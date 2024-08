Îi învăț pe bărbații bogați și puternici cum e să fii o femeie trans

Aparajita Ghosh e o femeie trans în vârstă de 25 de ani care locuiește în orașul indian Kolkata. Ghosh a lucrat timp de un an ca director de Resurse Umane, după care și-a găsit chemarea ca sugar baby. Mi-a povestit cum e viața de sugar baby trans în India și cum își folosește skill-urile conversaționale și relațiile cu sugar daddies ca să își susțină comunitatea.

Am început să îmi fac tranziția în clasa a opta. Dar am știut dintotdeauna că trebuia să fiu femeie, deși mă născusem bărbat. Și nu pentru că în copilărie îmi plăcea să mă joc cu păpușile, ci pentru că există o voce în interiorul tău care îți spune ce e bine pentru tine.

Bineînțeles, societatea nu susține această voce. Am crescut în orașul indian Siliguri, într-o societate patriarhală care mi-a impus o grămadă de tabuuri. Singurele lucruri pe care le auzeam despre persoanele transgender erau insulte precum hijra sau chakka. Așa că, evident, nu voiam să devin așa ceva. Cei din jur m-au făcut să cred că persoanele din comunitatea trans nu puteau deveni decât cerșetoare sau lucrătoare sexuale. Totuși, asta nu m-a împiedicat să fac o înțelegere cu părinții să-mi dea voie să folosesc machiaj de câte ori luam note bune la școală.

Când am început să-mi fac tranziția, la vârsta de zece ani, familia mea a fost stâlpul meu de rezistență. Dar din cauză că nu puteau înțelege de ce eram așa cum eram, mă discriminau constant. Mă criticau și îmi spuneau mereu cum alegerile mele le afectează reputația. Vărul meu a avut voie să plece la facultate la oraș, dar eu n-am primit aceeași libertate. M-au făcut să mă simt o proastă, incapabilă de nimic, deși eram o elevă de nota zece.

Încă îmi amintesc de un incident care s-a întâmplat când am aplicat la o universitate din Sikkim. Am trecut cu brio examenul de admitere și abia așteptam să încep o viață nouă într-un campus minunat înconjurat de munți și natură. Am fost și mai încântată când am văzut dormitoarele super confortabile cu vedere spre dealuri. Informasem deja instituția că eram o femeie trans și că îmi doream să locuiesc singură, ca să mă simt în siguranță și mi se spusese că e ok. Dar când am ajuns acolo, mi-au zis că nu se poate, pentru că ar însemna să priveze alt student de cazare. Așa că m-au pus să împart camera cu un băiat, în perioada în care tocmai îmi puneam sânii. N-am avut voie să stau în căminul de fete.

Am ratat multe oportunități în viață, dar am profitat de altele. M-am mutat în Kolkata pentru studii, am primit un job în Resurse Umane într-o corporație și m-am pus pe treabă. Cam în perioada aceea, am început să îmi încerc norocul în relații, pentru că eram în sfârșit singură și departe de familie. Mi-am făcut o prietenă mai mare care mi-a arătat niște aplicații de dating. Dar atunci am realizat și cât de dificil și diferit arată lumea aplicațiilor de dating când nu ești o persoană heteronormativă.

Am încercat aplicații precum Grindr, doar că eram o femeie trans care voia să fie cu un bărbat, ceea ce îmi limita mult opțiunile. Pe de altă parte, pe aplicațiile hetero, eram judecată tot timpul.

Într-o zi, acum vreo patru ani, în timp ce mă uitam la videoclipuri random pe YouTube, am dat peste unul care mi-a atras atenția. Era un interviu cu o sugar baby, în care o fată povestea încântată despre cum avea un sugar daddy care o ajuta să ducă un stil de viață grozav. Am realizat atunci că nu contează cum arăți sau ce gen ai ca să fii o sugar baby. Așa că am hotărât să încerc și mi-am făcut cont pe un site numit Seeking Arrangements.

Acolo, am primit acces la peste douăzeci de milioane de bărbați cu care puteam fi total transparentă. Mi-am pus o fotografie mișto, am scris despre experiențele mele cu joburile și am adăugat subiectele mele preferate de conversație. Bineînțeles, am ezitat să îmi pun și identitatea de gen, dar până la urmă am hotărât că trebuia să fiu total sinceră. Și spre surpriza mea, am avut foarte multe match-uri! M-am trezit într-un spațiu fără prejudecăți, în care bărbații erau atrași mai ales de personalitatea mea.

Există multe feluri de sugar babies, dar eu am menționat clar că eram dispusă să-mi ofer doar timpul și skillurile de conversație, nu și trupul. Așa că am cunoscut mulți bărbați maturi și înțelepți, genul de tipi cu care ar fi trebuit să-mi fac programare la o secretară ca să-i întâlnesc, dacă n-ar fi fost site-ul. Acești sugar daddies sunt adesea bărbați căsătoriți, care vin în oraș pentru întâlniri de afaceri și vor pe cineva cu care să viziteze locul și cu care să aibă conversații interesante.

Evident că jobul are numeroase avantaje: sunt asaltată cu parfumuri scumpe, coliere din aur, cine de lux și cecuri babane care mă ajută să mă întrețin. Odată, un sugar daddy a închiriat o sală de bal doar pentru noi și a dansat cu mine toată noaptea.

Dar pe mine nu m-au interesat doar banii sau darurile. Ca sugar baby, am început să mă simt tot mai curajoasă și puternică. Așa că am început să educ acești businessmeni foarte influenți despre ce înseamnă identitatea trans.

Mulți dintre acești bărbați mai ieșiseră cu femei trans, dar nu le înțelegeau foarte bine. Aici am intrat eu în joc.

Odată, am cunoscut un afacerist care mi-a spus că semănam cu un băiat de care era atras în timpul facultății, care voia să devină femeie. Din păcate, băiatul respectiv a murit înainte să-și împlinească visul. Discuțiile cu mine l-au ajutat pe acest bărbat să își înțeleagă crush-ul din tinerețe și chinul acestuia. Ideea cu comunitatea trans e că, deși nu ne cunoaștem toți între noi, știm că greutățile noastre sunt aceleași. Cu toții știm cum e să te simți exclus din societate.

Așa că am realizat că, dacă aș putea educa bărbații influenți despre diferența dintre orientarea sexuală și identitatea de gen, aș putea schimba societatea.

Cel mai mare avantaj ca una dintre puținele sugar babies din India e că îmi pot folosi informațiile despre identitatea mea ca să lupt pentru comunitatea mea. Șomajul e o problemă majoră pentru persoanele transgender, așa că încerc să îmi folosesc poziția de sugar baby ca să ajut persoanele din comunitatea mea să își găsească joburi.

Până acum, am reușit să sensibilizez 15 dintre bărbații cu care mă întâlnesc, oameni care au funcții importante în instituții puternice. Rezultatul discuțiilor mele cu acești bărbați au fost cincizeci de joburi foarte bune pentru persoanele din comunitatea trans. Când un sugar daddy mă întreabă cum mă poate face fericită, îl rog să ajute pe cineva din comunitatea mea care se chinuie să își găsească job.

Chiar dacă societatea nu ne acceptă în prezent, mă consolează gândul că, la un moment dat, o persoană care nu se identifică cu sexul de la naștere va trăi într-o lume mai bună. Cred că acesta e cel mai frumos dar pe care îl poate face orice sugar daddy.