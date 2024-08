Tatuajele astea îți vor aminti de toate abuzurile poliției

Nu e de mirare că unele persoane au tatuaje prin care își exprimă ura sau neîncrederea față de poliție. De multe ori, aceste tatuaje sunt rezultatul experiențelor personale, al situațiilor în care s-au confruntat cu brutalitate sau tratament nedrept din partea poliției sau situații în care poliția a făcut abuz de autoritate.

Bineînțeles că nu trebuie neapărat să îți tatuezi „ACAB” sau „1312” ca să arăți că ești supărat pe poliție. Nu toate victimele violenței poliției țin să-și tatueze traumele pe piele, dar, fie că e o amintire sau doar o preferință estetică, acest fenomen dezvăluie un mare disconfort cu privire la forțele de ordine.

Personal, chiar dacă poliția m-a dezamăgit de mai multe ori, prefer să am tatuat pe braț numele câinelui meu. Dar am contactat niște prieteni și cunoștințe ca să discutăm despre tatuajele lor și experiențele pe care le-au avut cu poliția.

Daan, 28 de ani, asistent de sterilizare

VICE: Poți să-mi descrii tatuajul?

Daan: Sunt niște polițiști morți agățați în cârlige de abator.

De ce l-ai făcut?

Acum ceva vreme, 16 polițiști din Anvers au fost condamnați pentru hărțuire. Mulți cred că brutalitatea poliției nu mai e de actualitate, dar prea mulți ofițeri de poliție abuzează de puterea lor. Dacă nu ești în stare să faci față stresului sau presiunii, cred că trebuie să-ți schimbi jobul.

Te temi că o să regreți mai târziu?

Nu, deloc. Poate că în timp vor veni și regrete, dar deocamdată sunt tânăr și nu-mi pasă. Până la urmă, e doar un desen pe pielea mea.

Părinții tăi știu de tatuaj?

Nu. Cred că m-ar dezmoșteni. Nici iubita mea nu e fană.

Amore Flow (nu ne-a zis vârsta și ocupația)

VICE: Ce tatuaje ai?

Amore Flow: Death to Cows și 1312.

Ce ai schimba la poliție dacă ai putea?

I-aș îmbrăca pe polițiști în pantaloni scurți și i-aș chema doar în caz de urgențe casnice.

Beatriz, 25 de ani, programator

VICE: De ce ți-ai făcut tatuajul ăsta?

Beatriz: Știu că, din cauza culorii pielii mele, nu voi avea niciodată relații bune cu poliția – am origini portugheze-angoleze. Am studiat științe sociale, cu specializare în criminalistică, iar în timpul acestei specializări, am învățat multe despre creierul polițiștilor, cât și despre tendințele lor psihologice și, sincer… sunt bolnavi. Nu jobul îl face pe polițist așa cum e, oamenii sunt deja polițiști în creierul lor înainte să ajungă polițiști.

Deci nu te simți în siguranță când e poliția în preajmă?

Deloc. Locuiesc în Yser și văd infracțiuni în fiecare zi în preajma casei mele. Poliția trece mereu pe acolo, dar nu oprește niciodată. Poate doar dacă vrea să cumpere ceva de la magazin sau să le spună oamenilor fără adăpost să nu mai doarmă în zonă.

Dacă ai avea puterea să schimbi ceva la poliție, ce ai schimba?

Nu ți se pare ciudat că unii doctori studiază zece ani ca să avem încredere să ne punem viața în mâinile lor, pe când poliția, care ar trebui să ne-o protejeze, studiază atât de puțin? În Belgia, nu ai nevoie de diplomă ca să devii polițist și să accesezi cele șase luni de training oferite de academiile de poliție. Ca să devii inspector de poliție, trainingul durează un an. Cred că polițiștii ar trebui să fie mult mai educați pe partea de psihologie și sociologie și să înțeleagă că, în prezent, jobul lor se bazează pe un sistem de privilegii.

Toto, 30 de ani, independent

VICE: Ce ai împotriva poliției?

Toto: E organul statului și protejează interesele burgheziei și menține opresiunea asupra clasei muncitoare. Poliția e rasistă și violentă.

Te simți în siguranță în preajma poliției?

Când știi care e scopul poliției, e greu să te simți în siguranță. Dar evident că nu sunt tocmai eu cel mai în măsură să mă plâng. Sunt alții mult mai discriminați de poliție. Eu sunt alb și știu că sunt privilegiat.

Poți să-mi explici un pic tatuajul tău?

Am porcul ăsta de doi ani. Mi l-a desenat un prieten. Oamenii le spun polițiștilor porci din cauza comportamentului lor. Și le dau dreptate. Cam atât.

Matéo, 26 de ani, editor web

VICE: De ce ți-ai făcut acest tatuaj?

Matéo: Am fost atacat de poliție fără motiv de mai multe ori. Cel mai traumatizant episod a fost cel în care am vizitat, împreună cu un prieten, stația abandonată Schaerbeek. Am ajuns acolo, am făcut niște fotografii și, când plecam, a venit o dubă de poliție din care au ieșit mai mulți polițiști care ne-au amenințat cu arma și au urlat la noi să ridicăm mâinile sus. Unul dintre ei ne-a trântit cu fața la perete. După câteva minute, altul a zis: „Nu avem nicio dovadă împotriva lor și nu i-am prins în flagrant cu nimic”.

Uau, ireal…

Povestea nu s-a terminat acolo. Am luat trenul spre centru și am avut un sentiment nasol. Când am ajuns în Gara de Nord din Bruxelles, am văzut că poliția ne-a luat la ochi. Din nou, ne-au pus aceleași întrebări. După câteva minute, ne-au lăsat să plecăm, dar nu înainte să ne arunce o remarcă xenofobă.

Ți-ai făcut tatuajul după acest eveniment?

Da, la scurt timp după incident. Am băut o bere cu un prieten și mi-a făcut tatuajul în timp ce povesteam de toate nedreptățile pe care ni le-a făcut poliția de-a lungul timpului.

Ce te frustrează cel mai mult?

Cred că polițiștii sunt mult prea protejați. Au prea multă autoritate și fac abuz de ea și scapă des nepedepsiți. Am un mesaj pentru polițiștii buni: Dacă existați, vă rog să vă revoltați și să arătați că nu sunteți porci.

Bee, 31 de ani, artist tatuator

VICE: Ce înseamnă tatuajul tău?

Bee: ACAB: All Cops Are Bastards (Toți polițiștii sunt nenorociți). A fost un schimb de tatuaje cu un alt artist tatuator. Mi-a plăcut mult designul, el l-a făcut.

Te simți safe în preajma poliției?

Nu, mai ales în Franța, de unde vin eu, și mai ales în contextul actual. Poliția nu m-a ajutat niciodată când am avut nevoie, dimpotrivă.

Ce simți, mai exact?

Nu îi urăsc individual, dar urăsc instituția poliției. Pentru că e violentă, nedreaptă și rasistă.

Antoine, 31 de ani, muzician

VICE: De ce ți-ai făcut tatuajul ăsta?

Antoine: Eu sunt din Quebec City, unde poliția e ridicol de agresivă din nimic. În adolescență, am fost oprit și percheziționat fără motiv de șapte sau opt ori. Deci deja nu eram fanul poliției, dar, mai târziu, a avut loc un eveniment care mi-a șters orice urmă de încredere în ei.

Ce eveniment?

Cu câțiva ani în urmă, lucram ca bucătar într-un restaurant cu drive-thru. Când a văzut o mașină de poliție, un fost coleg de-al nostru care venise în vizită pe la noi și era un pic beat, a strigat: „Ia uite, porcii murdari!” Polițiștii nu au văzut cine a strigat, dar, când au ajuns în fața ghișeului, m-au luat pe mine drept vinovat. Au așteptat patru ore după mine în fața restaurantului și m-au amenințat că mă arestează dacă nu recunosc că am strigat eu. Pe atunci eram mai tânăr și nu-mi cunoșteam drepturile. Până la urmă, le-am zis că a fost colegul meu. Mulți ani mai târziu, pentru că a fost prins cu THC în sânge la volan, i s-a făcut dosar penal, din cauză că era deja în vizorul lor pentru incidentul respectiv. Mi se pare de căcat să-i distrugi viața cuiva doar pentru că ți-a rănit egoul.

Te simți vreodată în siguranță în preajma poliției?

Nu, am un sentiment că situația poate scăpa de sub control în orice clipă. Nici nu vreau să mă gândesc cum se simt în prezența lor persoanele de alte etnii.

De ce ai ales să scrii numărul cu zaruri?

Pentru că foloseam des zaruri în arta mea în perioada aceea și mi s-a părut că e și mai discret așa.

Björg, 26 de ani, barman

VICE: Ce reprezintă tatuajul tău?

Björg: Am luat logo-ul de la brandul Fuck The Population, dar, la mine, semnificația e Fuck The Police. Am avut multe probleme cu poliția și urăsc autoritatea.

Ce te-a făcut să urăști așa de mult poliția?

La un moment dat, un polițist a amenințat-o pe fosta mea cu pulanul. Eram mai mulți pe stradă, relaxați după o petrecere, și s-au luat de noi aiurea. Lucrurile au escaladat, am ajuns să ne batem cu ei și pe câțiva dintre noi ne-au arestat.

Mai vrei să-ți faci un alt tatuaj de genul?

Da, unul cu un cocktail Molotov aruncat spre un polițist.

Crezi că o să mai poți avea vreodată încredere în poliție?

Nu știu. Știu că nu toți polițiștii sunt nașpa, dar cred că li se face prea puțin training, pentru ce situații dificile au de rezolvat.

Patat, 36 de ani, artist tatuator

VICE: Câte tatuaje anti-poliție ai pe tine?

Patat: Patru. Am ACAB pe mână. Pe gambă am un skater care lovește cu skate-ul în cap un polițist care arestează un alt skater. Mai am și zaruri cu cifrele 1312. Și „Fuck The System” scris pe cătușe.

De ce urăști atât de mult poliția?

Am crescut printre skateri și am văzut multe experiențe nasoale cu polițiști. În timp, ajungi să dezvolți o mentalitate anti-poliție. N-aș putea fi vreodată cu cineva al cărui tată sau frate e polițist. Îi urăsc prea tare.

Articolul a apărut inițial în VICE Belgia.