Străinii care au fost la protestele din București mi-au explicat ce-au înțeles despre România

„Sute de mii de români și 1 brazilian. #Suntem alături de voi”. Săptămâna trecută mi-a apărut în newsfeedul de Facebook o pancartă cu mesajul ăsta, așa că mi-am întrebat toți prietenii străini care locuiesc în București și au fost la protestele din Piața Victoriei de ce au făcut-o și cum văd ei mișcarea asta care a scos sute de mii de români în stradă împotriva guvernului Dragnea-Grindeanu.

Apoi, am fost duminică în piață, când se terminase coregrafia cu tricolorul și se fluturau câteva steaguri ale Uniunii Europene și ale SUA, și am ciulit urechea după limbi străine, să mai găsesc și alți musafiri de peste granițe.

În fața Guvernului, am dat doar de tipi, dar unii dintre ei erau însoțiți de prietene românce, care îi ghidau prin democrație. Oamenii mi-au răspuns în engleză, română, franceză și portugheză, o fată mi-a tradus din franceză, dar mi-am dat seama că avem o limbă comună: protestul.

Rodriguez Stephan, 27 de ani, și Munk Bertil, 19 ani, din Geneva, Elveția

Studenți la Relații Internaționale

VICE: Ce v-a făcut să veniți aici în seara asta?

Rodriguez Stephan: Făceam un tur al Europei de Est și am auzit despre proteste din social media, așa că am venit să vedem cum e atmosfera. Ni s-a părut interesant că oamenii contestă puterea Guvernului și am vrut să îi susținem, pentru că credem că Europa trebuie să meargă în altă direcție. Acum situația e destul de complicată.

Deci ați venit special pentru protest?

Plănuisem dinainte să trecem și prin București și acum am zis că e momentul potrivit. Eram în Kiev când am aflat ce se întâmplă aici și asta ne-a făcut să vrem și mai mult să venim, pentru că e o mișcare pe care am susține-o în orice țară am fi. Credem că e important să spunem în gura mare când ceva nu merge bine.

Ce vi s-a părut cel mai tare la protestul ăsta?

Munk Bertil: Faptul că oamenii sunt fericiți să fie aici, că nu sunt violenți, că au venit să spună pur și simplu: „Nu mai vrem acest Guvern. Nu e bun pentru România”. E o atmosferă minunată, oamenii ne dau ceai și cafea pe gratis și sunt fericiți să facă asta. E incredibil.



Ce mesaj vi s-a părut cel mișto?

Probabil cel de pe toalete, care zice că Guvernul e un căcat și că locul lui e în WC.

La ce proteste ați fost înainte?

Rodriguez Stephan: Am fost la proteste împotriva războiului sau la proteste de susținere a dreptului femeilor de a avorta. Iar azi e o zi foarte importantă în Elveția, pentru că a fost un referendum în care a trebuit să votăm pro sau contra dreptului imigranților, aflați la a treia generație, de a primi mai ușor cetățenie. Și majoritatea oamenilor au votat pro.

Munk Bertil: E o veste minunată pentru noi și ne bucurăm să vedem că e cumva o mișcare internațională.

Alex Rosa, New Jersey, SUA, 27 de ani, web designer

De două săptămâni jumate în România

VICE: De ce ai venit la protestul ăsta?

Alex Rosa: Din mai multe motive. Primul e lupta anticorupție. Nu e ceva specific României sau unei țări anume, ci e o problemă globală. Din punctul meu de vedere, e important să te alături oamenilor care au aceleași valori, indiferent de naționalitate.

Când ai venit prima dată?

În duminica aia când a fost pre-protestul. Am fost la pre-party, haha. Și în total am fost în opt seri.

Ai fost și marți noapte, când a fost aprobată OUG 13?

Da.

Ce te-a făcut să ieși în noaptea aia?

Mi s-a părut că au jucat murdar și apoi m-am gândit că una e doar să ai o părere și alta e să mergi să o susții. Noi avem șansa să fim alături de mii de oameni pe care nu i-am cunoscut încă, dar care au aceeași ideologie ca noi, așa că de ce să n-o susținem împreună?

Care a fost cel mai tare lucru pe care l-ai văzut la protestul ăsta?

Girafa! Pancartele pe care am fost în stare să le citesc.

Spune-mi una.

Una cu fața lui Dragnea și cu o grămadă de pule în jurul lui. Aia e preferata mea.

Fotografie de Shaun Williams

Ai avut și tu vreo pancartă?

Nu, dar am purtat steagul României. E greu ca străin să spui ceva cu substanță, dacă nu faci efectiv parte din asta.

Ce diferențe ai văzut la protestul ăsta față de cele din State?

Un lucru pe care-l iubesc la protestul ăsta e faptul că e pașnic. S-au mai întâmplat și aici mici violențe, dar n-a fost nimic nebunesc. La protestele din SUA, sunt tot timpul tensiuni. În ultimul timp, am văzut o grămadă de articole în care prima poză e cu cineva care își ia spray cu piper în ochi. Aici e foarte diferit, pentru că oamenii au ieșit să spună ceva, nu neapărat să facă ceva, ci să-i inspire pe alții să facă o schimbare pozitivă.

În America, corupția e la un nivel foarte înalt, după cum am văzut ce a făcut Trump în ultimele trei săptămâni, doar că noi suntem prea mulți. Puterea noastră de a face ceva e foarte mică. Chiar dacă ieșim două milioane pentru o cauză, asta înseamnă 1% din populație.

Davi Carneiro, din Salvador, Brazilia, jurnalist de călătorii și profesor de portugheză

Locuiește de doi ani jumate în România

VICE: Ce te-a făcut să vii la protest?

Davi Carneiro: Cred că un cuvânt important în momentele astea e solidaritate. Am vrut să fiu solidar cu românii și, în special, cu cauza voastră.

Când ai ieșit în stradă?

Joi, a treia zi, apoi sâmbătă și duminică, iar sâmbătă mi-am făcut o pancartă pe care am scris „Sute de mii de români și 1 brazilian. # Suntem cu voi”. Când au văzut-o, oamenii au dat mâna cu mine, o fetiță m-a îmbrățișat, alții au făcut poze și chiar am simțit că solidaritatea contează.

Cum ți se pare OUG 13 și modul în care a fost adoptată? Îți amintește de Brazilia?

Da, ăsta e un alt motiv care m-a făcut să ies la protest, România și Brazilia trec prin lucruri foarte asemănătoare. În ultimii ani, în Brazilia au fost multe manifestații, cele mai mari au fost cele din 2013 împotriva scumpirii biletului de călătorie sau cele din 2014, împotriva campionatului mondial de fotbal,

Mi se pare absurd modul în care Guvernul a încercat să adopte această ordonanță, „noaptea ca hoții”, cum ziceți voi, fără să asculte opinia publică, încercând să fugă de jurnaliști, știind că această ordonanță îi favorizează pe cei care au propus-o.

Ce ți-a plăcut la protestul ăsta?

Mi-a plăcut că a fost un protest pașnic. Oamenii au vrut să fie limpede că majoritatea celor care protestează n-a avut nicio treabă cu violențele din seara respectivă. Am văzut că unii le dădeau flori jandarmilor, am văzut o grămadă de familii cu copii. Mi se pare un protest foarte matur. Și cred că s-a transformat dintr-un protest, într-o mișcare socială. Mi-a plăcut mult că bulgarii au fost solidari cu voi, pentru că mereu am observat o distanță între voi. De exemplu, când am fost în Bulgaria și spuneam că sunt brazilian, oamenii zâmbeau larg, iar când soția mea spunea că e româncă, le pierea zâmbetul. Cred că e important că vă dați seama că sunteți, de fapt, în aceeași barcă.

Dasha Malyutina, 30 de ani, din Novosibirk, Rusia, cercetător la New Europe College

Locuiește de trei luni jumate în România

VICE: Ce te-a făcut să mergi la protest?

Dasha Malyutina: Am fost la protest miercuri, a doua zi, și cred că m-am dus dintr-un interes general. Sunt specialist în științe sociale și am făcut cercetări despre proteste. În ultimii trei ani, am urmărit în special protestele din Ucraina, dar nu am fost niciodată la o manifestație atât de mare ca asta. Până la sfârșitul lui 2015 am locuit în Londra și am cercetat activismul imigranților care e la o scară mică, în comparație cu evenimentele din România. Deci, am vrut să văd asta cu ochii mei și să văd cum se poate compara cu Maidan.

Ce diferențe ai văzut între protestul ăsta și Maidan?

Evident că România și Ucraina se află în situații geopolitice diferite și sper că România nu riscă vreo intervenție din partea rușilor. Cred, sper, haha… Cred că sunt destule șanse ca protestul ăsta să se încheie într-un mod pașnic și democratic. Cum știm cu toții, în Ucraina s-a încheiat cu violențe și cu intervenția Rusiei. O asemănare dintre protestul de aici și cel din Ucraina e că oamenii s-au organizat singuri, prin social media, fără să aibă în spate lideri politici și cred că asta se întâmplă la protestele la scară largă în ultimul deceniu.

Ți-a sărit în ochi vreun mesaj?

Mi-a părut cumva rău că nu înțeleg română, pentru că n-am putut să înțeleg majoritatea mesajelor de pe pancarte. Am citit articole în engleză pe internet despre protest, dar da, creativitatea oamenilor de a face pancarte sau bannere a fost impresionantă. Luminile de la telefoane și proiecțiile pe clădiri mi s-au părut iarăși niște idei foarte tari.

Te-a făcut protestul ăsta să vezi România cu alții ochi?

Cred că mi-a confirmat părerea bună pe care o aveam deja despre români.

Boudain, 25 de ani, e actor

Fost student Erasmus în București (a studiat Actorie la UNATC)

Boudain, mijloc

VICE: De ce ați venit la protestul ăsta?

Boudain: Din simpatie pentru poporul român pe care-l considerăm un exemplu pentru poporul francez, pentru că a avut puterea să iasă în stradă în felul ăsta. Dacă voi ați făcut asta aici, putem și noi s-o facem acolo și putem s-o facem oriunde. În Franța, manifestațiile nu mai au nicio putere, pentru că sunt foarte dese și vin foarte puțini oameni. Ni se pare foarte tare că aici oamenii au reușit să se mobilizeze în număr atât de mare pentru o cauză comună.

La ce proteste ai fost în Franța?

La multe greve și la proteste împotriva execuțiilor polițiștilor. De exemplu, săptămâna trecută, un băiat pe nume Theo a fost violat de polițiști și am ieșit în stradă, dar, în mare, ne-am cam pierdut încrederea în puterea protestelor, pentru că istoria Franței e plină de proteste, însă în ultimii zece ani nu s-a schimbat mai nimic.

Ce v-a atras cel mai tare atenția aici?

Am văzut foarte multe manifestații și n-ar fi corect să le compar, dar sunt plăcut surprins să văd protestul ăsta, pentru că știu că nu sunt multe manifestații de genul ăsta în România.

În Franța e greu să faci un protest care să nu fie violent și mă bucur să văd că aici e lipsit de violențe. În Franța, la orice protest se dă cu gaze lacrimogene.

Ce mesaj ți-a rămas în minte?

Am văzut niște ouă și ziceau că „dacă n-aveți ouă să faceți ceva, vă dăm noi.”

Shaun Williams, 35 de ani, din Cincinnati, Ohio, SUA, doctorand

Fotografie de Avigayl Sharp

VICE: Ce te-a făcut să ieși la protestul ăsta?

Shaun Williams: Mi-am dat seama că e un moment important pentru istoria României post-comuniste. N-am ieșit nici în prima, nici în a doua, cred că abia în a treia zi am ieșit. Sincer, la început am crezut că protestul o să se termine după prima zi, pentru că știam că România n-are o tradiție a protestelor care să se întindă pe perioade lungi. Și când s-a prelungit, am zis: bine, merg să văd cum e. Am venit cu prieteni, cu proprietarii apartamentului meu, care sunt în vârstă. A fost interesant.

Ce ți s-a părut cel mai diferit la protestul ăsta față de ce protestele la care ai mai fost?

În primul rând, când am ieșit din metrou m-a impresionat faptul că oamenii dădeau mâna cu jandarmii și erau foarte prietenoși. Protestele din Washington la care am participat au fost un pic mai violente decât ce am văzut aici și mai ales cel din Ucraina, din Maidan. Bine, acolo toți erau împotriva poliției. Aici, mi-am dat seama că jandarmii sunt de partea protestatarilor.

Și în Washington la ce proteste ai fost?

Am fost în 2001 la protestul împotriva războiului cu Afganistan și încă o dată împotriva războiului cu Irak.

Cum ți se pare faptul că aici a fost și un antiprotest?

N-am fost acolo, dar în SUA e la fel. De exemplu, când am fost la protestul împotriva războiului, au fost oameni care au ieșit să-l sprijine pe G. W. Bush. Nu mi se pare ciudat, dar e ciudat dacă oamenii au fost plătiți, am auzit de chestia asta.

Aa, și încă ceva ce a mai fost diferit, n-am mai văzut niciodată un protest cu proiecții video. Când am venit prima dată, nu înțelegeam cum știu oamenii să strige același lucru în același timp. Strigau toți hoții hoții și abia apoi am văzut că citeau de pe clădire. O prietenă americană mi-a spus că așa a fost și la Occupy Wall Street în New York. Poate că nu e prima dată în istorie când s-a făcut așa ceva, dar e prima dată în viața mea când am văzut asta și mi s-a părut foarte interesant.

Ai strigat și tu hoții, hoții ?

Da, sigur!

Și ce ai mai strigat?

Demisia.

Ai cântat și imnul?

Nu știu imnul, din păcate.

Cum ți s-a părut chestia asta că se cântă imnul național?

Bună întrebare. A fost interesant, pentru că atunci când am fost la protestul împotriva războiului, cred că protestatarii erau mai liberali și poate mai anarhiști și n-a existat elementul ăsta de naționalism și patriotism. Apoi am citit o cercetare despre cei care au fost în Piața Victoriei, în care scria că au fost mai mulți oameni de dreapta. E interesant. Poate dreapta înseamnă altceva pentru mine, ca american, decât pentru România.

Ce mesaj de aici ți-a rămas în minte?

Nu pot să spun.

Spune, că e pentru VICE.

Am făcut o poză, stai că ți-o arăt. Am pus-o pe Facebook.

Fotografie de Shaun Williams

Mai vreau să mai spun o chestie. Niște prieteni au scris pe Facebook că protestul ăsta e un fel de Maidan românesc. Mi se pare că încă nu e. Bine, și Maidan-ul a început așa, dar marea diferență e că acolo oamenii au rămas toată noaptea, au făcut corturi, nu toți, desigur, căci mulți veneau în fiecare zi după serviciu, dar au fost și foarte mulți care au rămas peste noapte, chiar dacă a fost foarte frig. Acum au trecut aproape două săptămâni de protest, dar oamenii îl comparau deja cu Maidan după trei zile. Nu spun că nu e bine ce se întâmplă aici, dar ăsta poate să fie doar începutul. O să vedem cum evolează, depinde de Guvern.



Unele interviuri au fost scurtate și editate, pentru coerență.

