Tinerii ăștia români care trăiesc din gaming câștigă mai bine decât tine

Pe lângă jocuri fabricate în România și cosplayeri autohtoni, la acest Bucharest Gaming Week am vorbit cu un număr de streameri și youtuberi de pe plaiurile mioritice. Știi ce e aia Youtube, probabil știi că Youtube-ul de gaming e big business și, dacă citești asta, probabil știi destul de bine ce e streamingul.

Dar, în caz că auzi pentru prima oară, hai să-ți explic câteva lucruri. În epoca de bronz a Internetului, adică-n 2013, Twitch.tv începuse pentru prima dată să devină mare. Un site pe care gamerii transmiteau în direct ce jucau și interacționau cu publicul părea o idee bună, dar de nișă. Totuși, cu 42 de milioane de dolari în cont și cam tot atâția unici zilnic, site-ul părea să aibă un viitor glorios. Azi, cinci ani mai târziu, Twitch are o audiență zilnică comparabilă cu cea a televiziunii din SUA și are mai mulți vizitatori ca HBO sau Netflix. În același timp cu explozia Twitch, gaming-ul pe Youtube a devenit extrem de popular, cu înregistrări needitate din jocuri ce atrag mai multe vizualizări decât conținutul atent selecționat și montat făcut de profesioniști. Nu-i de mirare că cel mai popular cont de pe Youtube e al deja celebrului Pewdiepie, un streamer și youtuber cunoscut pentru conținut amuzant și controversat.

Mulți streameri sunt veritabili moguli, vedete în toată regula care trăiesc extrem de bine din donațiile fanilor, dar, ca-n cazul oricărui lucru popular pe care nu-l înțeleg mulți, controversele sunt nelipsite. Așa c-am încercat să văd cam cum stă treaba cu youtuberii de gaming din România.

Ovidiu (Ovvy), aproape două sute de mii de abonați pe canalul românesc, peste cinci sute de mii pe canalul internațional

VICE: Care e vârsta medie a abonaților tăi?

Ovidiu: La conținut interactiv, cred că e până în 16 ani. La tutoriale parcă e mai ridicat. Dar cam așa, până în 16 ani e vârsta medie.

Ce fel de tutoriale faci?

De FIFA.

A, te ocupi cu FIFA? Cum ți se pare nebunia asta pe care o face FRF-ul? Cu selecția de jucători pentru echipa națională de FIFA chiar aici, în competiție?

Nu aș numi-o nebunie. Nici pe departe. Aș numi-o normalitate.

A, da?

Da, este perfect normal. Nu numai asta, dar în alte țări există echipe de FIFA de ani de zile. Echipe care sunt foarte puternice, foarte bine plătite și susținute în mod direct de federațiile naționale, care le oferă toate condițiile. Și este foarte bine că FRF face acest pas.

Când mă gândesc la FRF mă gândesc la o organizație mafiotă prinsă în niște canoane, care nu prea știe cu ce se mănâncă online-ul. De asta mi se pare ciudat.

În niciun caz. Și să știi că FRF-ul are o groază de oameni tineri, foarte deștepți, foarte deschiși la minte, mai ales pe partea de online.

Interesant. Spune-mi, ca Youtuber, cam la câte evenimente de genul ăsta – întâlniri cu fanii sau evenimente de gaming participi în medie?

Păi, la toate la care sunt invitat. Cam patru-cinci pe an în țară și încă vreo două-trei în străinătate.

Bercea, 550 de mii de abonați

VICE: Care e vârsta medie a abonatului tău?

Bercea: Pe la 12-13 ani, cred. Acuma, dacă te uiți pe analiticele Youtube, toți sunt 18+, dar cam 13 ani în realitate.

Cum ți-ai făcut break-out-ul pe Youtube?

Cu farse. Adică eu îi făceam lui (îl arată pe un alt youtuber) farse și le uploadam pe Youtube. Dar acum fac mai mult vlogging și conținut de jocuri, că asta se caută.

Ce fel de jocuri joci pe canal?

Păi, cam tot ce se joacă, ce se cere. GTA 5, Minecraft, FIFA, cam tot ce se caută pe la noi.

Cum jucați Minecraft?

Jucăm diferite mod-uri. Există servere, tărâmuri separate, fiecare cu mod-ul lui. Joc în multiplayer, câteodată joc cu el (arată același youtuber), facem dueluri și tot felul de chestii de genul ăsta.

Și merge?

Merge, merge, da.

Andy de la Lectură de la A la Z, un milion de abonați

VICE: De când faci Youtube?

Andy: În aprilie fac șase ani.

Cum ai ajuns la atâția abonați?

Bă, greu. Adică trei ani a mers prost, pe burtă, dar după a explodat destul de repede și de trei ani merge foarte bine.

Ce fel de conținut faci?

Băi, fac și mult Youtube cu jocuri. Mai ales cu GTA 5, GTA: Real Life, că asta se joacă la noi. Da’ mai nou fac și multe vloguri. Și mai fac videouri cu mașini. Recenzii la mașini, chestii de genul ăsta. Dar nu foarte tehnice, adică nu număr injectoare sau caut cât de fiabile sunt capetele de bară, ci cum se conduc, cum se simte mașina, cum e interiorul.

Care e vârsta medie a abonatului tău?

14-16 ani, cică, dar mulți sunt mai mici, copii. Dar e mișto cu ei, că ăștia vin la tine când te văd pe stradă, te salută, fac poze. Ăștia adulți te recunosc, se uită, dar nu vin la tine, că-s prea interesanți.

Epic Shorty, peste 360 de mii de abonați înainte să-i fie șters canalul, 90 de mii acum

VICE: De cât timp faci Youtube și streaming?

Shorty: M-am apucat de vreo șase ani.

Da? Și cât ți-a luat ca să strângi o audiență serioasă?

Nu mult, cam cinci sau șase luni.

Da? Și cam ce joci?

Bă, de toate. Am început cu CS: GO și Minecraft. Am jucat multă vreme League of Legends, dar acum joc GTA: Real Life, care e un mod de GTA cu mașini adevărate, tradus în română. E așa, de roleplay.

Câte vizualizări faci pe video?

15-30 de mii. Făceam mai multe, dar am pierdut canalul vechi.

Cum așa? Ce s-a întâmplat?

Mi l-a șters Youtube. Aveam două strike-uri de pe vremuri, când de-abia mă apucasem de Youtube, de care nu aveam cum să scap. Și am făcut un giveaway live pe stream, acum o lună și Youtube mi-a șters canalul. Cică promovam bunuri sau servicii rivale.

Groaznic. Câți abonați ai pierdut?

Câteva sute de mii. Aveam peste 360 de mii și acum am 90 de mii.

Care e vârsta lor medie?

Mică. Sunt copii, 12-14 ani. Ăștia sunt cei care vin la tine.

Vin la tine?

Vin și-acasă. M-am trezit de nu știu câte ori cu ăștia la ușă: „Shorty, Shorty!”. Ce să le zici? Le spui „frate, nu e ok să vii la om acasă, că e casa lui acolo”. Da’ măcar na, nu intră peste tine cu poliția, ca la americani.

Bogdan aka Bobospider, peste 130 de mii abonați pe Youtube, partener Twitch

VICE: Bogdan, văd că porți hanorac de Twitch Partner. Să înțeleg că nu folosești Youtube Gaming?

Bobospider: E periculos streamingul pe Youtube, vezi ce a pățit și Shorty. Una-două te poți trezi cu contul șters sau suspendat și aia a fost. S-a dus canalul, nu mai ai din ce trăi.

Cum e viața de streamer în România?

E frustrant. Dincolo de problemele cu Youtube, care dă strike-uri arbitrare pe profil, nu există suport, nu există sponsori, ești cam singur de multe ori.

Ce joci de obicei?

Ce e la modă dintre jocurile Multiplayer. Atâta timp cât nu sunt exagerat de enervante. De exemplu, nu prea mai joc PUBG, pentru că durează mult prea mult și are prea multe bug-uri. În timpul în care fac un joc de PUBG, pot să joc patru runde de Fortnite, care se mișcă bine. A început și sezonul nou și se caută.

La câte evenimente mergi pe an?

Vreo trei ca ăsta, mai merg uneori la evenimente de presă pentru jocuri, dacă sunt invitat. E greu pentru mine, că sunt și la facultate.

Ce facultate?

Automatică.

Vrei să intri în industria jocurilor?

Nu, streamingul e jobul meu. Adică aveam job în IT înainte, plătit destul de ok, dar m-am lăsat, pentru că pot câștiga mai bine din streaming. Acum, că am contacte în industrie, aș putea oricând să intru, dar opțiunea numărul unu rămâne streamingul.

Boddy, peste 260 de mii de fani

VICE: Salut, Bogdan, cum ai ajuns să fii youtuber?

Boddy: Eu fac foarte mult conținut de mobil. Mai ales cu Clash Royale. Și am văzut că la vremea aia era o nișă neacoperită în România. Practic, am jucat jumătate de an și apoi m-am băgat pe creat de conținut.

Cum ți-a venit ideea să faci tranziția de la gamer la streamer?

Eu sunt prins cu gamingul de mic, am crescut pe Youtube, așa că a fost tot timpul ceva la care m-am gândit. Am început și eu cu streamingul de CS:GO, ca toată lumea, dar am trecut destul de repede pe mobile gaming.

Cum e scena de mobile gaming din România? Am văzut că afară a prins puternic.

Și la noi a prins. Anul trecut, la Bucharest Gaming Week, a fost primul campionat mare de Clash Royale din România. Umblă vorba că ESL (Electronic Sports League) va scoate League of Legends de pe circuit ca joc competitiv și o să bage Clash.

Ce părere ai despre modelul de business de la jocurile mobile? De microtranzacții, de exemplu?

Jocul are o audiență imensă, mi se pare normal să poți face profit de pe urma lui. Viața unui joc de mobil competitiv e cam de unu-doi ani, până își pierde o parte din followeri și jucători, deci au și o fereastră limitată de timp.

Raku, 166 de mii de abonați

VICE: De când faci Youtube?

Raku: Cred că de șapte ani deja. De la 15 ani m-am apucat. Am început cu Minecraft. Până mi-am găsit stilul, încercam să copiez stilul altor Youtuberi mai populari.

Ce jocuri te-au consacrat?

Păi, nu mai voiam să îi copiez pe alții, așa că am căutat un joc mișto care să nu fie ușor accesibil în România. Și ăla a fost Clash Royale. Am fost printre primii din țară, dacă nu primul care a făcut conținut de Clash Royale. Pe vremea când nici nu puteai să-l instalezi din store de la noi, a trebuit să-l aduc de afară.

Bine, eu la Clash of Clans am avut primul video cu peste nouă mii de vizualizări.

Câte vizualizări ai în medie acum?

15 mii. Încerc să pun cam un video în fiecare zi.

Vrei ca asta să fie cariera ta?

Absolut. Asta vreau să fie, gamingul și crearea de conținut. Cât se poate trăi bine din ea și-mi place, de ce nu.

Poți face performanță în jocurile mobile fără a băga bani?

Da, sigur că poți. Economia jocurilor ăstora e axată pe timp și bani. Dacă ai timp, poți face la fel de multe ca unul care bagă bani ca să obțină beneficiile mai repede. E doar o funcție de timp.

Ce părere ai despre francizele mari de PC care vor să intre pe piața de mobile?

E o idee foarte bună. Mi se pare normal, că avem cu toții telefoane și poți să ții userii mai engaged, să intre fiecare de mai multe ori pe zi. De fapt, e o piață foarte mare care de abia începe să fie atinsă.

Care?

Asta de mobile-first gaming. Apare piața de telefoane de gaming. Cu coolere, ataș de butoane, telefoane de o mie-două mii de euro. Asus a dat deja startul.

Aceștia nu erau singurii streameri prezenți la Bucharest Gaming Week. Dimpotrivă, erau extrem de mulți creatori de conținut de toate vârstele și ambele sexe. O mare parte dintre ei erau minori. Și asta e una dintre cele mai interesante chestii la scena de Youtube și streaming: e foarte democratizată, cu creatori de toate vârstele și ambele sexe, conținut foarte eclectic și multe nișe. Chiar dacă piața e dominată de creatori bărbați, alte nișe, cum sunt cele de fashion, vlogging sau de lifestyle sunt dominate de fete și femei. Și în ciuda faptului că „meseria” asta nu există, se poate trăi destul de bine. PewDiePie face 12 milioane de dolari pe an, indiferent dacă spune lucruri rasiste pe stream sau nu. Youtuberii din România? Nu am atins subiectul, deoarece există ANAF și pe Internet. Cert e că o meserie din care trăiești bine și de care nu te-ai lăsa nici pentru o poziție bună la corporație e, într-adevăr, brățară de aur.

Editor: Răzvan Filip