Swingerii credincioși mi-au zis cum împacă religia cu sexul

În multe tradiții creștine din diferite culturi, sexul din afara căsniciei este desconsiderat, chiar interzis. Însă, dacă ești religios, asta nu înseamnă că nu poți să te distrezi în pat. Grupuri online și forumuri oferă pentru mulți enoriași aventuroși sexual, o comunitate virtuală, resurse și sprijin. Asta e în special valabil pentru cei cu un anumit „stil de viață”, adică swingerii.

Un cuplu, care folosește aliasul domnul și doamna Jones pentru a-și proteja intimitatea, sunt creștini în toată regula, căsătoriți de 33 de ani, care din când în când mai fac sex și cu alte cupluri. Drept gazde ale podcast-ului We Gotta Thing, ei oferă sfaturi despre cum să împaci ideologiile contrastante ale religiilor și dorința de libertate sexuală din afara căsniciei.



VICE i-a întrebat despre echilibrul dintre religie și viața sexuală, enoriași care te judecă și cum să le spui copiilor despre asta.

VICE: Salutări. În primul rând, cum v-ați cunoscut?

Dna. Jones: Noi lucram pentru aceeași bancă, în departamente diferite. Eu m-am angajat ca funcționară pe când eram încă în facultate, iar, într-o sâmbătă, banca a fost jefuită. Dl. Jones a fost unul dintre persoanele care au fost chemate pentru a desluși câți bani au fost furați, după ancheta poliției,





Cum ați aflat despre swinging?

Dna. Jones: A fost din întâmplare. Rezervasem o vacanță într-o stațiune din Mexic, Desire Resorts, pe care am ales-o pentru că voiam o stațiune cu opțiunea de nudism. Era destul de luxoasă. Noi ne doream un mediu mai excitant. Așa că ne-am rezervat o cameră și apoi am mai căutat informații. Am găsit un forum despre stațiunea respectivă, în care oamenii spuneau că e un loc prietenos cu „stilul de viață”, dar eu nu înțelegeam la ce se referă.

Apoi am căutat termenul și ne-am dat seama că era vorba de swingeri. A trebuit să decidem dacă să anulăm vacanța sau să nu luăm asta în considerare. Stațiunea spunea clar că nu trebuie să fii neapărat swinger, așa că am decis că putem să facem față și să observăm, plus că ar fi fost un divertisment bun. Când am ajuns acolo, am dat de cele mai interesante și relaxate persoane. Nimeni nu ne-a presat și toți erau cu adevărat sinceri. Așa a început aventura noastră.



Propunerea de swinging a venit din partea unuia dintre voi sau a existat un interes comun?

Dna. Jones: La început am refuzat, dar dl. Jones s-a mai documentat, apoi a găsit un podcast despre stilul de viață. El l-a ascultat și m-a rugat să-l ascult și eu. La început a fost doar un divertisment bun, dar a stârnit curiozitatea. Apoi am început să discutăm despre asta, ceea ce a fost incitant și sexi, deoarece îți dă frâu imaginației.

Aveți reguli sau limite impuse în privința relațiilor cu alte cupluri sau indivizi?

Dna. Jones: Relația noastră se bazează pe reguli, care nu pot fi încălcate sub nicio formă. De exemplu, o regulă e să folosim mereu prezervative. Mai avem una, în care niciunul dintre noi nu are opțiunea de veto. De asemenea, dl. Jones și cu mine ne jucăm în aceeași cameră. Nu ieșim separat la întâlniri.

Limitele sunt setate în funcție de moment și pot fi întinse dacă ne dorim să evoluăm și să experimentăm lucruri noi. O limită e un aspect pe care-l stabilim într-un anumit eveniment, sau o întâlnire sau orice vrem să facem.



Dl. Jones: Există multe stiluri de joacă pentru swinging: voyeurism (să observi), exhibiționism (să fii observat), lesbian, swapping mai soft (orice, mai puțin penetrare) și swapping full (orice). Noi suntem un cuplu full-swap, ceea ce înseamnă că suntem deschiși la orice stil de joacă, în funcție de situație.

Asta înseamnă că putem să facem anumite chestii cu un cuplu, dar nu și cu altul. (Unele spun că sunt doar full-swap sau doar soft și nu sunt interesate să se joace cu stiluri diferite.) Noi mergem pe cel mai confortabil swap pentru toți cei implicați în moment. Nouă ni se pare incitantă conexiunea formată între cele patru persoane.



Sunteți deschiși cu familia și prietenii despre stilul vostru de viață?

Dna. Jones: Am fost expuși în comunitatea noastră și chiar a fost o experiență oribilă, care s-a întâmplat acum un an. Noi eram foarte implicați în parohia noastră, iar un enoriaș a aflat despre noi și i-a spus pastorului. Acesta ne-a chemat la o ședință și am fost dați afară din parohie. Oamenii ne judecau aspru și nu voiau să ne asculte. Eu cred că erau pur și simplu șocați. Din cauza asta, a trebuit să le spunem familiei și prietenilor.

Dl. Jones: Când s-a aflat prima oară, am fost obligați să alegem între a opri site-ul și a pretinde că nu s-a întâmplat sau să ne asumăm stilul de viață și să le spunem „așa suntem noi acum.” Stilul de viață a fost atât de important pentru noi, iar prieteniile formate erau atât de puternice, așa că am hotărât să continuăm.

Pentru că am ales asta, a trebuit să le spunem rudelor apropiate și prietenilor, iar aceștia au fost foarte deschiși și înțelegători. I-am mai spus și fiicei noastre, care a fost surprinzător de OK. Ea vede cât de puternică este relația noastră și ne sprijină stilul de viață.



Cum împăcați religia cu interesele sexuale?

Dna. Jones: Ca indivizi, trebuie să ne împăcăm cu deciziile făcute. Eu cred că amândoi ne-am echilibrat credința cu stilul de viață. Un lucru pe care l-am învățat din toată experiența cu biserica noastră e diferența dintre religie și credință. Religia este biserica omenirii și este condusă de oameni, care nu e niciunul fără de păcat. Oamenii au dreptul să judece, dar ei fac asta, nu Dumnezeu.

Dl. Jones: Ascultătorii podcast-ului nostru știu că suntem creștini și am avut vreo opt sau zece pastori și preoți care ne-au contactat și care au același stil de viață, și ne-a sprijinit din punctul de vedere al credinței. Unul dintre ei ne-a ajutat să organizăm un curs informațional despre creștinism și cum se împacă cu swinging-ul. Noi vrem să le oferim cuvântul celor care simt că nu pot fi deschiși cu lumea, pentru a împărtăși informații cu cei care încearcă să împace credința creștină cu interesul pentru swinging.

Noi vrem ca ei să afle că există experți profesioniști, consilieri și pastori interesați de același lucru.

Ați fost vreodată geloși?

Dl. Jones: Eram căsătoriți de 29 de ani când am intrat prima oară în viața asta, iar după prima experiență cu un cuplu, am început să mă simt ciudat. Eu nu sunt o persoană geloasă, deci nu prea eram sigur cu ce mă confrunt. Celălalt bărbat locuia în celălalt colț al țării, era într-o căsnicie fericită, deci nu aveam niciun motiv logic pentru care să mă simt gelos.

Eu am spus: „cred că am un fel de nesiguranță. Lasă-mă să încerc să-mi dau seama ce mă deranjează și apoi rezolvăm împreună, în cuplu.” A durat câteva luni, dar am realizat că acele nesiguranțe probabil reflectau o situație din trecut, pe când eram în liceu, cu o altă fată. Așa că am trecut peste împreună.



Swinging înseamnă că soția mea face sex ocazional cu alți bărbați căsătoriți, dar mereu alege să se întoarcă acasă la mine, așa că nici nu pot să mai concep gelozia. Nu există niciun motiv real sau imaginar care să mă facă gelos.



Stilul ăsta de viață v-a îmbunătățit relația în vreun fel?

Dna. Jones: Nu cred că swinging-ul ne-a îmbunătățit direct relația. Ce s-a îmbunătățit e capacitatea de a comunica unul cu celălalt. Dacă ai o căsnicie bună și faci asta din motive sănătoase, swinging-ul poate fi un sport în echipă. Chiar trebuie să fiți pe aceeași lungime de undă, deoarece trebuie să abordezi aspecte și discuții cu partenerul despre reflecțiile personale. Asta întărește legătura profundă.

Există și provocări pentru un cuplu de swingeri?

Dna. Jones: Nu vrei ca joaca cu alte persoane să devină punctul de interes al relației. Trebuie să fii sincer. Iar în ceea ce privește interacțiunea cu alte persoane, cred că cea mai mare provocare e să ajungi să cunoști oamenii și să te asiguri că au o relație puternică. Pentru că nu vrei drame, sau să rănești relația altui cuplu. Practic să triezi oamenii, ca atunci când ajungeți în punctul de joacă, să fie relaxant și distractiv.

V-a întărit credința acest stil de viață?

Dl. Jones: Noi avem o credință construită pe relația cu Isus, nu reguli. Mie îmi place să abordez situația așa: atunci când crești în biserică, cineva în construiește credința. Apoi ieși în lumea reală și ceva nu se leagă și trebuie să-ți permiți să demontezi credința clădită până atunci. Noi ne-am reconstruit credința pe baza a ceea ce credem că sunt aspectele fundamentale ale creștinismului, nu după cum ne spune biserica, biblia sau alte instituții.