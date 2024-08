Am întrebat studenți la medicină dacă mai vor să plece din România după ce PSD a mărit salariile

Dacă ești tânăr sau tânără și intenționezi să practici medicina în România, Olguța Vasilescu, ministrul PSD-ist al muncii, are vești extraordinare pentru tine. De la 1 martie, guvernul Dragnea 3 a anunțat creșteri salariale pentru sistemul bugetar, în special pentru medici.

Astfel, odată cu începerea primăverii, un medic primar va câștiga 12 500 de lei, brut, adică 7 312 lei în mână. Suma e de trei ori mai mare decât obținuse în ultima lună a anului trecut. Medicii specialiști și rezidenți n-au fost nici ei omiși, astfel că cei dintâi vor încasa 9 900 brut lunar (5 791 lei net), în timp ce rezidenții vor primi între 3 334 de lei și 4 621 de lei, net, în funcție de anul de rezidențiat în care se află.

Ba mai mult, Gabriela Firea a anunțat tot săptămâna trecută că va aloca 15 milioane de euro pentru cumpărarea a 500 de apartamente pentru medicii și asistentele care lucrează în cele 19 spitale administrate de Primăria Capitalei.

Deci, oricum ai da-o, viitorul sună bine pentru cei peste 57 de mii de medici ai patriei. Mă rog, pentru ce a mai rămas dintre ei, pentru că, în acest moment, la fiecare șase ore un medic român pleacă din țară.

Practic, problema șpăgilor și a doctorilor veșnic morocănoși a fost rezolvată de stilourile providențiale ale Olguței Vasilescu și Gabrielei Firea. Condițiile improprii din spitale rămân, dar sunt convins că-n programul de guvernare există o soluție și pentru această problemă. Cu PSD la cârmă orice e posibil, trebuie doar să îndrăznești să crezi!

Așadar, curios dacă viitori doctori ai neamului împărtășesc optimismul guvernării PSD, m-am dus la Universitatea „Carol Davila” și am vorbit cu mai mulți tineri studenți despre recentele măriri de salarii. Uite ce mi-au răspuns.

Bianca, studentă în anul 1 la Carol Davila, 20 de ani

VICE: Mai vrei să pleci afară după ce termini facultatea, acum după ce PSD a mărit salariile medicilor?

Bianca: Da, aș vrea să plec în Franța, în Anglia, în principal în țările unde se vorbește franceză și engleză, deoarece nu cred că este de durată ceea ce a implementat guvernul acum. Cred că vor scădea înapoi, deoarece acum este un scandal destul de mare referitor la PSD și au făcut lucrul ăsta ca să ne ia ochii, să zic așa. Ca să nu mai iasă lumea în stradă și să mai atenueze un pic din probleme.



Eu am ieșit în stradă și anul trecut și anul ăsta. Am ieșit pentru că aștept să văd o schimbare. Adică, dacă s-ar schimba și aș vedea că e de durată, normal că nu aș mai pleca, pentru că nicăieri nu e mai bine ca acasă. Dar eu nu cred că schimbarea de acum este de durată, ținând cont de tot ce s-a întâmplat până acum și toate legile care s-au dat până acum.

Bianca, studentă în anul 1 la Carol Davila, 20 de ani

VICE: Vrei să pleci din țară după facultate?

Bianca: Da, în Germania.



Și măririle salariale intrate-n vigoare de la 1 martie nu te-au făcut să te răzgândești?

Nu neapărat salariul contează, ci condițiile. Tocmai am călătorit în Belgia și am auzit că spitalele sunt foarte curate, ai toate cele necesare, deci este total diferit de noi. Chiar dacă salariul este un pic mai mare, că nu este o diferență extraordinară, contează și condițiile.



Mă interesează să pot să-mi fac munca. Am avut anumite intervenții la noi și în momentul respectiv nu aveau bisturiu, nu aveau pansamente – de ce să trec eu prin așa ceva? Oricum, nu cred că măririle astea vor ține foarte mult, pentru că asta este o situație limită, pentru că oamenii vin, protestează și când totul se va termina, se vor atenua și măririle.

Alexandra, studentă în anul 1 la Carol Davila, 20 de ani

VICE: Ce vrei să faci după ce termeni facultatea?

Alexandra: Prima oară m-am gândit că o să plec din țară, pentru că știu că salariile nu sunt bune. Și știu că e greu să găsești un post. Notele trebuie să fie foarte, foarte mari ca să te ia un spital particular, iar dacă nu ești la particular, nu ai salariu bun. Și de aia era mult mai bine să plec în afară.



De la 1 martie au intrat în vigoare niște măriri de salarii destul de mari.

Am văzut, 120%, 170%. Asta mi-a plăcut din prima, iar dacă se va face, cred că este o șansă mult mai mare să stau aici, să muncesc. Pentru că, vorba aia, învățăm aproape 12 ani ca să devenim specialiști și la un moment dat o să avem salariul atât de mic. Dar sincer, nu cred că vor ține prea mult măririle, pentru că sigur vor crește prețurile altundeva, iar, în final, noi n-o să mai simțim creșterile salariale.

Eduard, student în anul 1 la Carol Davila, 19 ani

VICE: Ce vrei să faci după terminarea facultății acum, că s-au mărit salariile medicilor?

Eduard: Mă gândeam să fac rezidențiatul la noi, să fac un master de medicină nucleară afară, pentru că la noi nu prea există acest master, iar după să mă întorc. Măririle recente de salarii mă vor motiva și mai tare să rămân în țară și nu cred că sunt singurul care se gândește la asta. Sunt foarte mulți colegi din an, dar și mai mari decât mine care aveau planuri să plece și acum se gândesc dacă să rămână. E o inițiativă destul de bună. Eu cel puțin sper că măririle vor rămâne la nivelul acesta.

Alexandru și Alexandra, studenți în anul 2 la Carol Davila, 21 de ani

VICE: Acum, că s-au mărit salariile, vrei să rămâi în țară după terminarea facultății?

Alexandru: Sincer, da, cochetam cu ideea să rămân în țară. Nu pentru că sunt mulțumit de condițiile din spitalele românești, am luat în calcul și confortul adus de a sta în România. Mi se pare că oferă o anumită stabilitate, să știu că o să am casa mea, o să am familia și prietenii aici.

Mi-ar fi mai greu să mă mut, mai ales că doctorii de obicei se mută după rezidențiat, iar asta se întâmplă pe la 30 de ani, așa. Despre măriri nu cred că vor ține mult. Adică, s-a mai tot zis, s-au vehiculat idei, dar eu chiar nu cred în așa ceva. Eu sunt abia în anul doi, până termin mai e cale lungă. Dacă ar rezista măririle până termin eu facultatea, ar fi excepțional. Eu și așa plănuiam să rămân, așa că ar fi cu atât mai bine.

Alexandra: Sincer, am început să iau în calcul să rămân în țară, dar inițial mă gândeam să plec. Am început să mă răzgândesc datorită familiei, prietenilor, în general factorul ăsta, social. Mi se pare că mărirea salariilor rezolvă problema doar pe jumătate.

Eu vreau să fiu o profesionistă bună în ceea ce fac și consider că nu aș putea să ajung la performanțele pe care vreau să le ating, pentru că nu avem echipamentul necesar pentru a ne desfășura activitatea cum trebuie. Nu e doar de bani, e și de condiții, de cum tratăm pacienții.



Dacă ar fi să plec, aș pleca în Belgia, în țările astea, francofone, pentru că am locuit deja acolo, știu deja limba foarte bine și chiar am avut contact cu partea asta spitalicească și sunt cu totul alte condiții, medicii sunt mult mai atenți, te tratează altfel.

Aș rămâne doar pentru prieteni și familie, mi se pare că măririle nu vor ține, plus că nu știm ce o să mai fie când vom termina noi și vom ajunge pe salariu.



Sebastian, student în anul 1 la Carol Davila, 19 ani

VICE: Ce vrei să faci după terminarea facultății, rămâi sau nu în țară?

Sebastian: Vreau să rămân în țară, n-o să mă răzgândesc deloc. Cum să-ți spun, salariile sunt mici, dar nu știu, este țara mea, pentru ea învăț, pentru oamenii de aici, pentru sistemul de aici, lupt să schimb ceva, nu să plec, așa cum au plecat toți. Dacă oamenii ar forma o voce, cred că s-ar putea schimba ceva, dar nu cred că… nu, n-aș pleca de aici, nu vreau să plec.



Despre măririle Olguței Vasilescu ce părere ai?

Este spre bine, este un plus, începem de undeva, se schimbă în sfârșit ceva, dar nu cred că o să fie de durată, din cauză că imediat o să apară pretextul „nu avem fonduri”. O să înceapă să fie probleme cu finanțarea, ceva de genul ăsta. În decurs de un an sau doi, vom avea din nou probleme și o să apară din nou proteste. Mama mea este membră de sindicat și mi-a spus că ea și cu cei din Sanitas au luptat pentru aceste salarii, au obținut ce voiau, dar au zis în același timp că n-o să fie de durată, ei nu cred asta.



Adrian, student în anul 2 la Carol Davila, 20 de ani



VICE: Înainte să se anunțe măririle astea de salarii, ce te gândeai că vei face după terminarea facultății?

Adrian: Eu mi-aș cam fi propus ca la rezidențiat să-mi caut un post să lucrez în străinătate, în Statele Unite. Acum, aceste măriri mi-au dat puțin de gândit și probabil o să mai aștept, să văd dacă pe parcursul celorlalți ani pe care îi mai am aici îmi voi schimba sau nu părerea.



Nu mă interesează doar măririle salariile, mă interesează și atitudinea pe care o au ceilalți vizavi de medici, vizavi de sistemul de sănătate din România și, sincer să fiu, cam ăsta a fost primul motiv care m-a determinat să-mi doresc să plec. Iar dacă măririle astea vor trece testul timpului depinde numai și numai de cei care vor fi mai sus, la conducerea țării. Dar pot spune că reprezintă un factor contributiv care-i va determina pe majoritatea studenților care termină această facultate să rămână în țară. M-ar putea determina și pe mine, de ce nu?