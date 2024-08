Cele mai mari țepe pe care le poți lua când stai în AirBnb

AirBnb este una dintre acele moșteniri Silicon Valley care se află la limita dintre ceva nasol, dar tolerabil, și blestemat. De la cerințe absurde – cum adică există o oră când se dă stingerea? – la gazde care sunt puțin prea prietenoase – nu, mulțumesc, nu vreau să te acompaniez la cină – cu toții am avut parte de momente inconfortabile.

Dar primești ce ai plătit. Airbnb ne pune întrebări simple: Ce-ai face pentru o cameră ieftină? Ce ești dispus să sacrifici? Cât de departe ai merge?

Adevărul e că locuințele astea rareori sunt chiar „ieftine”. Având în vedere banii în plus pe care-i cheltui de la Airbnb-ul „la câteva minute de centru” – a se citi: situată la mama dracu – către oriunde ai nevoie să ajungi, plus compensația emoțională că trebuie să împarți un prosop la comun cu alți patru chiriași (asta chiar s-a întâmplat) și banii de muncă care ți se datorează pentru sarcinile aleatorii făcute în timpul șederii, mai bine ai fi stat la un hotel.

i’m done with airbnb lmao these motherfuckers have curfews, quiet hours, and chore lists now. i will be at a HOTEL. — caleb hearon (@calebsaysthings) June 14, 2022

Apoi mai e problema de siguranță. Așa cum VICE a scos la iveală în urmă cu câțiva ani, protecțiile pentru chiriași împotriva escrocilor nu se duc mai departe de „ai încredere în mine, frățioare.”

În fine, asta e doar dubioșenia de bază când vine vorba despre a locui casa altcuiva.

Allie, 24 de ani

Am stat la un moment dat într-un Airbnb în Gippsland cu o prietenă. Era dormitorul de rezervă al unei doamne în vârstă (a spus că era complet separată camera). Geamul din cameră era spart, nu aveam voie să facem duș mai mult de un minut. Și nici nu puteam să facem duș fierbinte. Nu aveam voie să vorbim sau să facem niciun zgomot după 8:30 PM și trebuia să cerem permisiune să folosim bucătăria (era asta o parte a înțelegerii???). Nu aveam voie să parcăm în fața casei, ci la un kilometru distanță. Și calul ei tot încerca să între în cameră în timp ce dormeam.

Trebuia să stăm acolo trei nopți, dar am stat doar opt ore fiindcă a fost atât de dubios.

VICE: Explică, te rog, faza cu calul.

Camera dădea în grajdul unde stătea calul. Și tot încerca să-și bage capul pe fereastră. Tot timpul cât am stat acolo nu a părăsit zona aia.

Îi plăcea de tine.

Un dubios!

Kaia, 24 de ani

Stăteam într-un apartament din Melbourne cu iubitul meu. O bucată de lemn a căzut de vreo câteva ori din cadrul patului în timpul zilei, așa că i-am trimis mesaj gazdei să întreb dacă poate să-l repare. Era 7 PM când am trimis mesajul. În jurul orei 9 PM, eram cu iubitul meu în pat, goi, și auzim dintr-o dată ușa cum se deschide. Cineva bagă capul și strigă „alooo?” pe hol și dintr-o dată apare UN BĂRBAT ÎN CASĂ. Pur și simplu a intrat așa! Și venea în dormitor. Unde eram goi!

Iubitul meu a reacționat cu „ce pula mea faci aici? Pleacă, te rog”. Iar tipul ăsta ne-a spus că a fost trimis de gazdă.

Tipul pleacă și-mi verific telefonul și văd că am primit vreun mesaj de la proprietar că trimite pe cineva. Îi trimit un mesaj înapoi și-i spun că nu e okay să trimită pur și simplu pe cineva cu o cheie și să intre în apartament cât încă suntem acolo. Tipul nu a sunat și nici nu a bătut la ușă.

Gazda m-a sunat furioasă și m-a agresat la telefon spunându-mi că sunt proastă. A fost o nebunie. I-am făcut imediat plângere la Airbnb care i-au blocat restul anunțurilor și mi-au dat banii înapoi. Apoi mi-a lăsat o recenzie pe profil spunând că… i-am stricat toată mobila. Era un întreg paragraf de minciuni și a trebui să apelez iar la AirBnb ca să îl șteargă. Într-un final i-au aprobat din nou proprietățile și e încă pe aplicație.

Michael, 24 de ani

Am fost la un moment cu niște prieteni la un AirBnb ca să luăm acid. Era o cameră în spatele casei cu doar un singur pătuț de copil în ea. Ce a fost cel mai nasol a fost că lumina din camera aia cădea exact pe pătuț și-l lumina. Inutil să mai spun că intrarea în acea cameră a fost interzisă în timpul șederii noastre.

Sienna, 28 de ani

Nu știu dacă e îndeajuns de dubios, dar am ieșit la cină și când m-am întors la AirBnb era o gaură neagră în acoperiș care la lumina zilei părea okay, dar noaptea era un adevărat tunel prin care intrau toți păianjenii. Tavanul era plin de păianjeni imenși și am dormit în mașină.

VICE: NU!!! Este cu siguranță super aiurea. Ți-ai recuperat banii?

Nu, aparent păianjenii sunt prieteni și nu aveam de ce să mă tem.

Pe lângă asta, hainele pe care trebuia să le duc la donat acum 300 de ani mi-au ținut de cald în noaptea aia în mașină lmao.

Bernie, 24 de ani

Acum câțiva ani, un prieten a vizitat Melbourne și a stat într-un Airbnb. Am trecut pe acolo și era al naibii de aglomerat și foarte murdar. Anunțul spusese aparent că erau două camere cu două paturi, dar când am ajuns, am observat că camerele erau minuscule – nu putea încăpea nici un pat de o persoană, avea un fel de pătuț divan.

Locul era jegos și avea un balcon aglomerat în care nici nu puteai intra pentru că era plin de mobilă stricată. În camera cu un pat normal, noptiera avea pe ea monede și un prezervativ nedesfăcut – nu știu dacă și-a recuperat banii. Când s-au plâns și au cerut așternuturile și prosoapele din anunț, proprietarul le-a spus că era plecat și un prieten ar fi trebuit să se ocupe de casă.

Dirk, 28 de ani

Am venit în 2017 pentru prima oară în Melbourne, pentru Inner Varnika. Aveam o zi sau două înainte de festival așa că ne-am luat un AirBnb deasupra barului Troika din CBD. Era un studio mic, cu două paturi, iar noi eram trei, dar părea chill și a fost ieftin, așa că ne-am gândit că putem să-l luăm pe asta și să cheltuim banii pe droguri sau altceva.

Când am ajuns acolo, am primit mesaj de la gazdă „hai să ne vedem la barul Troika, sunt la un prieten”. Am ajuns la Troika și tipa nu mai apărea, așa că am întrebat barmanii „știi o tipă care face AirBnb și se întâlnește cu oamenii aici?” I-a luat o jumătate de oră să ajungă acolo și era beată rangă. Ne-a spus: „Hei, scuze, tocmai ce am avut o operație dentară și am băut câteva pahare” și și-a deschis gura și ne-a arătat o mare rană în ea.

I-am cerut cheile și ea s-a oferit să ne conducă. Am refuzat-o, dar ea a insistat că vrea să ne arate locul. E o garsonieră, nu aveam nevoie de un tur ghidat, ce naiba. Așa că am intrat în lift și ea se tot bălăngănea de praf ce era. Era clar că era drogată cu codeină de la dentist accentuată de băutură. Și noi eram treji și ne gândeam hmmm ok…

Am intrat în apartament și ne-a spus că acolo fusese un bordel. Iar camera avea oglinzi pe fiecare perete și pe tavan. Era foarte intens să vezi un apartament minuscul cu o fereastră mică și plin de oglinzi pe fiecare suprafață. N-am văzut asta în anunț, dar fie. Ne-a întrebat dacă suntem vegani. Prietenul meu era, așa că ne-a spus că e un apartament grozav în care să fii vegan fiindcă sunt o mulțime de localuri vegane bune în zonă.

Prietenul meu a rugat-o să-i recomande ceva și tipa i-a răspuns „oh.. nu prea sunt localuri bune pe aici, poate Lord of the Fries?” Am rămas șocați. Ba sunt multe localuri bune, ba nu sunt deloc? Apoi am rugat-o să plece și ne-a spus „sigur, trebuie să ne vedem mai târziu”. Imediat cum a plecat am râs de mama focului. În final a fost un AirBnb chiar drăguț, doar că foarte bizar.

Asha, 30 de ani

Am stat accidental într-o casă a unui cult. În decembrie 2018 am locuit într-un AirBnb în Portland, care era la zece minute de centru cu autobuzul și avea recenzii grozave. Cu un steag cu curcubeu în față, cabana părea să fie direct din Blue Mountains (imaginează-ți o grădină plină de plante, ornamente decorative, miros de iarbă), așa că m-am simțit confortabil, ca și cum eram acasă.

Nu mi-a răspuns la mesajul în care spuneam la ce oră ajunge autobuzul meu în Seattle. Câteva ore mai târziu am primit un mesaj cu codul de la cameră, dar nu știam în ce cameră urma să stau și nici codul ca să intru în casă. Am reușit să le scot de la ei, dar camera era rece și avea doar un cearșaf pe pat.

Am stat în fața aerotermei ore în șir înainte de somn și am împărțit baia cu alți musafiri (pe care abia i-am văzut, deși știam că sunt acolo). Am primit un mesaj dubios în care mă anunțau că nu-mi vedeau pantofii în fața ușii și că au observat că am lipsit de la „slujba” de dimineață.

Am refuzat politicos oferta de a participa la rugăciunea de seară și când m-am întors în seara aia, nu mai era hârtie igienică într-una dintre băi. Era un bilețel lângă prosoapele de hârtie pe care scria ceva de genul „întâi șterge și apoi pune-l în coș”. Îmi venise ciclu, a fost distractiv. Bucătăria comună avea containere pe masă cu „invitat 1”, „invitat 2” scrise pe banda adezivă pusă peste ele – am burgerul meu slinos și cartofii prăjiți, merci (nu că mi-ar fi oferit mâncare). Oricum, a fost al naibii de dubios.

Indi, 21 de ani

Eram în Byron pentru festivalul Schoolies (regret) și AirBnb-ul în care am stat era de fapt chiar drăguț, dar ceva părea în neregulă. Eram eu împreună cu alte cinci-șase fete. Într-o noapte eram singură în cameră, încercam să adorm și puteam să simt o presiune peste mine și respirații care deveneau înfricoșătoare. Mi-am pus căștile ca să încerc să-mi distrag atenția, dar asta nu a funcționat, sentimentul nu dispărea. Așa că m-am dus în altă cameră și am dormit cu una dintre celelalte fete.

Celălalt lucru bizar care s-a întâmplat este că stăteam toate în sufrageria de lângă bucătărie și puteam auzi PAȘI prin bucătărie, iar ușa din spate s-a deschis și s-a închis.

Nu e neapărat dubios, dar dacă festivalul nu a fost îndeajuns de traumatizant, un AirBnb bântuit clar da.

