Sora mea a deschis un magazin online unde vinde borcane cu unghii

Astăzi, artiștii se întrețin nu prin vânzarea unei cantități mici de lucrări mari, dar prin vânzarea unei cantități mari de broșe glazurate, petice și printuri digitale ieftine. E o mișcare ordonată de proletariat care e fix invers cum obișnuia să existe pe piața de artă. În alte feluri, pare să încurajeze oamenii creativi care încearcă să atragă cel mai mic numitor comun și să producă „marfă” în loc de artă. Nu vreau să judec, toată lumea trebuie să facă un ban cinstit.

Timp de un deceniu, principalul târg online cu obiecte lucrate manual a fost Etsy. Deși a început ca un fel de Ebay pentru obiecte făcute în casă, a devenit portalul principal prin care artiștii îți vând arta, ca să se întrețină. Sora mea, Penelope Gazin, e unul dintre acești oameni, un fel de regină a domeniului Etsy.

Kate Dwyer și Penelope Gazin, fondatoarele magazinului Witchsy

Sora mea creează multă artă pe care oamenii o consideră ofensivă, iar Etsy i-a blocat de mai multe ori magazinul pentru că au găsit ceva de vânzare care nu era aprobat pentru toate vârstele. Asta devine o problemă, deoarece o corporație ca Etsy trebuie să-și păstreze o imagine impecabilă, dar uneori arta nu este nici plăcută și nici pentru toate vârstele. Atunci când moderatorii anonimi ai website-ului pot opri din senin modalitatea principală prin care o persoană face bani, un lucru cool și plăcut devine ceva restrictiv și nasol, care poate afecta artiștii.

Ca răspuns la restricțiile impuse de regulile schimbătoare ale site-ului Etsy, sora mea și-a unit forțele cu prietena și colega ei de trupă Kate Dwyer pentru a crea un site numit Witchsy. E o piață de desfacere online pentru artiști, la fel cum e și Etsy. Dar, spre deosebire de Etsy, orice artist care vinde lucrările pe site trebuie să primească aprobarea lui Kate și Penelope și ele nu restricționează conținutul dat spre vânzare. Odată ce ești acceptat pe site, poți să faci ce vrei tu.

Le-am observat pe sora mea și prietena ei, care nu au terminat nicio facultate economică sau de programare, cum și-au construit afacerea online de la zero. Sunt foarte mândru de ce a reușit să realizeze sora mea și i-am luat interviu ei și lui Kate despre noua lor inițiativă. Acest interviu a fost editat pentru claritate și lungime.

VICE: Cum v-ați cunoscut?

Penelope Gazin: Ne-am cunoscut când formația mea, Sadwich, a cântat într-un concert cu formația lui Kate, Feeling Feelings. Apoi Kate m-a presat să fim prietene și sunt foarte recunoscătoare că a făcut asta.

Kate Dwyer: Eu sun oamenii, le las mesaje în căsuța vocală și apoi îi sun înapoi. Chiar sunt un tiran de neînduplecat. De asemenea, acum cânt la chitară-bass în formația Sadwich și mai am un proiect muzical intitulat Family Pet.

Ce anume v-a determinat să înființați site-ul ăsta?

Kate Dwyer: Am fost inspirate de zvonul despre Etsy care plănuia să scoată de pe site oamenii care vindeau produse „oculte”. Penelope își vinde lucrările pe Etsy de șase ani și mereu a avut probleme cu sistemul lor de cenzură.

Penelope Gazin: Ei îmi închideau magazinul timp de o săptămână în fiecare an. Arta este sursa mea principală de venit, iar o săptămână e destul de mult. Odată, Etsy mi-a închis magazinul și nu mi-au spus ce articol anume îi deranja, așa că am răsfoit prin magazinul meu și am cenzurat orice sfârc pictat și cuvânt urât și am specificat conținutul adult pentru orice produs riscant. După trei zile, mi-au răspuns că nu am rezolvat cu produsul problematic, care s-a dovedit a fi un desen unde se observa părul pubian.

Nouă ni s-a părut cool să facem un site fără cenzură, unde artiștii sunt aleși pe sprânceană de noi, ca să nu trebuiască să scormonești prin multe rahaturi de umplutură. Inițial, ni s-a părut un proiect foarte ușor, dar, frate, nu știam în ce ne băgăm!

Cum merge site-ul?

Kate Dwyer: Merge bine. E înființat doar de câteva luni, dar încercăm să-l mărim cât se poate de repede, fără să compromitem viziunea noastră. Ne finanțăm singure și aproape ne-am recuperat investiția.

Penelope Gazin: Am strâns un număr mare de urmăritori pe Instagram destul de repede, deci, e clar că oamenii rezonează cu site-ul.

Mi se pare un pic stupid să judeci valul cultural după numărul de urmăritori pe Instagram.

Penelope Gazin: Cincizeci la sută din venitul meu provine de pe contul de Instagram, care este și principala mea formă de promovare. Interviul ăsta e prima promovare în presa reală pe care o facem. Nu am investit pic de energie în marketing-ul afacerii, deci succesul site-ului Witchsy este bazat integral pe popularitatea contului de Instagram.

Oamenii ne trimiteau mesaje de luni de zile și ne întrebau când o să lansăm site-ul. Am fost surprinse de cât de entuziasmată era lumea pentru ceva care încă nu exista și asta ne-a motivat să trecem peste obstacole. Au existat trei evenimente care ne-au descurajat, dar Kate s-a concentrat mereu pe următorul pas și am reușit.

Ați întâmpinat provocări ca femei tinere de abia intrate în lumea antreprenorială?

Kate Dwyer: Ca două femei de abia intrate pe piața afacerilor, asta a presupus obstacole adiționale. Au fost numeroase ocazii în care am primit replici de genul: „Sunteți sigure, doamnelor, că vreți să vă aventurați în asta? Sigur știți ce vreți?” Cea mai frustrantă parte e faptul că atunci când ești tânăr, toată lumea presupune că altcineva plătește pentru tine. Mi-ar plăcea să am un tătic care să acopere cheltuielile și noi să facem ce vrem.

Penelope Gazin: Am ajuns să inventăm un angajat fals masculin, numit Keith Mann, pentru a evita orice fel de sfat nesolicitat despre cea mai bună modalitate de a crea viziunea noastră. El e încă disponibil pentru discuții despre sport, soția lui însărcinată sau cele două șefe nebune via keith@witchsy.com.

Cu câți oameni ați discutat sub pseudonimul Keith Mann?

Penelope Gazin: Keith apare de fiecare dată când avem nevoie de ajutor cu serviciu clienți. Am observat că un tip cu care lucrăm folosea un ton diferit atunci când vorbea cu Keith și toate mailurile pe care le trimitea erau adresate lui. Am început să ne distrăm cu personajul Keith și includeam glume proaste în emailuri. Are propriul lui cont de Twitter, @keithmannjr. Noi am decis ca el să fie un om de afaceri standard pe la treizeci de ani.

Kate Dwyer: Keith încă are contract de muncă pe postul de consultant.

Numele site-ului are o legătură mai profundă cu lumea vrăjitoarelor?

Penelope Gazin: Îmi place, dar nu sunt atât de pasionată. Kate este mai interesată de asta. Câteodată, Kate îmi mai trimite mesaje de genul: „Lumânarea mea de creativitate a explodat astăzi și s-a topit sticla. Am dus-o la magazinul de vrăjitoare și mi-au spus că nu au mai văzut niciodată așa ceva și le era frică de mine!” Kate e destul de magică. Dacă cineva are puteri, atunci cu siguranță ea e aia.

Kate Dwyer: Eu chiar vreau să cred în asta, indiferent că e vorba de ceva ce ne aduce noroc, că e o lumânare sau un altar de cristal.

Voi alegeți artiștii care expun pe site? Care sunt artiștii preferați?

Kate Dwyer: Noi selectăm personal toți artiștii de pe site, deci e clar că ne plac toți. Niște lucrări recente care-mi plac au fost făcute de King Drippa, Ali White, NIN3 șiCrystroll.

În momentul de față colaborăm cu Porous Walker pentru o lucrare exclusivă care va apărea online săptămâna viitoare. De asemenea, e în discuție și o ojă marca Witchsy.

Penelope Gazin: Preferații mei sunt Noah Harmon, Officialseanpenn, John F. Malta, Parker Day și Wizard Skull. Am făcut o insignă în colaborare cu Gary Panter. De asemenea, am mai colaborat cu un artist german mai ciudățel, Robert Deutsch, pe care l-am cunoscut pe Facebook. M-am simțit ca și cum am descoperit o mică comoară.



Ce e „Mystery Pit”?

Penelope: Mystery Pit este partea mea preferată de pe site-ul Witchsy. Nu prea a prins, din moment ce site-ul are doar cincizeci de înregistrări, dar am fost inspirată de categoria de pe Ebay, „orice altceva”, unde lumea își vinde părul, șosetele sau alte concepte abstracte. Ebay a mărit restricțiile pentru oamenii care încearcă să vândă astfel de chestii, deci nu mai e ce-a fost.

Când oamenii întreabă ce e Mystery Pit, eu de obicei spun că „nimeni nu știe”, dar am creat categoria asta în speranța că artiștii o vor folosi ca o galerie avant garde sau să posteze lucruri ciudate pentru vânzare, care nu sunt de obicei cumpărate. Eu vând un borcan cu unghiile mele și Homerun Press își vinde păturica de bebeluș. Goblinko vinde fiole cu pământ din morminte. Matt Crabe vinde scrisori de amenințare cu moartea, scrise de mână. Kate urmează să posteze „prelungitorul bântuit al fostului prieten.”

Sunt mândru de tine că ai înființat un loc online unde oamenii pot vinde borcane cu unghii, scrisori de amenințare și pământ. Mulțumesc Kate și Penelope.

Traducere: Diana Pintilie

