Am întrebat tineri din România cât de dificil e sexul pe caniculă

Pe căldurile astea, numai gândul că un alt corp s-ar putea apropia de al meu mă îngrozeşte. Pielea aia fierbinte şi udă în acelaşi timp, picăturile de transpiraţie care cad de pe fruntea lui pe a mea, pielea moartă rezultată din frecuşul corpurilor şi cearşaful care se udă în două minute mă fac să zic nu chiar şi cuddling-ului. Şi mai e şi faţa tipilor când fac sex la temperaturi ridicate.

Înţeleg că e în natura lor să nu refuze o partidă, dar arată de fiecare dată de parcă urmează să aibă un mic infarct. Au ochii uşor bulbucaţi şi grimase care mă fac să cred că e o luptă cu ei să rămână conştienţi.

Ca să nu stau pe uscat, am încercat varianta sexului în duş. Dar toată lumea ştie că ăsta nu-i nici pe departe atât de mişto pe cât pare în filme. E greu să găseşti o poziţie bună, e prea mic spaţiul, iar apa rece, motivul pentru care alegi varianta asta, mai degrabă îţi dă bătăi de cap. Cel puţin aşa-mi pare mie.

D-aia am și vrut să văd dacă sunt singura cu probleme d-astea, aşa că am întrebat câţiva tineri din România ce cred despre sexul pe timp de caniculă.

Mihaela*, 24 de ani

La mine viața sexuală nu se schimbă în funcție de anotimp. Fac sex cu aceeași frecvență, pentru că plăcerea rămâne aceeași. Iar dacă refuz, sigur nu refuz din cauza căldurii. Însă vremea perfectă pentru sex e când plouă. Dar aici cred că e vorba și de preferințe. Și nu îmi place sexul programat, ba chiar îl urăsc. Spontan e cel mai bine. Iar pe caniculă, și seara pe răcoare, și dimineața e la fel de bine.

Ca să rezist mai ușor vara, mă răcoresc cu băuturi reci, cu aer condiționat și dușuri dese. Dar îmi place să nu abuzez de sexul la duș, pentru că poate deveni la fel deranjant ca zilele prea călduroase de vară. Prefer nisipul.

N-am avut nicio experiență neplăcută legată de sex vara, dar mi se pare aiurea când transpirația lui cade pe fața mea. Sau invers. Și nu suport că e foarte ud totul, și nu într-un sens bun.

Andrei, 25 de ani

La burlaci, anotimpul nu face diferența. Dar e clar că fac mai mult sex vara și are și căldura de-a face cu asta. Vara e cel mai mișto anotimp. E cald, fetele sunt îmbrăcate mai mișto (și mai sumar), ziua e mai lungă, ies mai des în oraș, merg la mai multe party-uri. All in all, vara totul merge mai bine, inclusiv sexul.

În rest, e bun la orice oră. Dar când vine vorba de perioada asta a verii, când simți că te sufoci, când îți dai duhul la cinci pași făcuți prin soare și nu îți permiți luxul unui aer condiționat în casă (așa, ca mine), le planifici mai spre seară. Când oricum vin natural, după o ieșire în oraș.

Cât despre sexul dimineața, e o variantă doar duminica sau în zilele libere. Diminețile nu sunt prietenele mele.

Când n-ai AC, te mai răcorești cu un duș, mergi o zi la piscină sau pleci un weekend departe de casă, undeva la munte. Și sexul în duș e o variantă bună, dar să fie duș, nu cadă. În cadă e greu, aluneci. În mare sau în piscină încă nu mi s-a oferit ocazia să încerc, plus că eu sunt și mai pudic de fel, și cum n-am piscina mea sau plaja mea, e mai greu. Cine știe, poate pe viitor.

Miruna, 26 de ani

Nu pot să zic că refuz sexul din cauza căldurii. Și clar fac mai mult sex vara! Ies mai des în oraș, stau până mai târziu, mai dau cu alcool și puțină excitare socială. Mai e și căldură. Plus că sunt deja dezbrăcată în pat oricum. Vara e cea mai bună vreme pentru sex. Transpiri by default, emani tot ce trebuie, iar apoi transpiri de la sex și te răcorești. Iar transpiratul te face vulnerabil și vulnerabilitatea face totul mai mișto.

Dar dimineața nu e o opțiune pentru mine. Nimic nu mă încălzește înainte de 10 în afară de cafea. Dar cred în sexul programat, adică, evident că ăla spontan e cel mai bun, dar spontaneitatea la mine se ivește mai rar. Iar dacă tot îmi programez întâlniri plictisitoare cărora nu pot să le zic niciodată pas, de ce să nu îmi programez și niște timp pentru conectare și sex?

Dacă vreau să mă răcoresc, fac des duș cu respectivul. Dar în 90% din cazuri dușul se transformă într-o partidă de sex, deși nu e deloc plăcut să-ți curgă apă în urechi și pe cap sau să te chinui să nu aluneci. Ca să nu mai zic de diferența dintre apă și lubrifiere. We’ve all been there. Nasol pe timp de vară sunt toate chestiile care te deranjează la sexul în natură (care la mine are loc doar în anotimpul ăsta): insecte, surcele, fân, căpușe.

Rareș*, 25 de ani

Se întâmplă să mai refuz sexul, îndiferent de anotimp. Însă nu de la căldură. Când e prea cald, mă răcoresc cu o bere rece. Aș spune că fac mai mult sex vara. Hormonii parcă se joacă mai mult, socializez mai mult, se găsesc mai des situații să fac sex. Dar nu știu care e cea mai bună vreme pentru asta. Cred că depinde de atmosferă, de chimia cu tipul respectiv. Mi se pare un clișeu să faci sex pe ploaie, prea e copiat din filme. Pe zăpușeală e OK, dacă partenerul e mai dezinhibat și știe că sex is supposed to be sweaty and dirty.

Ca gay, mai și programezi sexul, pentru că îți ia ceva timp să te pregătești. Dar am avut și situații în care sexul neprogramat printr-un parc sau în alt spațiu public a fost foarte mișto, iar programarea de după nu a strălucit la fel de mult.

Poate cea mai mișto experiență o am de la mare, mai ales că tipul sugea bine, excelent. S-a lăsat cu mult nisip și aruncat în apă după. Faza amuzantă e că, în timp ce eram în apă, cineva ne-a furat banii din portofele. Doar banii, cartela de metrou a lăsat-o.

Andreea, 24 de ani

Eu nu cred că numărul de grade influențează frecvența sexului. Anotimpurile calde sunt preferatele mele și mă binedispun, iar asta cred că vine la pachet și cu o dorință crescută de a face sex. Altfel, „vremea nasoală trage la stat în casă” și știm cu toții ce se întâmplă acolo.

Nu cred în sexul programat și nici nu-l prefer, însă uneori devine inevitabil. Viața de adult poate să ți-o tragă chiar ea și ajungi să programezi până și asta.

Îmi place să fac sex și nu am folosit niciodată scuza temperaturilor prea ridicate. Întotdeauna există o cale. Vara, asta se numește un bun sistem de ventilație. Ca să mă răcoresc, bag gheață, limonadă, limonadă cu gheață și dușuri reci. Sexul la duș e OK, atât timp cât ai suficient spațiu. În piscină mi se pare îngrozitor, nu vă lăsați păcăliți de filme!

Mihai, 33 de ani

Fac mai mult sex vara, pentru că sunt mai multe ispite. Fetele-s îmbrăcate mai sumar, merg la mare, mai sunt și festivalurile, deci am mai multe oportunități. Și prefer sexul noaptea. La mine, nu există sex pe căldură, e ceva infernal. Și nici nu cred în sexul programat. Cum naiba să programez sexul? Când te apucă și unde te apucă, atunci și acolo faci!

Nu am niciodată nevoie să mă răcoresc, pentru că întotdeauna e răcoare oriunde mă duc. Cum nu prea există loc fără aer condiționat în viața mea, nici nu prea refuz o partidă. Iar sex în mare nu (mai) fac, e groaznic. Nici în piscină nu cred că merge (deși încă nu am încercat). Așa că e OK la un duș, deși nu pot să zic că mă omor după asta.

Cred că până acum ți-au trecut prin minte toate momentele în care ai refuzat sau ai căutat o metodă de răcorire. Nu știu, poate merge cu un prosop ud în jurul capului, dar măcar de azi știi că nu ești singur și vara e cumva nașpa pentru toți. Sexul nu, ăla e bun, dar vara da. Dacă mai stai și într-un apartament, unde bate soarele toată ziua, până la anul ar trebui să investești în niște aer condiționat. Și nu te lăsa fraierit de-un ventilator, cel mult agită praful prin cameră, dar nu te răcorește prea mult.

*Unele nume au fost schimbate.



