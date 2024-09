Am vorbit cu studenți ca să văd ce au înțeles din pomana electorală a PSD cu gratuitatea pe tren

Nici n-au trecut primele două luni de guvernare PSD și deja România a învățat ce face o ordonanță de urgență, s-a specializat în nițel cod penal și a început să pună mai des declarații în paralel ca să vadă cât mint politicienii. Dacă acum s-ar încheia anul, cel mai popular cuvânt ar fi „ordonanțe”. Pe lângă celebra OUG 13, a mai existat OUG 2. Asta acoperea gratuitatea pe CFR a studenților și părea o pomană d-aia care să asigure voturi și peste patru ani. Așa că de la 1 februarie studenții au avut liber pe trenuri.

„Astfel, potrivit prevederilor Programului de Guvernare 2017 – 2020, în anul 2017 vor fi adoptate măsuri privind: […] asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenți” – așa era descrisă situația actuală de la care pornea ordonanța. Minunea asta a ținut vreo 14 zile, timp în care gările și trenurile au fost mai pline, dar încrederea în PSD n-a crescut. Ba mai mult, studenți de la Cluj au venit în București ca să protesteze. Aproape o săptămână mai târziu, legea gratuității a început să fie „optimizată”.

Amendamentele care reduc transportul între domiciliu și facultate și îl oferă gratis pentru liceu.

Pe 14 februarie, senatorii Eugen Teodorovici (PSD) şi Florin Cîţu (PNL) au introdus amendamentul care ar limita gratuitatea între orașul în care învață studentul și localitatea în care are domiciliul. E cam ce-a făcut cabinetul lui Cioloș în decembrie, când le-a permis călătorii gratuite ca să voteze, numai că acum se întinde pe tot anul. Aceiași doi senatori au mai extins gratuitatea și pentru liceu. Apoi, senatorii Teodorovici și Mihu Ștefan (PSD) au mai venit cu o idee: mergi gratis doar dacă ești student până în 35 de ani.

Până la 35 de ani poți să fii student fără loc de muncă, dar după trebuie să-ți plătești singur călătoria cu trenul.

Ce-i nasol cu populația e că dacă îi tai din beneficii sau bani, e nasol, cum au observat Traian Băsescu și Emil Boc prea bine în urmă cu câțiva ani. Așa că în nici o lună, legea trebuie ciuntită, pentru că nu era decât o pomană. Cîțu a scris pe Facebook că renunță la amendament, motivând că doar 30% din studenți merg și în alte orașe decât acasă, iar bugetul nu iese prea afectat. Partea cea mai bună e asta: „Asta insemna, ca de fapt aceasta promisiune a psd-ului pentru studenti a avut doar un scop electoral”.



Studenții și diverse organizații studențești n-au primit bine vestea și nu e nimic surprinzător aici. Dar s-a activat și Mircea Badea care a comparat studenții cu cerșetorii. Și chiar nu ar trebui să fii doctor în sociologia maselor ca să-ți dai seama că dacă promiți ceva, trebuie să și livrezi. Totul e încă în dezbatere și dacă amendamentele trec, cel mai câștigat e studentul care vine din Timișoara în București, de exemplu, că pe drum până acasă se poate opri oriunde (asta ca să vezi cât de bună e ideea cu limitarea călătoriei între domiciliu – facultate).

Până decid PSD și Parlamentul pe cine lasă gratis pe CFR și pe cine nu, am întrebat mai mulți studenți ca să văd ce au înțeles ei din jocul ăsta de alba-neagra cu o masă de vot pe care credeau că o pot manipula. Surpriză sau nu, cei mai mulți nu se așteptau ca minunea să țină prea mult.

Ionela, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 22 de ani

Fotografii de Răzvan Băltărețu

Eu am fost suprinsă de ideea cu CFR gratuit, iniţial nu știam dacă e adevărat sau nu. Dar a fost, așa că am folosit-o ca să merg acasă. Însă, până la urmă, orice minune ţine trei zile din păcate. Eu plănuisem și să vizitez Cluj, împreună cu prietenele mele – studente şi ele. Chiar e o oportunitate pentru studenţi să viziteze ţara și am văzut iniţiativa ca un ajutor real, pentru că se întâmplă ca mulți să nu meargă acasă, pentru că nu au bani atunci.



Cred însă că nu mai pun studenţii botul la astfel de pomeni. Nu mai suntem sclavi. Mă oftic tare când văd lucruri de genul la mine, la Buzău. Sunt bătrâni care acceptă şi un pix, chiar dacă nu-l folosesc. Ei sunt cei care ne distrug viitorul. Ei nu ştiu nici măcar ce votează, că niciun student nu votează cu PSD.

Ana-Maria, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, 22 de ani

De la început mi s-a părut cu dus-ntors ideea asta cu CFR moca pentru studenți. Trebuia să fie o problemă pe undeva, nu aveau cum să piardă atât de mulți bani doar ca să merg eu la mare fără să mai dau 40 lei pe tren. Nu pot să zic că nu m-am bucurat. Ba chiar voiam să mă folosesc de gratuitate. Mi-am luat câteva zile libere de la job, voiam să fac un city break la Cluj, să-mi văd câțiva prieteni și să schimb puțin aerul. Dar am avut cunoscuți care au folosit-o și singurul lucru de care s-au plâng a fost coada de la ghișee.



Stau în București de trei ani jumate. Dacă adun tot timpul pierdut la o coadă în gară, ajung la cel puțin o vacanță de vară. Iar de ratat tren am fost foarte aproape. În schimb, tipul care era în spatele meu l-a pierdut. L-am văzut din tren cum alerga pe peron să-l prindă. Iar acum cozile au fost și mai mari, că-ți trebuie bilet cu 0 lei pe el ca să mergi gratuit.

Personal, mă așteptam la schimbarea textului, mai ales după toate serile de protest și toți studenții veniți din țară la București. Să fim serioși, cum poți opri asta dacă nu să le tai ce au mai la îndemână? Dar am văzut la noi, ăștia de la master, că nu prea mai înghițim mizeriile politicienilor. Nu-ți dă nimeni ceva gratis fără să aștepte altceva în schimb. Poate doar cei din primul an să mai fie entuziasmați de așa ceva și să creadă că lumea chiar e bună. Și chiar am avut colegi care au votat cu PSD, dar i-au cam înjurat în ultima perioadă. Nu am auzit, totuși, pe vreunul să zică: da, bravo, boss, vă votez toată viața!

Mihaela, SNSPA, 23 de ani

Eu sunt din Constanţa şi am folosit gratuitatea ca să merg acasă în weekend. Pe noi ne ajută, economisim o sumă semnificativă de bani, dar cred că e și un motiv în plus pentru studenţi ca să călătorească nu doar acasă, ci şi în alte locuri interesante ale ţării. Eu aveam în plan să mă duc în oraşe mari din România, gratuitatea mă ajuta. E chiar primul ajutor real pe care eu l-am primit ca studentă şi cred că ar trebui ca statul să se implice mai mult pentru a încuraja şi susţine studiul universitar şi postuniversitar din România.



Principalele ţări europene oferă asemenea gratuităţi pentru studenţi, nu văd de ce studenţii români ar considera acest beneficiu drept „pomană electorală”. Nu cred că gratuitatea transportului afectează în vreun fel percepţia studenţilor asupra partidelor politice. Personal cred că nu vor risca să reducă gratuitatea, suntem generaţia Y, cu mare influenţă în societate. Și obiecţii sunt multe în legătură cu regimul de transport, însă gratuitatea a fost cel mai bun lucru din ultimii ani.

Elisa, Facultatea de Administrație și Afaceri, 20 de ani

Cred că mai mult a fost văzută ca o mită electorală. Parlamentarii voiau doar să ne „cumpere” sau să ne tragă de partea lor. Păcat că ei nu și-au dat seama că nu putem fi cumpărați, deși am fi dorit să fie un ajutor sincer și real. Costul călătoriilor e foarte ridicat, mai ales când ai de mers peste 300 de kilometri.

Acum, doar pentru că studenții au acceptat gratuitatea nu înseamnă că pun botul la minciuni. Și eu, și prietenii mei putem să judecăm, să analizăm situații și să alegem ce e mai bun. Mai ales că nu avem nicio garanție că promisiunile vor fi respectate.

Ideea asta nu a fost clar abordată de la început. După ce au promis un lucru studenților, și-au dat seama că fondurile sunt insuficiente și s-au gândit să reformuleze legea. Cred că înainte de a spune ceva, politicienii trebuie să analizeze din toate punctele de vedere orice decizie sau lege, ca mai apoi să o facă oficială.

Karina, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, 20 de ani

Mie mi s-a părut o modalitate de a acoperi răul făcut, exact ca măririle salariale sau ale pensiilor. Eu am folosit gratuitatea ca să îi vizitez pe-ai mei, n-am mai fost acasă dinainte de Crăciun, iar weekendul trecut a fost şi primul de după sesiune, așa că am călătorit până la Braşov. Dar tot am stat jumătate de oră în Gara de Nord pentru bilet.



Chiar și așa, eu nu cred în nimic din ce promite PSD, mai ales de anul ăsta, că oricând la ceas de seară se poate modifica ceva. Așa, desigur că ideea transportului gratuit mi s-a părut bună, dar am ştiut de la început că asta este doar o mascare a celorlalte ordonanţe, proiecte şi planuri pe care Guvernul le avea în plan.

Bineînţeles că studenţii apreciază legea asta, oricui îi convine să se plimbe gratuit în timpul liber, însă mă îndoiesc că cineva ar pune botul la pomenile electorale sau să simpatizeze cu PSD sau cu Guvernul. Nici vorbă!

Răzvan, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, 22 de ani

Am auzit de cozi, după ce mersul cu trenul a fost gratuit, dar eu, de obicei, merg cu una-două zile înainte ca să-mi iau bilet. Evit aglomerația și nu risc să pierd trenul. Și la început eram sceptic. Mi-a trecut când am primit de la un prieten poză cu un bilet spre localitatea lui de domiciliu pe care scria 0,00 lei. Din păcate, eu încă nu am apucat să plec, dar dacă rămâne în forma cu gratuit spre casă și înapoi, o să încerc să ajung măcar până în cel mai apropiat oraş pe care nu l-am vizitat până acum.



Pentru studenți chiar a fost un ajutor real. Ba mai mult, unii au profitat şi au mers la proteste în oraşe mai mari sau chiar până în Bucureşti. Și asta îmi arată că studenţii au luptat şi vor lupta mereu pentru ce e drept şi pentru un viitor mai bun, orice ar însemna asta, de la stat în stradă zile la rând până la amendamente și legi gândite de politicieni.

Cu gratuitatea asta n-am auzit de colegi care să vrea să voteze cu PSD, dar unii au început să simpatizeze partidul sau să nu-l mai deteste atât de mult pe motivul măririi burselor şcolare. Mie mi se pare că asta şi tentativele de adoptare a OUG-urilor le-a pus un fel de ştampila în frunte care ne arată cum vor încerca să conducă ţară în perioada guvernării. Nu mi se pare deloc corect să-şi asume anumite lucruri şi să le susţină clar şi răspicat în campania electorală și după ce au fost votaţi să vină cu o replică de genul „staţi că nu e chiar aşa”. Prima impresie a fost catastrofal de proastă şi presimt că va continua descendent.

Luiza, Facultatea de Filosofie, 21 de ani

Eu am mers gratis cu trenul imediat după sesiune. E o idee bună și să călătorești așa, că banii de tren pot fi folosiți pentru o noapte de cazare, măcar. Printre colegii mei mă bucur că majoritatea ştiu că gratuitatea a fost iniţiativa unei federaţii studenţeşti, nicidecum a politicienilor. Deşi este un ajutor real, nu este suficient să ne câştige încrederea. Trebuie să încerce mai mult. Dar am rămas foarte surprinsă când tineri de vârsta mea şi studenţi i-au criticat pe cei care au ieşit în stradă doar pentru că s-au mărit bursele şi s-a dat transport gratuit şi au simpatizat cu aleşii.



Lucrul ăsta mi se pare foarte grav, deoarece nu poţi să mergi pe principiul „lasă-i să facă ce vor, dacă ne aruncă şi nouă un os”. Cred că ar trebui să fie foarte clar că ei sunt în slujba noastră, nu invers. Acum, întoarcerea asta există din două cauze: ori nu ies socotelile, ori sunt supăraţi că studenţii au ieşit la protest. Dacă oricare dintre aceste două cauze e adevărată, atunci cred că atunci când au formulat legea nu au luat în calcul nişte aspecte. Sigur că au şi ei dreptul să greşească, însă parcă se întâmplă prea des.

Andreea, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, 22 de ani

Cum arată un bilet de 0 lei? Fix ca unul normal, costul de print e același, dar ai dovada că n-ai plătit nimic.

Eu am rămas surprinsă când am mers prima dată gratis cu trenul. Imediat ce s-a aprobat legea am luat un tren către București ca să mă conving că ceea ce se întâmplă e real. Eram convinsă că există o hibă legislativă pe undeva și că nu o să pot să iau biletul gratis. Îmi pregătisem și banii să plătesc, dar surpriză. Pe bilet chiar scria 0 lei. Și m-am bucurat nu neapărat pentru mine, sunt din Ploiești, dar pentru alții prețurile CFR sunt mari și greu de suportat mai ales că de la confort până la infrastructură, lucrurile lasă mult de dorit.



Dar dincolo de ajutorul ăsta, majoritatea prietenilor mei au considerat-o strict pentru campania electorală, idee pe care am împărtășit-o și eu. Așteptam momentul în care să se abroge legea, dar nu mă gândeam că va veni atât de repede. Oricum, minunea asta a ținut mai mult de trei zile, deci putem să răsuflăm ușurați. Clar a fost o lege reală, nu una desprinsă din basme, așa cum am crezut eu inițial. Am și păstrat unul dintre bilete așa ca piesă de muzeu, așteptând să vină ziua în care legea o să fie anulată.

Cât despre „pomană”, mă bucur că nu i-a făcut pe studenți să stea în casă. Am mers în grup la protest chiar dacă ni s-au mărit bursele și ni s-a dat gratuitate pe tren, tocmai pentru că ne-am dat seama că undeva e o problemă și că sunt prea multe facilități așa venite peste noapte de nicăieri. Studenții au venit la protest din toată țara, gratis, cu trenul. Culmea ironiei, nu? Clar PSD nu a obținut simpatie cu ajutorul gratuității.

Laura, Facultatea de Farmacie – UMF „Carol Davila”, 20 de ani

Eu cred că modificărilea astea nu fac decât să determine studenţii care au ieşit în stradă până acum să iasă în număr şi mai mare, cu un motiv în plus de protest. Nu mi se pare corect ce au făcut cei doi senatori, e altă limitare a libertăţii. Nu cred că la proteste toţi ar fi avut banii necesari pentru bilet, dacă nu ar fi fost gratis. Din păcate, au găsit aceşti domni „soluţia” pentru problema numărului mare de studenţi de la protestele din Capitală.



Mă întristează modificarea pentru că după sesiunea de vară ne dorim să mergem să ne relaxăm, la mare, la munte, sau în alte oraşe unde am avea ce să vedem, altele decât cele din judeţul în care locuim. Cu siguranţă însă unii dintre noi sunt opriţi de cheltuielile pe care ar trebui să le facem, la care acum s-a reintrodus şi preţul biletului de tren.

Maria, Facultatea de Jurnalism – Universitatea Hyperion, 23 de ani

Clar schimbarea în acest context a născut controverse, „păreri” diverse. Orice pas pe care îl fac, chit că e corect și explicabil, va fi luat ca un afront și va naște și mai multă înverșunare. Gratuitatea era un proiect util și necesar, dar mi s-a părut puțin fezabil încă de la început și prea mult ca să fie adevărat. Cred că ne-am obișnuit să ni se dea cu o mână și să ni se ia cu cealaltă și de-aia am dezvoltat un scepticism în orice.



E adevărat și că faza cu „tinerii frumoși” care s-au trezit nu se aplică chiar tuturor. Da, cred că pentru unii încă mai funcționează la recompense pentru votul lor. Pentru o parte dintre colegii mei nu a contat comportamentul politicienilor, că oricum i-au votat. Dar da, cred că au mai cucerit câteva simpatii.

Cu toată treaba asta, o clarificare a textului și a proiectului în sine, stabilirea unor limite privind gratuitatea trebuiau concepute și aplicate de la început. E drept, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, dar când ești la conducerea unui stat îți faci socoteala din momentul în care ai pus ideea pe foaie. Asta, așa, ca o explicație care nu lasă spațiu pentru alte teorii. O altă problemă e cu cozile. Săptămâna trecută am fost la gară să iau un pachet de la ai mei și când am intrat a trebuit să spun „pardon” la fiecare pas.

Era ca la deschiderea unui supermarket și se simțea în aer tensiunea, probabil nu se așteptau să stea la coadă să-și ia „gratuit” biletul.

Laura, SNSPA, 24 de ani

Cred că e de prisos să mai menționez că înverșunarea studenților față de intențiile și competența guvernanților a apărut într-un context deja cunoscut. Oare ce a fost asta? O intenție de a cumpăra tăcerea tinerilor și de a-i convinge să devină complici la actele lor de deturnare a tot ceea ce este cinstit și onest într-o democrație? În cazul ăsta, ei ar trebui să rețină că unele lucruri nu au preț, ci valoare, iar intenția de a pune preț unui lucru cu valoare va genera un efect de boomerang. Hilar, aproape jignitor, aș spune.



D-asta cred că e praf în ochi. Nimic (în lume) nu este gratis. Doar că nu vom mai plăti biletul de tren, ci vreun procent crescut pentru o taxă, un impozit sau o amendă. Așa va fi cu toate măsurile astea care cică ar trebui să „ne bucure”. Vom plăti pentru ele, doar că vor avea alte „nume” (de genul „taxa pe stâlp” – ne amintim, nu?). Nu sunt ipocrită, banii care mi-au rămas în plus au fost utili. Dar nu sunt nici naivă și sunt foarte mulți studenți perfect conștienți de ce implică această „gratuitate”.

Cu gratuitatea asta eu am mers acasă de două ori. Locuiesc la Drobeta Turnu-Severin, în mod normal plăteam vreo 80 de lei pe o călătorie dus-întors. Totuși, prima dată când am mers era foarte aglomerat la casele de bilete de la Gara de Nord, însă era începutul vacanței intersemestriale, ceea ce înseamnă că toate drumurile studenților duc spre casă (indiferent de hotărârile guvernanților). A doua oară a fost o situație firească, maximum cinci persoane la coadă – nimic neobișnuit.

Gratuitatea pe tren pentru studenți încă mai e valabilă, dar foarte probabil nu va prinde vacanța de vară în forma actuală. Desigur, guvernanții vor spune că ei au încercat, au trecut în program și au dat ordonanță, dar în Parlament s-a schimbat schimbarea.

Mai nasol e că în nici două săptămâni au fost evidente câteva lucruri cel puțin stupide. Nu poți da gratuit pe tren, decât punând oamenii la coadă ca să-și ia un bilet inutil. Nu există conceptul de a oferi suport online sau de a-ți verifica identitatea de student pe vreun site oficial. Iar automatele de vânzări nu pot fi actualizate (și făcute mai prietenoase) ca să preia din sarcina caselor. Așa că, dacă o gândești puțin pragmatic, dincolo de gratuitate, pierzi timp și bani atât pentru CFR, cât și pentru studenți. Nu toți sunt pe burse și bani de la părinți, iar timpul pentru stat la coadă trebuie luat din timpul de muncă.

