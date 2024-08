Sunt polițist și iubesc femeile trans

Bărbații cis care iubesc femei trans sunt peste tot. Sunt colegii noștri de la muncă, prietenii sau rude. Și cu toate astea sunt rar reprezentați în opinia publică. Secretul pe care-l păstrează n-a făcut decât să ducă la neînțelegeri și, în cele mai rele cazuri, la violență, pentru că se tem că masculinitatea lor e pusă sub semnul întrebării. Punem capăt tăcerii ca să le spunem poveștile.

Astăzi e rândul unui polițist din sud-estul Statelor Unite. Mi-a cerut să-i protejăm identitatea.

Sunt ofițer de poliție de la vârsta de 18 ani. Acum am 33, sunt căsătorit și am un copil. Când nu stau cu prietenii apropiați sau cu cunoștințele soției mele, îmi place să fac sport. Viața e frumoasă. Sunt un bărbat alb, hetero, tânăr, cu familie, carieră și o viață socială activă. Și sunt atras de femei trans din adolescență. Unele persoane din viața mea știu asta, dar soția mea nu, și nici colegii ei.

Totul a început cu o fotografie cu o femeie frumoasă, făcută de la spate. Avea un penis ascuns între picioare, I se vedea prin chiloți. Aveam 13 ani și nu înțelegeam ce văd, dar știam că sunt extrem de excitat și voiam să văd mai mult.

Am găsit fotografia respectivă prin anii ’90, când eram singur acasă. Era înainte ca internetul să devină popular. La fel ca mulți adolescenți, eram curios și plictisit. Așa că am căutat prin dulapul secret al tatei, unde am găsit o grămadă de reviste porno. Paginile lucioase erau pline cu fotografii cu femei cis dezbrăcate, dar fiecare revistă avea ceva interesant: cel puțin o femeie trans. Pe atunci nici nu exista termenul ăsta în viața mea, nu înțelegeam la ce mă uit. Nu-mi amintesc cum erau descrise femeile acestea, dar probabil în termeni peiorativi, gen „tranny”, „she-male”, „travestitul lunii”.

Nu înțelegeam ce erau femeile trans, dar știam că există în pornografie și, din ziua aceea, am căutat neîncetat imagini cu ele. Pe măsură ce internetul a evoluat, am găsit tot mai multă pornografie cu femei trans.



Site-urile pe care le găseam mă trimiteau pe altele gay, care nu mă interesau deloc. Și totuși, în acea etapă din viața mea, credeam că dacă sunt atras de femei trans, probabil sunt gay. Mi-a luat mult să înțeleg că interesul meu pentru femeile trans nu avea legătură cu bărbații. Societatea încă nu înțelege asta.

N-am cunoscut pe nimeni cu o asemenea pasiune. Locuiesc într-un orășel unde oamenii nu sunt deschiși la nimic diferit. Sunt sigur că există și acolo bărbați atrași de femei trans, dar n-o spun, pentru că ar fi numiți gay.

Nu am văzut vreun exemplu real de om ca mine, iar atunci când am dat în cultura populară de bărbați atrași de femei trans, am observat cum sunt reprezentați, cum ne vede lumea. De câte ori o vedetă de sex masculin are vreo legătură cu o femeie trans, urmează un scandal și glume despre cum tipul ar fi, de fapt, gay. Așa că ne păstrăm pasiunea secretă, iar lumea continuă să pretindă că suntem puțini, că nu suntem hetero și că e greșit să fii gay.

Sunt căsătorit cu o femeie cis și ea nu are idee despre această latură a vieții mele. Am avut două relații cu femei trans înainte de ea. Prima a fost în timp ce eram la academia de poliție și am fost implicat într-o dispută dintre o femeie trans și iubitul ei. Aveau o relație foarte toxică, iar el o trata oribil. Polițiștii nu au voie să aibă relații cu victimele violenței domestice pe care le-au ajutat. Așa că n-am încercat nimic atunci. Dar, doi ani mai târziu, ne-am întâlnit întâmplător la cumpărături. Ea mă ținuse minte, dar eu mi-am amintit abia după ce mi-a povestit cum ne cunoscuserăm.

Eu abia împlinisem 21 de ani și ea avea 45. Își făcuse schimbarea de sex cu mulți ani înainte să ne cunoaștem, așa că nici nu mi-am dat seama că era trans. Mă uitam deja de ani de zile la pornografie trans, așa că atunci când mi-a zis prima oară, am fost în același timp entuziasmat și stresat. Nu mi-a fost ușor. Diferența de vârstă dintre noi era deja tabu. Când mi-a zis și că e trans, a fost copleșitor pentru mine din punct de vedere emoțional. Totuși, am început o relație cu ea.

A fost o relație normală. Oamenii nu știau că era trans și nici ea nu voia să se știe, așa că a fost simplu.

Unii dintre prietenii și colegii mei știau că ies cu o femeie mai în vârstă, dar nu știau că e trans. Îmi era foarte frică să nu afle cineva și să nu creadă comunitatea că sunt gay. Din păcate, asta ar fi avut consecințe la muncă și mi-ar fi afectat cariera, pentru că, fie că ne place sau nu, cariera de polițist e una dominată de masculi alfa, în care bărbatul trebuie să fie bărbat în sensul tradițional.

Am auzit de un ofițer de poliție dintr-un oraș vecin care încercase să se întâlnească cu femei trans online. Colegii mei vorbeau mult despre el, devenise o glumă pentru ei. E absurd, pentru că sunt convins că mulți polițiști au pasiunea asta, dar se tem să fie sinceri cu ei și cu restul lumii.

Când făceam sex cu iubita mea trans, eu eram pasiv și ea activă. Sunt sigur că dacă bărbații din profesia mea ar ști despre experiențele mele sexuale cu ea, nu m-ar mai considera hetero.

Am ținut mult la femeile trans cu care am avut relații, dar până la urmă viața mea a curs în altă direcție. Când eram tânăr, nu-mi păsa că n-o să pot avea copii cu o femeie trans. Eram fericiți și sexul era grozav. Prin acele relații, am ajuns să admir mult femeile trans în general. Dar pe măsură ce am înaintat în vârstă, am realizat că vreau să am copii biologici și nu puteam avea asta decât cu o femeie cis.

Trebuie să trăim mai deschis, iar bărbații nu trebuie să-și mai bată joc de bărbații care ies din sfera masculinității tradiționale. I-am auzit pe colegii mei cum vorbesc despre femeile trans. Orice comentariu e negativ.



Ca polițiști, cunoaștem tot felul de oameni. N-am văzut niciodată ca un polițist să se poarte urât cu o femeie trans, dar mereu se făceau glume proaste despre ele după ce plecau.

Sper la o lume în care oamenii să fie mai toleranți cu femeile trans. E nevoie de eforturi ca să ajungem acolo. Dacă vedetele ar recunoaște public că au astfel de pasiuni, stigmatul diversității sexuale ar scădea. Dacă mai multe vedete de sex masculin ar avea relații cu femei trans, sunt sigur că ar fi mai acceptabil ca și bărbații obișnuiți să facă asta. Chiar și așa, polițiștii ar fi printre ultimii care ar accepta ca bărbații hetero să iasă cu femei trans.

La câțiva ani după prima relație cu o femeie trans, am cunoscut o alta. Spre deosebire de prima mea iubită, aceasta era în faza incipientă de tranziție și încă nu părea total femeie. Oamenii observau des că e trans. Am avut o relație secretă cu ea mai multe luni. Dar până la urmă, a devenit prea serioasă ca să mai poată fi ținută secretă. Le-am zis prietenilor și familiei că sunt într-o relație cu o femeie și ne iubim și apoi le-am zis că e trans. Multă lume n-a mai vorbit cu mine după asta și n-am mai vorbit cu ei până azi.

Existe consecințe serioase când ești bărbat și iubești femei trans. Dar pentru ele există consecințe și mai grave. Suferă mult din cauza asta și le consider unele dintre cele mai curajoase persoane pe care le-am cunoscut. Mulți bărbați și femei hetero se tem să trăiască sincer. Femeile trans înfruntă lumea cu curaj în fiecare zi. Le invidiez și le admir.

