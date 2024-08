Aproape toți bărbații români pe care să-i eviți pe Tinder

Am profil de Tinder de vreo patru ani, de la prima separare din lungul șir de despărțiri și împăcări neoficiale pe care le-am avut cu fostul. Mi-am șters profilul de foarte puține ori, pentru că n-am ajuns în punctul în care să mă frustreze. Nu prea am așteptări. Să fac sex nu mai caut neapărat, pentru că genul de relații one night stand nu îmi aduc nicio satisfacție fizică. Rămâne mai mult efortul să schimb lenjeriile de pe pat a doua zi ca să nu mai simt mirosul de sex și al tipului neinteresat de plăcerea mea. Sau poate e doar nepriceput săracul.

După patru ani de Tinder, rezumatul e cam așa: multe ore pierdute în swipe-uri, patru–cinci date-uri fie dezastruoase, fie foarte plictisitoare și o relație de prietenie foarte mișto cu un tip pe care l-am cunoscut așa. A, și urmează un date sau două când se termină perioada asta de vacanțe și plecări.

Am mai rămas și cu ideea asta: oricât cinism și carpe diem se afișează în societatea noastră, ajungem aproape toți să tânjim la stabilitate, afecțiune, atenție și la cineva cu care să împărțim nervii și, mă rog, zilele fericite.

În niciun caz nu sunt persoana care o să vină să povestească despre cum trebuie să ai încredere pentru că există un pește în ocean și pentru tine. No way, bitch. Relațiile sunt ceva pentru care trebuie să muncești, cu tine și cu persoana cu care încerci chestia asta, unicornul zilelor noastre.

Tinder pare mereu soluția la îndemână. Cu tot balastul pe care îl are

Munca asta poate însemna și să te târăști prin nămolul Tinder pentru care trebuie să te înhami cu răbdare și ignoranță pentru toți nesimțiții care invariabil te vor enerva. Am auzit cu toții că se poate să găsești și pe cineva cu care chiar te potrivești, așa că unde e paharul ăla pe jumătate plin să ne uităm la el?

Cei drept, dacă știi exact ce vrei, există cumva posibilitatea să mai cureți căsuța de matchuri. Oricât nu îmi place mie să generalizez, pentru că generalizările sunt mai degrabă un sistem de gândire dăunător și preconceput, tot am impresia că am identificat niște patternuri de feluri cum se prezintă bărbații din România.

Ar trebui să încep însă de la descompunerea Tinderului cu profilul propriu. Îl faci frumos, pui o poză tip portret la main photo, dar nu una de studio că o să existe impresia că faci catfishing – și nu vrei asta, pentru că suntem femei independente și sigure pe noi. Bad bitches, cum ar veni.

Pui poza casual de profil, apoi alta funny să nu creadă cineva că ești plictisitoare sau să primești comentarii de genul „Dar de ce nu zâmbești și tu? Supi?” că asta poate declanșa o criză de fiere spontană. Apoi una în care ți se vede tot corpul, tot din motive de catfishing. Apoi una cu tine la muncă sau ceva mai serios ca să nu creadă nimeni că nu ești femeie independentă. În fine, înțelegi. Nu e așa complicat. Femeie independentă cu încredere în sine e motto-ul.

După adaugi în bio câteva cuvinte despre tine și câteva cuvinte despre ce cauți ca să nu dai de fuckbois mai mult decât este absolut necesar. Sau cel puțin să dai de acei fuckbois 10/10 chefs kiss.

Oricum, descrierea din bio e locul unde nu vrei să afle deja fraierii că una din limbile pe care le vorbești nu e doar sarcasmul, ci pasiv-agresivitatea. Așa că trebuie gândit un pic pentru că asta mai scade din numărul de match-uri aiurea. Și nu există timp și energie mintală pentru toți misoginii frustrați. Trebuie ca profilul să respingă instant orice fan Andrew Tate. Este minimul pe care îl poți face pentru a nu ajunge în online dating apps burnout.

All the bright red flags – sau cui să-i dai swipe left fără remușcări

Oh, wow, foarte inspirat: poză c-un câine de pe net și imagine din metrou, de parcă aș fi la Cluj și mi-ar fi poftă de așa transport. Profilurile n-au legătură între ele

Când intri pe Tinder, Bumble sau alte aplicații similare, cred că știi ce cauți. Sau, mă rog, ai o schiță în cap pentru ce vrei. Și ca-n multe alte ocazii în viață e important să știi și ce nu vrei. Aici te ajut cu experiența mea de bărbați care pot fi evitați fără regrete.

Bărbații care nu își pun poză cu ei înșiși, chiar dacă promit în bio că sunt frumoși și fit. Cel mai probabil sunt căsătoriți și caută sex extraconjugal fără consensul soției. Plus că nici nu știu ce să zic de faza cu frumoși și fit.

Bărbații care au poze criptice cu ei înșiși (ba doar un ochi, ba de la spate) pentru că sunt probabil foarte foarte nesiguri și mai sunt genul ăla care cred că să te uiți la aspectul fizic ESTE SUPERFICIAL — nesimțito, de ce vrei să știi ce înălțime are doamne ferește să fi fost blestemată cu PREFERINȚE estetice.

Toate anunțurile de threesome. Mă rog, nu neapărat. Da’ vezi cum te descurci cu dinamica dintr-un cuplu deja format.

Bărbații care au poze doar cu ei, la bustul gol, în timp ce fac vreun sport dubios pe care l-ai văzut doar pe YouTube. Simt că nu sunt genul care au răbdare să stea cu tine pe canapea la un serial sau poate doar să stea cu tine după ce ați făcut sex și tu ai niște valuri de hormoni care necesită niște atenție. În plus, nu vreau să pară că fac pe vulpea care nu ajunge la struguri pentru că știu că fetele pot să aducă în pat pe oricine de la 1 la 10, dar am așa o impresie că bărbații care îți arată întâi mușchii lor abdominali tot la ăia vor fi atenți când faceți sex, nu la tine. În plus, cine naiba are energie de tot sportul ăla?

Primul screenshot e diferit de următoarele două. Și, wow, ce viață nebună are, nu?

Bărbații care comentează că nu caută relație serioasă și râd că toate femeile vor asta. LEFT. SWIPE LEFT. Nu pentru că nu e okay să spui de la început că nu cauți să investești într-o relație, dar pentru că este expus așa arogant. Sigur este un tip cu care nu ai putea avea nicio experiență plăcută care să conțină respect și înțelegere.

Am observat, în sens opus aproape, și patternul celor care s-au trezit că le începe chelia și vor o soție, iar peste doi–trei ani să caute grădinițe. Sună drăguț, dacă asta e ce îți dorești, dar ai grijă la cei care se pot atașa nesănătos de rapid. Planurile familiale comune nu sunt îndeajuns pentru o relație frumoasă și sănătoasă mai ales pentru copiii ăia mulți.

Problema adevărată cu Tinder e cât de ușor poate să te enerveze cineva. Pentru că există mereu încă cineva în lista ta de chat, iar pe mine mă face să nu am răbdare deloc. Și sunt sigură că oamenii merită mai multe șanse decât sunt eu dispusă să le ofer, dar n-ajung până acolo, pentru că oamenii sunt fie proști, fie incapabili să se prezinte într-un mod relaxat și să lase conversația să curgă.

Ce-am refuzat pe Tinder până acum

Profilurile n-au legătură între ele, dar, wow, ce potrivire. Tipul din stânga e pe aplicația de sex random și caută 3some. Celălalt trebuie să afle că vara se mai și termină

Cu experiența acumulată pe Tinder, care sper să-ți folosească și ție, am sintetizat preferințele mele într-o listă cu motive pentru care am dat swipe left sau unmatch în mijlocul unei conversații. Sunt superficială, recunosc, dar aia e. Cineva trebuie să facă ce trebuie făcut ca să îmi fie și mie bine.

E berbec. Pardon? Nici nu cred în horoscop dar știu că asta nu e okay.

Are sub 1,80. Aici e greu să-ți dai seama pe Tinder, pentru că nu e necesar să menționezi nimic despre tine. Dar eu am învățat să mă uit la proporții și să pândesc pozele de grup ca să-mi dau seama comparativ. Da, se poate spune că-s genul ăla cu tipul ăla de daddy issues.

Are poză la volan. Ce? Nu. Aș prefera să nu aibă o relație deja.

Celor care îmi scriu super mega hiper politicos pentru că e plictisitor și nu vreau să am conversații despre vreme – și celor care îmi scriu nepoliticos, bineînțeles.

Celor care pun aiurea ghilimele și puncte puncte. Nu pot. Îmi amintesc că scria cândva în profilul meu că unul din interese ar fi „country escapes”. Am încheiat citatul. Și un băiat zice: Bună, Monica. Și, pe unde îți place să „evadezi”? Unmatch. La revedere. PA!

Celor care fac glumițe sexuale. Mi se pare de suuuper prost gust să faci glumițe pe subiect. Gen mă întreabă ce fac, eu zic că urmează să termin munca și el zice „hehe. Termini repede de obicei? La mine durează mult.” PARDON? Nici nu știu cum te cheamă, prietene, pa!

Glumițele și avansurile și flirturile sexuale sunt permise după ce a existat o întâlnire măcar în video call, dacă nu chiar fizică, ca să vezi dacă există chimie și ce fel de dinamică sexuală se înfiripă.

Oricărui tip s-a declarat super apolitic pentru că e scârbit de tot și în general negativist. Totul e de căcat. Da, băiatule, știu și eu că totul e de căcat, dar nu pot trăi în spectrul ăsta. Și, mai ales, nu pot să aud cum practic doar tu ești okay și restul și totul e nasol.

Profilurile n-au legătură între ele. Când mă uit la cel din stânga parcă-i un președinte american care a murit acum un secol. Și ce doamne iartă-mă-i cu ancorele alea?

Pentru că mi-a zis mie mai demult un terapeut că ar fi smart să verific bărbații înainte să ies la un date cu ei, să-i refuz cu ceva să văd cum reacționează. Așa că le dau unmatch tuturor celor care reacționează nasol la situațiile astea pe care le inventez.

Celor care îmi răspund la întrebări generale cu informații super punctuale în continuarea cărora nu pot să leg un dialog. Ceva de genul: „Hei. Ce mai faci?” cu „Uite am ieșit din duș.” Mersi, bro, acum ne cunoaștem mai bine. Cum a fost apa? Caldă? Te-ai săpunit și-acolo jos?

Pare că am scris articolul ăsta ca să trashuiesc Tinder. Dar nu asta e intenția mea. Aplicația asta îți arată diversitatea socială în care trăiești deja, deși stai izolat în bule. Mie doar mi-ar plăcea sincer ca ăia doi la sută okay pe care îi întâlnesc să aibă disponibilitatea de a purta o conversație. Și, mai ales, să nu insiste pentru o întâlnire directă din primele cinci minute. Că nu are nimeni energie socială și timp să irosească pe întâlniri super improbabile.

Now, go swipe. Cause just one has to be right.