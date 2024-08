Cele mai dubioase situații de care se lovesc elevii la orele online din România

Deși azi toți elevii stau acasă pentru că e Ziua Educației, școala a început pe 14 septembrie așa cum s-a putut și influențată de numărul cazurilor de Coronavirus din fiecare oraș. Astfel, elevii s-au împărțit în trei tipuri: verzi, galbeni și roșii, în funcție de scenariile din care fac parte.

În scenariul roșu, elevii fac orele la fel ca-n carantină. Scenariul galben e ăla mai amuzant, dar în același timp trist și bulversant. E vorba despre cel hibrid, în care timp de două săptămâni la școală merg doar jumătate dintre elevii dintr-o clasă, iar ceilalți urmăresc de-acasă orele prin diferite platforme. Dup-aia fac schimb.

În ultima perioadă au apărut mai multe cazuri de Coronavirus în școli, astfel că școala online a devenit din nou cea mai potrivită și mai sigură pentru elevi. Dar safe nu înseamnă musai și smart, așa că am vorbit cu cinci liceeni din România să văd cum arată și cum se simte școala online și, mai ales, dacă se înțelege ceva din ea.

Gloria, 17 ani, clasa a 12-a, București

Gloria

VICE: Cum se înțeleg profii cu tehnologia?

Gloria: Majoritatea profesorilor încă nu s-au adaptat la tehnologie și la predatul online, de aceea noi, elevii, îi mai ajutăm. Uneori ne amuză gafele și nepriceperea lor. De exemplu, profesoara de română a fost pe mute o jumătate de ora. Dar nici noi n-am îndrăznit să-i spunem.

Ce îmbunătățiri s-ar putea aduce la școala online?

În primul rând, școala online ar trebui să se facă după o programă adaptată pentru online. Ar trebui ca profesorii să se „împrietenească” cu platformele online, cu documentele în format pdf. Pe partea tehnică sunt foarte multe dotări necesare, de la microfoane ambientale la camere video cu o rezoluție bună, nu cum sunt cele de la laptop. Orele să fie mai interactive și captivante.

Faceți toate orele?

Da, se fac toate orele… La sport exersăm aruncatul cu privirea, la desen ne plictisesc slideshow-urile cu picturi celebre și din păcate nu mai fac muzică. Cu siguranță am fi făcut karaoke.

Care ți se pare cea mai ciudată oră online și de ce?

Sportul. Nu putem să facem multă mișcare, decât maximum o încălzire, dar ne pune să facem referate. Nu știu încă ce referate ne va cere, dar probabil legate de cum să trăim o viață sănătoasă sau care e sportul nostru preferat. Dacă aș fi profesor de sport, m-aș orienta să am discuții cu elevii despre marile personalități sportive, le-aș face recomandări de exerciții pentru postură, combaterea sedentarismului din aceasta perioadă și cel mult le-aș da copiilor niște challenge-uri amuzante de făcut acasă.

Ai chiulit în online până acum?

Fără voia mea, trezită devreme am adormit cu capul pe birou și e posibil să fi chiulit prima oră dormind.

Ai încercat vreo metodă de a evita cursul online?

Generația mea e una foarte bine pregătită pentru orice situație. Momentan nu am folosit nicio metodă, dar le cunosc și nu bag mâna-n foc că nu le-aș folosi. Sper să nu se supere ceilalți că zic, dar se pot pune sunete de bormașină de pe YouTube și elevii să spună: „Doamna, nu vă aud prea bine, că lucrează ăștia în bloc”.

Ce scuze au băgat colegii să nu participe în online?

Scuzele clasice și greu de dovedit, cum ar fi: mi-a picat netul/curentul, n-a plătit mama factura, defecțiuni tehnice…

V-a întrebat cineva de la școală dacă aveți toate cele necesare pentru a fi prezenți la școala online? Gen telefon sau laptop.

S-a făcut procedura prin inspectorat, dar știu că depinde de primari să doteze școlile. Până acum, nu s-a întâmplat și nu avem tot ce ne trebuie. Nu cunosc niciun caz în care un coleg să nu poată participa la orele online din cauza faptului că nu are tehnologia necesară. Cel puțin un telefon are toată lumea, însă e tare solicitant și nesănătos.

Cami, 16 ani, clasa a IX-a, București

Cami

VICE: Ai prefera să mergi tot timpul la școală?

Cami: Sincer, da. Poate par masochistă, dar nu pot compara orele online cu mersul la școaă. Prefer să fiu presată și în acțiune șapte ore pe zi, timp de cinci zile pe săptămână, decât să stau în casă. Aici sunt mai delăsătoare, pentru că e greu să nu te pui în pat.

Cum se descurcă profii cu tehnologia?

Sunt toți novici și noi nu prea avem ce să facem în privința asta decât să fim blânzi și să le arătăm cu răbdare ce butoane să apese pentru a se conecta. Chiar dacă poate deveni obositor, trebuie să ne gândim că pentru ei e de două ori mai obositor, căci noi ne-am născut mai mult sau mai puțin printre fire wireless, cabluri USB și ecrane, so I personally do not blame the teachers.

Puteți pune întrebări și au răbdare să răspundă?

Nu, dar e un nu justificat. E greu să te concentrezi și la real și la virtual. Iar cel din urmă oricum răspunde cu întârziere din cauza conexiunii la internet. De explicat se explică, dar la majoritatea orelor trebuie să stăm cu microfoanele închise, doar să ascultăm, ceea ce nu cred că e vreo tragedie, ci doar dovadă de respect pentru prof și pentru ceilalți colegi.

Ce îmbunătățiri s-ar putea aduce la școala online?

Eu propun să se achiziționeze în următorul an măcar microfoane mai bune și mai ușor de utilizat. Că nu stă nimeni să înlocuiască vreo 50 de laptopuri. Pe mine mă interesează să aud ce se vorbește, de văzut mai puțin, că oricum se vede pixelat.

Cum e programul structurat online?

Asemeni celui fizic, doar că în online e cu delay. Până vine profu’, până bagă parola, mai discută cu colegii prezenți, până caută butonul și până e ajutat de un coleg să-l găsească. Într-o zi nu s-a auzit nimic la aproape toate orele din zi. Stăteam 15 copii conectați, îi vedeam pe profi, dar nu îi auzeam și vorbeam între noi rugându-ne să nu ne audă cum urlăm: ,,Doamna, nu se aude nimic!”. În orele de genul ăsta, totul se sfârsește cu deconectatul de pe platformă și speranța că nu se supără nimeni.

Faci toate orele? Gen și de desen și de sport sau muzică?

Nu, ar fi și culmea. Chiar râdeam azi cu mama în bucătărie despre cum s-ar putea desfășura o oră de sport online, în structura asta. Să pună telefonul pe un scaun în mijlocul terenului și ceilalți să alerge în jurul lui? Sau să facă profesorul ca un fel de vlog și noi să le facem galerie colegilor.

În carantină, profesorul nostru ne aștepta pe Zoom, echipat, să facem genuflexiuni și mai știu eu ce exerciții prin cameră. Am intrat o singură dată și îmi vedeam colegii cum se chinuiau să pună telefonul pentru a-i vedea proful cum fac abdomene sau cum sar simultan. După trei minute de încercat să mă alătur, m-am așezat și am început să râd de ei. Foarte urât din partea mea, știu, dar măcar aveam microfonul oprit.

Ai încercat vreo metodă de a evita cursul online?

Nu am avut curaj să încerc niciun life-hack de pe Tik Tok prin care să-ți păcălești profesorii că sună o bormașină, că ai conexiunea proastă sau mai știu eu ce. În plus, dacă am o treabă în timpul orei, pot să ascult în același timp. De exemplu, ieri, la ora de sociologie, eu am gătit pe fundalul unei conversații despre bazele psihologiei.

Cum reușesc profii să verifice dacă chiuliți? Vă pun absențe?

Se uită efectiv cine e în momentul acela conectat, dacă nu apari, ăla ești. Ce să-i faci, e datoria ta până la urmă, nu? Now or never. Se pun absențe, dar nu știu exact când vor fi oficializate, că nu avem cataloage.

Îți e dor de colegi?

Da, chiar da. Îmi e dor de zumzetul din clasă, de multe glume de-ale noastre… Chiar dacă mi-am petrecut o săptămână cu jumătate de clasă, nu e același lucru ca și cum am fi fost toți. Dar o să reunim. Noi oricum ca și clasă suntem ca o familie.

Raluca, 14 ani, clasa a IX-a, Călărași

Raluca

VICE: Cum e școala online?

Raluca: Școala online e cam plictisitoare, având în vedere că profesorii se focusează pe cei din clasă, și e obositor să stau numai cu ochii în electronice. Aș prefera mai degrabă să merg la școală, chiar dacă nu suntem toți colegii, măcar aș înțelege și eu mai bine lecția. Aș avea motivație să fiu atentă și n-aș fi distrasă de lucrurile din cameră. Plus că e mai greu acasă, că te plictisești repede să stai în același loc toată ziua.

Cum ar putea fi îmbunătățite orele online?

Nu sunt sigură, dar poate dacă profesorii ar fi atenți în clasă, dar și în online. Ei sunt focusați doar pe cei prezenți, uită că suntem și noi și ne uităm la ei. Aș vrea ca atenția să fie împărțită în mod egal.

Ce ore faci în online?

Toate în afară de sport.

Care e cea mai ciudată oră făcută în online?

Muzica. Profa intră în clasă și le spune elevilor aflați fizic la școală să aleagă câteva melodii. Colegii mei pun 5Gang, Dorian Popa sau melodii nașpa în general, din punctul meu de vedere. Iar mai apoi, noi, cei din online votăm care a fost cea mai bună melodie pusă.

Ce ți se pare cel mai greu la orele online?

Atunci când nu s-a scris pe tabla electronică și trebuia să notez totul din auzite. Plus că se mai întrerupea și vocea profesoarei.

Ți-e dor de colegi?

Având în vedere că abia am început liceul, nu prea îmi cunosc colegii. Mi-aș fi dorit să fim o clasă întreagă prezentă fizic la școală, poate așa ne-am fi împrietenit mai mult. Despre colegii din a opta nu pot spune că mi-e foarte dor. Am mai ieșit la suc cu colegii de câteva ori, dar nu foarte des și nu toți.

Ioana, 16 ani, clasa a X-a, Suceava

Ioana

VICE: Cum e mai greu, online sau la școală?

Ioana: Clar la școală. Când ești online ai mai mult timp să înveți. La unele ore poți să verifici răspunsurile pe internet și ești mai liber din punct de vedere al informațiilor. Pe când la școală e clar că nu prea ai timp, având în vedere că pierzi timp prețios cu pregătirea și drumul până acolo. Însă aș prefera oricând să fac doar școală, deși mă gândesc la riscuri. Liceul meu se încadrează la scenariul galben, deci două săptămâni învățăm online și două la școală. Grupa mea a început cu online, deci de-abia aștept să merg la școală, să văd cum mă voi descurca cu toate măsurile și măștile.

Cum se descurcă profii cu tehnologia?

Mult mai bine decât în luna aprilie, cu siguranță. Cred că această conectare la internet și la rețele de socializare au fost benefice mai ales pentru cei bătrâni, care nici nu s-au gândit vreodată că vor face așa ceva. La un moment dat, cei de la școală au rămas fără internet, iar unei profesoare i-a venit ideea ca elevii din clasă să-i sune pe cei de acasă prin Messenger. A fost amuzant.

Ce îmbunătățiri s-ar putea aduce la școala online?

Cred că ar fi foarte important ca profesorii să aibă un microfon mobil. De multe ori sonorizarea e foarte proastă și mai există clase în care se face microfonie și nu putem să vorbim fără să ne auzim de zece ori. Pe lângă asta, cred ca ar fi util pentru cei de acasă ca la ore să se scrie pe laptop lecția, pentru a vedea și noi ceva. Iar pentru cei din clase să se vadă pe un videoproiector.

Faci toate orele? Gen și de desen și de sport sau muzică?

Desigur, chiar am desenat de-acasă. La sport nu am alergat de nebuni prin casă, dar am discutat în prima oră. Ni s-a spus despre noile reguli și despre cum nu avem voie să facem mai nimic la ora de sport. Am semnat și un proces verbal. Ora a doua nu am făcut nimic, pentru că cei de la școală probabil au ieșit în parc.

Care ți se pare cea mai ciudată oră online și de ce?

Cred că sportul, pentru că aveam și noi o oră în care puteam să interacționăm unii cu ceilalți, iar acum sunt foarte multe reguli. Dacă le respectăm pe toate, ne rămâne doar opțiunea să primim teme și teste la sport, iar asta e absolut oribil.

Ai chiulit în online până acum?

Da, dar prin luna mai, însă n-a fost așa palpitant ca atunci când chiulești de la școală. Nici n-am luat absență și-am fost super fericită. Am încercat să evit metodele de-a evita cursurile online, dar n-am prea putut. Eu sunt genul care caută scuze, mai mult pentru că nu vreau ca profesorii să creadă că nu-mi place ora lor.

Ce scuze au băgat colegii să nu participe în online?

Că nu le merge bine netul, că nu se pot conecta, că nu aud profesorul, că le e rău. Dar ultima scuză nu prea merge, că dacă le spui că ți-e rău, se gândesc că ai Coronavirus.

Cum reușesc profii să verifice dacă chiuliți? Vă pun absențe?

Ne pun absențe în catalogul electronic și fac prezența. Au fost cazuri în care s-au pus absențe și dacă persoana era conectată, dar nu răspundea sau nu avea camera pornită.

Mihai, 17 ani, clasa a XI-a, București

Mihai

VICE: Cum e școala online?

Mihai: În circumstanțele date, mi se pare că școala online/hibrid e singura variantă realistă în care pot fi continuate cursurile în siguranță, dar, desigur, sunt aspecte care ar putea fi îmbunătățite. Cum ar fi echipamentul folosit de profesori, în special microfoanele. În momentul de față, se folosesc cele de la laptop. Cei din online înțeleg cu greu ce zic profii, pentru că sunt acoperiți de zgomotele din clasă.

Ai prefera să mergi fizic la școală?

Dacă aș ști că se iau toate măsurile de siguranță impuse de autorități, atunci da. Mi-e frică că aș putea să iau Coronavirus la școală, așa cum mi-e frică că aș putea să mă infectez și în parc, la restaurant sau oriunde altundeva m-aș afla. Frica de virus m-a făcut să fiu mai atent, mai prudent și să pun în balanță importanța activităților pe care le fac în viața de zi cu zi. Să mă decid care merită și care nu. În ciuda fricii, am decis totuși că merită să mergi la școală în sistemul hibrid, dar luând cât mai multe măsuri de protecție.

Mi se pare că școala în mediul online e mult mai grea, pentru că e dificil să rămân concentrat asupra orei și să nu mă iau cu alte activități, gen jocurile la calculator sau dormitul. Sunt multe ore la care aleg să mă joc ceva care nu mă solicită prea mult pe fundal. Nu să mă distrag de la oră, dar pentru că mă simt mult mai relaxat.

Care e cea mai ciudată oră?

Fiind în clasa a XI-a, eu nu fac desen și muzică, iar la sport cei din mediul online nu participă. În săptămânile în care merg la școală, am ales să nu fac sport din motive de siguranță. Ora de dirigenție e de departe cea mai ciudată, pentru că cei din mediul online nu pot să participe. Sunt acoperiți de colegii de la școală. În rest, orele se desfășoară destul de normal.

Ai încercat vreo metodă de a evita orele online?

La prima oră aleg să dorm, în loc să intru pe Zoom. Nu am încercat vreo metodă specifică, tot ce fac e să-mi rog un coleg să-i spună profului că m-am dus până la baie sau ceva de genul, în cazul în care mă strigă și eu dorm. Scuzele băgate de colegi sunt destul de standard, de obicei, gen mi-a picat netul, m-a strigat mama…

Cum reușesc profii să verifice dacă sunteți prezenți?

Profesorii nu fac foarte multe în acest sens, ne roagă să ne pornim camerele. Din experiența mea, dacă spui că n-ai cameră ori că nu-ți merge sau spui practic orice scuză standard, fie ea adevarată sau nu, te lasă în pace.

