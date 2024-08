Tineri români mi-au zis de ce s-au dus să pupe moaște în București

N-am fost în viața mea la un pelerinaj. În puținele dăți când am dat eu pe la biserică, m-am dus în interes de muncă. Dintre multele chestii legate de religie pe care ăia ca mine, mai fără har, nu prea le pricep, cultul moaștelor trebuie să fie de departe cea mai fascinantă dubioșenie. Deși sfinte pentru unii, eu le-am văzut întotdeauna strict ca pe niște bucăți de cadavre, unele tranșate în peste 64 de bucăți, așa cum e cazul Sfântului Nectarie.

Cu toate astea, moaștele continuă să adune mii de oameni. La fiecare sfârșit de octombrie, de exemplu, creștini din toată țara vin la Patriarhie la coșciugul aurit cu o parte din ce a fost cândva Sfântul Dimitrie cel Nou. Într-o țară în care 91,4% din oameni cred că ceilalți vor să le facă rău, pare că mulți dintre noi și-ar pune mai degrabă încrederea în morți, decât în vii. Am zis să dau și eu o fugă, să vad care-i faza.

Dilirici Gheorghe

La tot pasul, înjurături, disperare, înghiontiri între oamenii nerăbdători. Cum mă holbam eu aiurea, un jandarm a tras gardurile de protecție și m-a împins între bătrâne, în ciuda protestelor mele. Iar atunci când soborul de preoți a început procesiunea „Drumul sfinților”, femeile s-au dezlănțuit, i-au împins pe jandarmi, gardurile și pe mine. M-au apucat de umeri și de spate și mă înghesuiau mai ceva ca în 300. Măcar acum știu că cea mai groaznică moarte pentru mine ar fi să fiu strivit în picioare.

Sunt foarte puțini tineri, în afară de cei de la seminar, mulți dintre ei – aduși cu japca. Unul n-a mai apucat să intre, nu l-au lăsat jandarmii. Băiatul protestează „îmi iau opt absențe”. Sus, pe dealul Patriarhiei, Părintele Gheorghe Dilirici miruiește pelerinii. L-am întrebat de ce sunt atât de puțini tineri la moaște.

„Tot cam așa au fost și acum un an. Tineretul e nerăbdător, asta poate fi explicația,” îmi spune el.

În timp ce mulțimea îi cânta „Mulți ani, stăpâne” lui Chiril, popa lui Putin, am vorbit cu câțiva dintre puținii tineri prezenți să înțeleg cum e să fii tânăr și să pupi moaște, neironic.

Crina, 30 de ani, București

VICE: Văd că ești unul dintre foarte puținii tineri de aici. De ce?

Crina: N-au timp. Toată lumea lucrează. Și dacă ai și copii, muncești suplimentar. Eu astăzi mi-am luat concediu ca să pot veni aici, abia mi s-a aprobat. Lucrez și câte 12 ore.

E vreo diferență între experiența ta, ca tânără, și cea a unui bătrân?

Noi avem mai multă răbdare. Bătrânii nu prea au răbdare și se îmbulzesc. Eu pot să stau aici până mâine dimineață, nu mă deranjează.

Cum îți omori timpul la coadă la moaște?

Sunt de câteva ore aici. Am cumpărat o carte, am citit din ea. Apoi am fost să cumpăr de mâncare. Acum aștept să-mi vină rândul.

Poți să nu fii de acord cu ceva de spune sau face BOR, dar să crezi în continuare în Dumnezeu?

Cred că reprezentanții bisericii, de fapt, sunt de vină pentru multe. Te duci să te cununi, de exemplu, îți iau ditamai taxa. Dacă nu ai bani de taxa aia, nu te cunună.

Bogdan, 19 ani, Dâmbovița

VICE: De ce ești azi aici?

Bogdan: Am venit să mă închin la moaștele Sfântului.



De când ai început să mergi la pelerinaje?

Am fost cu bunicii, inițial. Cam de vreo patru ani, aproximativ, vin în fiecare an. Acum, mai sunt cu doi prieteni. I-am cunoscut la o mânăstire, așa ne-am împrietenit și am ajuns să facem pelerinaje împreună.

De ce crezi că sunt atât de puțini tineri?

Nu știu. Și mie-mi pare rău că sunt foarte puțini tineri și nu știu exact să-ți spun de ce. Poate că nu-s atrași de Biserică. Așa e în fiecare an. Și pe la toate – și la Sfânta Paraschiva, și peste tot. Foarte puțini tineri.

Cum vă simțiți ca tineri, între bătrâni?

Nu cred că e diferit, doar că, na, omul în vârstă își mai pierde răbdarea, într-adevăr, se grăbesc. Eu dacă vin, vin cu răbdare. Stai la coadă. Asta e.

Poți să nu fii de acord cu ceva ce face Biserica, dar să continui să crezi în Dumnezeu?

Și dacă Biserica ar zice ceva aiurea, nu schimbă cu nimic credința mea. Ei, într-adevăr, propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, dar fiecare poate să-și zică și părerea lui personală.

Johanna, 27 de ani, Estonia și Ofri, 25 de ani, Israel

VICE: Ieșiți în evidență. Sunteți religioși?

Johanna: Eu sunt din Estonia. E o țară protestantă, deci nu sunt prea religiosă.

Ați stat la coadă la moaște?

Nu, am mers doar în biserică, dar nu am pupat moaștele. Dacă nu sunt parte a religiei ăsteia – sau oricare alta, de fapt, nu ar avea niciun sens pentru mine.

Cum vedeți voi manifestarea asta?

Am mai fost în țări ortodoxe înainte, știam la ce să mă aștept. Chestia cu bucățile din corpurile sfinților morți – fermecător.

Cu ce ați rămas după experiența asta?

Ofri: Și noi avem o grămadă de tradiții ridicole, în Israel. Așa că nu judec. Dar știi, chiar dacă nu stai la toate cozile și nu pupi toate bucățile de sfinți, tot e impresionant să vezi atâția oameni mișcați de lucrul ăsta.

Bianca, 18 ani, București

VICE: De ce sunt atât de puțini tineri?

Bianca: Cred că tinerii nu cred în Dumnezeu. Am prieteni care nu consideră că Dumnezeu există.

Pe tine ce te-a adus azi aici?

Am vrut să dau la teologie, dar nu cred că aș face ceva în viață cu așa ceva. Sunt foarte credincioasă.

Poți să critici punctul ceva ce zice sau face BOR, dar să crezi în continuare în Dumnezeu?

Știi cum e vorba aia, faci ce spune preotul, nu ce face el.

Cum îți petreci timpul aici la coadă?

Ascult ce spun persoanele mai în vârstă, consider că am de învățat.

Maximilian, 20 de ani, București

VICE: De ce ești aici?

Maximilian: Păi, sunt student la teologie. Am venit pentru simplul fapt de a mă reculege puțin. Am mai fost și în anii trecut, am fost cam în fiecare an.



De ce crezi că sunt așa de puțini tineri aici?

Eu cred că sunt dezinteresați. Vedeți și voi societatea, au alte modele. Plus că și mass-media influențează în mod negativ.

Ce stereotip negativ din mass-media legat de pelerinajul ăsta ai vrea să îndrepți?

Tinerii ar trebui să se aproprie mai mult de Biserică, de preoți.



În ultimii ani BOR a avut unele luări de poziții considerate de mulți controversate. Poți să crezi în Dumnezeu fără să fii de acord cu tot ce face sau zice Biserica?

Nu. Biserica e mama spirituală a tuturor. Fără Biserică nu poți interpreta unele lucruri. Omul care nu frecventează Biserica, nu poate să facă altceva decât să-și dea cu părerea.

Rahela, 27 de ani, București

VICE: Ce te-a adus aici, astăzi?

Rahela: Nevoia de Dumnezeu. Eu m-am născut într-o familie credincioasă, bunica mea a fost călugăriță. A renunțat la călugărie și s-a căsătorit. De la ea am luat credința. Dar n-am fost tot timpul chiar atât de bisericoasă.

De ce crezi că sunt atât de puțini tineri?

Mass-media ne influențează foarte mult. Vedetele sunt evidențiate și mai puțin lucrurile care sunt esențiale pentru noi – credința.

Poți să nu fii de acord cu ceva ce spune sau face BOR, dar să crezi în continuare în Dumnezeu?

Da, bineînțeles. Nu întotdeauna sunt de acord cu ce spune Biserica sau ce spun anumite persoane – dar n-are nicio legătură. Dumnezeu e Dumnezeu.

Aștepți ceva în mod special să se întâmple după pelerinajul ăsta?

Trebuie să ne rugăm mereu, pentru că niciodată nu știi ce poate să se întâmple. E atât de imprevizibil totul.

Personă publică, vârstă incertă

VICE: De ce ce ești aici?

Persoană publică: Am venit cu familia, că așa se vine. Așa am venit în fiecare an, de mic. Anul ăsta n-am apucat să intru la moaște că am venit prea târziu și n-am mai stat la coadă, că e foarte târziu și eu trebuie să plec la muncă.

Ai spus că ai fost în fiecare an, ai văzut vreo diferență?

Cu timpul se înrăiește lumea. Sunt alte subiecte de discuție, când stai la coadă

Gen, ce fel de subiecte se discută la coadă la moaște?

Vorbea o femeie de fel și fel de spurcăciuni. Zicea de sex oral.

(Îl rog să stea la o poză, nu vrea.)

Teodor, 20 de ani, student la teologie

VICE: Crezi că e în vreun fel diferită experiența ta ca tânăr, de a unui bătrân?

Teodor: Păi, bătrânii, să zicem, sunt mai trăitori ai spiritualității – cel puțin așa se crede. Adică, am văzut tineri aseară care au venit, dar nu prea se vedea că au venit să se închine la ceva. Pur și simplu veneau doar ca să se distreze.



De ce crezi că sunt atât de puțini tineri aici la pelerinaj?

Nu-s informați. Am auzit mai devreme, întrebau lumea ce se întâmplă.



Aștepți ceva de la pelerinajul ăsta?

Îmi doresc să ajut Biserica, pentru că sper că și eu voi intra în ea. Sunt aici ca voluntar, dar mă și rog, cât pot, bineînțeles.

Elena, 24 de ani, București

VICE: Cum crezi că se raportează un tânăr la pelerinajul ăsta, față de un bătrân?

Elena: Mulți îi iau în râs, dar nu este așa. Noi nu pupăm oase, ci pupăm oase sfinte. Oamenii ăștia s-au făcut plăcuți de Dumnezeu datorită vieții lor sfinte și tocmai de aceea sunt sfinți și ne închinăm lor.



Tinerii cu care am vorbit mi-au zis că oamenii în vârsta se îmbulzesc. Așa e?

Oamenii în vârsta se îmbulzesc pentru că și ei au o dragoste de Sfântul și fiecare vrea să se închine, dar orele peste noapte, bătrânețea și toate cele își spun cuvântul.



De ce ești tu azi aici?

Îl iubesc foarte mult pe Sfântul Dimitrie. M-a ajutat de multe ori la examene. De data asta am venit ca la un prieten, să-i urez „la mulți ani”.



De ce crezi ca sunt atât de puțini tineri la moaște?

Tinerii se îndepărtează pe zi ce trece de Biserica. Totul vine din familie – educația vine din familie. Dacă pe ei îi învață de mici să meargă la Biserică, să se împărtășească și sa-L cunoască pe Dumnezeu, o să le fie mai ușor și-n viață



Poți să nu fii de acord cu ceva ce zice sau face Biserica, dar să crezi în continuare în Dumnezeu?

Întotdeauna sunt de acord cu ceea ce spune Biserica. Este cuvântul lui Dumnezeu.