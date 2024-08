Cum e să fii tânăr în Brașov: La 23 de ani, cea mai mare dezamăgire a fost facultatea

În rubrica Cum e să fii tânăr în România descoperi ce s-a ales de orașele din provincie prin ochii tinerilor care încă locuiesc în ele și n-au plecat la facultate într-un oraș mai mare sau în alte țări. Ia-l ca pe un ghid turistic marca VICE.

Brașov ar fi fost întemeiat în 1203, în prezent are oficial circa 275 de mii de locuitori, primar este Allen Coliban, din partea USR, iar cel mai des auzi de orașul ăsta din două motive: urși ajunși pe stradă sau aglomerație la Poiana Brașov.

Videos by VICE

Totodată, e foarte posibil ca o rudă sau vreo cunoștință să-ți fi povestit despre centrul vechi al orașului și cât de tare e Biserica Neagră. Sau despre festivalul de arte vizuale Amural. Cert e că Brașovul încă nu-i legat de alte orașe printr-o autostradă, ceea ce ar fi de dorit.

Din Brașov, fă cunoștință cu Horia, 23 de ani.

Horia. Fotografie via @jacotahoria

VICE: De ce ai rămas în oraș?

Horia: Ce m-a făcut să rămân în Brașov a fost partea financiară, dar dacă mă uit înapoi, nu regret. Aici am toți prietenii și putem să ne vedem foarte des, nu e plictiseală atât de mare și poate dacă eram în alt oraș sau altă țară mi-ar fi fost foarte dor de ei și aș fi vrut să mă întorc cât mai des.

În Brașov, chiria într-un apartament de două camere ajunge mai nou până pe la patru sute de euro. Însă momentan încă locuiesc cu părinții. Deocamdată sunt angajat în IT, recent college dropout.

Pe străzile din Brașov

De ce ai renunțat la facultate?

Am avut foarte multe întâmplări rele cu facultatea asta. Am fost la SEAA (Științe Economice și Administrarea Afacerilor), la profilul finanțe bănci. Ca idee, cam toate profilurile fac în primii doi ani aceeași materie, so wherever you land e cam la fel. La nivel de cursuri, materia este foarte învechită. Profesorii ne arătau powerpoint-uri pe care și le-au făcut acum zece ani și nu le-au mai modificat ever since și sunt foarte aroganți.

De exemplu, o profesoară de management ne învăța nivelurile manageriale așa: „Există top manager, middle manager, bottom manager și jos de tot sunt sclavii mici, pe care putem să îi înlocuim rapid, nu sunt foarte utili și deștepți”, în condițiile în care părinții mei lucrează în fabrică și își rup spatele ca să mă poată susține pe mine la facultate. Ei sunt „sclavii mici” care plăteau taxa anuală de la facultate.

Un alt profesor, în loc să-și predea materia, ne povestea despre conspirații covid, cum că „vaccinul e făcut să ne controleze”, „virusul e făcut în laborator”, „consumați alimente alcaline precum lămâia ca să nu vă îmbolnăviți, nu va faceți vaccinul”. Toate astea se întâmplau când universitatea avea campanie de vaccinare și oferea 250 de lei studenților care se vaccinau. Am ieșit din sală în mijlocul cursului și m-am dus la decan, care mi-a spus că el ar putea să vorbească, dar nu ține de el dacă profesorul o să mai fie așa sau nu. Spoiler, he was the same after, or even worse.

Toate lucrurile astea m-au făcut să-mi caut de muncă. Mi-am găsit în IT și m-am lăsat de facultate. Nu mai puteam să rezist din punct de vedere mental. Plecam de la facultate plângând și mă gândeam doar: „Cu ce o să mă ajute pe mine vreodată facultatea asta?”.

Care-i prima amintire pe care o ai despre orașul tău? Cum ți se pare acum ca adult?

Parcul din spatele blocului. Pe parcursul anilor, s-au schimbat multe la parc, adică nu mai arată deloc ca cel în care obișnuiam să stau când eram mic, dar amintirile tot au rămas. Primii 14 ani din viață i-am petrecut prin aceleași parcuri din toată zona cartierului meu cu toți vecinii de prin jur. Majoritatea au plecat acum și parcul e din ce în ce mai gol pe an ce trece, dar e plăcut când mai văd copii și adolescenți că stau p-aici.

Ce a mai rămas din parcul din spatele blocului

Tinerii pe unde o ard?

Am văzut adolescenți care se strâng pe la Belvedere, dar ai nevoie de mașină ca să ajungi acolo. În schimb, am văzut că se mai strâng și în spate la Dramatic sau la skate park-uri. Eu mergeam prin parcurile din cartier, dar acum văd ca-s goale.

Skate park-ul prin care o mai ard puștanii

Apoi, strada Republicii e cea mai căutată. În ultimii ani a început să fie plină numai vinerea și sâmbătă, comparativ cu anii trecuți, când era plin aproape în fiecare seară. Eu ies mai mult prin Rockstadt dacă ies cu prietenii la băut, iar dacă e de ieșit la o cafea recomand Cafeteca de la Patria și Breakaway Coffee.

Fotografie din Breakaway, via contul de Instagram @breakaway.coffee

În perioada carantinei, stafful din Rockstadt nu și-a mai permis să keep up cu toate cheltuielile, așa că au lansat niște vouchere în valoare de o sută de lei. Bani pe care îi primeai după ce se deschidea localul sub forma unui card alimentat cu banii pentru consumație, plus un loc la „Hall of Fame” care este chiar peretele din fața localului, unde toți oamenii care au donat au fost trecuți forever pe peretele localului.

Clubul Rockstadt

Unde aș putea să mă fac muci pe bani puțini în Brașov?

Pe bani puțini, Britania. E locul unde în liceu beam shoturi de votcă cu suc de mere la 1,5 lei și bere la cinci lei. Era locul perfect unde să te amețești înainte să mergi în club. În fiecare vineri și sâmbătă mergeam în Square, unde la fel puteai să te faci muci cu bani puțini, mai ales că mai dai de oameni care îți fac cinste cu o bere sau un shot.

The Square

Dar pe mai mulți bani?

Kasho are o selecție de cocktailuri destul de bune, dar și destul de pricy. Prețurile-s, de obicei, cam 30 de lei, o bere între 10 și 15 lei, iar o sticlă de vin este aproximativ 150 de lei.

Care e cea mai subapreciată zonă? Dar cea mai supraapreciată?

Parcurile naturale de prin centru și zona de După Ziduri. În schimb, cele mai supraapreciate zone aș zice că sunt Belvedere, mall-urile AFI, Coresi etc. – n-au nimic special de oferit, dar sunt ultra populate și cozile foarte mari.

Belvedere e un loc super fain de unde vezi tot orașul, iar noaptea arată super bine the whole view, problema e că au început să se strângă foarte mulți oameni pe acolo, fiecare cu mașina și muzica dată tare.

De ce zonă ar trebui să mă feresc în Brașov?

Cred că Bartolomeu și Noua. Zonele acestea și-au primit din păcate și această reputație din cauza opiniilor pe care le au oamenii despre comunitățile de romi din Brașov, dar zonele nu sunt atât de rele și am întâlnit mulți oameni faini de acolo. Nu prea se întâmplă cum zic oamenii că intri în cartier și instant se iau unii de tine.

Cafeteca, de afară

Ce ți-ar plăcea să se schimbe în oraș?

Universitatea. E jignitor de slabă și facultățile de la noi sunt motivul pentru care toată lumea din Brașov pleacă în Cluj sau București sau chiar în alte țări.

Care-i cea mai dubioasă știre pe care ai auzit-o despre Brașov?

Țin minte că eram clasa a zecea sau a unșpea când am văzut o știre că un coleg de clasa din liceu era beat pe Republicii și a rupt un semn de la un barber shop de pe acolo. Cei de la locație au depus plângere. Din păcate, nu am mai găsit filmarea cu el pe nicăieri.

Dacă ar fi să faci pe ghidul pentru cineva străin, în ce loc l-ai duce?

Crucea Mușicoiului. E un loc pe care nu îl vezi prea des menționat prin ghiduri sau să-ți spună brașovenii despre el, dar este efectiv superb. Se vede tot orașul de sus, și partea de case, toate cu simbolicul acoperiș maro, dar și toată partea de blocuri și uzine de mai încolo.

Priveliștea de la Crucea Mușicoiului

Notă pentru distracția din Brașov: 7

Cât de mult e pe moarte Brașov: 8

Mit care circulă despre Brașov: N-avem chiar atât de mulți urși cum crede toată lumea lol.

Dacă vrei să-mi povestești despre orașul tău în care ai și rămas după majorat, scrie-mi la dana.alecu@vice.com

Urmărește VICE România pe Google News