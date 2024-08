Tineri români mi-au zis de ce s-a ales prafu’ de relațiile lor, ca să înveți din greșelile altora

Autoarea: Adda Mihăescu

Toată lumea o să-ți spună cum, într-o relație, comunicarea e cheia. Auzi asta de la psihologia de Instagram sau TikTok până la terapeuți adevărați care știu ce vorbesc. Treaba asta aproape a devenit un clișeu, dar nu o face însă mai puțin adevărată.

Printre relații heterosexuale, relații între persoane de același sex, „situationships” sau relații non-monogame care par mai degrabă deschise de o singură parte, despărțirile pot fi extrem de similare. Uneori, partenerul nu poate să-ți accepte trecutul, alteori apare o a treia persoană sau acel prea mult timp petrecut împreună scoate în față toate rufele murdare lăsate pe parchet și rupe vraja.

Am rugat mai mulți tineri să-mi povestească cum s-au încheiat relații însemnate pentru ei, care ar fi greșelile pe care nu le-ar mai repeta pe viitor sau ce le-a arătat că nu sunt compatibili cu partenerul sau că relația era, pur și simplu, disfuncțională.

Unele discuții s-au încheiat cu concluzii de genul „Sunt persoane care pot pleca din cuplu doar cu o bărcuță de salvare” sau „Trebuia să-mi dau seama că dacă mă simțeam prost să mă văd cu el doar pentru că m-am îngrășat trei kilograme, nu era pentru mine”. Majoritatea au avut de adăugat că partenerul niciodată nu a putut să vorbească cu ei deschis, ceea ce mă face să mă-ntorc la ce ziceam la început.

Experiențele prin care tineri români și-au pierdut intimitatea în relații și a venit despărțirea

Andrei, 24 ani

Ce ne-a stricat relația a fost să ne mutăm împreună. Dintr-odată, această persoană care era ușor de romantizat până atunci, lăsa jeg peste tot și făcea curat doar de gura mea. E greu să faci sex sau să ții noaptea în brațe o persoană când ai rugat-o de o sută de ori să nu mai lase conservele de ton sau ambalajele de ciocolată sub pat și ea continuă să o facă.

La fel, poate foarte ușor să pară că ați putea trăi împreună după câteva vacanțe de o săptămână sau după ce dormiți unul la altul constant, ca apoi să-ți dai seama că obiceiurile voastre de zi de zi sunt total incompatibile. Ea nu suporta că mă jucam atât de multe jocuri video când avea chef să iasă în oraș. Când te vezi cu o fată de câteva ori pe săptămână și aveți case diferite, asta nu e o problemă. După mutare, alea câteva ieșiri pe săptămână au devenit „nu mai ești spontan” sau „nu mai facem nimic interesant”.

Pasul ăsta ne-a pus în postura de a ne supăra pe palme date din greșeală în somn sau spălatul vaselor. Am devenit insuficient de masculin pentru ea după ce a văzut că citeam stând pe burtă și cu picioarele în sus, „ca o fată”. Te tot cerți pe lucrurile astea, pe care celălalt nu le consideră importante, până ajungi să nu mai spui nimic și doar să aștepți să se termine contractul de închiriere. Mai ales dacă sunteți mutați împreună într-o țară străină, cum am fost noi. Uitându-mă în spate, relația ar fi eșuat oricum, dar să stăm 24/7 împreună ne-a făcut să vedem mai repede de ce.

D., 23 ani

Eu sunt o tipă destul de sexuală și îmi place să experimentez, aș face inclusiv sex cu mai mult persoane, dacă aș avea ocazia. De la început, când i-am povestit iubitului de trecutul meu, am simțit că mă judecă. Am auzit „Cum ai putut să faci așa ceva?” de atâtea ori, până am început să evit anumite subiecte.

El era dominant în pat, dar într-un mod în care mă făcea să mă simt prost. Tot timpul avea indicații de dat sau reproșuri de făcut. Ori că nu ne pupăm destul în timpul sexului, ori că nu ne atingem într-un anume fel. Ajunsesem să fac sex cu el doar în poziția misionarului pentru că altfel nu mă mai simțeam stăpână pe mine. Acum îmi dau seama că multe dintre pretențiile lui veneau și din felul în care-și imagina că am făcut sex cu foștii parteneri.

Pentru mine, dinamica sexuală e ceva ce ar trebui să vină natural. E foarte bine să comunici ce nu-ți place sau să-i faci clar partenerului ce așteptări ai de la el, dar când crezi că sexul e bun doar dacă se derulează exact ca în mintea ta, e o problemă. La noi devenise una atât de mare, încât ne-am și despărțit.

Alex, 23 ani

Eu și partenerul meu petreceam extrem de mult timp împreună. La un moment dat, mi-am dat seama că era atât de mult, încât nu mai aveam când să procesăm ce se întâmpla și separat. Aveam doar prieteni comuni și niciun prieten care să fie doar al meu sau doar al lui, ceea ce devenise toxic. Dacă ne certam, ei erau prinși la mijloc.

Să faci totul cu o singură persoană e o greșeală pe care mi-am propus să nu o mai repet. Contează extrem de mult într-un cuplu să ai parte și de intimitate, de timp doar cu tine.

S., 25 ani

Am stabilit de la început că vrem o relație deschisă. Eu am prins foarte repede sentimente, la fel și el. Totuși, cred că niciodată nu poți să știi dacă nivelul declarativ este sută la sută real. Problema a apărut când sentimentele nu mai țineau cont de acele limite stabilite verbal, deși au mai fost și alte lucruri care m-au îndepărtat de el, cum ar fi viciile lui – eu renunțasem să fumez și acele câteva slimuri pe zi. Relația s-a rupt cu totul când i-am spus prima dată că urma să mă văd și cu altcineva.

El deja avea treabă cu alte fete și stabilisem că nu o să ne ascundem asta. Dar când i-am făcut clar că intenționez să fac sex cu o altă persoană (acum, actualul meu partener), m-a întrebat de ce nu pot ieși cu el doar la un ceai, fără alte implicații. Atunci mi-am dat seama că vrea ca relația să fie deschisă doar pe partea lui. La scurt timp, am pus punct și nu am dubii că a fost o decizie înțeleaptă.

Maria, 24 ani

Ultima mea relație s-a încheiat la puțin timp după ce am înșelat-o pe fosta mea. Nu mi-am dat seama că am ajuns să fac asta pentru că mă simțeam constant respinsă sau îmi era mereu refuzat ajutorul. Am început să am gânduri legate de despărțire, în special când simțeam că partenera mea se distanța de mine. Nu voiam să renunț la relație, așa că am ajuns și eu să mă distanțez emoțional fără să-mi dau seama.

Am regretat că nu am vorbit mai devreme despre problemele din cuplu, dar detașarea care m-a ajutat să nu mă simt rănită când mă ținea departe a fost cea care mi-a permis să o înșel pe finalul relației. I-am mărturisit ce s-a întâmplat și asta a dus la despărțire. Câteodată, devii prea comodă cu o persoană, în ciuda a tot ce se adună în timp, ca să-ți mai fie ușor să accepți când e momentul să pleci.

Andra, 23 ani

Am fost on and off cu tipul ăsta trei ani. Eu eram îndrăgostită de el, dar avea momente când începea să anuleze de fiecare dată când trebuia să ne vedem. A durat până să-mi dau seama că făcea asta pentru că avea pe altcineva în perioada respectivă. Nu se expunea cu ea și nici nu dădea asta de înțeles.

Cred că își spunea că nu le înșală nici pe ele, nici pe mine, dacă nu se vedea cu mine cât era cu altcineva și invers, dar mi-a dat impresia că aveam o relație serioasă. Toți prietenii mei îl cunoșteau, iar toți prietenii lui mă cunoșteau pe mine. Am trecut multe lucruri cu vederea pentru că nu oficializasem niciodată relația și am simțit că nu-mi permit să-i reproșez anumite comportamente.

S-a întâmplat de multe ori să fim la un date și să vină vreo tipă la noi la masă care să se dea la el și să-i ceară Instagramul, de exemplu. Îl dădea fără nicio jenă, de față cu mine. Altădată, eram la o petrecere și una dintre prietenele lui a încercat să îl sărute în fața mea. Și-a ferit capul, dar dansa în continuare foarte aproape de ea și făcea lucruri care, pentru mine, erau la limita înșelatului.

Ultima picătură a fost când am deschis subiectul ăsta și a încercat să se scoată spunând că, până la urmă, nu a pupat-o. În seara aia, n-am mai vrut să plec cu el acasă. Am simțit că nu mai pot să am încredere în el și că iar o să aflu că și-a mai făcut o gagică. Ulterior, chiar asta s-a întâmplat. S-a împăcat cu fosta lui de dinainte să ne despărțim.

Ariana, 23 ani

Ne-am despărțit cu puțin timp înainte să facem un an. Eu eram într-o depresie foarte nasoală și devenisem dependentă de partenerul meu. Mi-am dat seama că el nu realiza cât sufeream în perioada aia. Cred că devenisem prea mult pentru el, deși nu mi-a spus niciodată asta.

Eram convinsă că dacă o să spun ceva greșit, o să se ducă de tot relația. Spre finalul ei, ne-am certat dintr-un mărunțiș și soluția lui a fost să stăm o perioadă fără să vorbim unul cu altul.

Tot el mi-a scris să îmi spună că mă iubește prea mult ca să stea fără mine. Între timp, o prietenă foarte bună de-ale lui tocmai ieșise dintr-o relație și îmi dădeam seama că vorbește din ce în ce mai mult cu ea. Următoarea dată când am ieșit, simțeam că nu vrea să fie acolo, cu mine. La o săptămână după aniversarea noastră de un an, ne-am despărțit. Am aflat ulterior că începuse să aibă sentimente pentru ea și ăsta a fost motivul.