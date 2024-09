Studenții lucrează ca escorte ca să-și plătească studiile

Niște cărți de vizită, deși majoritatea studentelor preferă să se promoveze online, nu pe cabinele publice (Fotografie Per Gosche, via).

Un sondaj britanic de la începutul acestui an academic a descoperit că unul din 20 de studenți cunosc pe cineva care își plătește cursurile cu ajutorul serviciului de escorte, în timp ce unul din 25 spun că ar lua în considerare ideea de beneficiari care să-i întrețină pe perioada facultății.

De obicei, studenții englezi ies din facultate atașați la o căruță de datorii, în jur de 45 de mii de lire. Deci e absolut normal ca oamenii să caute metode alternative pentru a-și plăti împrumuturile studențești, sau dacă lucrurile merg bine pentru ei, chiar taxele de școlarizare.

Proiectul Student Sex Work, alcătuit anul trecut de cercetători din cadrul universității Swansea, a descoperit că mulți studenți chiar fac asta din plăcere. Motivațiile sunt: un program flexibil, bani decenți și faptul că se bucură de sex. Dar și asta vine cu câteva dezavantaje surprinzătoare, cum ar fi să aibă de-a face cu stigma societății și să trebuiască să ascundă natura muncii de părinți și colegi.

Același studiu a concluzionat și faptul că există mai mulți studenți bărbați decât femei, care folosesc industria sexului drept o modalitate de a se întreține pe perioada facultății, deși când am scris acest articol, nu am reușit să vorbesc decât cu trei studente. Astea sunt mărturisirile lor despre suplimentarea sau chiar anularea împrumuturilor cu banii din munca sexuală.

Tiffany, 25 de ani, studiază în Essex

Sunt două capete la o balanță, ai parte de jucătorii profesioniști, care știu bine regulile și cei pierzători, care-și încearcă norocul. Un tip pe care l-am întâlnit m-a pus să-i comand un meniu happy hour de la Mexican. În marea parte a întâlnirii el a avut guacamole la gură și la sfârșit mi-a spus că e între joburi, dar i-ar plăcea să mă ducă la Senza. Da, sigur, baftă.

Un alt tip mi-a înmânat patru mii de lire în bancnote de 50, într-un colț de pub și câteva săptămâni mai târziu mi-a trimis o carte de credit, cât timp a fost plecat cu afaceri. Nici măcar nu ne futusem încă.

Avantajele au fost fantastice: cam odată la două luni, îmi reînnoiam garderoba și mereu îmi cheltuiam primul onorariu pe o geantă nouă sau pantofi. Plus, în mai mult de jumătate din cazuri, ei oricum îți cumpără orice îți dorești.

Eu m-am plimbat prin multe locuri: Londra, Barcelona, Dubai, dar niciodată pentru mult timp, pentru că altfel se plictisesc mai repede. Poate fi chiar obositor. Trebuie să fii sexi constant, să ai grijă să nu ți se scurgă machiajul și să fii într-o dispoziție bună tot timpul. Trebuie să fii dispusă să încerci chestii sexuale, pe care în mod normal le-ai refuza cu prietenul tău. Totul e imprevizibil și poți să te trezești oricând cu surprize, de genul un vibrator în fund, dar tu trebuie să te prefaci că îți place la nebunie. Am făcut în jur de 42 de mii de lire anul ăsta, deci, dacă ai noroc și știi să te prefaci că gemi de plăcere, atunci ești asigurată.

Adrianne, 24 de ani, studiază în Manchester

Eu am studiat în Manchester, dar venind din America, habar nu aveam cât de scumpă poate fi Europa. Situația financiară era din ce în ce mai grea. Am ajuns în punctul în care număram monezi într-un apartament cu trei camere și cinci colegi, așa că m-am hotărât să încerc să fiu escortă, după ce prietena mea de la facultate mi-a prezentat un site.

Mi-am făcut un profil și în următoarele 24 de ore de pe site, am primit 25 de mesaje. Cererile variau, de la un masaj senzual la o cafea. Am decis să ies în oraș cu un domn care părea foarte drăguț și bine educat. Nu era foarte bătrân, cam pe la 30 și ceva de ani. Nu am vrut ca prima mea experiență ca escortă să fie cu un tip bătrân ca bunicul meu. Ne-am întâlnit într-un bar pentru câteva pahare. M-am simțit destul de inconfortabil să stau acolo și să aștept, nu semăna deloc cu o întâlnire amoroasă. Mă simțeam ca și cum toți din jurul meu știau pentru ce am venit.

Când a ajuns și el, am devenit total paranoică. Nu părea bărbatul fermecător din poze. Cu siguranță era el, dar arăta cu totul diferit de poza de profil. Am început să vorbim și îmi tremura vocea. El stătea prea aproape de mine și parcă simțea nevoie să pună mâna constant pe mine, indiferent că era pe umăr, coapsă sau mână. Asta m-a cam speriat. Nu mă scăpa din priviri și vorbea cu subînțeles, care m-a făcut să mă simt și mai inconfortabil. Cele mai simple întrebări erau răspunse în ghicitori care duceau într-un fel sau altul, tot la mine, corpul meu sau cu ce eram îmbrăcată.

Mai târziu, tipul s-a dus la toaletă, iar eu am fost la bar și am întrebat dacă mai există vreo ieșire în afară de cea principală. Barmanul m-a întrebat dacă aveam o întâlnire proastă, iar eu am râs, mai mult de frică și apoi am răspuns că da. El m-a direcționat spre capătul camerei din colțul opus și eu am început să fug cu haina în brațe. A mers spre stația de autobuz, dar între timp mi-am auzit numele de escortă. Când m-am întors, l-am văzut pe tip cum alerga de la bar spre stația de autobuz, să-mi spună că nu trebuie să plec și că el nu a terminat.

Am sărit în primul autobuz, fără să mă uit unde se duce și nu l-am mai văzut niciodată pe tipul ăla.

Annabelle, 22 de ani, studiază în South Wales



Mi s-a prezentat conceptul de escortă de către o prietenă, care auzise studente care vindeau compania lor plăcută, ca o modalitate de a se întreține pe durata facultății. Așa că m-am hotărât să încerc și eu.

Încă mă văd cu primul meu sugar daddy. Ne-am văzut la o cafea și ne-am înțeles bine din prima. Am fost la câteva întâlniri non-sexuale, cum ar fi la cină, cocktailuri și chiar la operă. Prima noapte în care am dormit împreună, am făcut 1 200 de lire. Am făcut sex normal și ne-am făcut oral reciproc. Nu s-a simțit diferit de restul tipilor cu care mă culcam de obicei, în ciuda faptului că era de două ori mai în vârstă ca mine, căsătorit și avea copii.

Până acum, am făcut în jur de 30 de mii de lire și merg cu el, atunci când pleacă în călătorii de afaceri. De obicei, doar stau prin preajmă și-l aștept la restaurante sau cafenele, iar câteodată mă lasă să mă duc la cumpărături cu cardul lui de credit. Nu mă lăfăi niciodată cu lucruri super scumpe, pentru că el oricum îmi plătește o alocație lunară de 3 200 de lire.

Am făcut chestii sexuale destul de ciudate, doar pentru că asta îi place lui. El e submisiv, deci îl lovesc, strangulez și câteodată chiar îl scuip. Asta îi place lui.

Nu intenționez să mă las de meseria asta, dar câteodată devine mai dificilă atunci când se întâmplă să-mi placă de alți tipi. În schimb, trebuie să mă întrețin și în momentul ăsta, prefer un stil de viață lipsit de griji financiare, decât o relație serioasă.

