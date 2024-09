Am vorbit cu românul care conduce un cult satanist și a fost și-n Consiliul Județean al Elevilor

În urmă cu mai puțin de un an, puștiul ăsta a prins un loc de cinste în site-urile cu știri mizerabile. Se pare că Satana și-a băgat coada în Consiliul Național al Elevilor (CNE), în urma deciziei de excludere din Consiliul Județean al Elevilor (CJE) a vicepreședintelui de Bacău, Cosmin Olteanu (16 ani), autointitulat înalt preot al cultului satanist (Princeps Sacerdotum actual în viață, ca să fiu mai specifică).

Motivul oficial invocat de CNE, pentru eliberarea din funcție a lui Cosmin Olteanu, a fost că „a ales să asocieze imaginea CNE cu diverse acțiuni religioase, fără a avea permisiunea explicită a Biroului Executiv al CNE”. Mai direct fie zis, Cosmin a fost acuzat că s-a folosit de CJE ca să se apropie de viitori adepți și să îi racoleze.

Spiritele s-au înfierbântat atât de mult, încât s-a pornit o luptă cu replici acide pe Facebook și acuzații de discriminare. Am vrut să aflu care e treaba cu ocultismul și cu ce te ajută în afară de a da replici bune pe Tinder, așa că am vorbit cu ambele tabere implicate în scandalul ăsta.

Marius Apostol, președintele Asociației Tinerilor din Bacău, a fost cel care a înaintat solicitarea de a-l exclude pe Cosmin din CJE, „după ce mi s-a adus la cunoștință că se întâmpla frecvent în ședințe, să racoleze tineri. M-am documentat și am formulat o recomandare”, mi-a explicat Apostol.

Tânărul susține că a existat o întreagă dezbatere pe această temă și „Consiliul Național a luat decizia de a-l exclude, pe motiv de prejudiciere a imaginii CNE, cât și a elevilor și tinerilor din Bacău”.



VICE: Pentru ce spuneți că racola tineri?

Marius Apostol: Pentru a adera la o asociație religioasă care nu există, nu este înființată. O asociație neobișnuită și ilegală. Pentru că atunci când nu ești avizat de Ministerul Cultelor, nu exiști ca organizație religioasă, deci nu poți lua decizii sau reprezenta ceva ce nu există.

Am înțeles că acest tânăr a fost, inclusiv, chemat la Poliție pentru a fi întrebat în legătură cu activitatea sa. S-a ajuns aici prin voi sau au fost și alții care au sesizat același lucru?

Nu am avut niciun amestec, dar am auzit varianta originală a poveştii. S-ar fi întâlnit o așa-zisă adunare a cultului satanic ASASC într-un cimitir din Onești, noaptea, iar paznicul a sesizat poliția.



Scandalul nu s-a oprit la simpla excludere din conducerea CJE. Am văzut o postare în care sunteți amenințat că veți fi reclamat la Consiliul Național de Combatere a Discriminării.

Am spus clar că nu mă interesează ce face, în mediul privat, acest tânăr, dar atât timp cât reprezintă elevii, nu poate avea orice comportament. I s-a reproșat că și-a permis să folosească sigla CNE fără aprobare, pe proiecte religioase. E dreptul său să facă sesizări unde vrea, dar din punctul meu de vedere nu există probe, iar decizia a fost luată la nivel național.

Nu-ți face, totuși, griji pentru tinerii din Bacău, Cosmin Olteanu, de la ASASC România, nu este Antichristul lui Lars von Trier și nici nu profanează mormintele băcăuanilor. Am stat, însă, de vorbă cu el, să înțeleg ce se ascunde în mintea acestui licean.

Discuția pe care am avut-o cu elevul de 16 ani, din Onești, s-a desfășurat cu acordul asistentului DGASPC care îl are în grijă. Cosmin mi-a explicat despre Adunarea Sectantă a Satanismului Cosmiranian, excluderea din CJE și mi-a împărtășit și varianta lui despre valori și libertate.

VICE: De ce crezi că ai fost exclus din Consiliul Județean al Elevilor?

Cosmin Olteanu: Conform deciziei CNE, dată în 10 ianuarie 2017, am fost exclus pe motiv de folosire a însemnelor Consiliului Județean și implicarea lor într-o instituție religioasă. Această excludere nu are bazele într-un fundament legal. Au spus că e o situație în premieră, că nu există cadrul legal și se bazau pe principii etice. Însemnele CJE le-am folosit pe pagina mea personală de Facebook, respectiv pe o altă pagină pe care am șters-o. Dar ei au confundat cu alte pagini și s-a ajuns la tot scandalul ăsta.

Îți dorești să te întorci în consiliu?

Nu îmi doresc să reintru acolo, pentru că eu susțin anumite valori pe care și ei ar trebui să le susțină, dar nu o fac, precum democrația. Au anumite comportamente de tip Stalinist. Cred că n-aș putea trece peste toată discriminarea care a fost la mijloc și pe care eu, sincer, o urăsc cel mai mult. Am să văd dacă pot să-i iert sau să acționez legal. Când o persoană se află într-o dispută, reacționează pe moment, are instinctul de a riposta, dacă stai puțin și meditezi, să vezi obiectiv situația – cum și Dumnezeu o vede – poți acționa la rece.

Ce îmi poți zice despre ASASC?

ASASC România a apărut pe 24 iunie 2016. Este o instituție cu caracter religios, un fel de asociație religioasă. Nu are neapărat o înființare legală, dar pe viitor s-ar putea să aibă. Suntem mulți oameni care avem aceleași convingeri. Am fost citat și de Poliție să vadă despre ce e vorba şi au văzut că totul e perfect legal.

Cum a fost episodul de la Poliţie?

Poliţia Municipiului Oneşti a primit o sesizare de la un părinte, deşi în mod normal, la o convingere religioasă, poţi să aderi fără permisiunea părinţilor, dacă ai deja 16 ani. Doamna pedagogă mi-a înmânat citaţia. Cei de la Poliţie voiau doar să ştie cu ce ne ocupăm și le-am spus.

Majoritatea românilor se tem când aud de cineva că îşi revendică apartenenţa la un cult satanist. Care este mai exact credinţa în care spui că te regăseşti, împreună cu mai mulţi tineri?

Eu înţeleg că oamenii nu văd cu ochi buni această credinţă, din cauza educației religioase pe care au avut-o. Ei privesc printr-o perspectivă creştină subiectivă. Pe principiul „judecăm după copertă”, așa că nu au cum să vadă altă imagine. Eu am studiat diferite culte şi am văzut că nu au nişte principii neapărat imorale. Însă unii oamenii au impresia că suntem acești adolescenţi sataniști care se rezumă la droguri, la răsturnarea de cruci sau alte tertipuri.

Și nu este așa?

Nu, acest cult trece de astfel de chestii şi semnifică ascensiunea omului şi libertatea fizică. Este oarecum o libertate care îţi permite ascensiunea la Dumnezeu şi elevarea spirituală. Poţi să ai anumite cunoştinţe şi să faci diferenţa dintre bine şi rău. Credem că orice persoană plăteşte fapta ei pe lumea asta, credem în reîncarnare, în anumiţi zei.

Este un fel de neopăgânism.

O altă atribuire care se face celor care spun că sunt satanişti este încălcarea libertăţilor oamenilor sau ne acuză de acţiuni misterioase şi ilegale.



Unii percep satanismul ca o inversare a creştinismului, însă nu este acelaşi lucru. Se spune că orice religie este o relevaţie a unui Dumnezeu, dar definită de om şi pe care o poţi spune altora. Nu contează ce nume îi dăm unei divinităţi.

Dar, concret, în ce divinități credeți voi?

Un pantheon întreg din culturile precreștine, cum au fost în Babilonia, Sumeria. Încercăm să ne întoarcem la originile religioase. Mai exact, credem în Zeus, Zamolxis, Horus… mai mulți zei.

Am văzut pe site-ul asociaţiei că organizaţi diferite evenimente precum nunţi ritualice satanice, înmormântări după model viking, ritualuri de mulţumire şi blasfemie, şi servicii de botez al membrilor.

Pe site-ul respectiv am scris așa ceva pentru că noi vorbim pe o perioadă lungă de 10-20 de ani. Dar sunt ritualuri care trebuie să se întâmple, mai ales fiindcă orice cult are așa ceva.

Ce înseamnă mai exact nunţi satanice?

Este un concept şi un ritual în care două persoane care se iubesc primesc binecuvântarea zeilor sau a demonilor, pentru a se cununa. Este asemănător creştinismului, însă ritualul ăsta simbolic transcende şi în plan spiritual, pentru că persoanele acelea capătă protecţie.

Dar tu faci aceste ritualuri?

Nu, eu nu fac, dar momentan noi doar încercăm să construim o comunitate în România, deși este destul de greu.

Titlul de preot, Princips Sacertodum, cum l-ai obţinut?

În urma unui atestat dat pe 20 septembrie 2016, de la Universal Life Church. Am depus o aplicaţie, am fost selectat, mi s-au pus multe întrebări din domeniul ocultismului, chiar şi întrebări legate de ASASC. E un atestat, o hârtie nu poate semnifica tot ce cunoaşte un om, dar poate întări. Eu cred că preot este un om care călăuzește spiritual, iar eu călăuzesc mai mulți tineri, atât din comunitatea mea locală din Onești, cât și din mediul online.

Câți adepți are acest cult în România?

Adepții noștri sunt în număr de 60, pe documente, la Onești am un grup de vreo zece persoane, dar pe internet sunt cam nouă mii. Din păcate, sunt unii care vor să ne facă un renume prost. Nu suntem susținuți de Statul român, dar avem sprijin din afară, de Universal Life Church.

Care e cea mai gravă acuzaţie care ţi s-a adus din cauza practicilor tale?

În primul rând, cea de prozelitism religios, iar asta e destul de gravă. Mie mi s-a părut incorectă. Am mai auzit că sunt un om rău, că aş avea scopuri ascunse sau că aş vrea să distrug societatea.

Ai vorbit vreodată cu preoţi despre orientarea ta religioasă?

Da, am vorbit cu oameni care au zis „e treaba ta dacă aşa crezi, nu accept chestia asta, dar mergi înainte, cum doreşti.” Alţii mi-au spus că sunt păcătos. Părerile lumii sunt împărţite şi ale preoţilor la fel.

Am auzit că ai câştigat un premiu recent. Ce problemă a intervenit?

Da, am depus o aplicaţie online la Ruhr Games 2017 (festival european de tineret, care va avea loc în perioada 11-18 iunie 2017, la care vor participa peste o mie de tineri), am fost selectat, însă, a apărut o problemă pentru că domnul primar al municipiului Bacău (Cosmin Necula) a primit sesizări de la nişte oameni de „bună credinţă”. Aştept să văd dacă îmi retrag premiul.

Care crezi că e viitorul tău?

În primul rând, vreau să-mi termin studiile, aș vrea să fac Facultatea de Filologie sau Psihologie. După asta, aș vrea să înființez și legal acest cult, să formăm o comunitate legală.

