Am încercat să agăț pe Tinder cu replici din Insula Iubirii și-am înțeles de ce mă urăsc femeile

Stau pe Tinder când mă plictisesc, cam jumătate de oră pe săptămână, să vad ce domniță mai râvnește la trupul meu de Zeu. Recent, am fost prins de microbul Insulei Iubirii, așa că am hotărât să fac o super investigație antropologică: să agăț cu replici clasice – pentru unii dintre noi – din Insula Iubirii, atât de la concurenți, cât și de la ispite.



În aventura mea pe Tinder, am îmbrăcat mai multe personalități de pe Insulă, de la Răzvan, macho man-ul de Rahova, până la Andreea, tipa care a stat doi ani într-o relație ce pare a fi toxică cu fostul ei iubit, Gabi. Înainte de asta, am scos link-ul către Instagram din aplicație, vârsta, școala, tot ce îmi putea compromite identitatea. De asemenea, am crescut plaja de vârste până la 55+ ani, să văd care-i schema și-n afara bulei de tinere studente.

Provocarea a fost să folosesc o replică auzită atât la Minitel (insula fetelor), cât și la Purimuntra (insula băieților) pentru a sparge gheața. Așadar, în rândurile următoare o să vezi cum au reacționat fetele la vorbele mele suave și gingașe. Nu-ți face griji, dacă nu ești familiarizat cu ce se petrece în Thailanda, am să îți mai explic anumite chestii pe parcurs.

Important este însă să știi că astfel de replici sunt împotriva oricărui cod de agățat, multe dintre ele sunt grobiene și nu demonstrează decât că, în viața reală, femeile nu vor sta nici măcar la discuții cu tine dacă le torni inepțiile astea. Darămite să ajungi să te combini, cum se întâmplă în Insula Iubirii.

De fapt, am vrut să arăt că limbajul sexist din emisiunea asta la care se uită jumătate de milion de români nu poate face decât rău celor care se uită pe bune în gura unor astfel de personaje.

Fail-uri

De cele mai multe ori, replicile bombă din Insula Iubirii și pozele la costum nu dau roade și se termină cu un mare seen și report de la tipe. Ambele meritate, desigur.

Am avut replici fuckboy unde voiam doar să i-o trag tipei ca apoi să-i dau șlarfii (papucii Andreei, o concurentă din Reșita). Din categoria replici de Rahova, home made by Răzvan, cu care am primit report, au fost cele în care distinsul povestea despre cum și-a bătut iubita (Cati), dar și despre cum trebuie tratate femeile și nevoile de bază ale acestora (femeile trebuie bătute și futute). Atât poate el.

Apoi am scris o replica de la Bogdan (concurent și iubitul lui Hane) folosind și o greșeală gramaticală și am încheiat cu un citat din Gabi (concurent, fostul iubit al Andreei) despre cât de superior este el oricărei femei.

Cum ziceam, am eșuat.

Tactica Iulian

Cea mai ușor de aplicat e tactica Iulian (fostul iubit al Marinelei și heartbreaker pentru ispita Irina). Cum el nu spune prea multe în emisiune, așa am procedat și eu: le-am zis „bună”, am așteptat să-mi răspundă, le-am lăsat o zi fără să le zic nimic, apoi le-am dat unmatch.

Femeile te adoră când joci cartea bărbatului tăcut și indisponibil. Data viitoare când voi avea match cu ele, îmi vor cere direct adresa și numărul de telefon. Sunt convins.

Tipa care se așteaptă să fiu deștept și frumos

Cu tipa asta am început direct și tare. Am întrebat-o dacă îl știe pe Miguel (așa și-a poreclit Răzvan penisul), am încercat să o combin la o ofertă la Mc, apoi am aplicat convertirea eșuată la Reguli de iubire, a lui Dani Mocanu. Am făcut și câteva greșeli gramaticale, să fiu în ton cu emisiunea, având replici clasice de-ale lui Răzvan și una a lui Ionuț – tactica autolingușirii, care a funcționat, dar te las pe tine să vezi cum.



Tipa ou kinder

Când zic „tipa ou kinder”, mă refer la surpriza pe care am avut-o în mijlocul conversației. A fost stânjenită la început, am trecut repede peste faptul că m-a făcut de râs și, în cele din urmă, mi-a dat numărul de telefon, după ce i-am zis că o scot la McDonald’s. Ori am vrăjeală bună, ori McDonald’s ăsta este un fel de Mircea Radu.

Tipa căreia nu-i plac manelele

Da, ai citit bine, nu-i plac manelele, ce mai contează că e la liceu, și am compus discuția din mai multe personalități: de la șlarfii Andreei și Miguel jucăușul până la frustrările lui Gabi.

Am lăsat-o moartă. Ce, credea că o duc la Operă?! Și-a pierdut farmecul la prima ezitare de a merge la Han. Unde mai vrea ea să-mi etalez blugii skinny rupți și cămașă cu trei numere mai mici ca sa fiu bombardier? Cine îi mai dă ei dedicații? Dar mi-a zis că-s simpatic. Ce superficială.

O altă tipă confuză

Totul a durat trei mesaje, dar fac pariu că am cucerit-o, doar că nu era pregătită. Am spart gheața cu o replică pe care a folosit-o Răzvan când era la date cu ispita Dana. Se pare că pe ambele le-a pus pe gânduri treaba asta. Am simțit-o confuză prin cele două semne de întrebare. Totuși, nu știu dacă are o problemă cu rușii sau cu gazele.

S-a născut talent și a murit speranță

A sunat a declarație dată de Hagi, dar să știi că așa e. Tipa promitea mult pentru că și-a dat seama că am vrăjeală de Insulă, dar a renunțat rapid, punând botul la niște glume proaste. Se pare că nu s-a legat nimic nici de data asta, cred că a deranjat-o că nu i-am scris cu diacritice. Ce ți-e și cu femeile astea leșinate după limba română.

După fata asta încă suspin

Tipa asta, pe lângă că arăta bine, mai știa și ce-i cu Insula, dar povestea noastră a fost prea scurtă. I l-am prezentat pe Miguel, apud Răzvan, ea a prins momeala, după ce mi-a zis și faza cu ochii, m-a topit complet. Apoi, însă, a dispărut. Dacă vezi articolul ăsta, să știi că-s singur.

Tipa nouă pe Tinder

Am deschis conversația cu o replică de-ale lui lui Andi (ispită), apoi spunând c-am bătut-o pe Cati, m-am lăudat că-s frumos cum face Ionuț (concurent), să mă aprobe. A văzut că-s din topor și a început să jignească. Mi-a dat prea repede unmatch și n-am avut timp s-o mai întreb dacă preferă Vara Manelelor 2005 sau 2006.

Tipa care se supără și iartă repede

Fata asta a fost ceva sublim, am început cu replica Andreei legată de păr, apoi am alternat pentru că era foarte schimbătoare; am fost Răzvan la început prin abordare, dar a intrat rațiunea, Raul (ispita care filosofează foarte mult, deși e prof de sport). Mi-a zis că sunt Christian Grey când a auzit de sexuț, dar am reușit să o împac și m-am ales cu Instagramul ei.

Tipa materialistă și încrezută

De la primul răspuns pe care mi l-a dat s-a văzut că e materialistă și-a forțat-o și ea, dar nu a nimerit bine, pentru cu „Eu nu vreau banii tăi, nu sunt pe interes și sărac, dacă ai fi fost eu tot pe tine te-aș fi ales”, asta trebuia să ai în minte. A plusat prin atitudinea încrezută când am început să vorbim despre cultură, dar n-a răspuns la cele trei „fă” pe care i le-am spus înainte. Mai bine că s-a terminat prematur, pentru că ăsta era caz de Știrile de la ora 5.

Tipa care mi-a dat peste nas

Aici, atitudinea de Răzvan nu a dat deloc bine, fata nu voia nici rană, nici să-l cunoască pe Miguel. Din mesajele pe care mi le trimitea mă așteptam să primesc o flegmă oricând prin ecran, așa că l-am ținut mai departe. Cred că a terminat filologie, pentru că a tot repetat „Ai chef de caterincă?”. Pare rău, domniță, ai ratat ceva incredibil de prost.

Acum, că am ajuns la final și te-ai distrat văzând parcursul meu cu replici proaste de agățat, asta nu înseamnă că trebuie să te comporți ca un bădăran. Îmi cer scuze tuturor fetelor pe care le-am enervat, însă au demonstrat fix ce voiam: că aș fi murit virgin dacă foloseam replicile astea IRL.