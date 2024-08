Tineri români născuți după ’90 mi-au spus cum au ajuns să fie comuniști

În urmă cu 5-6 ani, Fundația Soros publica un studiu care arăta că peste o treime (38%) din adolescenții români cred că-n comunism se trăia mai bine decât acum, în plin capitalism de tranziție. Presa centrală s-a isterizat aproape instant și de atunci au curs râuri de cerneală reală și virtuală despre cum naiba s-a ajuns ca niște puștani născuți după ’89 să-l regrete pe Ceaușescu.

Dacă citești cu atenție, însă, vei observa că explicația pentru această stare poate fi găsită chiar în studiu. Am identificat trei factori care-l pot face pe un tânăr român să regrete niște vremuri pe care nu le-a prins. În primul rând, este vorba despre mediul socio-economic în care s-a dezvoltat adolescentul. Adică tinerii proveniți din familii sărace sau din mediul rural sunt mai predispuși la nostalgii ceaușiste decât cei middle class și crescuți la oraș.

Apoi, predispoziția către ceaușism poate fi cauzată de nivelul de educație a părinților. Adolescenții din familii cu nivel mediu de educație sau chiar mai redus de atât sunt mult mai „comuniști” decât cei educați de părinți cu studii superioare. În fine, al treilea factor care influențează percepția tinerilor asupra epocii ceaușiste este STRĂINĂTATEA. Mai bine zis, contactul sau absența contactului cu străinătatea. Dacă ieși din țară, mai ales în Occident, e mai puțin probabil să te transformi într-un mini-Lenin când dă pubertatea peste tine.

Am fost totuși intrigat de concluziile studiului, mai ales la cum arată lumea în 2017, cu extremism de ambele părți. Tocmai d-asta am vrut să vorbesc cu niște puștani români în carne și oase, ca să înțeleg cum ajungi să fii comunist la 16 ani.

După multe săpături prin cele mai obscure și radicale cotloane ale Internetului, am găsit cinci subiecți dispuși să vorbească on the record. Toți au avut sau încă au legătură cu așa numitul Partid Comunist din România, cea mai stalinistă organizație comunistă care activează la momentul actual pe teritoriul țării.

Drept să spun, am fost puțin surprins de răspunsurile lor. Nu mă așteptam să fie atât de ideologizați, eram pregătit doar pentru mantre clasice precum „Ceaușescu dădea case și slujbe la tot poporul”.

Vlad, 18 ani, București

Fotografie via Fototeca Online, cota 17/1965

VICE: De când ești comunist și ce te-a determinat să devii?

Vlad: De la 14 ani. M-au determinat inegalitățile sociale, precum și burghezii care au distrus țara asta după 1989. Și apoi am început să studiez operele tovarășilor Marx, Engels, Lenin, Stalin și Mao. De asemenea, susțin și Juche.

Cum ai ajuns la genul ăsta de literatură, te-a influențat cineva din familie?

Și da și nu. În clasa a opta am citit pentru prima oară despre tovarășul Ceauşescu și apoi i-am descoperit pe tovarășii Marx, Engels, Lenin și Stalin. Dar, din păcate, pe vremea aia susțineam imperialismul rus. Oricum, în familie am auzit numai cuvinte de laudă la adresa perioadei socialiste, asta m-a motivat pe mine.

„Am jurat că îl voi răzbuna pe tovarășul Ceauşescu și îi voi distruge pe bogații paraziți.”

Din partea cui ai auzit cuvinte de laudă?

A bunicilor. Mi-au spus despre condițiile bune de viață, despre ideologie, care era respectată până în anii ’80. Și mi-au povestit și despre perioada anilor 50, o perioadă de maximă dezvoltare a României, mai ales perioada 1948-1952, apoi 1952-1955.

Despre lucruri mai puțin bune din perioada respectivă nu ți-au zis?

Mai rar, dar să știi că lucrurile bune le întrec cu mult pe cele rele. Cea mai rea atunci era burghezia roșie, care a apărut în Securitate și în Partid începând cu anii ’80. Burghezia roșie este un grup de oameni care se dau drept comuniști adevărați, dar în realitate ei subminează sistemul socialist, tânjind după averi și furând din proprietatea poporului.

Ce zici de milioanele de victime care-s puse pe seama unor lideri precum Mao sau Stalin?

Nu sunt adevărate acele cifre, e o invenție a capitaliștilor. Nu sunt susținute demografic, ba din contră, populația din URSS și China a crescut pe vremea lui Stalin și Mao. Citește Khrushchev lied, de Grover Furr. Și mai am o grămadă de surse. Cifrele sunt umflate extrem de mult.

Totuși, toți cei care au fost uciși, oricâți ar fi fost, erau vinovați, meritau să moară?

Da. La procesele din 1936-1937, toți cei condamnați erau vinovați de complot împotriva statului, sabotarea socialismului, unelteau în favoarea imperialismului și așa mai departe.

Dar de chestiile care i se reproșează lui Ceaușescu ce zici? Cenzura, lipsa libertății de mișcare, cozile la mâncare?

Cenzura era necesară pentru a împiedica pătrunderea propagandei imperialiste și capitaliste. Și era libertate de mișcare, dar trebuia să fie tovarășul Ceaușescu sigur că nimeni nu rămâne în străinătate, că cine știe ce ar fi pus la cale acolo.

Ai zis că vrei să-l răzbuni pe Ceaușescu. Cum plănuiești să faci asta?

O să îi aduc în faţa Tribunalului Popular pe toţi cei care au distrus și guvernat ţara asta după 1989. Și vor fi condamnaţi la moarte, iar sentinţa va fi executată chiar după ce e pronunţată condamnarea.



Cu oamenii de altă culoare politică ce vei face? Sau chiar cu socialiștii moderați.

Nu o să mai existe o altă culoare politică, toate partidele capitaliste vor fi desfiinţate, iar socialiștii moderaţi sunt candidaţi la gulag. Așa se procedează cu dușmanii poporului.

Prietenii tăi ce zic de convingerile tale radicale?

Eu nu am mulţi prieteni. Și cei pe care ii am sunt de aceeași opinie ca mine.

Zici că ai 18 ani. Ce plănuiești să faci mai departe-n viață?

Voi da la facultatea de limbi străine aplicate, germană-rusă. Și apoi îmi continui studiile în Coreea de Nord, la Phenian.

Adrian, 18 ani, Craiova

Fotografie din arhiva personală

VICE: Ți-ar fi plăcut să traiești în România lui Ceaușescu?

Adrian: Clar. Aș fi trăit într-o societate sănătoasă, nu aș mai fi întâlnit persoane cu minte bolnavă, precum cei care susțin că banul e pe primul loc, aș fi fost sigur că nu pot ajunge să duc grija zilei de mâine, fiindcă pe atunci aș fi avut un loc de muncă garantat și o locuință decentă garantată.

Ok, dar ai fi avut aceleași libertăți și drepturi civile pe care le ai astăzi? Gen, dreptul la vot, dreptul la libera circulație, la libera exprimare.

Da, comunismul respecta cu adevărat drepturile omului. Dreptul la vot era respectat și garantat de toate cele trei constituții democratice, libera exprimare era garantată, cu excepția celor care reprezentau elemente ostile progresului, iar în ceea ce privește libera circulație, era o politică de apărare în fața pericolului reprezentat de imperialismul care amenința în permanență suveranitatea și independența României.

Ce valoare avea dreptul la vot dacă partidele de opoziție erau interzise?

Acele partide erau reacționare. Este de neconceput un partid care vrea întoarcerea la o orânduire înapoiată, cea capitalistă.

Spui ca orânduirea capitalistă este înapoiată. Totuși, de ce crezi că statele capitaliste din Vest s-au dezvoltat mai bine și mai repede, de ce existau atâția oameni care treceau Dunărea înot pentru a ajunge în Vest?

Chiar dacă aparent par dezvoltate, în realitate așa-zisa dezvoltare este doar în favoarea marilor patroni, poporul acolo trăiește în sărăcie, din munca oamenilor profită doar marii burghezi. Iar ăia care treceau Dunărea erau cei care rămăseseră cu vechea mentalitate și pe care nu îi interesa decât să se îmbogățească. Fugeau din lăcomie.

Tu cum ai ajuns comunist, au existat influențe-n familie?

Inițial eram doar nemulțumit de societatea actuală, dar chiar și înainte de a deveni comunist îl admiram pe Ceauşescu pentru modul cum a condus România. Bunica mea a fost secretar cu propaganda la PCR Dolj și mi-a povestit mai multe lucruri. Am fost impresionat de seriozitatea și perseverența care era prezentă în munca politică. După ce am avut mai multe discuții, am început să apreciez din ce în ce mai mult acest partid.

Părinții tăi ce zic despre convingerile tale?

Îmi respectă convingerile, deși sunt de altă părere. Mama mea nu are orientare politică, fiindcă este judecător și magistrații nu au voie sa facă politică, iar tatăl meu e liberal.



Să înțeleg că tatăl tău, liberal fiind, admiră Occidentul. E și el lacom?

Nu am analizat acest aspect. Vedea lumea în acest fel, el consideră că economia de piață e motorul dezvoltării societății, iar eu nu sunt de acord cu asta.

„Raționalizarea a fost necesară pentru ca hrana să fie suficientă pentru toată lumea.”

Totuși, chiar n-ai nimic să reproșezi regimului comunist?

Un punct slab a fost acela că, din cauza anumitor erori ale muncii politice și ale educației de partid, au apărut acele elemente burgheze roșii în interiorul partidului și în Securitate. Acelea sunt la fel de rele precum burghezii din capitalism. În momentul în care apar discrepanțe între acei membri de partid și popor, ăla nu mai e socialism, ci capitalism de stat

Dar de zecile de milioane de victime care sunt atribuite comunismului ce zici? De Holodomor, Teroarea Roșie?

Astea sunt inventate, cei care au elaborat aceste teorii nu au adus nicio dovadă în acest sens. Iar teroarea roșie a fost o campanie pornită împotriva celor mai nocive elemente ale URSS-ului (elementele țariste, feudale), iar în timpul lui Stalin, populația URSS a crescut foarte mult, aceasta e o dovadă clară care contrazice teoriile cu „zeci de milioane de victime”. În nicio sursă istorică adevărată nu apare menționat Holodomorul. Singurele surse care bagă această invenție sunt cele aflate în subordinea sistemului capitalist și care au interes să defăimeze ideologia comunistă pentru a ne îndepărta de mase.

N-au existat oameni uciși pe nedrept?

Țariștii, foștii moșieri, susținătorii războiului, aceștia numai oameni nevinovați nu sunt. Erau moșieri și chiaburi, deci exploatatori.

Tu activezi în vreo organizație sau partid?

Partidul Comunist din România, sunt reprezentant al Uniunii Tineretului Comunist Revoluționar.

Și ce activități presupune funcția ta?

Studierea și dezvoltarea marxismului, răspândirea ideilor marxiste, studierea problemelor actuale și expunerea lor, în anumite zile avem acțiuni comemorative. Scopul final e transformarea revoluționară a societății, trecerea la socialism și apoi la comunismul deplin. Dar asta e o chestiune de viitor.

Iov, 18 ani, Timișoara

Fotografie via Fototeca Online a Comunismului Românesc, Cota: 2/1965

VICE: Ești fan Ceaușescu?

Iov: Sunt, în unele cazuri, dar îl admir foarte mult pentru ceea ce a făcut pentru România. Cu bune și cu rele.

Ce te-a impresionat cel mai mult la el?

Industrializarea țării, investiția în știință, fiindcă România era distrusă economic după razboi. Bine, asta a început Dej, dar în mare parte Ceaușescu a făcut.

Te consideri comunist?

Ideologic da, dar încă nu sunt 100% pregătit să pun comunismul în practică.

Dar ce te-a atras pe tine la comunism?

Păi, cel mai mult m-a atras spre comunism educația oamenilor care au trăit atunci, mai buni din orice punct de vedere, plus că nu se prea punea accent atât de mult pe bani, cum e în capitalism.

Zici de educația oamenilor care au trăit atunci. Ai exemple în viața de zi cu zi în sensul ăsta?

Da. Părinții mei, bunicul, bunica, vecinul… și mai sunt.

Părinții tăi sunt și ei comuniști?

Tata nu, mama – uneori. Ea duce uneori dorul vieții de atunci, când lumea era mai bună, nu se știa de atâtea tâmpenii ca în ziua de azi, de exemplu „Un Show Păcătos” și restul chestiilor de genul. M-a inspirat și bunicul meu, fost membru de partid, când îmi zicea că lumea o ducea mai bine, că fiecare avea acoperiș deasupra capului și apartament gratis de la stat, plus de fabricile și uzinele construite de Ceaușescu.

În afară de Ceaușescu, ce alți lideri comuniști admiri?

Lenin, Stalin, Mao, Tito, fostul lider al Iugoslaviei.

De ce-i admiri pe Stalin și Mao? Știi că se fac vinovați de moartea a zeci de milioane de oameni?

China era o țară slab dezvoltată și săracă înainte de Mao. Și Obama se face vinovat pentru milioane de victime, orice lider. Atacuri în Siria, refugiați, război în Afganistan. Iar asta nu o spun eu, atenție, sunt multe persoane care spun asta. Anonymous, de exemplu.

Tu ești înscris în vreun partid?

Nu sunt înscris. E doar un grup pe Facebook, dar nu e un partid oficial. Partidul Comunist din România se numește.

Și ce activități ai acolo?

Eu nu am. De fapt, nimeni nu are, nu țin minte să se organizeze ceva activitate de când sunt eu acolo. Sunt doar 13 persoane în acel partid, ce să facă 13 persoane? Sa fim sinceri.





Dar tu, personal, ce planuri ai în privința convingerilor tale? Cum intenționezi să pui în practică?

Personal cred că nu se va ajunge în următorii 35 de ani la comunism în România, din mai multe motive, nu știu să le explic, sincer. În practică, doar cu moralul și cu propaganda.

Denis, 18 ani, Craiova

VICE: Cum ai ajuns să fii comunist?

Denis: În general îmi plac țările slave. Inevitabil, m-am interesat de Rusia și de trecutul ei sovietic și așa am dat peste ideologia comunistă. La început, m-am uitat pe Youtube la diverse documentare legate de ideologie și am încercat să dau de comuniști la mine în oraș. Mi-am cumpărat cărți comuniste de la anticariat, am citit opere scrise de comuniști pe marxists.org. Apoi m-am dus la un partid care credeam că avea potențial, Partidul Socialist Român (PSR). S-a dovedit a fi prea moderat pentru mine. După PSR, am colaborat cu PCdR, Partidul Comunist din România.

De ce era prea moderat pentru tine PSR-ul?

Din câte îmi amintesc, își dorea un socialism de piață. Bine, la asta aș recurge și eu la început, numai că nu este o soluție. Problema cea mai mare la PSR era că era plin de ceaușiști, probabil și acum este. Nu se discuta în general despre ideologia comunistă, ci despre cât produceam noi ca țară și ce resurse aveam.

„Țările așa-zis socialiste au pus mai mult accent pe educație decât cele capitaliste.”

Te consideri ceaușist? Susții vreuna dintre politicile lui?

Eu nu sunt nostalgic ceaușist, sunt comunist. Nu îl susțin întru totul pe Ceaușescu, nu susțin întru totul niciun regim din blocul estic. Nu mi se par demne de a fi numite socialiste, întrucât nu muncitorii erau la putere. Dar la Ceaușescu îmi place că a naționalizat mijloacele de producție și că nu existau numai școli teoretice, se punea mult accent și pe practică. În rest, nu pot spune că sunt de acord cu politicile lui, avea o tentă prea naționalistă pentru a fi socialist. În plus, libera exprimare era inexistentă aproape. Cum poți spune că ești proletar, ești la putere, dar îți e frică să sufli o vorbă?

Au existat și influențe în familie?

Toți membrii familiei sunt capitaliști, tata poate chiar de extremă dreapta. E islamofob, puțin cam rasist și e genul the freer the market, the freer the people. Ei nu sunt deloc de acord cu faptul că sunt comunist, pentru că mă asociază cu ce a fost înainte. Și, ce-i drept, când zici comunist, te gândești la Securitate, la lipsa de liberă exprimare, la lipsa de mâncare, la propagandă, la profesori extrem de exigenți care nu acceptau nici măcar o tunsoare puțin mai rebelă. De-asta îmi e și rușine uneori să mă asociez cu stânga.

Prietenii și colegii tăi ce părere au despre convingerile tale?

Nu îi interesează politica și nu prea le pasă că-s comunist. Mai facem glume despre gulag și alte chestii, deși nu-s de acord cu gulagul.

Andrei, 16 ani, Timișoara

Fotografie din arhiva personală

VICE: De ce ești comunist?

Andrei: Păi, am început observând incorectitudinea oportunităților în societățile capitaliste. Inițial am fost anarhist, dar am observat pe parcurs că toleranța față de anumite anomalii implică și haosul, în lipsa autorității. Ulterior am citit manifestul comunist și am investigat situația reală în decădere a României, fiind în primul rând patriot și naționalist, excluzând religia.

După aceea am intrat în grupuri comuniste românești în care am auzit povești despre cât de bine era atunci pentru clasa muncitoare. Apoi am aflat despre diversele mijloace de manipulare capitaliste pe care le-au folosit ca să stârnească tineretul împotriva statului.

Au existat și ceva influențe din familie?

Mama provine din familie de chiaburi și tatăl meu a fost împușcat la Revoluție, trage singur concluzia de aici.



Faptul că tatăl tău a fost împușcat la Revoluție nu-ți ridică semne de întrebare despre natura regimului?

Nu, e și el conștient că la vremea aceea tinerii au fost manipulați prin metode de genul Radio Europa Liberă și ziare străine unde a fost dovedit că faptele erau fie inventate, fie exagerate. Revoluția s-a desfășurat datorită economiei din ultimii cinci ani ai României, cauzată de FMI prin reducerea perioadei de a ne plăti datoria.

Există și aspecte ale regimului care nu-ți surâd?

Da, verificările în interiorul Securității și printre rangurile înalte au fost inexistente, ducând la inegalități și capitalism de stat în ultimii cinci ani. Nici politica de circulație liberă nu îmi surâde, dar era cel mai bun lucru care se putea face pentru păstrarea suveranității României.

„Democrația e cea mai mare greșeală a umanității. Oferă oportunitatea celui mai bun manipulator să își asigure succesul individual.”

Un dictator nu-și poate urma interesul personal? Cum trăia Ceaușescu față de majoritatea populației, de exemplu?

Eu zic că trăia destul de modest, de la îmbrăcăminte până la casă. Și la câte a făcut în interesul țării, merita unele lucruri pentru activitatea progresivă excelentă.

Prietenii și colegii ce spun despre convingerile tale? Ai reușit să-l corupi pe vreunul dintre ei?

Unii se opun total, fiind fanatici religioși sau neo-legionari, alții îmi dau dreptate cu totul. Și alții sunt de acord și i-am convins să se documenteze, ulterior devenind și ei comuniști.

Pentru viitor ce planuri ai? Când vine revoluția?

Păi, în primul rând, e nevoie de propagandă accesibilă tuturor și de metode inovative de a atrage tineretul. O revoluție violentă nu se poate evita, dar sper să găsim metode de a minimaliza pierderile de ambele tabere. Și de instructaj militar e nevoie, fiind antrenat deja în Systema.

Systema?

Arte marțiale care se învață în Spetsnaz (trupe speciale rusești). Am avut antrenament de șase luni cu un tip din Moldova, fost Spetsnaz, ținea seminarii în București.