, copilul se joacă singur în cealaltă cameră… wink”, dar copilul nu se joacă singur mai mult de cinci minute. Poate și de asta fac oamenii mai mulți copii. Sau invers.

Viața sexuală de acum îți face la fel de multă plăcere ca înainte?

Da, chiar da. Și am avut o lungă perioadă de timp când ți-aș fi răspuns cu totul altceva.

Andrei, 39 de ani, scriitor

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună după nașterea copilului, comparativ cu înainte?

Andrei: Aici răspunsul ține de timp – spre informarea voastră, există doi timpi când te referi la acest subiect: imediat după naștere și la un timp rezonabil după naștere. Ținând cont de această diviziune a sexului în timp, răspunsul este următorul:

a) zero. Simplu. Există operații chirurgicale în timpul nașterii chiar și în cazul unei nașteri naturale. Este nevoie de un timp pentru a se repara zona utilizată atât la naștere, cât și la sex, deci nu se pot suprapune.

b) la început mai puțin decât înainte de naștere, apoi egal, apoi chiar mai mult sex decât înainte.

Prima oară după nașterea copilului, v-ați propus un interval sau a venit intenția de la sine?

Eu nu știu și cred că ar fi o prostie să îmi aduc aminte. Mama copilului nu poate fi tratată ca un ceas cu cuc pe care îl întorci astfel încât să sune la următoarea partidă de sex. Doar doi cretini și-ar putea propune un interval pentru reluarea practicării amorului.

Este sexul altfel după sarcină sau este un clișeu?

Posibil, dar cine ar putea face comparații între sexul de dinainte și sexul de după? Oamenii s-au schimbat, stările s-au schimbat. Dacă nu ai decența să înțelegi asta și să îți tratezi partenera ca pe un om în evoluție, și nu ca pe o vită bună de futut, înseamnă că ești tu o vită. Sexul este ceea ce se întâmplă în capul celor doi oameni care fac sex și nu în penisul ori vaginul practicanților.

Penisul și vaginul rămân relativ la fel, singurele schimbări sunt în relația dintre cei doi. Aceasta evoluează către altceva: câteodată mai bun, câteodată mai prost. Sexul este la fel, percepția bărbatului sau a femeii asupra frecării dintre penis și vagin s-ar putea schimba, eventual. Dar nu este o regulă, însă este evident că totul se schimbă și nu doar din cauza nașterii copilului. Din cauza trecerii timpului, din cauza experiențelor de viață, din cauza mișcării Universului în Timp, din cauză că devenim mai proști sau mai deștepți pe măsură ce evoluăm în viață. Sunt miliarde de motive pentru care sexul poate deveni altfel.

Dar emoțional, odată fiind modificat raportul dintre voi și devenind părinți, te simți la fel în intimitate cu partenera ta?

Cum să te simți la fel cât timp există ceva între cei doi, care pune relația anterioară pe alt plan? Evident că totul este schimbat – grav este că bărbații percep asta fără să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, fără să înțeleagă ce se întâmplă cu partenera lor și fără empatie. Femeia percepe schimbarea mai pozitiv, pentru că EA ARE un copil. Bărbații au și ei copil, dar ceva mai târziu decât femeia și la ceva timp DUPĂ nașterea copilului. E o problemă de inteligență emoțională: femeile sunt mai mature la acest capitol și înțeleg mai rapid că totul s-a schimbat. Vine un timp când înțelege și bărbatul, dar prea târziu ca să mai fie și deștept la faza asta. Unii bărbați se deșteaptă însă mai rapid decât alții. Rolul de mamă al partenerei nu îți modifică percepția de ordin sexual despre ea, femeia îți schimbă percepția de ordin sexual pe care o aveai despre ea, din momentul în care nu îți mai dă să sugi la țâțele ei, deoarece altcineva are nevoie mai mare de asta.

Bărbații ar suge tot laptele lu’ ăla micu – care ar sucomba de foame din a doua zi, dacă specia nu ar fi fost prevăzută cu femei, care reușesc să facă această diferență aparent evidentă între sex și alăptare. Bărbații nu, de aceea nu suntem o specie extinctă deja.

Cum se comunică despre asta?

Prin ceartă, în general. Se poate ajunge și la violențe, dar oamenii care trăiesc la oraș reușesc să nu se omoare din cauza asta. De frica poliției. În general nu se comunică, pentru că femeile nu simt nevoia să se explice. Asta rămâne de rezolvat pentru următoarele milenii de existență: când femeile vor învăța, totuși, să le explice și bărbaților diferența dintre sex și alăptare. Femeile cred că bărbații cunosc diferența și de aceea îi neglijează.

Există respingere între noii părinți la nivel sexual? Dacă da, cine respinge pe cine, cât de des?

Am explicat mai sus. Femeia respinge mistrețul care caută să sugă mama, mistrețul se supără, apoi mistrețul se apucă să bea, femeia se retrage în sine, bărbatul se retrage și el în sine, dar cu alți bărbați, după care urmează zece ani în care mistrețul o să încerce să înțeleagă de ce a fost respins. După zece ani, înțelege.

Ai simțit tentația de sex cu alte partenere?

Hahahahahahahahhahahahahahahahahaha. Hahahhahahahahahahahahhahahahahahahahaha.

Sexul se planifică sau e spontan?

Depinde. Dacă ai poftă de sex, poți și planifica, că tot spontan se pune. Și invers e valabil: dacă nu ai poftă de sex, și dacă încerci să o faci spontan, tot planificat pare. Nu există nimic nici planificat, nici neplanificat, între doi parteneri – există doar atracția sexuală și multă, multă inteligență din partea ambilor.

Viața sexuală de acum îți face la fel de multă plăcere ca înainte?

În sex nu există „înainte”, cât timp, în sex, este despre ce simți în acel moment. Nu poți simți ceva ce ai simțit în trecut în materie de sex, simți doar ceea ce ți se întâmplă. O amintire a unui sex reușit nu este egală cu o partidă de sex, decât dacă ești la pușcărie. Plăcerea și-o face omul cu mâna lui, ca să zic așa.

Gigi, 33 de ani, inginer

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună după nașterea copilului, comparativ cu înainte?

Gigi: Țin să precizez că am un copil de opt săptămâni, iar conform cu sugestiile medicale primite de soția mea (care a născut pe cale naturală) activitatea sexuală poate începe cam din acest moment. Înainte de naștere, frecvența actului sexual era cam de cinci-șase ori pe lună, iar acum zero. Sper măcar la jumătatea numărului de mai sus în perioada următoare.

Când a fost prima oară după nașterea copilului?

La exact șase săptămâni după naștere am avut primul contact care a fost voit, nemaiavând răbdare.

Ai perceput schimbări la nivel organic, fizic?

Personal nu am simțit schimbări fizice, poate nici nu am fost cel mai atent la acest detaliu. Pentru mine pare un clișeu.

Dar emoțional, odată fiind modificat raportul dintre voi și devenind părinți, te simți la fel în intimitate cu partenera ta?

Poate că aici intervine un sentiment de ușoară neglijare din partea soției, nivelul de concentrare și implicare efectivă pare ușor superficial. Ma gândesc la faptul că senzorii materni sunt îndreptați către copil.

(Cum) se comunică despre asta?

Comunicarea, verbală cel puțin, nu a fost întotdeauna un punct forte între noi, dar acest subiect nu se neglijează. Libidoul e în creștere și cererea, dorința la fel.

Există respingere între noii părinți la nivel sexual?

Consider că respingerea apare când nu mai sunt sentimente suficient de profunde sau în cazul unei forțări a actului, indiferent de cine îl inițiază, momentul zilei, gradul de oboseală, cheful de moment. Nu mai sunt în stadiul în care orice „apăsare de buton” declanșează dorința unui act sexual.

Ai simțit tentația de sex cu alte partenere?

DA! Am simțit dorința, dar parcă și nevoia. Mă consider animal, încă în putere, masculul care în maturitatea sa sexuala tinde să răspândească sămânța.

Viața sexuală de acum îți face la fel de multă plăcere ca înainte?

Orice pe lumea asta evoluează, este într-o perpetuă dinamică și nu pot spune că totul este ca la început. Dar nici că îmi provoacă mai puțină plăcere. În principiu sunt fericit la orice indiciu care în final poate duce la sex.

Ion, 35 de ani, muzician

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună după nașterea copilului comparativ cu înainte?

Ion: La început a fost mai greu, cred că a fost ceva hormonal. Practic până nu l-am pus pe ăsta mic pe picioare, nu prea am avut altă prioritate. Apoi ne-am mai reglat conturile și au fost momente și momente. Cam de două ori pe lună.

Când a fost prima oară după nașterea copilului?

Cam după opt luni cred, se tot discuta despre asta și s-a întâmplat de la sine.

Ai perceput schimbări la nivel organic sau este un clișeu?

E la fel, e ok, există viață și după naștere!

Emoțional, odată cu modificarea raportului dintre voi și devenind părinți, te simți la fel în intimitate cu partenera ta?

Am simțit ceva la început, mi se părea că sânii nu îmi mai aparțin și că îi aparțin exclusiv pruncului. Nu voiam să îi deranjez prea tare. Îmi doream să aibă acces doar el acolo cât alăpta. Practic nu voiam să mă bag în ceva ce nu înțelegeam prea bine cum funcționează. Dar de când s-a închis non-stop-ul cu lactate pentru copil am trecut și peste moftul ăsta.

Vorbiți despre asta?

Nu e neapărat un subiect pentru că nu deranjează prea tare noile poziții primite.

Există respingere între noii părinți la nivel sexual?

Oboseala te mai răpune uneori, cred că facem cu rândul. Dar e un cuvânt prea abrupt, cred, „respingere”. E doar o amânare. Se mai întâmpla și înainte.

Ai simțit tentația de sex cu alte partenere?

Din contră chiar, am un milf în sfârșit!

Planificați sexul sau este spontan?

Se vorbește despre planificare, dar nu se întâmplă niciodată. Tot spontan, adică atunci când ne permite bona!

Viața sexuală de acum îți face la fel de multă plăcere ca înainte?

E la fel. Doar că discuția despre protecție este ușor mai intensă din partea ei. Nu îmi dau seama de ce.

Editor: Iulia Roșu