Tineri gay mi-au povestit cât de periculos e să-ți ascunzi viața sexuală

În noaptea de 18 februarie, Orlando Boldewijn a dispărut în orașul olandez Haga, după o întâlnire de pe Grindr despre care nu le spusese familiei sau prietenilor. Corpul elevului a fost găsit opt zile mai târziu într-un lac din cartierul Ypenburg al orașului. Nu se știe ce s-a întâmplat cu Orlando Boldewijn, dar cazul a stârnit în Olanda o dezbatere despre siguranța adolescenților gay care își explorează sexualitatea prin intermediul aplicațiilor și a întâlnirilor secrete.

Aplicațiile precum Grindr sunt adesea un refugiu pentru adolescenții gay care nu și-au recunoscut public orientarea sau care nu cunosc nicio altă persoană gay. Pe lângă asta, mai există teama de a fi hărțuiți la școală dacă sunt văzuți în baruri gay sau la întâlniri romantice cu alți adolescenți gay. Deși aplicațiile de dating sunt o modalitate prin care tinerii gay își pot explora sexualitatea într-o societate ostilă, tot ele îi pot pune pe utilizatori într-o poziție vulnerabilă, pentru că adolescenții ajung să se întâlnească cu bărbați mai în vârstă, necunoscuți, în locuri care nu le sunt familiare.

Ca să aflu ce efect poate avea chestia asta asupra vieților copiilor, am vorbit cu patru tineri gay despre experiența lor cu aceste site-uri și aplicații de dating.

Robin, 19 ani, Utrecht

VICE: Când a fost prima oară când ai intrat pe un site de dating pentru gay?

Robin: Când aveam 13 ani. Site-ul crea un spațiu safe în care te puteai întâlni cu alți adolescenți gay care nu ieșiseră din dulap. Trebuia să încarci o fotografie cu buletinul și personalul site-ului îți verifica identitatea într-un interviu cu webcam-ul. Până să împlinesc 18 ani, încercasem deja aplicații precum Grindr sau Tinder.

Ce experiențe ai avut cu Grindr?

E foarte diferit decât site-urile cu care eram obișnuit. Deodată, m-am trezit că primesc dickpics nesolicitate, iar tonul mesajelor era mult mai agresiv.

Te-ai întâlnit cu necunoscuți și când erai minor?

Prima oară am ieșit la un date cu un necunoscut când aveam 16 ani, dar avea și el vârsta mea. Am mai ieșit și cu tipi mai în vârstă, dar care mă păcăliseră că sunt de vârsta mea. Pe atunci, eram încă în dulap, așa că mergeam în secret la întâlnirile astea. Cam acum o lună, am avut o experiență nasoală cu un bărbat în vârstă care avea un profil fals.

Poți să-mi spui mai multe despre asta?

Mi-a zis că avea 19 ani, dar când a ajuns la mine, arăta de patruzeci. M-a împins în casă și m-a obligat să fac niște lucruri sexuale pe care nu voiam să le fac. Am fost în șoc și am cooperat de frică să nu pățesc ceva mai rău. După asta, am aflat că tipul mă abordase de mai multe ori înainte și probabil că plănuise totul de ceva vreme. De atunci, am devenit mai prudent. Dating-ul e dificil pentru persoanele queer tinere – e oribil cum încearcă să ne abuzeze bărbații în vârstă.

Souffian, 24 de ani, Amsterdam

VICE: Când ai intrat prima oară pe un site de dating?

Souffian: Aveam 15 ani și eram încă în dulap. Știam că sunt atras de bărbați, dar abia începusem să-mi explorez sexualitatea. Am ajuns pe site-uri ca Bullchat și GayRomeo, unde am stat de vorbă cu tipi mai în vârstă.

Nu cunoșteai adolescenți gay de vârsta ta?

Nu, pe nimeni. Și nici nu spusesem nimănui că sunt gay. Mă temeam că o să afle ai mei și toată comunitatea noastră marocană. De asta am fost foarte secretos.

Unde aveau loc întâlnirile?

Tipii cu care mă întâlneam erau mult mai mari și mă invitau la ei acasă. Când mă gândesc la unele dintre ele, mă simt foarte abuzat. Un bărbat de treizeci de ani știe că e greșit să faci sex cu un băiat de 15 ani. Sincer să fiu, nu cred că site-urile și aplicațiile gen GayRomeo, Bullchat și Grindr sunt locuri în care tinerii să-și exploreze orientarea sexuală. A fost foarte periculos ce am făcut eu, dar simțeam că nu am alte opțiuni. Mă temeam că o să mă vadă cineva într-un bar gay și o să le spună tuturor.

Ai spus vreodată cuiva unde te duci când mergeai la o astfel de întâlnire?

Nu, și abia acum realizez cât de periculos a fost ce am făcut. Mergeam la date-uri în cartiere unde nu mă cunoștea nimeni. Simțeam că duc o viață dublă și n-am vorbit niciodată cu prietenii sau familia despre asta. Mă simțeam singur. Și ca să scap de sentimentul de singurătate, mă întâlneam cu un alt tip. Abia după ce mi-am recunoscut public orientarea, am reușit să iau legătura cu tipi de vârsta mea.

Kürsat, 21 de ani, Amsterdam

VICE: Când ai intrat prima oară pe un site de dating?

Kürsat: Când aveam 17 ani. Nu ieșisem din dulap și nu voiam să merg în barurile gay din zonă. Dar chiar dacă îmi era frică, mi-am creat un profil online cu numele real și o fotografie reală pentru că m-am gândit că oricum pe site erau doar tipi gay. În scurt timp, am realizat că toate conversațiile erau concentrate pe sex și se făcea mult trafic de droguri. Nu cred că site-urile astea sunt potrivite pentru adolescenți gay. Eu am ajuns să am niște experiențe foarte nasoale cu niște bărbați mai în vârstă.

Ce fel de experiențe?

I-am spus unui tip care avea aproape treizeci de ani că nu mă simțeam confortabil și el m-a ignorat și a continuat să mă atingă. Am fost șocat și am fugit imediat ce am prins ocazia. Altădată, când aveam 19 ani, un tip a încuiat ușa imediat ce am intrat la el în casă. Era a doua oară când ne vedeam, dar a început să se poarte deodată atât de ciudat încât am fugit.

Știa cineva unde ești când te duceai la întâlnirile astea?

Nu. Pe atunci îmi era atât de rușine de sexualitatea mea, încât nu am îndrăznit să spun nimic nimănui. Dar după prima experiență nasoală, mi-am dat seama că trebuie să vorbesc cu cineva despre întâlnirile astea – și de atunci, mereu spun măcar unei persoane în ce zonă mă duc și cu cine mă văd.

Ce crezi că s-ar putea face pentru siguranța tinerilor queer?

Ar trebui să fim mai solidari, să ne susținem între noi și să-i ajutăm pe cei care n-au ieșit din dulap să aibă curajul să dacă asta. Adolescenții gay sunt fragili – aplicațiile precum Grindr n-ar trebui să permită accesul minorilor.

Jasper, 20 de ani, Utrecht

VICE: Când ai intrat prima oară pe un site de dating pentru gay?

Jasper: Aveam 16 ani și mi se părea singura modalitate să mă conectez cu scena gay. Pe vremea aceea, unii membri ai familiei și prietenii buni știau că sunt gay, dar nu știam alți tipi gay de vârsta mea.

Ce experiențe ai avut pe site-urile de dating?

Am întâlnit o grămadă de bărbați în vârstă care mă abordau agresiv. Unii mi-au oferit bani ca să fac sex cu ei.

Te-ai întâlnit cu vreunul dintre ei?

Nu. Trăiam într-un oraș mic și era imposibil. Am început să ies la întâlniri doar după ce m-am mutat singur.

Când ieșeai la date-uri, spuneai cuiva unde mergi?

La început nu, dar mi-am învățat repede lecția. Când aveam 17 ani, am mers să mă văd cu un tip, dar când am ajuns la el acasă, era cu alți tipi și luau toți speed. Le-am dat mesaj părinților să vină să mă ia. Mi-ar fi plăcut să mă întâlnesc în public cu necunoscuții de pe net, dar mulți dintre tipii ăștia vor să vii direct la ei acasă. Uneori pentru că vor să facă doar sex, alteori pentru că nu și-au asumat orientarea și se tem să nu fie descoperiți.

Ce crezi că s-ar putea face pentru siguranța adolescenților gay?

Cred că părinții și școlile ar trebui să-i învețe pe tinerii queer să fie mai prudenți când ies la întâlniri. Deocamdată, doar fetelor li se spune să aibă grijă. Presupunem că băieții se descurcă singuri, ceea ce nu e corect. Majoritatea oamenilor n-au habar cum funcționează date-urile între persoane gay. Au loc multe abuzuri și hărțuiri sexuale despre care nu vorbim deloc.