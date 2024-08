„Și-a dat jos prezervativul pe ascuns” – Poveștile oamenilor care au fost păcăliți pentru sex

Uneori, când îi dăm unui lucru un nume, îl înțelegem mai bine. Termenul „stealthing” – care se referă la gestul de a-ți da jos prezervativul, pe ascuns, în timpul sexului – nu e folosit foarte des, dar sigur cunoști pe cineva care a trecut prin asta: un studiu australian a descoperit că 18% din femei și 4% din bărbați au fost victime ale acestui fenomen, și numai un singur procent dintre ei au raportat situația la poliție.

Deși nu e, tehnic, ilegal să faci asta, în majoritatea locurilor din lume, e totuși o formă de abuz sexual – cel care face asta îi impune victimei ceva pentru care aceasta nu și-a dat consimțământul. Mai multe tribunale au condamnat astfel de agresori în Elveția, Germania și Marea Britanie, iar fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a fost acuzat că ar fi comis așa ceva în Suedia (s-a renunțat la caz la sfârșitul lui 2019).

Consecințele stealthing-ului pot fi fizice – precum boli venerice sau sarcini nedorite – dar și psihologice, pentru că multe victime au raportat sentimente de rușine și vinovăție. Am vorbit cu șase persoane care au trecut prin asta și unele mi-au spus că au avut nevoie să-i dea un nume gestului ca să realizeze ce li s-a întâmplat.

Avertisment: acest text conține descrieri explicite ale unor agresiuni sexuale.

Avaar*, 26 de ani, lucrează în media, din Amsterdam

Când aveam douăzeci de ani, am făcut sex cu un tip pe care îl cunoșteam din orașul natal. Nu eram prieteni, dar umblam prin aceleași cercuri. L-am invitat pe la mine și am început să ne sărutăm. După o vreme, am ajuns la întrebarea care dintre noi va fi activ sau pasiv. Aveam un singur prezervativ, așa că i l-am oferit lui. A sugerat să încercăm fără el, dar i-am zis nu. Când am început să facem sex, se oprea la fiecare minut să îmi spună că trebuie să aranjeze prezervativul. L-am întrebat de două ori dacă l-a scos și a zis că nu. Am continuat o vreme și, până la urmă, când m-am întins pe pat, am simțit ceva ciudat lipit de spate. Era prezervativul.

A râs și a zis: „Ups, cred că a alunecat!”. Am fost dezgustat. L-am întrebat de cât timp făceam sex fără el și a zis că habar nu are. Apoi l-am întrebat dacă are vreo boală venerică și a devenit agresiv și a început să urle: „Crezi că sunt jegos sau ce? M-aș fi oprit dacă aș fi știut că am o boală. Nu-mi vine să cred că mă suspectezi.”. Sincer, n-am știut ce să-i răspund și l-am rugat să plece. Mi-a zis să nu mă supăr și mi-a promis că data viitoare își va pune prezervativ. L-am ignorat. În drum spre ieșire, mi-a zis că sunt un drama queen. Mi s-a făcut rău. Am intrat la duș și m-am curățat obsesiv timp de câteva ore. După care mi-am făcut programare la doctor pentru analize.

A doua zi, i-am povestit unei prietene la prânz ce mi se întâmplase. N-a fost așa de șocată cum aș fi crezut și mi-a zis că exagerez. Până la urmă m-am convins că nu fusese așa o mare chestie și n-am mai zis la nimeni. Cred că în comunitatea gay, există așteptarea de a fi prudent, dar și filosofia conform căreia, dacă ești gay, „n-ar trebui să comentezi atâta, fă și tu sex fără protecție ca toată lumea”.

Mona*, 28 de ani, regizoare, New York

Tipul era britanic, carismatic, politicos. Am ajuns la el acasă și mi-a oferit o cană de ceai cu biscuiți.

Nu i s-a sculat și a dat vina pe whiskey. Am insistat să folosim un prezervativ. Deși avea bune maniere, știam că făcuse mult sex fără obligații și n-aveam chef să ajung la doctor. Eram sub cearșafuri și s-a rostogolit peste mine – problema cu erecția îi dispăruse ca prin minune – și, după un minut, am avut un presentiment nasol, așa că l-am întrebat dacă mai avea prezervativul.

A zâmbit inocent și a zis: „Nu e mai plăcut așa?”. Și răspunsul era, da, nici mie nu-mi place prezervativul. Dar răspunsul mai era și: „Ai auzit de gonoree? De herpes genital? De HIV? Știi de unde vin bebelușii? Știu că ești politicos în rest, dar unde ți-ai lăsat manierele când ți-ai băgat penisul neprotejat între picioarele mele?”.

E prima oară când am auzit de termenul stealthing și nu-mi place. Nu cred că definește destul de bine gestul. Pare mai degrabă unul zăpăcit sau boem decât abuzul din realitate. I-aș zice direct agresiune sexuală, sincer.

Elisabeth, 46 de ani, freelancer, Viena

Am cunoscut un tip din Germania în timpul unui concert. I-am zis clar că nu iau contraceptive și că trebuie să folosim prezervativ. Mi-a zis că nu e nicio problemă și că protecția e importantă și pentru el. Am ajuns în pat și avea același brand de prezervative ca mine. I-am pus unul și am făcut sex. După partidă, s-a dus la baie și i-am zis să-mi dea prezervativul folosit ca să-l arunc. A arătat spre marginea patului și a zis: „L-am scos, pentru că nu mă simțeam ok cu el”. Am sărit din pat și am simțit cum îmi curge sperma pe picioare în jos.

Știam că sunt în faza de ovulație a ciclului. M-am înfuriat teribil și am urlat la el. A plecat și a refuzat să vorbească.

Bineînțeles că am rămas însărcinată. Eram o mamă singură cu doi copii și nu-mi permiteam un al treilea. N-a vrut să mă creadă – mi-a zis că niciodată nu mai lăsase o femeie însărcinată. Nu am avut bani suficienți pentru avort, costa vreo 450 de euro. A trebuit să-i împrumut de la tatăl meu.

I-am trimis tipului factura pe adresa de la birou, alături de un screenshot în care îmi spunea ce important e pentru el prezervativul, plus contul meu bancar. L-am avertizat că data viitoare când îi trimit un colet, n-o să mai scriu corespondență personală pe plic. Mi-a transferat jumătate din prețul avortului. Evident că aș fi preferat să-mi trimită toată suma, dar tot m-am simțit mai bine.

Nina, 32 de ani, lucrează în advertising, Londra

După petrecerea de Crăciun a firmei, am ajuns cu șeful la mine acasă. E căsătorit, dar mi-a zis că e într-o căsnicie deschisă. Nu știu dacă e adevărat.

I-am dat un prezervativ și i-am zis că nu iau anticoncepționale. S-a terminat destul de repede și stăteam amândoi în pat când, deodată, am văzut prezervativul pe podea. Confuză, l-am întrebat dacă terminase. Mi-a răspuns: „Da, prezervativul a alunecat. Am terminat în tine, dar nu-ți face griji, sunt sănătos.”.

M-am super enervat și am început să urlu la el și să-i spun că nu e ok. Mi-am verificat aplicația pentru menstruație și m-am enervat și mai tare când am realizat că eram la ovulație.

Nonșalant, mi-a zis să iau pastila de a doua zi – lucru pe care nu l-am făcut în zece ani, pentru că nu e metoda mea preferată de contracepție. A părut să-l doară în cur de consecințele pe care acțiunile lui le-ar fi putut avea asupra mea. S-a dus acasă la el, eu m-am culcat. M-am trezit plină de regrete și resentimente.

În primul rând, nu e ok să faci sex cu șeful tău, mai ales dacă e căsătorit. Dar a fost și mai nasol să îl văd în fiecare zi la birou, știind cum s-a încheiat noaptea.

Mirko, 27 de ani, asistent social, Viena

Am avut un date cu un tip de treizeci și ceva de ani de pe Grindr. Ne-am îmbătat și n-am observat când și-a scos prezervativul în timpul sexului. Dar am simțit când a terminat în mine. Am fost super furios și a încercat să mă calmeze. L-am dat afară din casă în chiloți și i-am aruncat hainele pe scări.

În ziua următoare, am realizat și mai clar ce abuz comisese și i-am trimis mesaj. M-a blocat, super urât din partea lui. Mi-am făcut analizele și am așteptat rezultatele cu emoții până-n gât.

Lisa, 30 de ani, studentă la medicină, Melbourne

M-am culcat cu prietenul unui prieten. Părea de treabă. După sex, am observat absența prezervativului. Eram mult mai tânără și n-am știut cum să reacționez când mi-a recunoscut ce se întâmplase. Am râs nervos și i-am zis: „Ce obraznic ești.”.

Luam anticoncepționale. Dar el nu știa asta. A durat ani de zile ca să aud de stealthing și să realizez ce am pățit. Mesajul ar fi ăsta: „Nu-mi pasă dacă rămâi însărcinată sau te îmbolnăvesc. Plăcerea mea de moment e mai importantă pentru mine decât sănătatea ta fizică și emoțională.” De asta doare atât de mult.

*Am schimbat numele pentru protejarea identității persoanelor

