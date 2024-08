Am vorbit cu solistul trupei care a pus Șatra BENZ pe muzică rock

Fără îndoială, cea mai faină amintire pe care o am cu băieții de la Șatra BENZ, pe lângă momentul ăla când au salvat lumea cu videoclipul de la „Dubai”, a fost la lansarea albumului OSOD II. Mai exact, la bis, când au revenit pe scenă împreună cu niște rockeri mai dubioși ca ei, cu care au cântat „Șatra se Întoarce”. Toată schema a ținut vreo 35 de minute. Cinci minute piesa, zece minute de țopăială fără sens și 20 de minute până au pus instrumentele pe scenă. A meritat așteptarea.

Acum, la nouă luni de la concert, Șatra BENZ a decis să scoată și versiunea de studio a piesei „Șatra se întoarce”, în varianta rock:

E o colaborare cu HVNDS, o trupă de metal alternativ care s-a înființat acum doi ani, dar al cărei prim material a apărut în septembrie anul trecut. Știi cum e într-o trupă, ai nevoie de timp până îți găsești sunetul și toate alea. Primul lor contact cu lumea trap-ului din România a fost în februarie, când au lansat o piesă împreună cu NOSFE. E OK piesa, dar mai pe rock, așa. Nu are nicio legătură cu trap-ul.



În schimb, „Șatra se întoarce” e o piesă trap care a fost reconfigurată în stilul genului alternative metal. Habar nu am cum s-a ajuns aici. De aceea am stat de vorbă cu Radu Câmpeanu, solistul trupei HVNDS și omul cu cele mai faine tatuaje pe gât din România, să aflu cum au reușit să facă dintr-o piesă excelentă una genială:

VICE: Cum ați ajuns să colaborați cu Șatra BENZ?

Radu: Colaborarea cu Șatra a plecat de la propunerea lui Onel, basistul nostru, undeva în luna ianuarie, când a zis: „Hai să facem un remake după Șatra se întoarce, coaie!”. Zis și făcut, l-am luat pe Oncica, noul chitarist, la studio, am făcut un draft și fix la două zile după ce l-am terminat universul l-a adus pe Keed la ușa studioului Party Collective.

A fost o surpriză și pentru el, care de fapt căuta studio-ul lui Doddy. Am profitat de ocazie și l-am chemat să asculte draftul. Am primit un feedback pozitiv din partea Șatrei și am decis să cântăm piesa live la concertul de lansare OSOD II de la Arenele Romane. După concert s-a umplut YouTube-ul de oameni care cereau versiunea de studio a piesei. Am discutat cu băieții, am planificat filmările și pe 16 noiembrie a ieșit piesa.

De ce v-ați decis să faceți un cover de la „Șatra se întoarce”? De ce nu altă piesă de la ei?

Pentru că a fost o propunere spontană și am vibrat toți la acel impuls. Plus că este și cea mai apropiată piesă de groove-urile preferate, atât ca balans cât și ca BPM. Piesa era oarecum fresh lansată și o ascultam constant la studio și la repetiții. Am fi vrut să facem după asta o colaborare la „Înger Îngerașul Meu”, că are un vibe incredibil, dar forma ei oficială este ideală și nu s-ar fi pretat unei abordări mai agresive. Am vrea să reinterpretăm „Bernabeu” la un moment dat.

Ceva povești interesante de la înregistrări?

Nu, dar îmi aduc aminte de o fază când înregistram vocile finale de la „Nu Știi”, piesa pe care am scos-o împreună cu NOSFE. Am avut un mic blocaj de executare pentru că refrenul are versul următor la final: „sincer sper măcar atunci, tu să mă vezi”. Sincer sper măcar. Sincer, spermă. Acum oricine citește și poate să interpreteze serios și artistic cuvintele „sincer spermă”, îl rog să lase un comentariu și să împărtășească cu toată lumea cum a reușit, pentru că nouă ne-a luat trei ore să reușim să încheiem fraza fără să ne câcăm pe noi de râs.

De ce crezi că trap-ul se potrivește atât de bine cu rock-ul?

Păi depinde, nu e obligatoriu. Dar sunt cazuri dese, mai ales dacă vorbim de un stil modern de rock. Spre exemplu, imaginează-ți Lil Uzi Vert cu Iron Maiden. Noi suntem mai apropiați de ce iese în industrie și poate de aceea ne simțim comozi în combinații de genul. În primul rând e vorba de hype, care nu lipsește în niciunul din cele doua stiluri abordate. Oricum, noi suntem de părere că muzica nu are limite.

Crezi că rockerii vor fi mai deschiși la Șatra BENZ după ce vor ascultă piesa voastră?

Depinde, sunt două feluri de rockeri: cei nostalgici, care nu vibrează cu ce a ieșit după anii 90’, și cei progresivi care apreciază valurile noi. Acum tre să iei în calcul și efectul de turmă. Spre exemplu, acum trei ani erai ultimul penal dacă ascultai Justin Bieber. Acum e OK pentru că turma zice ca e ok, știi ce zic? Asta o să vezi de obicei la indivizii care duc lipsă de personalitate.

Imaginează-ți discuția următoare: „Coaie, ai ascultat ultima piesa de la X?”, „Mamă, pai X mi se par ultimii penali!”, „Da mă, ziceam la mișto”. Deci cred că am auzit fix stereotipul ăsta de discuții din ‘98 până în ziua de azi. De aici și valul imens de hate pe nenumărate proiecte. Nu hate-ul e problema, ci faptul că argumentele sunt bazate pe „pai doar copii îi ascultă pe aia” sau „ăia-s poponari”. Și având în vedere nevoia de apartenență, cred că poți trage lejer concluzia că părerile vor fi împărțite contrastat.

Sigur o să aveți și o tonă de hateri după colaborarea asta. Ai un mesaj pentru ei?

Cum a zis și Eazy-E: „there is no such thing as bad publicity”. Așa că tot ce putem spune este: „Mulțumim nespus pentru cele mai unice, dedicate și puternice campanii de promovare. Fără voi, nu eram aici! Much honest love from #hvndsfamily!”

Care e cel mai mare rocker din Șatra BENZ?

Haha! Clar Super ED. Omu e cel mai cealapa pe scenă. E constant pe public. E cel mai bun exemplu de rockstar într-o trupă de trap. De la outfit la atitudine și la interpretat. Plus că omu are din câte știu istorie în trupe de rock din adolescență. Și este de departe unul dintre cei mai nice și pozitivi oameni pe care am avut plăcerea să-i cunosc.

Ați vrea să faceți o piesă cu el la voce?

Meam, ar fi un experiment ce merită încercat. Dacă ar fi de o colaborare cred că ar avea cele mai unice linii de voce din Românica. Am mai vrea să colaborăm și cu alți artiști de trap. Spre exemplu cu Nane, băieții de la Golani. Iar pe plan internațional ar fi 100% Post Malone.