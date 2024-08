Tineri din România mi-au spus prin ce au trecut când și-au închiriat casa cu Airbnb

Dacă România ar avea infrastructura promisă de fiecare guvern care s-a perindat pe la Palatul Victoria, ar putea încasa anual opt miliarde de euro din turism. Așa, fără investiții și promovare, suntem cam ultimii din Europa când vine vorba de contribuția turismului la PIB (1,3% comparativ cu 3-4% din Ungaria și Bulgaria). În primele șase luni ale acestui an, 1,2 milioane de turiști străini au vizitat România, iar o parte din ei au preferat să stea în apartamente închiriate prin Airbnb. Chiar dacă nu suntem renumiți pentru promovarea turismului (nu că n-am avea ce), mai mulți tineri români au învățat că e și asta o formă de-a face un ban în plus și, evident, de-a câștiga ceva experiențe multiculturale.

Doar că unii fac atât de multe eforturi pentru treaba asta, încât se trezesc turiști în propriul oraș, se ceartă cu vecinii sau fac curățenie după musafiri cât n-au făcut pentru ei în toată viața.

La noi, Airbnb-ul e destul de nou și nu prea te iau la ochi nici administratorii de bloc, să-ți treacă mai mulți oameni la întreținere, și nici ANAF-ul, să plătești taxe. În Germania, însă, Guvernul le-a interzis proprietarilor începând cu anul ăsta să-și mai închirieze toată casa prin Airbnb și alte platforme de gen, întrucât chiriile au devenit extrem de mari pentru localnici.

Am vorbit cu câțiva tineri din București și Cluj să văd prin ce experiențe au trecut cu turiștii pe care i-au găzduit și care, totuși, le-au adus un venit lunar, în plus, via Airbnb.

Adnana Cruceanu, București

Adnana când se ducea să repare patul care se rupsese cu turiști

VICE: Cum te-ai apucat să faci Airbnb?

Adnana: Am primit Airbnb-ul ca un cadou divin de la niște prieteni care voiau să renunțe la el, dar ei renovaseră acest apartament în Smârdan (în Centrul Vechi) și mi-au zis că e păcat să-l dea înapoi proprietarilor după ce au muncit atât. L-am luat în aprilie când venea căldura și mi s-a părut super oportunitate. Mă gândeam că sigur vara vin turiști care vor să stea în centrul vechi.

Dar apartamentul avea o problemă cu zgomotul, fiind fix vizavi de un club oribil și duduiau geamurile de la muzică până la cinci dimineața. Eu am dormit acolo doar o singură dată, că eram curioasă să văd care e experiența. Primisem câteva review-uri negative din cauza zgomotului, dar nu-mi imaginam cât de tare poate să fie. Era ca și când dormeai lângă o petrecere proastă rău de tot.

În ciuda review-urilor negative, oameni continuau să vină?

Da. Pentru ăștia care erau studenți și mai pe party mood li se părea că it’s the place to be și era the place to be, dacă erai un turist retardat care vrea să cheltuiască bani doar pe baruri și mâncare. Dar problema a venit din partea ăstora care veneau cu bussiness și aveau nevoie să doarmă sau care veneau cu un copil.

Cât ai făcut cel mai mult pe lună din Airbnb?

Cel mai mult am făcut în iulie și august, când n-am avut nicio zi liberă. Am făcut vreo 250 de euro pe lună. Dar eu am făcut totul, eu am făcut curățenie, eu am spălat lenjeriile.

De unde erau cel mai mulți turiști?

N-aș putea spune, dar majoritatea erau străini. Bine, au fost și români din alte orașe, cărora li se părea tare să stea în centrul vechi, dar nu au fost fericiți, că ei se așteptau la condiții de hotel. Asta e altă discuție, că Airbnb-ul pretinde că vrea să creeze posibilitatea unei relații mai intime între turiști și persoana care are apartamentul, dar de fapt ajungi să fii foarte stresat ca manager de Airbnb. Eu făceam curățenia fix cu două ore înainte să ajungă turiștii și nu mai aveam niciun chef de socializare când veneau ei, așa că le lăsam cheia sub preș și le ziceam că a trebuit să plec.

Care a fost cel mai nașpa review pe care ți l-a lăsat cineva?

Una s-a plâns că nu e deloc insula zen pe care o prezint în descriere și că scara blocului e oribilă și că intrarea în bloc e oribilă. Într-adevăr, intrarea se făcea prin acest gang unde știu că se ducea lumea să se drogheze. Am avut în schimb un comentariu super amuzant de la un român în care a povestit tragicomic toată experiența. S-a întâlnit și cu un gândăcel prin apartament pe care l-a botezat, chiar a fost caterincă.

Deci dacă n-ai stat în apartament, bănuiesc că n-ai ținut legătura cu niciun musafir.

Nu, sub nicio formă, n-am halit deloc experiența asta cu turiștii. Bine, probabil și din cauză că am avut experiența internaționalului în facultate și la master, așa că nu mai era niciun fel de entuziasm. Mă gândesc că pentru un om care n-a avut-o ar fi mișto. Pentru mine a fost fix financiar și pragmatic.

Cât ai ținut toată afacerea?

Am renunțat în septembrie la ea, când mi-am dat seama că vine frigul și o să meargă din ce în ce mai greu și eram sătulă efectiv de spălat lenjerii zilnic. N-aveam mașină de spălat acolo, așa că săream pe bicicletă și le luam acasă. Norocul meu a fost că apartamentul era la zece minute de mers pe bicicletă până acasă.

Dacă ar fi să tragi o linie, ce ai învățat per total din experiența asta?

Mi-am dat seama de o grămadă de lucruri. Nu mi se pare neapărat sustenabil tot principiul ăsta al Airbnb-ului, ci mi se pare că are potențialul de a mări prețurile la chirii. Plus că pentru vecini clar nu e confortabil să audă turiști zgomotoși. Au fost niște puștani care m-au întrebat dacă pot face o petrecere de majorat în apartament. Eu i-am refuzat, dar alții poate ar fi acceptat în locul meu.

Și mi-am dat seama că cel mai mare hotel din zilele noastre e unul complet imaterial. Cel mai mare hotel din lume e digital.

Tudor-Andrei Nicorici, 28 de ani, Cluj-Napoca

Fotografie via contul de Facebook al lui Tudor

VICE: Cum ai început să-ți închiriezi apartamentul prin Airbnb?

Tudor: Am folosit Airbnb înainte, în călătoriile mele în străinătate și mi-a plăcut genul de experiență, diversitatea oamenilor întâlniți și faptul că se câștigă mai bine decât din închirierea clasică.



De ce o faci?

Pentru socializare, pentru că îmi fac prieteni, pentru că e un venit suplimentar provenit dintr-o activitate care nu ia prea mult timp.



Ai făcut vreun sacrificiu pentru treaba asta ?

Da, în special la început stăteam cu ghiozdanul cu haine în mașină mutându-mă de colo-colo. Am dormit la un moment dat pe canapeaua din biroul fratelui meu, alteori pe la rude sau prieteni. Practic devii un turist la tine acasă.

Un prieten din Barcelona își închiria apartamentul și pentru că nu avea unde să stea pe perioada în care apartamentul lui era ocupat, alegea sa meargă cu banii câștigați pe câte o insulă în jurul Spaniei.

Ai avut vreo experiență nasoală?

Da, cu un grup din București care nu erau mulțumiți de condițiile din apartament, cu faptul că paturile sunt făcute din paleti și de faptul că, spuneau ei, apartamentul era nasol.

Din ce țări ai avut cei mai mulți oaspeți?

Cei mai mulți turiști au fost români, dar am avut și mulți slovaci, francezi, austrieci, asiatici și unguri.

Cât ai făcut cel mai mult pe lună din treaba asta?

În jur de 7 000 de lei în contextul în care în luna respectivă au fost două evenimente mari în oraș: Untold și Electric Castle.



Ai avut probleme cu administratorul blocului? Te-a pus să declari mai mulți oameni la întreținere?

Nu am avut probleme decât cu vecinii care fiind în vârstă au fost deranjați de du-te-vino-ul de la mine și cărora le-am promis că luna octombrie va fi ultima luna în care mai fac Airbnb. Am blocat deja restul dăților și am anulat rezervările care erau deja făcute pentru restul lunilor. Renunț din cauza vecinilor.

Denisa Niță, București, 24 de ani

Fotografie de Andreea Retinschi via contul de Facebook al Denisei

VICE: Cum ai început să-ți închiriezi apartamentul prin Airbnb?

Denisa: M-am mutat singură în centru și cu o chirie de 250 de euro la un salariu de 480, m-am gândit că trebuie să mai fac niște bani. Și asta a fost cea mai rapidă soluție.

Ai făcut vreun sacrificiu pentru treaba asta?

Mi-am pus tot apartamentul pe Airbnb, așa că din aprilie până în septembrie, când am stabilit că fac o pauză de câteva luni, am fost nomadă. Nu știu dacă aș zice că-i un sacrificiu, că mi-am asumat. Dar e obositor să te plimbi de colo-colo între părinți, prieten și amice. Eram întotdeauna cu rucsacul în spinare, să am haine cu mine oriunde aș ajunge, uitam pe unde am chestiile, că erau împărțite prin trei apartamente. Trebuia să-mi fac atent programul, să apuc să fac curat între două vizite, să am timp să mă văd cu ei pentru cheie.

La început, mă super entuziasmaseră banii, dar pe la mijlocul verii mi-am dat seama că m-am mutat singură ca să am spațiul meu, în care să mă relaxez, dar în șase luni n-am stat trei zile legate acolo. O să-l mai bag la vară, dar o s-o gândesc altfel: maximum un Airbnb la două săptămâni.

Ai avut vreo experiență nasoală?

N-a fost ceva marcant, ci chestii mici. O tipă mi-a folosit cosmeticele, doi puști mi-au descoperit vibratorul și but plug-ul (care erau băgate sub haine, în dulapul la care nu le dădusem acces) și le-am găsit în altă parte. O tipă mi-a dat 4 stele din 5 pentru că nu i-a plăcut perna pe care a dormit.

Din ce țări ai avut cei mai mulți oaspeți?

În prima lună, veneau numai români. Puști, în special. Dar per total, italieni și francezi.

Cât ai făcut cel mai mult pe lună din treaba asta?

Vreo 250 de euro. Dar n-am luat pe cineva care să stea mai mult de patru nopți și oricum, am ținut prețul jos.

Ai avut probleme cu administratorul blocului? Te-a pus să declari mai mulți oameni la întreținere?

De fiecare dată când vine vreo prietenă la mine, a doua zi administratorul mă întreabă dacă nu o bag la întreținere. Avem camere la intrarea în bloc. „Eu n-am nicio problemă, domnișoară, dar s-o trecem acolo. Pentru calculul de la apă.” Dar, culmea, cu Airbnb n-am avut probleme. Alte două apartamente din bloc sunt pe Airbnb și am avut grijă să nu mă întâlnesc cu ei jos sau în bloc. Le dau interfonul și urcă direct. Așa că nu s-a prins, cred.

Doru Tonea, Cluj-Napoca

Fotografie via contul său de Facebook

VICE: Cum ai început să fii gazdă prin Airbnb?

Doru: Eu cu asta mă ocup, fac spații alternative pe care le închiriez apoi în regim hotelier. Este în primul rând o pasiune, dar mă ajută și faptul că sunt inginer constructor. Conceptul ArtApartments l-am pornit aproximativ acum trei ani cu Studioul și după un an am făcut și al doilea apartament, Urban, iar colaborarea cu AirBnb a mers foarte bine.

Cam cât faci pe lună din închiriat prin Airbnb?

Nu am urmărit așa exact cifrele, dar pot spune că aș recomanda mai departe această activitate.

Ai avut vreodată probleme cu vecinii din cauza turiștilor?

Nu, norocul meu este că apartamentele sunt în case particulare și nu am avut de-a face cu nicio asociație de proprietari sau vecini.

Ți-ai făcut prieteni sau ții legătura cu vreunul din ei?

Nu am ținut cu niciunul legătura, pentru că pentru mine ăsta e un mic business, eu stau în altă parte, așa că relațiile sunt limitate, dar unii oameni îmi lasă bilețele de mulțumire pe care le și păstrez și am un loc unde le expun.

Fotografie via contul de Facebook Art Apartments Cluj

Florina, 29 de ani

VICE: De cât timp îți închiriezi apartamentul prin Airbnb?

Florina: Din august, dar n-am avut foarte mult flux la început, pentru că primul review n-a fost tocmai bun. Era o tipă care a venit cu copiii și s-a plâns că era aerul închis. Înainte să vină ea, ținusem niște pisici ale unei prietene în casă.

Cam cât câștigi pe lună din asta?

Între 1000 și 1500 de lei pe lună. Am tarif de 100 de lei pe noapte și apartamentul e în zonă centrală. Nu e cel mai tare apartament, pentru că nu e al meu, e închiriat, dar cred că oamenii au simțit că e un vibe mișto.

Stai și pe la prieteni ca să închiriezi toată casa prin Airbnb?

Da, cam jumătate sau chiar două treimi din lună.

Și merită sacrificiul ăsta?

Da, dar vreau să fie super-short, cât să-mi plătesc niște datorii. Dar tocmai am avut o problemă cu ultimii oameni care au venit. Sâmbătă dimineața m-a sunat proprietarul insistent, foarte supărat și foarte nervos și m-a întrebat: „Aseară a fost petrecere la tine în apartament? Mai ai două săptămâni la dispoziție să te muți”. Mai avusesem eu un incident cu fostul meu prieten care mi-a făcut un scandal pe scară odată când am venit de la o petrecere și omul adormise pe scară, iar eu încercam să-l iau în casă. Eram oarecum vizată de vecini și de proprietar, să zicem.

Când am auzit chestia asta, eram la o prietenă și am zburat direct în apartament. Nu eram chiar în pijama, dar eram în haine de casă. Voiam să demolez ușa, sincer. Mi se părea super awkward că au făcut asta, pentru că eu am specificat clar pe pagină „no party policy”.

Și ce ți-au zis oamenii?

M-au super uimit cu atitudinea: „că nu, că noi am fost plecați până dimineața”. Ei sunt stabiliți în Olanda, dar o tipă era româncă, una cred că era olandeză și în ultima seară a venit și un tip român la ele. Și românca a zis că vine ea și vorbește cu vecinii. „Cum să vorbești tu cu vecinii, cu doi oameni care zic același lucru?” Vecinul de jos mi-a zis că au făcut haos și seara și dimineața, că au mers în casă pe tocuri. Și le-am zis: „Dar aveți papuci, de ce ați făcut chestia asta?” Românca mi-a zis: „Ai probleme cu vecinii, au ceva cu tine.” Și dacă ar avea, nu cred că descriau în halul ăsta.

Plus că erau semne în casă că ar fi făcut ceva. Erau sticle de băutură în bucătărie, mutaseră o boxă din dormitor în bucătărie, nu prea arăta ok. Bine, că ei pot să mute lucrurile cum vor ei, dar atât timp cât deranjezi vecinii, ne e ok.

Ce review o să le lași?

Nu știu exact. Încă am struggle-ul ăla între good cop – bad cop. Parcă i-aș ignora și aș vrea efectiv să mi se aplaneze mie situația cu proprietarul și cu vecinii. Le-aș fi făcut reclamație pe Airbnb, dar sunt in between așa.