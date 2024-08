Sunt regizor de filme porno și îmi plac părțile scârboase din sex

My First Time este o rubrică și o serie de podcasturi care explorează sexualitatea, genul și kink-ul prin curiozitatea unui virgin. Cu toții știm că „prima oară” înseamnă mai mult decât să-ți pierzi virginitatea. De la experimentarea unor perversiuni la a încerca ceva nou și sălbatic, cu toții avem parte de mii de prime dăți în dormitor – așa păstrăm sexul distractiv, nu?

Săptămâna asta am stat de vorbă cu actrița porno și regizoarea Vex Ashley de la Four Chambers despre experiențele ei în industrie.

Generația mea a fost prima care a crescut cu rețelele sociale, în era internetului, și îmi amintesc că intram online și făceam cyber-sex cu necunoscuți încă de când eram la școală. Citeam și ficțiune erotică și intram în camere de chat ca să fac sexting cu oamenii la întâmplare.

Am avut norocul ca părinții mei să fie foarte deschiși cu mine în privința sexului: știu că am întrebat-o pe mama ce e aia masturbare și mi-a desenat o vulvă și un clitoris. Nu i-a surprins deloc când am intrat în industria sexului, pentru că vorbisem dintotdeauna foarte franc cu ei despre sex.

Când am intrat la facultatea de arte am început să-mi folosesc corpul în lucrări. Îmi făceam fotografii nud și mă foloseam de corp ca formă sculpturală. Am devenit interesată de ideea de a apărea nud pe internet într-un sens creativ, așa că am început să fac fotografii pentru un site alternativ. Unele fete care lucrau acolo făceau videochat, așa că am început și eu și mi-a plăcut mult. Așa mi-am făcut relații într-o comunitate de persoane care ofereau servicii sexuale și făceau filme porno.

În timp, am observat că puține persoane foloseau pornografia ca pe un mediu creativ pentru idei. Am început, cu iubitul meu, să facem videoclipuri muzicale porno; luam un fragment muzical și filmam niște corpuri goale care se zvârcoleau și puneam rezultatul pe Tumblr. Reacțiile pe care le-am primit au fost incredibile, așa că am hotărât să vedem dacă putem face pornografie pe bune în stilul respectiv. Totul a început ca un experiment, dar, cinci ani mai târziu, iată-mă aici. Eu și partenerul meu am făcut inițial un videoclip cu mine, cu o lentilă macro pe cameră. Eram interesați de faptul că majoritatea filmelor porno se filmează de la o distanță medie într-un mod foarte clinic și noi voiam să vedem cum ar arăta dacă am ține camera inconfortabil de aproape – așa că am tras un film cu mine, în care camera era super aproape.

Ni s-a părut tare să filmăm și cu o altă persoană, așa că am stabilit o întâlnire cu un tip cu care stătusem mult de vorbă pe net. Până în punctul ăla, nu mai apărusem cu nimeni în fața camerei și nici nu făcusem sex în afara relației cu iubitul meu.

Filmarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă pentru iubitul meu decât ne așteptam. Cât timp am filmat, am fost foarte concentrată pe ce făceam, ca să fac o treabă cât mai bună. Imediat ce am terminat, mi-am dat seama că partenerul meu părea supărat. Faptul că mă privise în timp ce făceam sex cu altcineva îl lovise mai tare decât ar fi crezut. A trebuit să lucrăm la relația noastră și să analizăm dacă faptul că eu voiam să fac filme porno ne afecta relația. Ce e fascinant la emoțiile umane e că poți gândi logic că nu te deranjează un lucru, dar când ești pus în fața faptului, te trezești că ai o reacție viscerală neașteptată.

Știi cât de tare e prima oară când iei droguri? Așa a fost pentru mine prima oară când am făcut un film porno cu altcineva. A fost atât de nou și interesant încât am uitat de cameră. De atunci, însă, mă gândesc mereu la cum arată scena sau cum se simte partenerul meu.

Când regizez filme porno pentru proiectul meu Four Chambers, mă interesează să mă joc cu estetica pornografiei și a sexului și să utilizez sexualitatea ca să vorbesc despre alte lucruri într-un mod conceptual. Îmi plac lucrurile dubioase, îmi place să torn lichide pe oameni. Am făcut filmări cu ouă și cu pește. Pentru mine, pornografia e mai interesantă când e un pic scârboasă. Sexul e o experiență cumva transcedentală, pe jumătate murdară și un pic scârboasă. Nu e sexy dacă nu e un pic dezgustător!

În cadrul proiectului Four Chambers încerc să captez mai degrabă atmosfera sexului, decât latura explicită. Mă interesează cum poți comunica astfel încât să simți cum crește intensitatea, nu doar să vezi totul deodată și să fii copleșit.

E important pentru mine să fiu actriță și regizor. Simt că, dacă profiți de serviciile sexuale oferite de alte persoane, ar trebui să te pui în aceeași situație ca să înțelegi cu adevărat politica sexului și cum te simți când ești în fața camerei. Dacă regizez o scenă în care joc, eu dau tonul și sunt prima care se dezbracă sau face chestia cea mai dificilă sau dubioasă, pentru că asta arată că sunt dispusă să fac orice lucru pe care mă aștept să-l facă ceilalți actori.

Una dintre cele mai bune experiențe pe care le-am avut pe platou a fost după Festivalul Porno din Berlin. Urma să filmăm o scenă după încheierea festivalului și era dimineața de după petrecerea de închidere. M-am trezit cu sentimentul că n-am niciun chef să filmez în ziua aia. Dar apoi am început să filmăm și pe platou era o energie intensă. În scena culminantă, una dintre actrițe a avut un orgasm intens și cutremurător, în care tremura și plângea în timp ce noi o îmbrățișam și o sărutam pe față. Am simțit că era o experiență transcedentală magică și incredibilă pe care am trăit-o toate împreună. Îmi amintesc că am plecat de pe platou revigorată, cu sentimentul că ador ceea ce fac.

Un lucru important pe care l-am învățat din industrie a fost cum să comunic și să vorbesc despre sex. Pe un platou de filme porno, de obicei discuți cu ceilalți actori despre cum o să faceți sex, ceea ce nu se întâmplă în societatea noastră heteronormativă.

Oamenii cred că pornografia e superficială și nu îi apreciază pe actori ca pe niște persoane muncitoare sau creative. Există multe mituri în jurul actorilor porno, dar realitatea e că ai mult de așteptat, probabil nu apuci să te fuți până la sfârșitul zilei, ești obosit, ai multe hârtii de citit și semnat. Când îmi editez filmele, stau prin casă în pijamale 12 ore pe zi, cu pisicile în jur. Nu e prea fabulos.

De când a trecut legea SESTA-FOSTA, a trebuit să fac curățenie lună în casă, iar viața lucrătoarelor sexuale online a devenit mai dificlă. Legislația care trage la răspundere furnizorii de internet pentru tot ce se publică pe site-urile lor le-a împins pe lucrătoarele sexuale într-un con de umbră. Eu îmi finanțam proiectul pe Patreon și mi-am pierdut tot profitul în decurs de 24 de ore. Acum trebuie să mă gândesc cum o să finanțez Four Chambers de la zero din nou. În ultimii doi ani, totul a devenit mai conservator și comunităților marginalizate le e mult mai dificil să existe online.

Criticăm pornografia că nu e diversă și nu oferă perspective diferite. Dar când apar companii independente, le închidem și rămânem iar cu aceleași filme porno repetitive. Trebuie să facem loc pentru voci noi și persoane creative.

