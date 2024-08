Momentele oribile prin care trec femeile supraponderale când vor să facă sex

Când oamenii aud termenul „obezofobie”, se gândesc la glumele proaste pe care le fac oamenii despre persoanele mai masive: „Ce balenă” sau „Mamă, ce scroafă!”. Alții se gândesc la numeroasele reclame la produse de slăbit, tabloide, conturi de Instagram care promovează un corp slab drept apogeul frumuseții sau fotografii cu „înainte și după”.

Da, obezofobia e toate lucrurile astea și mult mai mult. Apare când persoanelor grase li se recomandă diete anorexice, chiar dacă aceste diete sunt considerate nesănătoase pentru persoanele slabe. Sau, atunci când persoanele grase urcă într-un avion și cineva le boscorodește că ocupă prea mult loc. Se manifestă atunci când nu putem găsi haine pe măsura noastră sau nici nu suntem luați în considerare la un interviu de job doar din cauză că avem corpuri mai masive.

Se manifestă și în dormitor. De la tipul care m-a întrebat „E adevărat că fetele grase miros a cheeseburgeri acolo jos?” până la cel care mi-a zis „Nu cred că o să-ți găsesc păsărica printre faldurile de grăsime”, stereotipurile despre greutate pătrund în cele mai intime contexte. Persoanele supraponderale sunt nevoite să iasă cu indivizi care de obicei cred că trebuie să zicem mersi că stau cu noi, care vor să ne fetișizeze corpurile sau care presupun că ar trebui să fim recunoscătoare pentru orice atenție primim și că au dreptul să ne abuzeze.

Bineînțeles că multe persoane grase pot avea relații și vieți sexuale minunate și împlinite – până și eu am ajuns în punctul ăsta. Dar poveștile de mai jos îți arată prin ce trec de multe ori cei cu o greutate peste medie.

„E UN SEXISM DUS LA ALT NIVEL”

Odată, un cuplu mi-a scris pe Tinder că sunt în căutare de o fată grasă pe care să o umilească într-un context sexual. Practic, mi-au scris: „Căutăm o fată grasă dispusă să petreacă timp cu noi. Îți plac jocurile de umilire?” I-am întrebat: „Cine să fie umilit?”. Și au răspuns: „Tu.” Amândoi erau foarte slabi. Evident, i-am refuzat.

Dar sunt atâtea persoane de genul ăsta. Un tip cu care am fost vreun an mi-a zis: „Pe unele fete le placi pentru sâni, pe altele pentru cur, dar tu n-ai nici una, nici alta”. Un tip de pe OKCupid mi-a scris o poezie întreagă despre cât de dezgustătoare sunt. I-am zis că e mega dubios și mi-a răspuns: „De ce n-ai niciun haz? Persoanele grase sunt amuzante, tu de ce ești așa înțepată?” E sexism la un alt nivel.” – Mary, 31 de ani

„MĂCAR AI FĂCUT SEX, NU?”

Am fost îndrăgostită de un tip timp de patru ani. Când i-am mărturisit în sfârșit, a zis că sunt prea grasă, dar mă lasă să i-o sug. Am avut un singur one-night-stand în mulți ani și tipul mi-a zis că se simte mai sigur dacă stă deasupra, să nu-l strivesc. Un alt partener mi-a cerut să facem sex doar pe la spate, ca să nu-mi vadă fața sau corpul. Am acceptat toate astea ca fiind normale.

Cum l-aș putea uita pe dobitocul care m-a violat și nu m-a crezut că eram virgină pe atunci, pentru că sunt de culoare și grasă, deci o ceream. L-am cunoscut pe Match.com, am vorbit pe messenger, apoi am stat de vorbă o săptămână la telefon și s-a întâmplat în prima seară când ne-am cunoscut și a insistat să mergem la el. Încă nu mi-am revenit total din trauma respectivă, dar mă surprinde cum îi tratează oamenii pe alții și cum m-am obișnuit să cred că e acceptabil. Verișoara mea mi-a zis că a fost ok, „măcar ai făcut și tu sex”.

Tot ea m-a încurajat să mă văd din nou cu el după incidentul respectiv. Eu credeam că ea se pricepe la relațiile cu sexul opus, pentru că se lăuda că a făcut sex cu o sută de bărbați și câteva femei. Așa că am ascultat-o și m-am prezentat iar la tip acasă și am făcut sex consimțit, deși în adâncul meu știam că nu-mi doresc asta – m-a abuzat verbal, mi-a zis că put, că nu mă compar cu fosta lui, că sunt grasă și plictisitoare, m-a scuipat… Dar măcar am făcut sex, nu? – Gaby, 31 de ani

„ANI DE ZILE M-A FĂCUT SĂ MĂ ÎNGRIJOREZ CĂ NU E ATRAS DE MINE”

Când mi-am pierdut virginitatea, i-am spus tipului respectiv că sunt stresată să mă vadă goală. Mi-a răspuns: „Nu-i nimic, nu mă uit dacă nu vrei”.

Partenerul cu care am fost patru-cinci ani mi-a zis că „erai mai frumoasă când erai mai slabă”, după ce m-am îngrășat. M-am simțit de super căcat. Nu îmi amintesc care a fost reacția mea, dar știu că ani de zile mi-am făcut griji că nu e atras de mine, mai ales că avea disfuncție erectilă. Mereu am crezut că eu eram problema, până când a fost diagnosticat. – Stella, 32 de ani

„PARCĂ I-O TRAG LUI BOO!”

Când aveam 19 ani, m-am tuns scurt și, în timp ce făceam sex cu un tip în doggy style, ăsta începe să râdă. L-am întrebat ce era așa de amuzant și a zis „Parcă i-o trag lui Boo din Orange Is The New Black”. Sincer, n-a fost o insultă pentru mine. E o gagică androgină foarte mișto. Dar faptul că a râs de mine m-a făcut să mă simt super nașpa. Nu am mai făcut sex cu el niciodată.

Pe atunci treceam printr-o fază androgină, așa că îmi plăcea cum arătam, dar el nu mă mai văzuse cu părul atât de scurt și pentru el a fost un șoc. Poate că dacă am fi fost într-o relație, n-aș fi luat-o atât de personal, dar mi s-a părut lipsit de respect să facă sex cu mine chiar dacă nu mai era atât de atras ca înainte, doar ca să fută și el ceva. – Noemi, 24 de ani

„UN IUBIT N-A VRUT SĂ APRINDEM LUMINA”

Un iubit n-a vrut să aprindem lumina, și pentru că nu voia să-l văd, dar și pentru că nu voia să mă vadă. Mi-a zis: „La cum arătăm amândoi, cred că e mai bine să nu aprindem lumina.”

Am fost total șocată, pentru că nu mai făcusem sex cu nimeni atât de timid. În plus, mie mi se părea incredibil de atrăgător tipul.

Mai târziu, am văzut că avea și alte obiceiuri similare. Refuza în orice circumstanță să se dezbrace, iar dacă eu umblam goală prin casă, mă ruga să pun ceva pe mine. Cred că își proiecta pe mine toate nesiguranțele. – Remi, 37 de ani

„M-A ÎNTREBAT DACĂ VREAU SĂ REPRODUC SCENA CU BRUCE BOGROTTER DIN MATILDA”

Sunt pansexuală și am fost cu oameni de toate felurile, dar unele dintre cele mai nasoale experiențe au fost alea cu persoane slabe. În liceu, mai era o singură tipă queer ca mine, dar era foarte slabă. Când ne-am dezbrăcat amândouă în fața oglinzii, mi-a zis că nu mai văzuse niciodată un corp ca al meu. „Cred că m-am răzgândit. Nu știu ce să fac cu tot… corpul ăsta.” Am insistat totuși să mă mai văd cu ea o vreme, pentru că aveam o stimă de sine foarte scăzută ca persoană grasă și queer.

O altă fată din facultate m-a întrebat dacă vreau să reproduc scena din Matilda în care Bruce Bogrotter e obligat să mănânce un tort întreg de ciocolată. Făcusem sex de câteva ori și deodată mi-a trântit asta. Nu judec persoanele care au fetișuri cu mâncare, dar nu mi s-a părut că ar fi vorba despre asta. Mai mult voia să mă umilească sau să perpetueze ideea că persoanele grase sunt dispuse oricând să se îndoape. După asta, n-am mai vrut să am relații cu persoane slabe. – Courtney, 29 de ani

„MĂ SIMȚEAM DE PARCĂ SINGURUL MEU SCOP ERA SĂ LE FAC PLĂCERE ALTORA”

Am fost la un moment dat cu un tip care mi-a zis că fetele grase sunt mai bune la pat, pentru că n-au nimic de oferit pentru bărbați, așa că încearcă să compenseze prin perversitate. Adică ar face orice le cer bărbații, pentru că sunt urâte și nu le vrea nimeni. Tot el spunea că grasele au vaginul mai strâmt din cauză că li se ating pulpele. Practic, mă făcea să simt că singurul meu scop era să-i fac lui plăcere.

Aveam vreo 19 sau douăzeci de ani când am trecut prin asta. Simțeam că nu am nicio valoare și că nimeni nu mă va iubi vreodată pentru cine sunt. Eram doar un obiect sexual. Am aflat rapid că mulți bărbați voiau să facă sex cu mine, dar n-ar fi avut în ruptul capului o relație cu mine.

Chiar merităm mai mult de atât. Mi-aș fi dorit să învăț mai devreme că nu voiau decât să se folosească de mine, dar e ok. Am învățat din experiențele respective și n-o să mai ajung niciodată în astfel de situații. – Rose, 38 de ani

