Ce ar trebui să faci cu banii tăi când ai 20 de ani, conform tinerilor de 30 de ani

Care e cea mai proastă decizie financiară pe care ai luat-o vreodată? Momentul când ai cumpărat niște bilete scumpe și s-a demonstrat că au fost false? Perechea de pantaloni scumpi care s-au rupt după ce i-ai purtat de cinci ori? Sau nopțile în oraș când ți-ai cheltuit tot salariul fără să-ți mai amintești cum de s-a dus așa rapid și te-ai trezit de dimineață în miros de pizza și cu gust de vomă în gură?

Cel mai probabil pentru majoritatea oamenilor cea mai nesăbuită cheltuială a avut loc pe la 20 de ani. Sigur, în anii de facultate poți fi nesăbuit/ă, dar adevăratele greșeli financiare apar când n-ai un cont al tău la bancă, iar chiria tot crește.

Videos by VICE

Ei bine, nu-ți face prea multe griji, tânărule/o de 20 de ani. Încă e timp să schimbi lucrurile. Uite niște sfaturi înțelepte de la oamenii de 30 de ani despre ce-și doresc să fi făcut în urmă cu câțiva ani.

„Ar fi trebuit să pun bani deoparte și să încep să economisesc mai devreme”

„Oamenii îmi tot ziceau că sunt prea cheltuitor, lucru care m-a făcut să-mi dau seama că nu știu cum să-mi gestionez finanțele. Dar de fapt nu asta era problema, că aș fi fost prost cu banii. Făceam parte din clasa muncitoare și nu aveam un cont cu economii ca să-mi tratez salariul așa cum o făceau cei din jurul meu.

Să fii realist/ă despre ce vei face tu în comparație cu ce fac oamenii pe care îi cunoști este un sfat bun. Persoanele din jurul meu își cumpărau diverse fiindcă primeau bani de la părinți. Trebuia să fiu mai atent și să nu mă las influențat de acel sentiment, fiindcă eu nu aveam genul ăla de ajutor. Ar fi trebuit să pun bani deoparte și să încep să economisesc mai devreme, dar fiindcă ei își cheltuiau tot venitul, așa am făcut și eu. N-am pus nimic deoparte.” – Bobby, în vârstă de 35 de ani, mentor educațional

„Sincer, un lucru pe care nu l-aș fi făcut la 20 de ani ar fi fost să cumpăr o casă”

„Soția mea și cu mine am spus mereu că vom călători și vom explora lumea. Am făcut asta în timpul pandemiei – ne-am vândut casa și am plecat din Marea Britanie. Datorită acestui lucru am crescut mult ca persoană. Acum îmi pare rău că nu mi-am cheltuit așa banii mai devreme. Sincer, un lucru pe care nu l-aș fi făcut la 20 de ani ar fi fost să-mi cumpăr o casă. Știu că societatea spune să cumperi o locuință și să te așezi la casa ta sau alte lucruri de genul. Am descoperit că te poate bloca prea mult și ajungi să simți multă presiune financiară din cauza asta. Sunt multe lucruri pe care le poți face la vârsta aia în loc să-ți cheltui toți banii pe boilere și grădini.

Încă nu am copii, dar cred că dacă aveam, mi-ar fi schimbat părerea. Dar da, sigur aș călători și aș trăi ca lumea viața. Și abia apoi, dacă mi-aș permite, mi-aș cumpăra o casă.” – Ravi, în vârstă de 32 de ani, CEO la Rockstar Marketing

„Brusc am avut mai multe taxe de plătit decât am înțeles”

„Eram foarte motivată la 20 de ani, dar nu eram disciplinată și mă chinuiam cu lucrurile confuze sau înfricoșătoare legate de bani. Eram optimistă că o să-mi calculez taxele pe o aplicație la un moment dat. Însă brusc am avut mai multe taxe de plătit decât credeam – câțiva ani de taxe, care m-au dat peste cap financiar destul de rău. Mi-am cheltuit toate economiile.

Sincer, am crezut că poate pot scăpa de plata lor din nu știu ce motiv, și a fost foarte confuză toată faza fiindcă eu nu eram în Marea Britanie, dar conturile mele bancare da. Nici nu știam unde să-mi plătesc taxele. După asta m-am temut să nu greșesc, așa că am investit într-un contabil, care m-a costat iar bani. Cu toate astea, e bine să-ți amintești că majoritatea oamenilor pot să-și gestioneze lucrurile dacă au 20 de ani. Ai timp să te pui pe picioare.” – Faith, în vârstă de 30 de ani, consultant freelancer

„Îmi doresc să fi învățat să economisesc mai mult și cum să-mi fac bugetul”

„Îmi doresc să fi învățat să economisesc mai mult și cum să-mi fac bugetul. Nu m-a învățat nici școala și nici părinții cum să o fac. Ei muncesc la o fabrică din Glasgow. Deci nu economisesc fiindcă nu au bani.

Până la 27 de ani am trăit clipa și am lucrat ca stilist în fashion. Eram ba la ședințe foto, ba la petreceri sau cu amicii în oraș. Când am împlinit 28 de ani am realizat că nu vreau să fiu stilist la 40 de ani, că nu am un viitor în industria asta. Așa că m-am gândit la o modalitatea prin care să câștig puțin mai mulți bani și să mă folosesc în continuare de aceleași contacte și talente, lucru pe care îl fac acum.

Sunt cu siguranță într-o poziție financiară mai bună, mă simt confortabil și în siguranță. Deși nu am beneficiile alea – haine moca și petreceri mișto – îmi doresc să fi pus niște bani deoparte pentru pensie. Cu guvernul actual nu cred că o să avem parte de cine știe ce pensii la bătrânețe.” – Jo, în vârstă de 39 de ani, director la Talent Atelier

„Cumpăr mult mai puțin acum – dar lucrurile țin mult mai mult, iar calitatea lor e mai bună”

„Cu ajutorul părinților am putut să mă scot din datorii. Până la finalul anilor 20, aveam datorii de aproximativ 20 de mii de lire. Nu a fost prima oară când am avut datorii. Am muncit vreo cinci ani înainte de asta ca să-mi plătesc datorii de aproximativ zece mii de lire. Deși nu mai am datorii, nu am niciun fel de economii sau pensie. De asemenea, mi-am dat demisia de la un job în 2016 și am luat unul puțin mai prost plătit, dar a fost o alegere înțeleaptă.

Practic, când nu eram la muncă, comandam mâncare, ieșeam în oraș la băute și cheltuiam o avere în weekend fiindcă eram atât de nefericită în timpul săptămânii. Mi s-a mărit și salariul, așa că acum câștig mai mult decât în 2016.

Aș spune că e ok să cheltui mai mult, dar să cumperi mai puțin. Cumpăr mult mai puțin acum – dar lucrurile țin mai mult și calitatea lor e mult mai bună. Un chilipir nu e mereu o ofertă bună. Știu că e un clișeu, dar încerc să nu mă bag în carduri de credit. Nu e nimic mai rușinos decât să afle maică-ta că ai datorii de 20 de mii de lire despre care nu i-ai spus.” – Clare, în vârstă de 32 de ani, timetabling administrator

„Viața e mai scumpă decât te aștepți”

„Cred că primul lucru pe care mi l-aș fi spus în urmă cu un deceniu ar fi fost că merită să ai economii. Nu știi ce se poate întâmpla. Nu știi ce cheltuială majoră va trebui să faci sau când vei vrea să o faci. Este întotdeauna bine să ai acea flexibilitate și o plasă de siguranță. Viața e mai scumpă decât te aștepți. Așa că merită să-ți faci un buget.

Fiindcă tocmai mi-am cumpărat o casă, realizez că e dificil să economisesc pentru distracții. O mare parte din venitul meu este acum legat de cheltuielile de trai. Dar nu vrei să-ți cumperi o locuință și apoi să trebuiască să stai în casă în fiecare seară și să nu faci niciodată nimic distractiv. Evident că nu toată lumea poate avea acea viață perfect confortabilă. Deci nu-ți face viața la 20 de ani mizerabilă ca să economisești tot venitul – distrează-te, nu-ți prinde urechile prea tare în asta.” – Dan, în vârstă de 30 de ani, comerciant de bere

„Îmi doresc să mă fi documentat”

„Când aveam 20 de ani, puneam în contul de economii poate două sute de lire. Nu aveam un job super bine plătit, dar economiseam câte puțin în fiecare lună. Credeam că era de ajuns. Îi băgam într-un cont de economii, fiindcă asta îmi deschisese bunica. Abia când am împlinit 30 de ani am realizat că ar trebui să-mi rezolv ca lumea finanțele. Îmi doresc să fi fost mai atent cu banii sau măcar să fi avut mai multe informații despre cele mai bune modalități de economisire.

E dificil fiindcă educația financiară nu se predă în școli. Părinții mei nu mi-au vorbit despre asta, deci a trebuit să învăț totul singur. Îmi doresc să mă fi gândit la cât de praf financiar aș fi putut fi și să mă fi documentat. Să fi aflat cât aveam nevoie pentru un depozit, cum să pun bani deoparte în diferite investiții și cum funcționează totul.

În același timp, știu oamenii care au fost foarte cumpătați și atenți cu banii la 20 de ani. Eu măcar m-am și distrat. Nu-mi mai amintesc totul, dar m-am super distrat. Bănuiesc că ăsta e un compromis pentru stabilitate financiară.” – Elliott, în vârstă de 30 de ani, copywriter senior