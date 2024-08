Tineri din România mi-au povestit cum le afectează social media relațiile de cuplu

Sigur, social media poate fi mișto, dar se pare că abia în ultimii ani am început să ne dăm seama de impactul nociv pe care-l poate avea asupra vieților noastre. Odată ce am început să vorbim despre sănătatea mintală, n-a mai fost cale de întoarcere și ne-am dat seama că internetul poate fi una dintre principalele probleme. Excesul de informații, nevoia de validare, standardele de frumusețe impuse de influenceri și filtrele lor, comparațiile și sentimentele de genul „uite ce bine o duce ăla și eu nu” sunt doar câteva dintre lucrurile de care te lovești zilnic, fără să vrei. În plus, social media poate să afecteze și relațiile de cuplu și să le pună bețe-n roate.

O simt pe propria piele. În primul rând, jobul nu mă lasă să mai închid din când în când robinetul de internet, pentru că e o sursă principală de subiecte și conectare la ce se întâmplă în lume. Sunt mereu cu ochii într-un device, fie el laptop, tabletă sau telefon, și nu de puține ori am avut dispute în cuplu pe tema asta – poate că am întrerupt o discuție pentru că am primit o notificare importantă sau am început una în timp ce scrolam compulsiv pe Instagram.

Problema devine și mai serioasă, pentru că iubitul meu e cu mult mai dependent decât mine. În timp ce eu am învățat să opresc netul în timpul nopții și să-l deschid abia când sunt relaxată să încep o nouă zi, el adoarme cu telefonul în mână și căștile în urechi. Eu vreau să povestim prin cuvinte, el întrerupe discuția să-mi arate un video care să completeze ce zic. Eu pun filme, el „le ascultă” mai mult, pentru că-i ori cu telefonul, ori cu laptopul în brațe, în timp ce mai muncește ceva. Nu e ușor să construiești o legătură intimă în era social media, așa că am întrebat și alți tineri despre problemele pe care le-au avut sau le au în cuplu, din cauza asta.

Ce zic tinerii despre social media și relațiile lor

Alex, 38 de ani, jurnalist

„Ca orice lucru de pe lumea asta, tehnologia și social media pot să fie o chestie bună sau rea pentru o relație, în funcție de cum aleg partenerii să le folosească. Cred că atunci când o relație nu merge bine, social media poate acționa ca un catalizator pentru o despărțire sau cel puțin ca un eye opener”, spune Alex. Povestește cum a fost ajutat de online pentru că, în urmă cu 12 ani, când și-a cunoscut actuala soție, au comunicat foarte mult pe Yahoo! Messenger și Facebook, care nu era așa popular în acea perioadă.

Zice că pe-atunci, când nu existau Insta Stories, el și partenera lui au dezvoltat o tradiție de a documenta fotografic plimbările lor prin diferite orașe. „O mică problemă a fost atunci când eu am devenit prea vehement, poate chiar agresiv, în comentariile din dezbaterile de pe Facebook, pe subiecte politice. Mă alimentau și consumau foarte tare și pierdeam foarte mult timp pentru a duce până în pânzele albe discuții inutile cu tot felul de troli sau hateri, și aproape că devenisem și eu unul.

Nu mi-am dat seama că asta devenise o problemă până când prietena mea mi-a spus că ar fi bine să mă opresc, că aduc toată energia negativă de acolo și în relație. Nu a fost ușor, dar m-am oprit și m-am temperat foarte mult. În afară de asta, devine enervant când oricare dintre noi se pierde minute bune în doom scrolling pe Instagram sau Facebook în timp ce suntem la masă, în oraș sau la film. Dar e un obicei prost la care lucrăm amândoi”, explică el.

Clara*, 27 de ani, artistă

Tânăra mi-a spus că ea nu crede în toxicitatea social media dintr-o relație, ci în toxicitatea cuplului dintr-o relație, iar asta se reflectă, mai mult sau mai puțin, pe rețelele sociale. „Social media poate fi cool atât timp cât există comunicare într-un cuplu. Desigur, e cel mai facil mod prin care-ți poți întâlni partenerul, dar și un element care ajută la dezechilibrarea relației dacă lucrurile care ne deranjează nu sunt spuse la timp sau deloc”, susține ea.

Clara povestește despre comportamentul fostului ei în social media, că a fost întotdeauna rezervat să se afișeze public. „O prezență discretă, atât de discretă încât m-a făcut să-mi pun semne de întrebare legate de relația noastră. Oare îi pasă de mine suficient de mult încât să mă posteze pe Instagram, așa cum o făcea cu fostele iubite? Oare vrea să mă țină ascunsă de ochii lumii pentru că nu e nimic serios între noi? Oare îi e rușine cu mine? Oare nu vrea să descopere familia lui că este într-o relație? Când simțim că nu suntem apreciați, căutăm confirmări din diverse locuri, iar absența mea în activitatea lui pe social media a fost un red flag pentru mine. Don’t get me wrong. Nu-mi doream să fiu o prezență obsesiv compulsivă în viața lui online, ci doar să primesc o validare. Validări pe care poate că le-am primit prin alte moduri, dar nu prin intermediul rețelelor sociale”, explică artista.

În cele din urmă, a ajuns să creadă că problema e la noi și cum „o gândire nesănătoasă bazată pe niște șabloane sociale poate ridica suspiciuni neîntemeiate în cuplu, care duc la erodarea relației dacă nu sunt comunicate la timp”.

Dan*, 27 de ani, social media expert

Dan mărturisește că n-a avut mai mult de cinci relații la viața lui, însă întotdeauna în capul listei cu motive de certuri sunt rețelele sociale, „bate-le-ar vina”. „Ca orice milenial, am trecut prin ciclul Hi5, Facebook, Instagram, TikTok. Dacă eram prea tânăr să am o relație romantică atunci când Hi5 bubuia în România, în epoca Facebook și Instagram lucrurile s-au schimbat. Cele două au fost pentru mine generatoare de conflicte mai ceva decât declarațiile rusofile ale Dianei Șoșoacă. Întâi de toate, Facebook și Instagram mi-au deschis lumea din punct de vedere vizual. Am descoperit filmulețele amuzante cu pisici, dar și pozele cu băieți pompați la sală sau selfie-urile din ultimul model de Mercedes Benz. Deși eram mic și sărac, ele m-au făcut să mă simt mai mic și mai sărac”, explică el.

O experiență care i-a rămas în minte și care l-a învățat ceva despre „puterea social media” a fost în perioada liceului, când a devenit obsedat de oamenii pe care iubita lui îi urmărea online. Așa a ajuns să-i verifice constant telefonul, pe ascuns. „Am aflat că făcea sexting cu alți indivizi, iar asta nu prea m-a ajutat să capăt încredere în mine. Relația noastră s-a deteriorat alarmant când am inițiat discuția. Ea a intrat în defensivă și m-a acuzat, pe bună dreptate, de încălcarea limitelor legate de intimitate și spațiu personal”, povestește Dan.

Un an de zile au încercat amândoi să „resusciteze o relație în moarte cerebrală”, dar totul s-a încheiat cu iubita care i-a dat block în social media și numărului de telefon. „M-a durut, am plâns, am urlat, timp de un an mi-am închis toate conturile sociale în semn de revoltă față de această tragedie personală. Mi-a luat mai mult decât credeam să dezinfectez rănile. Cicatricile sunt încă acolo, un memento al trecutului”, își aduce el aminte.

În prezent, relația lui are suficientă „infuzie” de social media, dar susține că ambii au reușit să păstreze un echilibru sănătos în această privință. „Da, Instagram încă generează momente de gelozie și de nesiguranță de ambele părți, însă le gestionăm cu maturitate de cele mai multe ori. Pro tip: nu îi cotrobăi nimănui prin telefon, niciodată.” Tânărul este conștient de lecțiile învățate în adolescență, dar acum vede lucrurile altfel: „problemele «din dragoste» pe care le proiectăm asupra Facebook, Instagram, Snapchat sau TikTok sunt ale noastre. De aceea, e vital să facem psihoterapie și să nu neglijăm procesul de a deveni persoane mai bune, mai inteligente din punct de vedere emoțional”.

Radu*, 24 de ani, jucător poker

„Multă vreme am avut mari probleme cu funcțiile de last seen și read messages de pe WhatsApp. Mă înnebuneau complet. Avem constant stări de anxietate din cauza lor. «De ce nu răspunde?», «De ce a fost activă la ora aia?», «Mi-a dat seen, asta înseamnă că mă ignoră?» O mie de întrebări îmi treceau prin minte și nu reușeam să mă liniștesc sub nicio formă”, spune Radu. Treptat, a învățat să-și gestioneze emoțiile și a urmat sfatul unui bun prieten.

„Am înțeles că nu-mi aduce niciun fel de beneficiu să le am activate – îmi oferă un fel de independență să le dezactivez și să-mi văd de treaba mea. Pe de-o parte, no more anxiety, pe de alta, nu mai pierd timp stalkering oamenii aiurea.” Radu și-a dezactivat aceste funcții în urmă cu ani de zile, iar acum nu-i mai pasă nici cine îi dă seen sau nu, nici când iubita și-a verificat ultima oară WhatsApp-ul. „Așa mi-am înlăturat niște nesiguranțe pe care nu trebuia să le am de la început”, încheie el.

Teo, 28 de ani, social media manager

Tânăra recunoaște că resimte foarte mult dependența de social media. „La început i-am spus defect profesional, pentru că lucrez în domeniul social media de vreo trei ani, însă acum mi-e din ce în ce mai clar că am intrat pe pilot automat. Și mi-e foarte greu să mă deconectez de la realitatea virtuală”, spune ea.

Teo mărturisește că se trezește de multe ori scrolând fără să aibă un scop anume, iar asta îi răpește atenția de la ce e important. „Ajung să fiu mai distantă în relația mea de cuplu și să mă distrag rapid din discuțiile mai importante. E un soi de burnout prelungit, ceva foarte internalizat, încât nici zece retreaturi fără tehnologie și internet nu cred că mă mai pot ajuta.” Internetul n-a scăpat-o nici de gelozii, pornite de la lucruri mici. „Eu sunt cea care face cel mai des pe stalkerul și îmi crește puțin pulsul când mai descopăr câte ceva. Un tag, o mențiune într-un story și alte chestii efemere care pe moment mă deranjează mai mult decât ar trebui.”

Andreea, 29 de ani, lucrează în domeniul vânzărilor

Andreea are multă experiență cu modul în care social media intervine în relații, iar treaba asta încă-i provoacă dureri de cap. „I-a crescut numărul de followers? E online, dar nu îmi citește mesajele! A fost online la 3 dimineața, deși mi-a spus că e obosit. Și asta e doar începutul. Astfel de gânduri nu m-au lăsat să dorm liniștită noaptea, când partenerul meu era activ pe rețelele sociale. Trăiam într-un stres constant că oricând ar putea să mai fie cineva. Cineva care îi scrie la 3 dimineața, acel cineva care i-a dat follow acum două zile. Și uite așa încep dramele, frustrările și gândurile că oricând ar putea să mă înlocuiască. Iar eu puteam face oricând același lucru. Doar aveam un DM plin de opțiuni.

Iar apoi mai sunt cei inactivi pe rețelele sociale. Nu știi ce muzică le place, cum arată fosta lor, ce hobby-uri au și dacă ar posta citate motivaționale sau ar da share la meme-uri cu Game of Thrones. Despre ei nu știi nimic, așa că trebuie să afli. Iar aici totul devine o artă sau un stres. Pentru că nu mai poți să vezi chiar tot ce face, atunci când nu mai ești lângă el”, spune ea.

Maria, 36 de ani, PR manager

Maria povestește că ea și iubitul ei nu sunt prieteni pe social media, pe nicio platformă. A fost decizia lui, ceea ce la început a scos-o din sărite, însă s-a consolat ulterior cu gândul că de fapt online-ul nu contează în intimitatea relației din viața reală. Recunoaște că nu-i place să-și afișeze existența în spațiul virtual, dar nu vrea să fie ipocrită și precizează că i-ar fi plăcut, din când în când, să poată posta o fotografie de cuplu sau să primească un tag din diferitele locuri în care au fost împreună.

„Motivul stă probabil într-o validare de care am (avem?) nevoie în era digitală care ne-a cauzat nouă, milenialilor, multe dileme. Măcar generația Z was born and bred with it. Pe noi, ăștia mai bătrâni – disperați să nu pierdem de tot contactul cu noile trenduri și să ne simțim ca părinții noștri – ne-a prins în tranziție de la mIRC și Yahoo! Messenger la Instagram și TikTok. Unii au îmbrățișat-o imediat, alții – ca mine – am rămas mai sceptici cu privire la cât din mine vreau să împart cu restul, prieteni, fani (haha), necunoscuți, dubioși sau conspiraționiști. Așa că, odată cu trecerea timpului, n-am mai suferit la fel de mult că prezența mea online a devenit tot mai firavă și tot mai îndepărtată de omul cu care îmi împart zilele”, explică ea.

Maria povestește cum mulți ani a contat pentru ea „o afișare măcar subtilă” a relațiilor sale în social media și nu vorbește despre conturi făcute la comun. Tânăra își aduce aminte despre experiențe din trecut, care acum îi par din altă viața. „Am aflat că iubitul meu de atunci posta poze cu noi pe Facebook pe care le seta ca vizibile doar pentru mine și câțiva prieteni apropiați. Aveam să aflu că făcea asta pentru că avea și alte iubite, așa că nu voia să-și întineze imaginea de burlac de pe Facebook. Nu m-a ajutat prea tare la capitolul încredere în parteneri, așa că repercusiunile s-au văzut în alte relații, din păcate. În mintea mea, social media a devenit o primejdie, un instrument de a trăda cu ușurință.

Am tradus asta prin like-uri și comentarii date altor femei, prin discuții private și prin refuzul celuilalt de a „«se expune» online cu mine. O parte au fost proiecții posttraumatice, altele au fost adevăruri”. În cele din urmă, ea crede că social media nu poate cauza mari motive de ceartă într-o relație dacă e utilizată cu măsură și niciunul dintre parteneri nu trăiește exclusiv acolo sau „nu și-o arde misterios”.

Deconectarea și conectarea la cuplu, o soluție la îndemâna partenerilor

Pentru a completa mărturiile de mai sus, am cerut părerea unei psiholoage despre subiect. Marilena Popa, psiholog clinician, psihoterapeut psihodinamic și psihanalist în formare, susține că tehnologia, în general, și social media, în special, schimbă dinamica personală, nu doar cuplurile. La capitolul relații, spune că limita dintre a fi împreună și a fi separați devine foarte difuză.

„Pe de o parte, când partenerii sunt împreună, dispozitivele pot distrage atenția și pot întrerupe, ca și cum ar exista un al treilea care intervine în relația de cuplu.” Practic, explică Marilena, ești fizic prezent, dar mental și emoțional absent. Pe de altă parte, continuă ea, când cuplul este separat în viața de zi cu zi, sau în momente mai lungi, social media facilitează comunicarea continuă, lucru pe care nu-l consideră bun. „Mă gândesc la aplicații care arată locul unde ești, la mesajele instant care ar putea ridica tot felul de probleme – e celălalt online sau offline, de ce?, mi-a dat cu seen, nu mi-a dat, e livrat mesajul, de ce nu răspunde, de ce răspunde după x timp și nu imediat, și tot așa. Astfel de situații îi pot face pe unii să-și simtă spațiul personal invadat, în timp ce altora le alimentează continuu suspiciunile și ruminațiile. Ajungem foarte rar să fim împreună în doi și, în același timp, aproape niciodată total separați.”

Psihologa spune că o bucură să audă că multe cupluri aleg să nu-și posteze viața în online. Problema, explică ea, apare atunci când partenerii au păreri diferite despre modul în care trebuie folosită social media. „Dacă ambii preferă să fie persoane private, foarte bine, la fel și dacă ambii preferă să-și facă publică viața privată. Însă, dacă nu reușesc să cadă la un acord sau un armistițiu în această privință, cred că problemele lor merg mult mai adânc decât «nu vrei să postezi poze cu mine».”

În ce privește gelozia, Marilena spune că ea exista cu mult înainte de social media, doar că acum este amplificată. Așa cum precizează, ea poate fi bazată pe fundamente reale sau poate fi patologică, atunci când o persoană are deja convingerea că e înșelată și doar caută indicii și confirmări ale acesteia. „Orice dezacord în cuplu este un prilej de negociere și calibrare, în care ambii trebuie să facă eforturi și să ajungă la un compromis acceptabil de ambele părți. Nu există rețetă valabilă pentru toate cuplurile, există și persoane veșnic suspicioase și persoane cărora le place să flirteze. Fiecare își găsește propria soluție.”

Conectarea la viața de cuplu, crede psihologa, înseamnă deconectarea temporară de la orice altceva. Efortul trebuie să fie depus de ambele părți, astfel încât să existe cât mai multe momente împreună, fără întreruperi și elemente care distrag. „Poate fi o oră dimineața la cafea, o cină sau un weekend fără semnal. Însă, la fel de importante sunt și momentele de separare, când ne propunem și ne dăm voie să ne fie dor unuia de altul, și să creăm un timp și spațiu în care fiecare să poată fi singur.” Ceea ce-ți doresc și ție.