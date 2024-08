Cum simt tinerii din Generația Z epidemia de coronavirus din România

În data de 12 martie, în România, sunt confirmate 49 de cazuri de COVID-19, dintre care șase pacienți au fost vindecați. Organizația Mondială a Sănătății a decis că avem o pandemie, mii de români sunt în carantină sau autoizolare, în țară sau în Italia; școlile s-au închis până pe 22 martie, iar autoritățile avertizează că românii care nu recunosc la intrarea în țară că se întorc dintr-o zonă de risc vor fi amendați cu patru mii de euro. Asta, sigur, nu-i oprește pe toți să mintă și să infecteze nonșalant alți oameni.

Se știe deja că cea mai mare rată a mortalității (5% din cazuri) se înregistrează în Italia, țară care are o populație îmbătrânită, iar COVID-19 îi afectează în principal pe bătrâni și pe oamenii care au deja afecțiuni medicale. Cu toate astea, virusul nu-i ocolește nici pe cei mai tineri. Nivelul de panică, însă, crește sau scade de la o generație la alta. Ție îți era frică de moarte la 17 ani?

Am vorbit cu șase tineri din generația Z, ăia născuți după 2000, care au crescut cu Biblia Internetului, despre cum văd pandemia de coronavirus, ce măsuri de prevenție își iau, ce discută cu părinții și colegii și care-s glumele de pe TikTok. Că tot îi acuză boomerii că nu sunt îndeajuns de precauți.

Ana, 19 ani: „La băile din facultate n-avem nici dezinfectant, nici săpun”

Fotografie via contul ei de Instagram

Surse de informare: Îmi iau informațiile de pe Wikipedia, Mediafax sau Hotnews, dar mă confrunt și cu reacțiile exagerate ale celor din jur. Acum două zile eram la metrou și mâncam un sandviș, când m-am înecat cu o bucățică de brânză și am început să tușesc. Imediat, în jurul meu, s-a făcut gol.

Discuții cu părinții: Tata m-a sunat la un moment dat să-mi sugereze să evit locurile aglomerate și să mă spăl mai des pe mâini, în timp ce în cercurile de prieteni lucrurile sunt împărțite: îi am pe cei care vin cu tone de dezinfectant după ei, dar și pe cei care zic: „Am trecut noi și prin ciumă, nu scapă de noi așa ușor”.



Cele mai mari frici: Nu mi-e frică de virus, mi-e mai frică de noua sesiune. Apropo de asta, la mine la facultate, la Jurnalism, nu avem la băi nici dezinfectant, nici săpun, așa că glumele cu „spălați-vă pe mâini sunt la ordinea zilei”. Mai degrabă au colegii care-l vând în cămin, mai scump decât l-au cumpărat de pe Amazon. N-am nici panici cu avionul, mai ales că vor scădea prețurile la bilete, iar, în cazul ăsta, ya girl is going on a trip.

Glumițe mai bune sau mai proaste: Facem și multe miștouri, mai ales când tușește cineva în imediata noastră apropiere. Nimeni nu se abține de la banalul comentariu: „Corona, clar”. Însă nu încurajez miștoul pe net. Stau mult pe TikTok și chiar dacă dracul nu e atât de negru, tot n-ar trebui să râdem de nuanțele de gri, mai ales că au murit oameni.

Cristi, 20 de ani: „Mi s-ar părea horror să nu mai avem voie să ieșim pe stradă”

Fotografie via contul lui de Instagram

Surse de informare: Coronavirus mi se pare pe zi ce trece tot mai riscant, dar încă nu-l privesc foarte grav. Îmi iau informațiile de pe rețelele sociale sau când mai vine un prieten și-mi spune ce noutăți a mai aflat despre virus.

Cele mai mari frici: Nu mi-e așa frică, dar nici nu tratez situația cu indiferență. Îmi va fi frică când lumea va începe să stea acasă sau prin spitale sau dacă nu vom mai avea voie să ieșim pe străzi. Mi s-ar părea horror să se întâmple asta. Nu mi-aș face provizii, pentru că mi se pare o mare tâmpenie. Pare că oamenii au fost manipulați de această nebunie și acum sunt disperați. Dar nici nu avionul nu aș merge (poate doar în România), că nu știu ce oameni călătoresc alături de mine și e foarte posibil ca cineva să fie infectat.

Glumițe mai bune sau mai proaste: Evit să fac mișto pe subiectul ăsta și cred că trebuie luat în serios. Pe TikTok lumea te face să râzi, indiferent de cât de gravă e treaba, dar eu încerc să nu încurajez asta.

Adi, 17 ani: „Mi-ar fi mai degrabă frică de singurătate”

Fotografie via contul lui de Instagram

Surse de informare: M-am documentat foarte mult despre toată forfota creată, originea virusului, simptome și tot așa. Mi se pare că e ca oricare alt virus care afectează persoane cu un sistem imunitar scăzut sau cu o vârstă mai înaintată. Informațiile le iau de pe canalul educativ de pe YouTube – VOX – dar și de pe canalele ABC News sau CGTN sau site-urile BBC News și The Guardian.

Discuții cu părinții: Ai mei sunt foarte panicați, mă pun să port măști și să mă dezinfectez. Mă sfătuiesc să nu merg în spații foarte populate sau aglomerate, cum ar fi mall-urile sau alte magazine. Ei sunt cam alertați, trebuie să recunosc, motiv pentru care și-au făcut și provizii (conserve, cartofi, hârtie igienică, săpun, detergent, cereale, lapte de orez/ovaz/migdale etc.). Mie mi se pare o tâmpenie, de aici pot porni multe comentarii conspiraționiste, de exemplu, că ar fi o strategie a vânzătorilor să facă profit. Sunt o tonă de ipoteze la mijloc, însă nu e Apocalipsa, e doar un virus puternic.

Cele mai mari frici: Nu mă panichez și încerc să îl previn cât pot și să am grijă de mine. Dacă ar fi să aleg un lucru de care mi-ar fi frică în momentul de față ar fi singurătatea. În ceea ce privește călătoriile, aș pleca cu avionul. Am fost doar o singură dată până acum și, indiferent de situație, aș repeta experiența.

Prevenția la școală: Profii n-au dat așa multă importanță, cel puțin la mine la liceu. Nu prea am vorbit despre virus la ore, ne-au spus, însă, ce vom avea de lucru de acasă, ca teme. Măcar a existat săpun și dezinfectant din abundență (pus la intrarea în liceu), ba chiar am avut și spirt.

Glumițe mai bune sau mai proase: Nu prea am discuții cu prietenii sau colegii despre coronavirus, dar se face destul de mult mișto. Când cineva tușește, se strigă „corona!”, iar lumea, la mișto, se eschivează. Se mai fac glume (proaste, de altfel) de genul: „Bro, am răcit, cred ca am corona”. Pe TikTok nu îmi plac miștourile despre virus. Aplicația asta face totul mai cringe decât este și fix de asta nu susțin clipurile cu tot felul de oameni care se ocupă cu dezinfectatul excesiv.

Delia, 15 ani: „Pe TikTok am văzut copii din alte țări cu Coronavirus și se filmau în timp ce aveau perfuzii”

Fotografie din arhiva personală

Surse de informare: Cred că coronavirus este doar o altă gripă mai severă. Mă informez de la știri, deoarece pe net sunt multe fake news (bine, și știrile sunt exagerate). Vorbesc mult cu prietenii despre treaba asta și nu prea suntem speriați.

Discuții cu părinții: Inițial și eu m-am panicat foarte tare, dar am vorbit cu ai mei și m-am liniștit. Ei m-au calmat spunându-mi că e doar o altă gripă și mi-au explicat cum s-a murit de la gripa obișnuită de la noi din țară, deoarece oamenii aveau și alte probleme medicale.

Prevenția la școală: Până să se închidă școala, profesorii n-au vorbit deloc despre acest subiect, dar măcar am avut dezinfectant la baie și pe holuri.

Glumițe mai bune sau mai proaste: Facem multe glume de genul: „Toți o să murim la un moment dat, deci nu e panică” sau despre cum s-au golit rafturile magazinelor și oamenii cred tot ceea ce aud în online și nu își fac singuri o părere. Pe TikTok mă uit mereu și am văzut copii din alte țări care aveau coronavirus și se filmau, în timp ce făceau perfuzii. Mi s-a făcut pielea de găină.

Miruna, 17 ani: „Nu cred că, dacă ești infectat, faptul că mănânci o să te ajute să combați virusul”

Fotografie din arhiva personală

Surse de informare: Cred că este o isterie în masă care poate nu s-ar fi declanșat dacă problema era tratată mai cu delicatețe. Mă informez din online, cum ar fi site-ul Worldometers sau site-ul celor de la World Health Organization, dar am fost și o dată la doctorul de familie, just to be sure I get my facts straight.

Discuții cu părinții: Ai mei sunt foarte precauți și vor asta și de la mine. Îmi readuc aminte în fiecare zi să am grijă cum mă spăl pe mâini și să am mereu dezinfectant la mine. Mi se pare o tâmpenie și partea cu proviziile. Nu cred că, dacă ești infectat, faptul că mănânci o să te ajute să combați virusul.

Cele mai mari frici: Nu mi-e frică de coronavirus, poate și din cauză că nu sunt super informată sau poate că, din câte am observat, decesul apare majoritar la persoanele care suferă și de alte afecțiuni. Nu-mi dau foarte mult silința să mă extra documentez, dar am grijă la normele basic de sănătate: sunt atentă la dezinfectarea mâinilor și evit zonele aglomerate. Plus de asta, voi urma sfatul autorităților și în perioada următoare nu voi călători nicăieri.

Prevenția la școală: Profesorii n-au prea vorbit despre asta. Este o realitate pe care o cunoaștem cu toții (prezența virusului la nivel global), dar nu se discuta foate mult. La baie aveam săpun, dar dezinfectant nu, poate doar în cabinetul medical.

Glumițe mai bune sau mai proaste: De multe ori vorbeam cu prietenii de parcă am fi în afara ariei de risc. Când cineva tușește, spunem: „Corona time”, dar răspunsul sună cam așa: „Stai liniștită, că nu ajunge corona și în liceul nostru”. TikTok-urile pe tema asta mi se par amuzante, mai ales că facem haz de necaz, dar există totuși o linie subțire între umor și nesimțire. Spre exemplu, glumele care implică moartea sau măsurile exagerate împotriva virusului. Chiar zilele trecute am văzut un tiktok în care un tip tușea în metrou, iar toți din jurul lui au început să scoată armament greu din genți.

Cristi, 17 ani: „La școală, săpun și hârtie igienică aveam din an în paște”

Fotografie din arhiva personală

Surse de informare: Coronavirus a devenit o amenințare prin intermediul social media. Încerc să mă informez numai din surse cât de cât sigure, cum ar fi publicații de afară, gen CNN, BBC, iar din România, Mediafax.

Discuții cu părinții: În familie suntem precauți, în sensul în care luăm măsuri preventive și îmbinăm și câteva elemente comice, pe tema știrilor false, pentru că hazul de necaz e cel mai bun leac, până la urmă. Ai mei mi-au sugerat să am mai multă grijă la igienă și să încerc să evit grupurile mari de persoane. Am și câteva provizii făcute, nu neapărat de frica bolii, ci din cauza faptului că sunt chestii care nu se vor mai găsi. Predominanți sunt biscuiții, pe care îi iubesc, apoi câteva conserve și făinoase.

Prevenția la școală: Nu prea s-a vorbit despre asta, dar s-au pus totuși dozatoare de dezinfectant. Nu foarte multă lume știa de ele, însă. Pe de altă parte, săpun și hârtie igienică aveam din an în paște.

Glumițe mai bune sau mai proaste: Atunci când apar discuțiile cu prietenii, luăm la mișto amenințările false. În principiu, fac mișto despre faptul că toată lumea a luat conserve/paste și că am avea poftă de respectivele produse (glume foarte proaste, doar noi râdem). În social media și pe TikTok, încerc să nu interacționez cu video-uri pe tema coronavirus, fiindcă nu vreau să-mi cauzez frici nejustificate.

Editor: Iulia Roșu